Корова-снабженец и черепаха-диверсант, или Как животные помогали советским солдатам в боях на Малой земле

На войне каждые укрепления и зоны боевых действий по-своему уникальны. А вот плацдарм на Малой земле можно назвать даже специфическим. В таких непростых условиях воевать было крайне тяжело. И порой изобретательные советские солдаты заручались помощью и поддержкой местной фауны.



Малоземельский плацдарм в районе Станички (мыс Мысхако) южнее Новороссийска отличался от других рядом особенностей.

Малоземельский плацдарм был специфичным и сложным.

Так, его непосредственная близость к фронту мешала десантированию. При этом локализация самого плацдарма была ограниченной и одновременно нефиксированной. Кроме того, особенности рельефа и инфраструктуры местности позволяли снабжать армию лишь по морю – это затрудняло транспортировку необходимых грузов. Поэтому военнослужащим приходилось довольствоваться всем, что они могли задействовать в борьбе с противником. И, как выяснилось, помочь приблизить долгожданную победу вполне способны животные.

Пожалуй, самым распространенным четвероногим помощником у красноармейцев был ишак. Это животное было популярным средством передвижения на Малой земле в условиях узких горных троп, которые порой оставались единственной связующей «магистралью» между боевыми позициями. Поэтому ишаков активно использовали для транспортировки вооружения или боеприпасов. За животными ухаживали и старались регулярно выпасать в скрытых от врага расщелинах.

Ишаки были незаменимы у красноармейцев

Забавно, но ишаки, которых обычно ассоциируют с непроходимым упрямством, на дороге вели себя поразительно вежливо по отношению друг к другу. Так, командир разведроты на Малой земле Георгий Соколов вспоминал, что животные, которые встречались на узкой дороге, имели собственные негласные правила поведения. Солдаты не раз наблюдали, как ишак, идущий «порожняком», прижимался к земле, а тот, что нес груз, переступал через своего сородича, и оба спокойно продолжали путь.

Ишаки оказались поразительно сообразительными

Другим легендарным животным стала малоземельская корова. С ней был связан эпизод, который был представлен в воспоминаниях лично Брежнева. А дело было так: один красноармеец, отправленный в Геленджик для снабжения, в горах нашел брошенную корову. Солдат смекнул, что животное пригодится и забрал его с собой. Когда они дошли до пристани, командир одного из мотоботов сначала подумал, что просьба доставить корову на другой берег – что-то сродни шутке. Но боец убедил старшего товарища, что буренку, как источник полезного молока, надо брать.

Переправу по морю обеспечивали мотоботы.

Корова, снабжающая раненых молоком, на плацдарме стала настоящей знаменитостью.

Для того, чтобы сохранить ценное животное, ей построили личное укрытие и добывали для нее сено. Корова была и своеобразным «антистрессом», ведь когда буквально посреди боевых действий стоит буренка, жующая сено, солдаты понимали, что рано или поздно война обязательно закончится.