Хорошие новости

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех представляет новый телескоп для астрофотографии на базе апохроматического объектива. Модель уже запущена в производство на Лыткаринском заводе оптического стекла (ЛЗОС) в Подмосковье. Приобрести ее можно по предварительному заказу на предприятии, поскольку каждый телескоп собирается и юстируется индивидуально.

Новый телескоп из линейки «Астро-Апо» с диаметром объектива 105 мм и светосилой f/6,2 предназначен для широкого круга пользователей. Он позволяет наблюдать более 100 небесных тел из каталога Мессье – планеты, эллиптические и спиральные галактики, звездные скопления, разные виды туманностей – и делать их фотоснимки.

Отличие нового изделия в том, что оно построено на базе апохромата: объектива со специальной конструкцией линз. В классическом объективе волны разной длины, формирующие разные цвета на фото, преломляются в стекле по-разному, что приводит к искажениям изображения, цветовой кайме и ореолам. Это особенно заметно при съемке объектов на больших расстояниях. В объективах-апохроматах используются несколько линз из стекол специальных сортов. Благодаря этому волны разной длины фокусируются строго в нужной точке без расхождения.

Еще одна особенность объектива в том, что он оптимизирован для максимальной скорости термостабилизации. Это означает, что за короткое время он приходит в температурное равновесие с окружающей средой, за счет чего также снижаются искажения при фотосъемке.

«С помощью нового телескопа пользователь сможет осуществлять процесс наблюдения планет, туманностей, созвездий и других объектов космоса, а также производить качественную фотосъемку, в том числе для дальнейшего изучения звездного неба. Такая оптика подходит как любителям, так и профессионалам. Телескоп разработан конструкторами нашего предприятия. Качество апохроматических объективов ЛЗОС широко известно во всем мире и считается эталонным. В настоящее время новый телескоп уже доступен для заказа», – отметил генеральный директор ЛЗОС Александр Игнатов.

Лыткаринский завод оптического стекла также оснастил новинку двухскоростным фокусером собственной разработки, который позволяет осуществлять высокоточную наводку на резкость при наблюдении и фотографировании.

Новый телескоп – уже второй в серии «Астро-Апо». В 2021 году ЛЗОС выпустил модель «Астро Апо» 123 мм f/6 , которая имеет больший диаметр линз, большие габариты и фокусное расстояние.

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