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Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.6

Все фото взяты из разных каналов телеграм.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.6В активом поискеНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.6А-50 за работой.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.6А-50 за работой.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.6А-50 за работой.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.6На постуНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.6Сдача в плен азовцевНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.6Херои идут сдаваться.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.6Военнослужащие Росгвардии в районе «Азовстали», где продолжаелся процесс сдачи в плен детей подземелийНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.6Военнослужащие Росгвардии в районе «Азовстали», где продолжаелся процесс сдачи в плен детей подземелийНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.6Водрузил это Знамя полковник запаса, ветеран спецслужб РФ, непосредственный участник переговоров и процесса вывода военнопленных с Азов-стали Валентин Викторович КрыжановскийНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.6БМПТ «Терминатор-2» в районе КамышевахиНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.6БМПТ «Терминатор-2» в районе КамышевахиНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.6Будни войны, Изюмский фронт. Граница Харьковской области и ДНР.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.6Будни войны, Изюмский фронт. Граница Харьковской области и ДНР.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.6Воронка на снимке - от украинской Точки-У.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.6Красное знамя с Иосифом Виссарионовичем укрепляют на танке Т-80БВМ во главе колонны. Достойное возвращение.

Солдаты и офицеры союзных войск в сложнейших условиях действуют четко, грамотно и смело. В отличие от надуманных «героев» незалежной, которых пиарит команда Арестовича.

Один только эпизод, весьма характерный. Прислал мой коллега, фронтовой журналист и писатель Сергей Бережной:

«Харьковская область, район Русской Лозовой.

Время – майские праздники. Эта бригада спецназа заходила первой на рассвете 24-го февраля. Бросали на самые опасные участки, и они блестяще выполняли задачу. Мы были рядышком с первых дней, но встретились только вчера, да и то на несколько часов – отвозили из города обратно на позиции.

 

Командир разведгруппы, офицер, совсем юный, худющий и жилистый, наш земляк из соседней области. Зовут Александр. Сын старшего офицера, отмотавшего Афган и две чеченские, теперь сражающегося на Донбассе.

На днях они отражали атаку за атакой накаченных наркотой нациков. Оставшийся танк загнали в укрытие, наказав сержанту не высовываться, пока не получит приказ.

Он ждал, когда позицию засыпали снарядами и минами. Он ждал, когда накрыли взвод «градом». Он ждал до тех пор, пока укры не подошли на бросок гранаты, и тогда нарушил приказ.

Задраив люк и выключив рацию, сержант приказал сам себе: «Вперёд!». Выскочив из укрытия на озимые, он за несколько минут сжег два танка и три бээмпэ, и вернулся обратно.

Изумрудная зелень, испятнанная красным – кровь от разорванных тел, и пять факелов с чёрными клубами. Это не сюр – это страшный оскал войны. Она знает три краски: чёрную, красную и белую – цвет бинтов.

Сержант за нарушение приказа получил втык, но всё равно еще дважды его танк вырывался из укрытия и давил, давил, давил, потому что к исходу дня закончились боеприпасы.

Они дрались в окружении, дрались, когда уже не осталось сил. Дрались, когда драться уже было нечем. Даже получив приказ на отход, они всё равно дрались. Ночью они вышли к своим, вынеся всех раненых. И никто не считал их героями, что они совершили подвиг. Нет, это была рутинная солдатская работа.

Саша так и сказал: «Отработали, немного устали, вот отдохнём чуток и завтра опять на работу».

Александр – значит Защитник. Они все Александры земли Русской. Храни их Господь!

Расстались с ним за Стрелечье. Он уходил, прихрамывая и забросив за спину рюкзак. Отец короткими затяжками добивал сигарету. Вечерело. Прямо на озимые легли мины, вздыбив землю. Чёрное с зеленым. Война взяла в руки кисть. Господи, пусть у неё не хватит краски».

Вот она, суровая правда войны. И таких ребят в воюющей группировке союзных войск – большинство.

Специальная военная операция продолжается.

Геннадий Алехин

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В общем, гуманитарные операции касаются не только людей пострадавших от войны, но и животных. В конечном итоге, котиков (и не только) тоже освобождают от того, чтобы они не были китами.  Военнослужащие Народной милиции ДНР не только оказывают гуманитарную помощь мирным жителям, но и спасают домашних животных, которые вследствие боевых действий были лишены заботы и ухода в разрушенных городах.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.6Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.6Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.6Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.6Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.6Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.6Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.6Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.6Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.6Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.6Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.6Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.6Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.6Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.6Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.6Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.6Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.6Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.6Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.6Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.6Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.6Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.6Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.6Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.6На съёмках фильма Сергея Эйзенштейна «Александр Невский». 1938 год. Сила в правдеНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.6Путин подписал указ о награждении Арсена Павлова (погибшего в 2016, позывной Моторола) орденом Мужества посмертно.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.6Герои Донбасса. Их уже нет, но память о них будет вечна.

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