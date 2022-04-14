Хорошие новости

Ростех выпустил апохроматический телескоп для съемки планет и созвездий
Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех представляет новый телескоп для астрофотографии на базе апохроматического объектива. Модель уже запущена в производство на Лыткаринском заводе оптического стекла (ЛЗОС) в Подмосковье. Приобрести ее можно по предварительному заказу на предприятии, поскольку каждый телескоп собирается и юстируется индивидуально.
Новый телескоп из линейки «Астро-Апо» с диаметром объектива 105 мм и светосилой f/6,2 предназначен для широкого круга пользователей. Он позволяет наблюдать более 100 небесных тел из каталога Мессье – планеты, эллиптические и спиральные галактики, звездные скопления, разные виды туманностей – и делать их фотоснимки.
Отличие нового изделия в том, что оно построено на базе апохромата: объектива со специальной конструкцией линз. В классическом объективе волны разной длины, формирующие разные цвета на фото, преломляются в стекле по-разному, что приводит к искажениям изображения, цветовой кайме и ореолам. Это особенно заметно при съемке объектов на больших расстояниях. В объективах-апохроматах используются несколько линз из стекол специальных сортов. Благодаря этому волны разной длины фокусируются строго в нужной точке без расхождения.
Еще одна особенность объектива в том, что он оптимизирован для максимальной скорости термостабилизации. Это означает, что за короткое время он приходит в температурное равновесие с окружающей средой, за счет чего также снижаются искажения при фотосъемке.
«С помощью нового телескопа пользователь сможет осуществлять процесс наблюдения планет, туманностей, созвездий и других объектов космоса, а также производить качественную фотосъемку, в том числе для дальнейшего изучения звездного неба. Такая оптика подходит как любителям, так и профессионалам. Телескоп разработан конструкторами нашего предприятия. Качество апохроматических объективов ЛЗОС широко известно во всем мире и считается эталонным. В настоящее время новый телескоп уже доступен для заказа», – отметил генеральный директор ЛЗОС Александр Игнатов.
Лыткаринский завод оптического стекла также оснастил новинку двухскоростным фокусером собственной разработки, который позволяет осуществлять высокоточную наводку на резкость при наблюдении и фотографировании.
Новый телескоп – уже второй в серии «Астро-Апо». В 2021 году ЛЗОС выпустил модель «Астро Апо» 123 мм f/6 , которая имеет больший диаметр линз, большие габариты и фокусное расстояние.
https://rostec.ru/news/rostekh...
В НГУ разработали перспективную технологию получения карбидокремниевого волокна
Она поможет решить проблему импортозамещения композитов для авиации и космонавтики
Ученые Лаборатории синтеза функциональных материалов Физического факультета Новосибирского государственного университета предложили более простую и экономичную по сравнению с зарубежными аналогами технологию получения карбидокремниевого волокна. Команда уже изготовила опытный реактор и получила образцы волокна.
Для разработки конструкций аэрокосмической техники нового поколения необходимы конструкционные материалы с малой плотностью и высокими характеристиками прочности при повышенных температурах. Для получения этих свойств в конструкциях перспективной техники применяются волокнистые композиционные материалы на основе жаропрочных титановых сплавов и керамических матриц, армированных волокнами карбида кремния.
Новый подход основан на химической реакции: карбид кремния образовывается на поверхности непрерывной углеродной нити, погруженной в раствор-расплав кремния. После помещения катушек углеродного волокна в вакуумный реактор, углеволоконная нить протягивается через легкоплавкие растворы-расплавы с высоким содержанием кремния при температуре 350-450 °С в инертной атмосфере. В конце реакции катушки карбидокремниевого волокна извлекаются из реактора и могут использоваться на производстве коммерческого углеволокна.
«Зарубежные методы производства требуют больших временных затрат и денежных вложений: стоимость итоговой продукции превышает несколько тысяч долларов за фунт. Помимо этого иностранные волокна запрещены к экспорту в Россию, что затрудняет создание композитов на их основе. Наша технология позволяет в короткие сроки и с меньшими затратами получить качественное карбидокремниевого волокно для космонавтики и авиации», — рассказал руководитель проекта, научный сотрудник Отдела прикладной физики ФФ НГУ Евгений Галашов.
Для получения непрерывного карбидокремниевого волокна ведутся работы по созданию промышленного вакуумного реактора, который планируется запустить в 2023 году. После этого можно будет начать коммерческие поставки отечественных карбидокремниевых волокон.
http://ru-good.ru/page/v-ngu-r...
Юрий Борисов посетил Казанский авиационный завод
22 марта 2022 года заместитель председателя правительства Российской Федерации Юрий Борисов с рабочим визитом посетил Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова – филиал ПАО «Туполев» Объединенной авиастроительной корпорации.
Юрий Борисов посетил сборочные цеха предприятия, где реализуется программа производства стратегических ракетоносцев Ту-160М, а также осмотрел производственные мощности для выпуска пассажирских самолетов Ту-214. Сегодня самолет выпускается малой серией в спецверсиях.
Юрий Борисов сообщил, что сейчас изучаются возможности ОАК по увеличению серийности производства Ту-214.
«Завод уже в полной мере подготовил производство. Поэтому сегодня мы будем обсуждать вопросы, как нам выйти поэтапно на минимум 10 самолетов Ту-214, – сказал Юрий Борисов. – Насущный вопрос – это восстановить в нужном количестве производство отечественных моделей, для того чтобы мы не испытывали сложностей с перевозками граждан России как внутри страны, так и за рубежом».
Вице-премьер обсудил с руководством ОАК и предприятий, входящих в ее состав, вопросы форсирования программ импортозамещения в авиационной промышленности. В рабочем совещании, которое состоялось после осмотра производственных мощностей, приняли участие президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь, управляющий директор ПАО «Туполев» Вадим Королев, директор Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова Николай Савицких.
«Казанский авиационный завод в контуре ОАК располагает необходимыми производственными площадями и компетенциями по строительству пассажирских лайнеров Ту-214. Этот самолет мы не переставали выпускать и сегодня в новых условиях готовы выполнить поставленные задачи, – сообщил генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь. – На заводе продолжается программа модернизации производства. Перед Казанским авиазаводом, как и другими предприятиями ОАК, стоит задача привлечения квалифицированных кадров для выполнения растущей производственной программы. Уверен, при поддержке республиканских властей, мы с этой задачей справимся».
https://rostec.ru/news/yuriy-b...
Спутник «Меридиан» отправился на орбиту с космодрома Плесецк
Особо подчеркивается тот факт, что спустя три минуты полета ракету-носитель приняли на сопровождение офицеры ВКС РФ. Все предварительные работы и сам старт ракеты прошли без сбоев, в штатном режиме.
Предыдущий старт ракеты «Союз-2.1а» состоялся с казахского космодрома Байконур. Ракета-носитель доставляла в космос корабль «Союз МС-21», на борту которого находились три космонавта «Роскосмоса». Представители российской космической программы отправились на Международную космическую станцию.
Ранее глава государственной космической корпорации Дмитрий Рогозин анонсировал начало подготовки России к своей первой марсианской миссии.
https://cont.ws/@NikolayKireev/2242093
ЗАЛОЖЕНО НОВОЕ СУДНО-СПАСАТЕЛЬ
Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» заложил киль третьего в серии многофункционального аварийно-спасательного судна мощностью 7 МВт проекта MPSV06M.
Судно будет построено в рамках Плана развития инфраструктуры Северного морского пути на период до 2035 года и федерального проекта «Северный морской путь» транспортной части Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года.
Многофункциональное аварийно-спасательное судно мощностью 7 МВт с классом Icebreaker 6 неограниченного района плавания строится по проекту МИБ-СПб. Портом приписки будущего судна станет Мурманск, основными районами эксплуатации – акватории Северного морского пути.
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В Ростовской области открыто производство барьерной пленки
Крупнейший в России производитель пластиковой упаковки «Атлантис-Пак» запустил в Ростове-на-Дону завод по производству барьерной пленки для пищевой продукции.
Объем инвестиций в запуск завода составил более 1,9 млрд рублей, из которых 500 млн рублей в виде льготного займа по программе «Проекты развития» предоставил Фонд развития промышленности.
Мощность нового завода составляет 5,3 тысячи тонн упаковочной пленки для пищевой продукции в год. На производстве создано 95 рабочих мест.
По данным компании, в 2020-2021 годах доля импорта на российском рынке барьерной пленки для упаковки пищевых продуктов оценивалась в 25-30%. Запуск нового завода сократит этот показатель до уровня 15%.
Многослойная полимерная пленка «Амистайл» — инновационный продукт, разработанный специалистами «Атлантис-Пак» в рамках национальной программы по импортозамещению.
«Компания получает большое количество новых запросов на проницаемые оболочки и пленки. В первую очередь от российских потребителей, которые опасаются блокировки отгрузок со стороны западных поставщиков упаковки. Благодаря запуску нового завода при поддержке ФРП нам удается в полном объеме удовлетворять этот повышенный спрос», — рассказал гендиректор ООО ПКФ «Атлантис-Пак» Игорь Переплетчиков.
Пленка производится по новейшей технологии. Она на 30-50% тоньше аналогов, при этом сохраняет все барьерные и прочностные качества. Пленка «Амистайл» предназначена для упаковки охлажденных мясных, колбасных, рыбных, сырных продуктов в лотки c модифицированной атмосферой или под вакуумом.
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