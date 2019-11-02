Корова-снабженец и черепаха-диверсант, или Как животные помогали советским солдатам в боях на Малой земле

На войне каждые укрепления и зоны боевых действий по-своему уникальны. А вот плацдарм на Малой земле можно назвать даже специфическим. В таких непростых условиях воевать было крайне тяжело. И порой изобретательные советские солдаты заручались помощью и поддержкой местной фауны.
Малоземельский плацдарм в районе Станички (мыс Мысхако) южнее Новороссийска отличался от других рядом особенностей.
Малоземельский плацдарм был специфичным и сложным.
Пожалуй, самым распространенным четвероногим помощником у красноармейцев был ишак. Это животное было популярным средством передвижения на Малой земле в условиях узких горных троп, которые порой оставались единственной связующей «магистралью» между боевыми позициями. Поэтому ишаков активно использовали для транспортировки вооружения или боеприпасов. За животными ухаживали и старались регулярно выпасать в скрытых от врага расщелинах.
Ишаки были незаменимы у красноармейцев
Забавно, но ишаки, которых обычно ассоциируют с непроходимым упрямством, на дороге вели себя поразительно вежливо по отношению друг к другу. Так, командир разведроты на Малой земле Георгий Соколов вспоминал, что животные, которые встречались на узкой дороге, имели собственные негласные правила поведения. Солдаты не раз наблюдали, как ишак, идущий «порожняком», прижимался к земле, а тот, что нес груз, переступал через своего сородича, и оба спокойно продолжали путь.
Ишаки оказались поразительно сообразительными
Другим легендарным животным стала малоземельская корова. С ней был связан эпизод, который был представлен в воспоминаниях лично Брежнева. А дело было так: один красноармеец, отправленный в Геленджик для снабжения, в горах нашел брошенную корову. Солдат смекнул, что животное пригодится и забрал его с собой. Когда они дошли до пристани, командир одного из мотоботов сначала подумал, что просьба доставить корову на другой берег – что-то сродни шутке. Но боец убедил старшего товарища, что буренку, как источник полезного молока, надо брать.
Переправу по морю обеспечивали мотоботы.
Корова, снабжающая раненых молоком, на плацдарме стала настоящей знаменитостью.
Для того, чтобы сохранить ценное животное, ей построили личное укрытие и добывали для нее сено. Корова была и своеобразным «антистрессом», ведь когда буквально посреди боевых действий стоит буренка, жующая сено, солдаты понимали, что рано или поздно война обязательно закончится.
А вот морской пехотинец, Герой Советского Союза Александр Райкунов в своих мемуарах о защите Малой земли рассказывал о том, как ловить немцев им помогала…коза. Однажды морпехи нашли животное в ущелье и на первых порах, изголодавшиеся по полноценной пище, хотели сделать из нее шашлык. Но командир решил использовать ее иначе. Той же ночью козу привязали у горного склона в качестве приманки для вражеских солдат, которые явно захотят покуситься на ее мясо. Так и случилось: вскоре появилось три немца, которые уже «нацелились» на животное, но были тут же схвачены притаившимися в засаде красноармейцами.
Другой случай повествует о том, как коза стала радаром от вражеских налетов. Так, во время эвакуации одного из поселений, командир одной из артиллеристских батарей выкупил у местной жительницы козу по кличке Красотка. Первоначально ее просто доили, но во время одного из налетов рядом с ней сдетонировал немецкий наряд. Коза не получила повреждений, но молока больше не давала.
Зато приобрела другую необычную способность: она всегда точно могла определить вражескую бомбардировку или обстрел. Причем Красотка опережала все имеющиеся у солдат радары, прячась в скалах тогда, когда еще ничего не предвещало налета. Так коза стала настоящей боевой единицей, чье поведение спасло жизнь многим.
А вот «черепашка на службе у Красной армии» звучит как-то даже фантастически, но было и такое. Средиземноморская черепаха – частый гость на Малой земле, быстро стала частью скудного рациона солдат. Однако был случай, когда это небольшое безобидное животное «переквалифицировали» в настоящего диверсанта.
Однажды солдат нашел в окопе черепаху, которая двигалась по направлению к вражеским позициям. Причины поступка армейца неизвестны – либо это была продуманная провокация, либо он просто хотел понервировать немцев, но он привязал к панцирю консервную банку и отправил черепашку к заграждениям. Естественно, подобравшись к колючей проволоке, маленький «диверсант» знатно пошумел. А немцы, которые попросту боялись советских морпехов, не прояснив ситуацию, начали беспорядочно стрелять.
Через сутки красноармейцы приготовили уже целый отряд черепашек-диверсантов. Шума от них было гораздо больше, и пока немцы, снова не разобравшись, стреляли в пустоту, советские солдаты без труда определяли местоположение огневых точек противника и параллельно наблюдали за тем, как немцы тратят боеприпасы в буквальном смысле в никуда.
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