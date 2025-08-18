Виктор Уральских - мастер эпизода

В лицо этого актёра, снявшегося в двухстах фильмах, знает вся страна

Выражение «король эпизода» используют часто, применяя его ко многим актёрам. Что поделать, главных ролей всем не раздашь, а талантливых исполнителей в советском кинематографе хватало с избытком. Но и среди королей были супервостребованные актёры, за плечами которых десятки ролей в самых популярных картинах.

В их числе Виктор Владимирович Уральский, в багажекоторого порядка 190 сыгранных персонажей. Только у Гайдая он снялся в 11 фильмах, опередив других фаворитов режиссёра – Георгия Вицина (10 картин) и Нину Гребешкову (9).

Стать актёром Виктору, как говорится, было на роду написано.

Виктор Уральский родился в 1925 году в Москве. Его отцом был актер Владимир Попов (взявший себе позднее псевдоним Уральский) – он сыграл в сотне с лишним картин, исполняя в основном эпизодические роли рабочих, купцов, красноармейцев, матросов и даже ковбоев. Мама Виктора, Полина Дыновская, была театральной актрисой.

Стоит ли удивляться, что Виктора тоже с детства тянуло к сцене? Правда, еще больше парень мечтал о небе – ему часто снилось, что он – опытный летчик, управляющий самолетом. Но судьба складывалась иначе.

После начала войны юноша оставил школу и устроился на часовой завод слесарем-инструментальщиком. Потом поработал диспетчером на автобазе горисполкома.

А в сентябре 1942 года вместе с семьей пришлось эвакуироватьбся в Алма-Ату.

В Алма-Ате Виктор поступил в театральное училище при эвакуированном театре Моссовета. Параллельно играл в массовках и эпизодах на сцене, и даже попробовался в кино.

Там он поступил в театральное училище: посоветовала мама, которая знала, что студенты получают солидный продовольственный паек.

Первыми наставниками Виктора стали Михаил Тарханов и Иван Пельцер. Дебютный фильм актера вышел на экраны уже в 1943-м. В титрах его фамилии не было – эпизод оказался совсем незначительным. А сам Виктор был уже на фронте.

Актера в феврале 1943 года был призван в РККА, где служил в 91-м запасном стрелковом полку в Забайкалье. Но на некоторых ресурсах отмечают, что он был на фронте. Правда, воевал недолго – получил ранение, лечился в госпитале, затем Виктора демобилизовали. В марте 1944 года Виктора комиссовали по болезни, и он вернулся в театр.

До 1955 года Виктор Владимирович набирался профессионального опыта в театрах Москвы, Владимира и Калининграда.

Неизвестно, сколько бы он еще так колесил по стране. Смерть отца в 1955-м заставила остановиться, оглянуться… И решил Виктор осесть наконец в Москве. В театре-студии киноактера ему были рады. Тут же приняли в штат. И служил Уральский там вплоть до 1990-х. Играл на сцене. Снимался столько, что едва успевал читать сценарии и переходить из одной картины в другую. Шутка ли, в фильмографии - 190 картин. Играл большие и характерные роли на сцене, но постепенно стал востребованным мастером эпизодов и в кино. Обладая внешностью простого человека из народа, Уральский, тем не менее, успешно вживался в образы людей любой профессии и самого разного сословия или социального статуса. Герои его были простыми, убедительными. И всегда запоминающимися. Даром, что эпизоды, как правило, длились несколько секунд. И ни разу никто не предложил Уральскому хотя бы роль второго плана. О главных он уже и не мечтал. Хотя в театре работы были яркими, разноплановыми. Играл Чехова, Островского, Шекспира. И вовсе не «кушать подано!».

В молодости он расстраивался, что кинорежиссеры не видят в нем главного героя. Но с возрастом понял, что для экрана важен каждый эпизод. Случайных кадров не бывает. А значит, сыграть нужно так, будто это роль всей твоей жизни. Уральский так умел. И гордился, что его приглашали лучшие советские режиссеры. Фильмы Леонида Гайдая в нашей стране знают чуть ли не наизусть. Но кого из актеров он снимал чаще других – вы вряд ли догадаетесь. Нет, это не Юрий Никулин и не Александр Демьяненко, и даже не Георгий Вицин. По-настоящему «постоянный» актер, которого знаменитый режиссер снял в 11 своих картинах, появлялся исключительно в эпизодах.

Тем не менее, Гайдай называл его своим «талисманом», приносящим удачу. Может быть, так и было. Во всяком случае, лицо Виктора Уральского хорошо знакомо нашим зрителям. Виктор Уральский в фильме «Не может быть!» (1975) Виктор Уральский в фильме "Москва слезам не верит".

Эпизоды, эпизоды… Виктор Уральский в фильме "Сказка о царе Салтане"./Фото: кадр из фильма

Простая и в то же время запоминающаяся внешность Виктора Уральского привлекла к нему внимание кинорежиссеров. Он прекрасно «вписывался» в любой сюжет, играя разных второстепенных персонажей, - повара, сторожа, грузчика, партизана, часового, электрика… Довольно часто актеру доставались роли милиционеров – помогала армейская выправка.

Всего же за свою жизнь Виктор Владимирович успел сняться в 190 с лишним фильмах. Это огромная фильмография, и пусть он появлялся в кадре лишь на пару минут (а то и на несколько секунд), - благодаря таланту и удивительно выразительной мимике он придавал каждой работе особые оттенки.

«Москва слезам не верит» и «Ералаш» Виктор Уральский в фильме "Бриллиантовая рука"./Фото: кадр из фильма

Несмотря на краткость эпизодов, Уральский всегда ответственно подходил к работе: внимательно читал сценарий, придумывал характерные черточки для своих персонажей. Зрители хорошо помнят его героев в фильмах «Москва слезам не верит» (отец Николая), «Опасно для жизни!» (электромонтер), «На златом крыльце сидели» (дед Михей), «Любить по-русски»… Появился Уральский и в нескольких сюжетах детского юмористического киножурнала «Ералаш».

Работа с Гайдаем Виктор Уральский в фильме "Операция "Ы

Особенно же часто Уральскому довелось играть в комедиях Гайдая. Режиссер впервые встретился с актером, когда тот пришел на пробы к фильму «Деловые люди». Уральский произвел на Леонида Иовича прекрасное впечатление, которое только подкрепилось съемками (Уральский сыграл кочегара).

Гайдай заверил актера: они обязательно будут работать вместе и в дальнейшем. Уральский всегда мечтал о большой роли, - если уж не главной, то хотя бы второго плана. У него появилась надежда: может быть, у Гайдая его мечта исполнится. Но и Гайдай снимал его исключительно в эпизодах, порой давая буквально несколько секунд экранного времени.

Так, Виктор Уральский сыграл в «Операции «Ы» повара, привозящего обед на стройку, - суп, шашлык и компот. В «Бриллиантовой руке» и «Иване Васильевиче…» он появился в образе сотрудников милиции. В «Спортлото-82» исполнил роль грузчика. А всего великий советский комедиограф снял Уральского в 11 своих фильмах. И это – абсолютный рекорд: даже супруга Гайдая, Нина Гребешкова, появилась лишь в 9 его картинах, а Георгий Вицин – в 10.

В ожидании больших ролей прошла вся жизнь. Фильмы с участием Виктора Уральского часто становились успешными. Леонид Гайдай был уверен, что отчасти удачу ему приносит именно этот актер, и даже называл его своим «талисманом». Но имя Уральского по-прежнему было неизвестным зрителю, и даже в титрах упоминалось далеко не всегда.

Веселый однолюб Виктор Уральский в роли Калинина./Фото: кадр из фильма "Сталинград"

В 1980-х годах в Уральском вдруг разглядели Михаила Ивановича Калинина, и он сыграл Всесоюзного старосту аж в шести фильмах. Но правительственных наград за это не получил. Как, впрочем, и за другие роли. Званиями и премиями также отмечен не был. Однако зритель узнаёт его, помнит и уважает побольше многих «Заслуженных» и «Народных». И такая оценка для человека искусства гораздо выше и важнее.

Это вовсе не испортило характера актера. Люди, которые его знали, в один голос говорили: он был человеком редкой доброты и веселого нрава. Обожал анекдоты и розыгрыши. Любил всю жизнь одну женщину – полвека прожил со своей женой, Лилией Ястребовой, геологом по профессии. Супруги воспитали дочь Ирину.

Она не пошла по отцовским стопам – получила профессию оператора. В одном фильме Виктор Владимирович всё-таки побывал в главной роли. Его дочь Ирина, окончившая ВГИК, в 2010 году сняла документальный фильм «Династия. Век ХХ» о своей семье, где основное внимание уделила отцу. Ирина с любовью рассказала в своей работе об отце и его родителях, чтобы в памяти потомков остались эти имена, вошедшие в историю советского кинематографа.

Долгая жизнь

Уральский продолжал работать на сцене и в кино чуть ли не до последнего дня. А в последние годы это было довольно сложно: актер страдал болезнью Паркинсона, мучили боли в сердце… Несмотря на это, он не жаловался и старался не затруднять своими проблемами врачей. Виктор Владимирович Уральский прожил 83 года. Его последней работой стала роль в фильме «Платон», вышедшем в 2008-м.

Можно предположить, что Виктор Владимирович прожил счастливую жизнь. Несмотря на отсутствие главных ролей, он занимался любимым делом, выполнял свою работу на совесть, реализовал свой творческий потенциал. Снимался у прославленных режиссеров, общался со звездами кино. Наконец, рядом с ним были любимая жена и дочь, верные друзья и коллеги. Ну а сам он ушёл из жизни на год раньше снятого дочерью фильма, 16 марта 2009 года.