«Русские идут!»

Победа СССР во Второй мировой войне, когда русские взяли реванш над Японией и Германией за неудачи 1904–1905 и 1914–1917 гг. и создали военную и экономическую сверхдержаву. Быстрое послевоенное развитие Союза, который быстро восстановил разрушенное гитлеровскими ордами и стал брать новые высоты в науке, технике и промышленности.

, которое привлекало лучших людей планеты. Всё это очень пугало, страшило хозяев Запада.

Ход с вторжением Гитлера, которому отдали почти всю Европу и который должен был раздавить советскую цивилизацию, провалился. Советский Союз, несмотря на страшные потери, стал только сильнее. Хозяевам Лондона и Вашингтона, которые развязали Вторую мировую войну, пришлось на равных договариваться со Сталиным о новом мировом порядке.

Многие на Западе считали, что плановая экономика СССР приведёт к краху. Однако уже первые итоги советской индустриализации сильно впечатлили и удивили западников. СССР практически с нуля создал свою автомобильную и электротехническую промышленность, сельское машиностроение. Это поразило Европу, Америку и Азию.

Американцы удивлялись, что русские смогли резко поднять показатели производства без резкого повышения оплаты труда. То есть трудящуюся массу удалось увлечь не столько длинным рублем, а словами. Идеей! Люди получали моральное удовольствие от того, что созидали и творили. Испытывали гордость за свой труд, который приносил пользу обществу, державе!

В условиях капитализма подобный способ повышения эффективности труда имел ограниченные возможности. Но даже капиталисты изучили опыт СССР и стали разрабатывать методы морального поощрения трудящихся. Это было для мира капитала что-то совершенно новое, необычное. Что к рабочим нужно относиться как к «белым людям». Это был один из впечатляющих результатов русского Октября в мире. Создание и бурное развитие СССР заставило старый мир создавать «витрину капитализма» — со средним классом, с социальной защитой, правами человека и т. д.

Главным успехом нового советского общества знания, служения и созидания был новый человек. Творец и созидатель. Парад союзных войск в Берлине 7 сентября 1945 года, посвященный окончанию Второй мировой войны. Колонна из 52 советских тяжелых танков ИС-3 из состава 2-й гвардейской танковой армии проходит по Шарлоттенбургскому шоссе. Принимал парад маршал Г. К. Жуков.

Великий и культурный народ-труженик

Вторжение почти всей Европы во главе с Германией должно было разрушить Россию и на долгие годы остановить её развитие. Так считали на Западе. Однако Советский Союз снова удивил весь мир.

После того как гитлеровцы на время оккупировали большую часть европейской части СССР, после разрушения десятков тысяч заводов и фабрик, после эвакуации на восток почти 1,5 тыс. только крупных предприятий, после гибели тысяч деревень, сел и городов, гибели миллионов людей, мы к концу войны почти восстановили довоенный валовый уровень производства. Уже в 1946 г. производственные фонды промышленности сравнялись с довоенными!

Россия в ходе войны потеряла 27 млн. человек, миллионы людей стали калеками, инвалидами. Полностью были разрушены большие города, такие как Сталинград, Севастополь, Новороссийск, Минск и другие. Сильно были разрушены Ленинград, Новгород, Киев, Одесса, Сталино, Запорожье, Смоленск и другие. Страна понесла колоссальные материальные и культурные потери.

Были разрушены сотни крупнейших предприятий-гигантов в европейской части страны. Включая «Запорожсталь» и «Криворожсталь», киевский «Арсенал», Запорожский авиамоторный завод, Сталинградский и Харьковский тракторные, шахты Донбасса, верфи Николаева и Херсона. Разрушена плотина Днепрогэс, что привело к нарушению судоходства на Днепре.

Казалось, что сбылись самые смелые надежды врагов русского народа. Титаническая битва немцев и русских обескровила два великих народа. На Западе считали, что обескровленная, разорённая, сожжённая, разрушенная и полуголодная Россия в 1945 г., без внешней помощи, вынуждена будет очень долго восстанавливаться.

Однако советская плановая система снова показала удивительные результаты. К 1950 г. Советская Россия обеспечила себе превышение валового общественного продукта по сравнению с 1940 г. в 1,67 раз, то есть на две трети!

В 1950 г. было принято постановление Совета Министров СССР, по которому рубль переводился на золотую базу. Его курс уже не исчислялся на базе доллара, как было с 1937 г. Одновременно повышался курс рубля по отношению к иностранным валютам – в соответствии с установлением золотого содержания рубля в 0,222168 грамма чистого золота и покупной цены 1 грамма золота в 4 сталинских рубля 45 копеек.

Таким образом, Россия и русский народ были свободны от диктата долларовой системы. Естественно, что это также пугало хозяев тогдашнего коллективного Запада. Ведь финансовая удавка была основным инструментом контроля и принуждения для национальных элит.

Другие успехи также впечатляли. Производство средств производства (продукция группы «А») выросло к 1945 г. по сравнению с 1940 г. на четверть. Это во время страшной войны! За пять лет после окончания войны продукция группы «А» выросла по сравнению с 1940 г. более чем в два раза. Даже группа «Б» (производство средств потребления) выросла на 21%.

Послевоенное восстановление страны показало силу и эффективность советской системы с ещё большей ясностью, чем довоенные успехи! Этот факт уже не просто тревожил, но страшил врагов России.

При этом Россия восстанавливалась сама, без помощи США. Ещё и помогала дружественным странам Восточной Европы, Китаю.

«Русские опережают нас»

В сентябрьском номере журнала The National Business за 1953 год была опубликована статья Герберта Харриса «Русские опережают нас…», где было сказано, что по темпам экономического роста СССР опережает США в 2–3 раза. При таких темпах к 1970 году валовый объем советского производства превысил бы американский в 3–4 раза.

Подсчёты, конечно, преувеличивали размер проблемы, были провокационными. Темпы роста экономики по мере её развития замедляются. Но даже если бы к 1970 г. СССР просто бы вышел на уровень США, то это означало бы крах капитализма. Социализм выигрывал мировое соревнование! И это при том, что Америка и её корпорации просто озолотились во время мировой войны. Америка пришла в Западную Европу как хозяин и закабалила её с помощью плана Маршалла. На один вложенный доллар в Европе американцы получали 2-3, плюс военно-политические преференции, преимущества.

Экономические, социальные успехи СССР тогда привлекали всю планету. Во Франции и Италии были сильны позиции коммунистов и социалистов. Возможную победу коммунистов в Греции удалось победить только с помощью внешней интервенции западных держав. Коммунисты побеждали в Китае. На опыт СССР, особенно экономический, с интересом смотрели на «заднем дворе» США – в Латинской Америке.

Также Советский Союз пугал хозяев Запада тем, что поддерживал мир во всем мире. Почему сейчас в мире так много военных конфликтов и войн? Потому что в мире нет главного препятствия для разрушительных войн – Советского Союза!

12 марта 1951 г. в СССР был принят «Закон о защите мира». 14 октября 1952 г. Сталин говорил на XIX съезде КПСС:

«Интересы нашей партии не только не противоречат, а, наоборот, сливаются с интересами миролюбивых народов. Что же касается Советского Союза, то его интересы вообще не отделимы от дела мира во всем мире». Закончил же свою речь великий вождь: «Да здравствует мир между народами! Долой поджигателей войны!»

Военные корпорации получали огромные прибыли от войны. США благодаря двум мировым войнам стали сверхдержавой. А СССР, создав лучшую в мире армию и ядерный арсенал, стоял на мирных позициях. Их поддерживали сотни миллионов людей по всей планете.

Всё это вместе представляло для мирового капитала, строящего мировую рабовладельческую цивилизацию, смертельную угрозу. Хозяева Запада это отлично понимали. Но Запад уже не мог ответить, как раньше, прямой угрозой – «натиском на Восток». Приходилось действовать тайно, подло, хитро, с дальним прицелом. Так началась Третья мировая война – информационная, идеологическая, «холодная».

Александр Самсонов

