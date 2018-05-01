Как русские десантники зимой 1941 года без парашютов прыгали в снег

Подразделения аналогичные российским воздушно-десантным войскам существуют во многих странах мира. Но называются они по-разному: воздушная пехота, крылатая пехота, аэромобильные войска, высокомобильные десантные войска и даже командос.

В начале 1936 года руководству Великобритании был продемонстрирована документальная кинолента о созданном впервые в мире в СССР воздушном десанте. По итогам просмотра генерал Альфред Нокс в кулуарах Парламента небрежно заметил: «Я всегда был убеждён в том, что русские — это нация мечтателей». Напрасно, уже в годы Великой Отечественной Войны русские десантники доказали, что способны на невозможное…

Москва в опасности. Парашюты – не нужны

Советские десантные войска с первых дней своего существования применялись для выполнения наиболее сложных военных операций. Однако совершенный ими зимой 1941 года подвиг иначе как фантастикой и назвать-то сложно.

Во время наиболее драматических дней Великой Отечественной войны, совершая разведывательный полет, самолет советской армии неожиданно с ужасом для себя обнаружил двигающуюся к Москве колонну бронетехники фашистов. Но самое страшное заключалось в том, что на их пути, летчик видел это собственными глазами, не было советских войск. Москва была оголена. Времени на раздумье не было. Верховное командование распорядилось остановить быстро продвигающихся к столице фашистов силами воздушно-десантных войск. При этом прыгать предполагалось без парашютов прямо в снег с самолетов, идущих на бреющем полете, и сходу вступать в бой. Когда командование озвучило перед десантной ротой сибиряков условия операции, подчеркнув, что участие в ней не приказ, а просьба, никто не отказался. Сложно себе даже представить ощущения солдат вермахта, когда перед ними появились клинья советских самолетов летящих на предельно низкой высоте. Когда же из воздушных машин в снег посыпались рослые богатыри без парашютов, немцев и вовсе охватила паника. За первыми самолетами шли следующие машины со свежей командой десанта. Конца им не было видно. Бой шел ожесточенный. Крупные потери несли обе стороны. Но как только существенно превосходящие числом и вооружением немцы начинали одерживать верх, из-за леса появлялись новые самолеты советского десанта, и бой разгорался вновь. Победа осталась за советскими десантниками. Немецкие механизированные колонны были уничтожены. Дорога на Москву оказалась спасена. Причем, как позднее подсчитало командование, при прыжках без парашюта в снег погибло около 12% десанта, остальные воины успешно вступили в бой. Примечательно, что это был не единственный случай подобного десанта во время обороны Москвы.

Писатель Юрий Сергеев описал историю можайского десанта в своей книге «Княжий остров». Автор утверждает, что в основе истории лежат подлинные факты, которые ему удалось раздобыть в архиве.

Споры о том, правдива ли история о высадке десанта, ведутся до сих пор. Но важно ли это? Героизм защитников Родины достоин того, чтобы о нем рассказывали легенды!

Описание аналогичной операции можно встретить в автобиографичной книге советского разведчика, одного из рекордсменов по прыжкам с парашютом Ивана Старчака «С неба в бой».

Первыми Северный полюс взяли десантники Долгое время под грифом «Совершенно секретно» скрывался подвиг советских десантников, достойный книги рекордов Гиннеса. Как известно, после окончания Второй Мировой войны над миром нависла тяжелая тень Холодной войны. Причем участвующие в ней страны имели не равные условия в случае начала боевых действий. США обладали базами в странах Европы, где базировались их бомбардировщики. В то же время СССР мог нанести ядерный удар по США лишь через территорию Северного Ледовитого океана. Но в конце 40-х – начале 50-х годов этот путь был долгим для тяжелых бомбардировщиков, страна нуждалась в аэродромах «подскока» в Арктике. Их необходимо было охранять. Для этой цели командование войсками решило провести первое в мире десантирование советских десантников в полной боевой экипировке на Северный Полюс. Выполнить столь ответственную миссию поручили Виталию Воловичу и Андрею Медведеву.

Десантироваться на полюс они должны были в знаковый день 9 мая 1949 года. Прыжок прошел успешно. Советские десантники приземлились точно в заранее рассчитанную точку. Установили флаг СССР и сфотографировались, хотя это являлось нарушением инструкции. Когда миссия была успешно выполнена десантников забрал самолет Ли-2, приземлившийся рядом на льдину. За поставленный рекорд парашютисты получили по ордену Красного знамени. Самое удивительное, что повторить их прыжок американцы смогли лишь спустя 32 года в 1981 году. К сожалению, в книгу рекордов Гиннеса попали именно они: Джек Уиллер и Роки Парсонсом, хотя первый прыжок с парашютом на Северный Полюс совершили советские десантники.

«9 рота»: в кино из жизни Одним из самых знаменитых отечественных фильмов о воздушно-десантных войсках России является кинолента Федора Бондарчука «9 рота». Как известно, поражающий своим драматизмом и стойкостью советских десантников блокбастер основан на реальных событиях, происходивших во время печально известной войны в Афганистане. В основу фильма легла история сражения за господствующую высоту 3234 в афганском городе Хост, удержать которую должна была 9-тая рота 345 гвардейского отдельного парашютно-десантного полка. Бой произошел 7 января 1988 года. Против 39 советских десантников выступило несколько сотен моджахедов. В их задачу входило получить контроль над господствующей высотой для захвата дороги Гардез-Хост. Используя террасы и скрытые подходы, моджахеды смогли приблизиться к позициям советских десантников на расстояние в 200 метров. Сражение шло на протяжении двенадцати часов, но в отличие от фильма имел менее драматичный финал. Моджахеды вели беспощадный огонь по позициям десантников из минометов, автоматов и гранатометов. За ночь нападавшие девять раз шли на штурм высоты и столько же раз их сбрасывали обратно. Правда, последняя атака чуть было ни привела их к цели. К счастью, в этот момент на подмогу к удерживающим высоту десантникам подошла подмога – разведывательный взвод 3-го парашютно-десантного полка. Это решило исход боя. Моджахеды, понеся существенные потери, так и не добившись желаемого, отступили. Самое удивительное, что потери среди десантников оказались не столь высоки, как это было показано в фильме. Шесть человек погибло, а двадцать восемь получили ранения различной тяжести.

Русский ответ НАТО

Примечательно, что первую военно-политическую победу России после крушения Советского Союза принесли именно воздушно-десантные войска. Во время трагических для страны 90-х годов, когда США перестали учитывать Российские интересы, последней каплей, переполнившей чашу терпения, стали бомбежки Сербии. Протесты России, требовавшей исключительно мирного разрешения конфликта, НАТО в расчет не принимались.

В итоге за несколько месяцев в Сербии погибло более 2000 одних только мирных жителей. Мало того, во время подготовки в 1999 году операции «Союзная сила» Россия не только не упоминалась как возможный участник разрешения конфликта, ее мнение и интересы не учитывались вовсе. В этой ситуации военным руководством было принято решение провести свою собственную операцию на опережение и занять единственный в Косово крупный аэропорт, заставив считаться с собой. Российскому миротворческому батальону отдали приказ выдвинуться из Боснии и Герцеговины и совершить марш бросок протяженностью 600 км. Десантники сводного батальона ВДВ должны были первыми вперед англичан занять аэропорт Приштины «Слатина», главный стратегических объект страны. Дело в том, что это был единственный аэропорт в регионе способный принимать любые типы самолетов, в том числе военно-транспортные. Именно сюда планировалось перебрасывать основные силы НАТО для сухопутной операции. Приказ был выполнен в ночь с 11 на 12 июня 1999 года, накануне начала сухопутной операции НАТО. Русских встречали с цветами. Как только в НАТО поняли, что произошло, чтобы выбить русских, к аэродрому «Слатина» спешно выдвинулась колонна английских танков. Силы, как обычно, были не равны. Россия хотела дополнительно перебросить на аэропорт дивизию ВДВ, но Венгрия и Болгария отказали в воздушном коридоре. Тем временем британский генерал Майкл Джексон отдал приказ танкам освободить аэропорт. В ответ российские военнослужащие взяли военную технику НАТО на прицел, показывая серьезность своих намерений. Они не позволили приземлиться на территории аэропорта и британским вертолетам. В ответ в НАТО резко потребовали от Джексона выбить русских из «Слатины». В ответ генерал заявил, что не собирается начинать Третью Мировую войну, и отступил. В итоге, в ходе дерзкой и успешной операции десантников Россия получила зоны влияния, в том числе контроль над аэропортом» Слатина». В наши дни воздушно-десантные войска России, как и прежде, продолжают отстаивать военно-политические интересы России. В главные задачи ВДВ во время боевых действий входит охват противника с воздуха, выполнение боевых операций в его тылу. Приоритетным является нарушение управления войсками противника, а также уничтожение наземных элементов высокоточного оружия. Кроме того воздушно-десантные войска применяются, как силы быстрого реагирования.

Автор: Дмитрий Соколов