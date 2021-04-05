Что 55 лет отравляет Байкал

В далеком 1966 году в маленьком городке на берегу Байкала был открыт комбинат для производства целлюлозы, бумаги и картона. Это было одно из самых идиотских решений в СССР. Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат стал крупнейшим источником загрязнения Байкала: в уникальное пресноводное озеро сбрасывались сточные воды, в атмосферу - газовые выбросы. Против такого безобразия выступали "экологи" тех лет: писатели, ученые, общественные деятели, да и простые учителя, инженеры, домохозяйки возмущались, писали письма в газеты. О строительстве комбината режиссер Герасимов даже снял весьма острый для тех лет кинофильм «У озера» (с Шукшином, Белохвостиковой, Бондарчук - посмотрите), признанный лучшим фильмом 1970 года по опросу журнала «Советский экран».

Вот говорят в то время не было свободы слова. Но люди открыто возмущались! А в фильме шла речь о защите уникального пресноводного озера от промышленного загрязнения. В аннотации к киноленте сказано: "Комбинат посещает правительственная комиссия, которая проводит инспекцию очистных сооружений. Тем не менее вопрос о влиянии вредных сливов на озеро остаётся открытым. Принципиальная гражданская позиция Бармина приводит его в итоге в больницу с сердечным приступом. ..

Кто бы знал, что этот вопрос останется открытым до наших времен - и не одного только киношного героя доедет до сердечного приступа. Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат пытались закрывать не единожды. Самая первая в истории СССР массовая протестная демонстрация прошла в 1989 году и была посвящена именно проблеме БЦБК!

Но вредное производство окончательно остановили только семь лет назад. В бассейнах БЦКБ к тому моменту скопилось более 6,5 миллионов тонн токсичных отходов, часть даже попала в озеро - содержание вредных веществ в стоках по данным Росприроднадзор как-то превышало норму в 400 раз.

А ликвидация самого опасного предприятия так и не произошла. БЦКБ стоит себе, красуется, все отходы на месте. И вот наконец-то осенью 2020 года правительство РФ решило разобраться с байкальскими отходами. В Иркутском офисе Сибирского отделения РАН даже прошло расширенное заседание на эту тему. "За годы бездействия комбината зона его влияния на Байкал распространилась на 2 км от берега, хотя в тот период, когда он функционировал, составляла всего 200 м, – заявил на заседании заведующий лабораторией биогеохимии Лимнологического института Сибирского отделения РАН Александр Сутурин. – Поскольку загрязняющие вещества продолжали мигрировать в окружающую среду".

И что дальше? Пока решают: ученые разрабатывают разные методы рекультивации полигонов комбината. К осени должен быть готов проект ликвидации отходов. Дело сложное, опасное. Одно неосторожное движение, и... Байкал, напоминаю, включен в список Всемирного наследия Юнеско, а Россия подписала конвенцию об охране Всемирного наследия, поэтому каждый шаг надо согласовывать с международной конвенцией, с Международным союзом охраны природы. Да и затянется вся эта катавасия до 2024 года.

Но столько лет ждали, подождем еще три года. Может эта гадина - БЦКБ, против которого еще наши, простите, деды и родители выступали, будет, наконец, уничтожена без следа... На счастье будущим, опять простите за пафос, поколениям. Как там в фильме "У озера":

- Ну что стоишь?

- Так ведь вот... Вот смотрю. Понаработали мы здесь изрядно. Понарушили, что смогли, понаставили, что сумели, - а счастья нет.