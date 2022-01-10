Неизвестный Александр Абдулов

Иногда нам кажется, что мы знаем про советских актеров все – ведь столько информации есть сейчас в интернете. Но вдруг случается так, что некоторые из них открываются нам с совершенно новой стороны, поражая широтой своей души и готовностью помогать людям. Таким был и Александр Гаврилович Абдулов. Уверена, что факты из его жизни, о которых здесь пойдет речь, известны не многим. Но они заставляют еще больше любить и уважать этого уникального артиста и человека.
ВОССТАНОВИЛ УНИКАЛЬНЫЙ РУССКИЙ ХРАМ
Если пройти пару сотен шагов от памятника Пушкину в сторону Страстного бульвара, попадаешь на одну из старейших улиц Москвы – Малую Дмитровку, улицу с многовековой историей, окрестности которой изобилуют уникальными названиями. Несколько столетий назад здесь располагался посольский Путевой двор, где останавливались прибывавшие в Москву послы, и добирались они сюда путинками – кривыми улочками и проулками.
Уже давно нет Путевого двора, а название его живет до сих пор – в названиях храмов, расположенных здесь. Одна из них открывает Малую Дмитровку – белоснежная и необычайно красивая церковь Рождества Богородицы. Это творение древних архитекторов – последний шатровый каменный храм Москвы. Когда в 1652 году завершилось его строительство и храм был освящен, патриарх Никон сразу издал запрет на строительство шатровых храмов: «…строить храмы по чину правильного и уставного законоположения, как о сем правило и устав церковный повелевают, строить о единой, о трех, о пяти главах, а шатровые церкви отнюдь не строить…» чем был продиктован такой запрет – до сих остается загадкой, но в наше время таких необычных храмов в России остались единицы.Церковь Рождества Богородицы в Путинках в 1975 году
И если вы вдруг окажетесь на Малой Дмитровке, то обязательно не просто посмотрите на церковь Рождества Богородицы в Путинках, но и зайдите внутрь – чтобы увидеть удивительный интерьер одного из самых необычных храмов России. И видеть сегодня эту святую красоту мы можем благодаря Александру Абдулову.
Вся театральная жизнь Александра Гавриловича была связана со знаменитым театром имени Ленинского Комсомола (Ленкомом), который находится на Малой Дмитровке через одно здание от церкви Рождества Богородицы.После закрытия храма в 1935 году в нём устроили конторские помещения, а потом до 1990 года старинный храм Рождества Богородицы в Путинках находился в собственности московского цирка. В сводах средневекового здания дрессировали собак и обезьян, и после окончания гонений на церковь храм находился в удручающем состоянии. Александр Абдулов не мог смириться с таким беспримерным богохульством и поставил перед собой цель спасти храм и вернуть ему его былой облик.Церковь Рождества Богородицы в наши дни
- Вообще, за церковь Рождества Богородицы шла нешуточная борьба. Не забывайте, что дело было в советское время, когда за религиозную пропаганду вполне могли посадить, - вспоминал Абдулов в одном из интервью. - Но мы подняли такой шум и гам, что в Моссовете просто за голову хватались. Они пытались нам отказать под тем предлогом, что, дескать, у нашей церкви нет прихода.
Для начала, чтобы спасти храм, Абдулов решил в 1988 году забрать его у государства. Но так как тогда еще в стране не было частной собственности, просто купить здание он не мог, зато понял, что может купить храм специально для православной церкви, тем более, что как раз в этом же году Совет по делам религии при Совете министров СССР отменил норму о том, что молитвенные здания являются собственностью государств. И Александр Гаврилович начал копить гонорары. А еще начал организовать и проводить с конца 80-х во дворе «Ленкома» театральные фестивали «Задворки», в которых с удовольствием и воодушевлением принимали участие многие известные актеры и музыканты. И даже снял фильм-концерт «Задворки-3, или Храм должен оставаться Храмом», вырученные от которого средства также пошли на восстановление храма. Не обходилось и без помощи спонсоров из народа: иногда люди приходили и предлагали баснословные деньги за билеты на спектакли «Ленкома». Эти деньги потом пошли на отливку и монтаж новых колоколов для церкви.Участники фестиваля "Задворки" Леонид Ярмольник, Александр Абдулов и Андрей Макаревич на фоне Храма Рождества Богородицы. 1988 год.
Благодаря этому, уже в 1990 году храм был выкуплен и передан епархии.
Но Александр Гавриилович на этом не остановился – он начал собирать средства на его реставрацию, в том числе – не стеснялся требовать финансовой помощи у «новых русских» - бизнесменов 90-х годов, которые, среди прочего, оплатили.
Александр Абдулов занимался также восстановлением убранства церкви. В том числе, несмотря на сложность задачи, помог заполучить оригинальные старинные древнерусские иконы, которые, гастролируя по только появившейся Российской Федерации, купила у коллекционеров американская певица Сюзи Кватро и уже полетела с ними в Великобританию. И если российские таможенники разрешили ей их вывести, то британские запретили ввозить в свою страну этот ценный груз. И иконы были отправлены назад в Россию. Здесь-то и проявил опять свой характер Александр Гаврилович:
- Я этих таможенников заставил публично подарить их нашей церкви. Сам я верующий. Хотя бываю в церкви только по праздникам, люблю и обязательно хожу на крестный ход, всю службу отстаиваю...Внутреннее убранство церкви Рождества Богородицы в Путинках
ПОМОГАЛ ДЕТСКОМУ ДОМУ
Директор одного из детдомов попросил Абдулова о помощи, но сразу сказал, что это не должны быть деньги – в то смутное время деньги могли запросто отобрать даже у него. Тогда Александр Гаврилович с друзьями начал собирать для детдома оборудование и вещи, в том числе – с помощью «Задворок». И вот на одном из концертов вдруг встал зритель и объявил, что дарит целый компьютерный класс. Это была фантастическая помощь – в те годы даже не все университеты имели таковые. Другой зритель купил в детдом холодильник, еще один – подарил телевизор. И таких было немало!
ЗАРАБАТЫВАЛ В КАЗИНО ГОНОРАРЫ ТОВАРИЩАМ
В 2000 году в Египте на съемках мюзикла «Бременские музыканты», режиссером которого был сам Александр Абдулов, у съемочной группы кончились деньги. Их должны были перечислить из России, но по каким-то причинам перевод задерживался. И Александр Гавриилович тогда придумал, как спасти товарищей. Он как на работу ходил каждый вечер в египетское казино, выигрывал по 500 долларов и раздавал их съемочной группе. Позже он сам рассказывал:
- Я очень верю в судьбу, поэтому знал, что не проиграю. Ну не могло такого быть! Ведь я же делал это не для себя, как говорится, не корысти ради, у меня просто выхода другого не было.Когда в 2008 году Александр Гаврилович Абдулов внезапно скончался, его отпевание прошло именно в церкви Рождества Богородицы в Путинках – в храме, в возрождение которого он вложил свою душу и который стал главным делом его жизни.
Об Александре Абдулове можно говорить бесконечно, настолько он был не просто интересным, но и Человеком с большой буквы. Я хочу привести воспоминание о нем его друга тоже Александра Карнаушкина. Они вместе учились, вместе и работали...
«Саша, извини, но на Кубу ты не поедешь, тебя не выпускают…» — сказал Захаров. Ну а чем еще в те годы мог кончиться роман с американкой? Саша же отказался доносить на возлюбленную в органы», — вспоминает друг Абдулова, актер Александр Карнаушкин.
Уже когда мы учились вместе в ГИТИСе, Саша выделялся среди нас. Он был самым общительным и самым... недисциплинированным. Педагоги не раз говорили ему: «Саша, ты прирожденный артист, тебя обязательно будут снимать, но как ты учишься? Трижды тебя собирались выгнать из комсомола, дважды — из института. Экзамены не пересдал, ведь опять без стипендии останешься!»Саша Абдулов (крайний справа) с мамой Людмилой Александровной, братьями Володей и Робертом и отцом Гаврилой Даниловичем. 1956 год."Все свободное время Саша проводил с Карэн, даже переехал к ней. Он еще не знал, какую придется заплатить цену за этот роман"
Но именно Саша первым, еще за полгода до окончания четвертого курса, получил предложение работать в настоящем театре — в «Ленкоме». Все началось с того, что один из ассистентов Марка Захарова, отправленных по театральным вузам в поисках молодого актера на роль в спектакле «В списках не значился», пришел на наш институтский спектакль «Бедность не порок». Саша в нем блестяще играл богатого купца Гордея Торцова. Ассистент Захарова обратил внимание на Абдулова и пригласил на прослушивание в «Ленком». Готовился Саша отчаянно! Выучил отрывки из «Мастера и Маргариты» — модного полузапрещенного булгаковского романа, которым мы все были тогда страшно увлечены. Принес и гитару — Саша уже тогда пробовал петь. И вот перед Марком Анатольевичем идет это чтение, исполняются песни, а у режиссера просто каменное лицо…Александр Абдулов и Евгения Симонова в фильме Марка Захарова "Обыкновенное чудо", 1978 год.
Тогда Абдулов еще не знал, что у Захарова такая невозмутимая манера и по лицу невозможно понять — нравится ему или нет. От бессилия на глазах у Абдулова появились слезы. И, как потом оказалось, именно это больше всего и понравилось Захарову. Ведь для спектакля «В списках не значился» ему нужен был как раз эмоциональный актер.
И вот Саша начал репетиции в профессиональном театре. С тех пор мы уже чувствовали в его отношении к студенческим спектаклям что-то новое, снисходительное: мол, это уже что-то вчерашнее, не вполне серьезное. Он приходил и взахлеб рассказывал про Олега Янковского, Веру Орлову, Евгения Леонова…Александр Абдулов с Ириной Алферовой, Александром Карнаушкиным и Анатолием Абрамовым в фойе Ленкома, 1979 год.
А какое-то время спустя в «Ленкоме» благодаря Абдулову оказался и я. Узнав, что меня, москвича, распределили в другой город, Саша тут же позвонил: «Ну ты, балда, Захаров собирается ставить рок-оперу. Ты ж у себя на курсе лучший танцор. Сейчас или никогда! Приходи, я договорюсь...»
Надо сказать, что в 1975 году о «Ленкоме» уже начали говорить — в связи с недавним приходом туда Захарова. Театр стремительно набирал обороты, уже вышел ставший потом легендарным «Тиль» с Караченцовым и Чуриковой. Но цена этого успеха была высока. Приняв театр, Захаров сразу же начал «закручивать гайки». Первым делом избавился от пьющих, давно не играющих и пожилых актеров. Он действовал жестко, установил железную дисциплину в театре.Александр Абдулов в роли инженера Щукина с Андреем Мироновым в фильме "12 стульев", 1976 год.
Опоздания, к примеру, были недопустимы. Ну а Саша же без этого не мог! И однажды, точно так же, как в институте, сильно запоздал на репетицию. Пока он шел по коридорам театра, бывалые люди ему советовали: «Скажи, что тебя машина сбила...», «Скажи, что у тебя умерла бабушка…» Но Сашка без нужды врать не любил и, когда вошел в зал и встретился с вопросительным взглядом Захарова, выпалил: «Проспал!» У Марка Анатольевича от удивления расширились глаза. На первый раз Саше это сошло с рук. Но когда спустя несколько лет он снова позволил себе опоздать на репетицию, Захаров повел себя совсем по-другому. Мы тогда все приехали на гастроли в Горький со спектаклем «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», а Саша с Ирой Алферовой задержались в Москве из-за съемок и добирались сами, на самолете.Семейное фото с Ириной Алферовой и дочерью Ксенией.
И вот начинается репетиция — а их нет! И когда они появились, Марк Анатольевич собрал нас и крепко высказался. Ире он сказал: «Знаете, вы хорошая актриса, вас снимают в кино, лучше идите работать в Театр киноактера». Потом добавил: «Я не могу того же самого сказать Александру Гавриловичу... Он ведь уже многое успел сделать на нашей сцене. Но я сейчас буду думать по поводу распределения ролей в новом спектакле и учту сегодняшнее происшествие…» И действительно, в следующей постановке — «Мудрец» — Саша роли не получил…
Абдулов не сразу понял, кто его девушка
И все-таки Марк Анатольевич к Саше относился по-особому.На съемках фильма "Капкан" рядом с "фирменным" трейлером с фотографией актера, 2007 год.
Видел его «сумасшедшинку» и понимал, что с чем-то придется мириться. Ведь Саша иной раз демонстрировал свою любовь к розыгрышам даже на сцене. Вот играем спектакль, доходит до его реплики, а Абдулов молчит, наблюдая, как партнер белеет и краснеет. А однажды во время спектакля пожилая актриса оговорилась, произнеся фразу из конца спектакля, и бах — Саша подхватил ровно с этого места, выкидывая таким образом целый акт. В результате спектакль закончился почти на час раньше, а позже выяснилось, что Саша просто опаздывал на самолет! Но обычно, ради того чтобы репетировать новую роль, Абдулов готов был пахать сутками, спать в одежде, на раскладушке, не мыться, не есть… Кроме того, в силу своей фонтанирующей энергетики Саша не мог и не хотел быть просто актером.Александр Збруев, Александр Абдулов, режиссер Николай Гуляев, драматург Дмитрий Липскеров, Николай Караченцев, Олег Янковский, художник Олег Шейнцис, с худруком театра Марком Захаровым. Фото Валерия Плотникова.
Он должен был быть соавтором всегда и во всем. Вот сидим на репетиции с Марком Анатольевичем, возникает какая-то ситуация, где нужно решение, Захаров задумывается… А Саша прямо подпрыгивает на стуле: «Марк Анатольевич, а вот если так? А давайте попробуем это!» У него, как всегда, полно предложений, из которых, может, девять нереальных, но одно — стоящее. И Захаров всегда прислушивался к Абдулову. Как-то раз, когда не складывалась мизансцена, даже сказал: «Был бы сейчас тут Абдулов — набросал бы десяток вариантов».
Саша должен был находиться в центре внимания постоянно. Физически не мог переносить одиночества, вокруг всегда были люди — многочисленные друзья, женщины...
Как-то раз, еще до Иры Алферовой, Абдулов говорит: «Слушай, я тут с такой девушкой познакомился, ну просто что-то невероятное! Только зовут ее странно — Карэн. Я не понял, может, она из Прибалтики... Ну, я ее все равно Катей зову». А вскоре у Саши был день рождения, мы отмечали в общаге, пришла и Карэн. Девушка оказалась и правда сногсшибательная, похожа немного на Одри Хепберн. Под вечер она пригласила всех нас переместиться к ней. По нынешним меркам у нее была просто добротная двухкомнатная квартира в центре. Но она произвела на нас неизгладимое впечатление. В гостиной был постелен ковер с толстым ворсом, на котором по-демократичному могли разместиться гости. К столу подавались коктейли, водка, тоник, курить предлагалось не привычную нам «Яву», а «Мальборо», танцевали под Стиви Уандера и Боба Дилана.
Дело в том, что Карэн была американкой… Она приехала в СССР как представитель какого-то финансового ведомства. Саша был ею очень увлечен. Все свободное время проводил с Карэн, даже переехал к ней — мы его только на репетициях стали видеть. Вот только Саша не знал, какой ценой ему придется платить за этот роман.
В один прекрасный день Абдулова «пригласили» на беседу в органы. Объяснили, что девушка является конечно же шпионкой и роман следует продолжать, но обо всем докладывать — буквально о каждой мелочи. Тогда шпионами объявляли всех иностранцев... Саша доносить отказался категорически, наотрез! В результате девушку из СССР выслали, не дав им даже попрощаться. Конечно, он страдал, переживал из-за ее отъезда.С Олегом Янковским и Евгением Леоновым в спектакле "Диктатура совести", 1987 год.
В это время театр готовился ехать на Кубу с рок-оперой «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты». Саши в списках на выезд не оказалось. Его не выпустили из страны как неблагонадежного.
К счастью, через несколько лет запрет был снят. И Саша поехал с театром на гастроли в Париж — со спектаклем «Юнона» и «Авось». Там нас, актеров, разбили на пятерки, чтобы мы не болтались по Парижу поодиночке. Дали четкий инструктаж: ни в коем случае нельзя общаться с иностранцами, ни в коем случае нельзя принимать подарки… Конечно же к нам был приставлен и особый человек. Но Абдулов не был бы Абдуловым, если б и здесь не поиграл с огнем. Однажды, когда мы выходили из гостиницы, он с самым невинным видом спросил у переводчика: «Скажите, а как будет по-французски: «Я прошу политического убежища»?»
На 85 рублей Абдулов умудрялся жить как барин
Была в Сашке какая-то свобода и склонность к шику. В Москве до женитьбы он жил один — его родители оставались в Узбекистане. Марк Захаров распорядился выделить жилплощадь в театральном общежитии на Бауманской (эту комнату раньше занимал Олег Янковский). Поселившись там, Саша немедленно принялся за обстановку, чтобы унылые серые стены превратить в «интерьер». Идею нам подал Толя Солоницын, который занимался росписью и выжиганием по дереву.
Мы пошли, купили деревянную разделочную кухонную доску, нашли в журнале «Америка» фото Боба Дилана и выжгли его профиль на фоне американского флага. Получилось оригинальное настенное украшение. Потом Сашка, видимо, побывал на экскурсии в каком-то дворце и загорелся обить стены тканью. Правда, во дворце стены декорировались шелками и бархатом, а у Абдулова хватило денег только на какой-то ужасный ситец грязно-синего цвета с листьями… Но он все равно был очень доволен. Ведь когда студентом он жил в общаге, стены его комнаты были обклеены афишами, сорванными на улице, и «декорированы» оторванными таксофонными трубками, которые Саня тогда коллекционировал.Для передвижений по городу Абдулов часто пользовался такси. И нередко обедал в ресторанах. Он умел так сделать заказ, чтобы и поесть хорошо, и потратить не больше полутора рублей: брал, например, шурпу, плов и бутылку минеральной воды. Негусто — но зато в ресторане! Ну и еще у него каким-то образом денег хватало на то, чтобы прилично одеваться. Конечно, купить настоящие джинсы, как у любимых Сашиных Битлов, было тогда нереально. Но можно было достать ткань «техас» и сшить в ателье очень модные джинсы клеш, да еще и молния по краю, зубчиками. Стоило это счастье 15 рублей.
Зарплата у нас, молодых артистов театра, была небольшая, от 85 рублей. Но, сколько помню Сашу, он всегда стремился где-то подработать.
Например, в массовке на «Мосфильме». Правда, в кино Саша был готов сниматься даже бесплатно. Постоянно ездил на студию, просился везде, где можно. Первая его настоящая роль со словами — в фильме «Про Витю, про Машу и морскую пехоту». Я как сейчас помню: Сашка потащил чуть ли не весь курс в кинотеатр на окраину города, чтобы показать свою работу в этом эпизоде. Да, пусть он играет всего лишь одного из солдат, но он же на экране, там же видно, что это он! И даже разговаривает немного, хоть и не своим голосом… Когда мы уже работали в театре, Захаров взял Абдулова в свой фильм «12 стульев» на маленькую роль инженера Щукина, который голым оказался на лестничной площадке. Съемка натурная — значит, нельзя избавиться от нескольких десятков местных бабушек, домохозяек и детей, желающих поглазеть, как снимают кино.
А Саше надо бегать голому, намыленному. «Я не пойду! Делайте со мной, что хотите!» — засмущался было Саша, но Марк Анатольевич подошел к нему, положил руку на плечо и спокойно сказал: «Саша, надо идти. Работа такая».
1 января 1979 года на экраны вышло «Обыкновенное чудо», и слава в одночасье свалилась на Абдулова. Мы все наблюдали, как толпы девиц караулили его на служебном входе, как ему ящиками носили письма… И Саша, честно говоря, первое время от всего этого здорово обалдел. К тому же он первым среди молодых актеров стал зарабатывать существенные деньги, начались концерты, заграничные поездки… Чем больше славы становилось у Абдулова, тем больше ширился круг его друзей.Ему, как и прежде, все вокруг было интересно. Надо сказать, что Абдулов всегда был очень азартным человеком — это у него в крови было. Когда мы стали выезжать за границу и он познакомился с казино — это было все! Саша иногда там оставлял гигантские суммы, но никогда в этом не признавался, всегда говорил: «Я выиграл!» Для друзей Абдулов тоже денег не жалел. Помню, как мы собрались на десятилетие курса в Доме кино и Сашка широким жестом оплатил половину роскошного стола — на вторую половину сбросились все остальные. Он был очень щедр. Но мошенникам было не так-то просто выманить у него хоть рубль — тут Саша был кремень! Как и всякой знаменитости, ему время от времени приходили письма с просьбами о материальной помощи. Он на них не откликался. Но если возникала идея, например, построить домик для рыбаков в Астраханской области или отреставрировать церковь — на такие вещи он всегда давал.
Судьба его хранила
Сашка много раз ходил по краю.
У него в жизни было очень много ситуаций, когда он мог погибнуть. Чего стоит одна история с самолетом, когда он уже сидел в «Ту-154» в ожидании взлета, а к нему подошла стюардесса и, зная, что он опаздывает на съемки, сказала: «Есть самолет, который вылетает на 15 минут раньше». Абдулов пересел, а тот самолет, из которого он вышел, разбился… Саша потом держал свой билет в рамочке — как напоминание, что все под Богом ходим. В другой раз какой-то сумасшедший из толпы бросил в него топорик, пролетевший буквально в нескольких сантиметрах от головы…
Не говоря уже о том, что, пока Абдулов водил машину сам, много раз чудом избегал аварии. Все дело в том, что Саша все время не высыпался. И то и дело клевал носом за рулем. Однажды, помню, заходит в театр на слабых ногах, весь белый: «Я сейчас чуть не разбился!» Оказалось, снова задремал и проснулся, уже когда машину мотало из стороны в сторону, а навстречу мчался грузовик. Тогда Саша, наконец, принял решение взять водителя.
И все-таки, несмотря на свое фантастическое везение, он ушел одним из первых в нашем поколении гитисовцев. И теперь, когда мы собираемся все вместе, нам остается только вспоминать, каким был Саша Абдулов — самым успешным из всех нас.
И еще один рассказ вдовы артиста, Юлии. Юлия сразу предупредила: «Ну о чем уже говорить? Я не хочу в сотый раз пересказывать подробности нашего знакомства с Сашей, не буду рассказывать про знаменитую дачу Абдулова, не хочу затрагивать вопросы наследства, неинтересна мне тема наших отношений с мамой Александра и, ради бога, не спрашивайте меня: «Как вы сейчас живете…».
Вот такая она, Юлия Абдулова. Не случайно кто-то из знакомых Александра Абдулова однажды бросил в его адрес: «Нашел женщину под стать себе. Другая с ним бы не ужилась…».
«Для меня Абдулов — не великий актер, а любимый мужчина»
— Однажды вы сказали: «Я живу датами».
— Я имела в виду две даты — смерти и рождения Александра. Получилось так, что Саши не стало в январе, а день рождения у него в мае. Так и живу — одна дата прошла, вроде только воздух в легкие набрала, передохнула, уже следующая подступает. Достаточно тяжело. Такие моменты забирают немало эмоциональных затрат. Но я понимаю, что эти даты теперь никуда от меня не денутся. Видимо, так и будет продолжаться всю жизнь.
— Время проходит, все забывается. Абдулов был великим артистом, но спустя еще лет 20 будут ли о нем снимать сюжеты на годовщину смерти или рождения?
— Для меня Абдулов — не великий актер, а прежде всего муж, любимый мужчина. И эти даты со мной будут навечно.
— Но интервью вам точно не придется раздавать. Ведь, как я понимаю, вы не очень любите общаться с журналистами?
— Честно говоря, я терпеть не могу давать интервью. Но общественность требует, чтобы на день рождения Абдулова и в годовщину его смерти я обязательно что-то говорила про Сашу. Вот вы ко мне пришли. Вы думаете, я хочу вам интервью давать? Не хочу, естественно. А вроде как надо, понимаете? Хотя мне лично не надо. Потому что одни и те же истории про Сашу я повторяю каждый год. А еще меня возмущает, почему всех интересуют дети, жены, родители Абдулова? Саша прежде всего был артистом, и нужно говорить о его творчестве. Но пока еще на телевидении не показали ни одного фильма, где бы обошли стороной личную жизнь Абдулова. Очень странно.
— Хорошо, не хотите касаться каких-то личных моментов жизни Абдулова, расскажите то, о чем, может, еще не знают поклонники его творчества.
— Сашу считали затейником, но мало кому известно, что он помогал людям. Причем иногда судьбы людей решались им в течение пяти минут. Одним только советом Саша мог изменить жизнь человека. Муж часто вклинивался в чью-то судьбу и кардинально менял ее.
— Например?
— Я не могу называть фамилии этих людей. Вдруг им это не понравится? Хотя одну историю припомню. У Саши был друг — главврач астраханского перинатального центра. Абдулов расшибался в лепешку, но помогал ему в доставке оборудования, которого тогда еще не было в стране, доставал лекарства для совершенно незнакомого ребенка, который срочно нуждался в определенном препарате. Для этой больницы Саша всегда находил деньги и средства, подключал все свои ресурсы.
— А вы спрашивали, что его заставляет заниматься благотворительностью?
— Он был нормальным человеком и все.
— Значит, Абдулов, таким образом, спас немало детей?
— Наверняка так оно и было. Но как любой нормальный человек, который делает что-то благородное в своей жизни, Саша ничего не требовал взамен. Ведь об этом никто не знает до сих пор! Муж никогда не рекламировал себя, не кричал на каждом углу, какой он замечательный.
— Ему самому приходилось когда-то просить о помощи?
— О помощи Саша ни у кого никогда не просил. Любимая его фраза: «Никогда не проси!». Он не уставал ее повторять.
— Он не просил о помощи даже в тот сложный период, когда у него диагностировали рак?
— Саша в жизни больше отдавал, чем брал. Это касается и эмоциональных, и материальных затрат. Когда он заболел, многие хотели поучаствовать в его спасении. Помню, даже какая-то бабушка из глухой деревни прислала нам переводом 100 рублей. Естественно, эти деньги мы отправили ей обратно, хотя и не сомневались в ее чистых помыслах. Все искренне хотели помочь. В тот момент Саша принимал помощь, он не мог обидеть людей.
— Абдулов часто пользовался популярностью для личных целей?
— Дверь ногой в кабинеты больших чиновников он, конечно, не открывал. Но, безусловно, своей популярностью и природным обаянием пользовался, как все нормальные люди.
«Сашины друзья — не мои. Нас объединял только Абдулов»
— Ходили слухи, что после смерти Абдулова многие его друзья от вас отвернулись?
— Людей, которые любили Сашу, было слишком много. Абдулов умел мастерски собирать вокруг себя людей, которые в обычной жизни были скорее врагами. Саше удавалось усаживать их за один стол. Причем все такие посиделки заканчивались мирно — не было ни ссор, не возникало конфликтов, потому что Абдулов покрывал все это, умел разрулить любую ситуацию. После смерти Саши все эти люди перестали общаться друг с другом. Компания развалилась. Сейчас некоторые бывшие приятели Саши друг с другом не общаются. Потому что не стало «аккумулятора» и «стержня» тусовки. Начался полный раздрай.
— И все-таки рядом с вами остались какие-то его приятели?
— У него было очень много именно приятелей. Все к нему тянулись, просто находиться рядом с Абдуловым — уже считалось для многих счастьем. С некоторыми друзьями Саши я общаюсь по сей день. Но их не так много.
— А есть те, которые сразу исчезли из вашей жизни?
— Ну а почему они должны были не исчезнуть? Это ведь Сашины друзья — не мои. Нас с ними по большому счету ничего не связывало. Нас объединял только Абдулов.
— Вам, человеку, далекому от актерской среды, легко было войти в круг Абдулова?
— Вокруг Саши в основном собирались люди, не имеющие отношения к театру, кино и шоу-бизнесу. Стала ли я своей в актерской среде? Саша сделал все, чтобы мне было там комфортно, и я не чувствовала напряжения.
— Откуда берутся разговоры, что Юлю не сразу приняли в кругу друзей Абдулова?
— Я не знаю, откуда идут такие разговоры. Возможно, кто-то сразу принял меня, кто-то не сразу... Близкие друзья Саши не хотели его ни с кем делить, всем было удобно видеть его свободным. А тут появилась я. Естественно, образ жизни Абдулова тоже немного изменился — его стали волновать какие-то домашние вопросы, бытовые проблемы. Но тем не менее все это не очень отражалось на компаниях Саши. Его друзья никуда не исчезли.
— После смерти Абдулова его друзья наверняка стали рассказывать какие-то вещи, которые стали для вас откровениями?
— Не было ничего такого, что меня бы поразило. Историй за эти годы прозвучало немало, но ничего нового я о Саше не узнала. Однажды Михаил Танич сказал мне: «Юля, знаешь, каким был твой муж?..» — и пересказал мне историю, как Саша во время езды по Новому Арбату на полном ходу перелез из одной машины в другую. Мол, вот такой он был сумасшедший и безбашенный. Но я всегда знала, что он был безбашенный, и он всегда был готов совершить странные поступки, шел на неоправданный риск. Но это Абдулов!
— Расскажите про самый его отвязный поступок.
— Знаете, если бы в нашей жизни все было серо и Саша целыми днями лежал бы на диване с газетой в руках, а потом бах — и совершил какой-то поступок, тогда бы я его запомнила на всю жизнь. Абдулов же каждый день совершал что-то невообразимое. Может, поэтому мне сейчас трудно выделить что-то одно. Я тут себя поймала на мысли, что со дня смерти Саши не прошло ни дня, чтобы мы его не вспоминали. И всегда всплывают какие-то новые истории, связанные с Сашей. Если бы все эти воспоминания записать на диктофон, а потом опубликовать, получился бы увесистый 5-томник.
«Заунывных бесед по поводу здоровья мы никогда не вели»
— «Научиться жить заново» — избитое выражение. Когда Александру Абдулову оставалось жить считанные дни, вы думали, какой будет жизнь без него?
— В тот момент я об этом не думала. У меня даже мыслей таких не возникало. Я не верила, что Саши так быстро не станет.
— Сам Абдулов не поднимал тему: «Юль, если я умру…»?
— Мы никогда не вели подобных разговоров. Даже в тот последний его вечер не поднимали эту тему. За несколько часов до смерти мы с Сашей думали о том, что выйдет его последний фильм «Лузер», он говорил о недоделках, общался с товарищами, что необходимо срочно рассчитаться с долгами, еще что-то. Заунывных бесед по поводу здоровья мы никогда не вели.
— Врачи сразу сказали Абдулову, сколько ему осталось?
— Когда стал ясен диагноз, доктора сразу определили Абдулову какой-то срок. Но мы махнули рукой на их слова. Мы надеялись на лучшее, думали — выберемся из ситуации, Саша поправится. Тем более по жизни Саша был счастливчиком, везунчиком — и все у него складывалось как нельзя лучше.
— Почему вы скрывали болезнь Саши? Ведь долгое время никто ничего не знал?
— Знали друзья, знакомые, просто об этом не кричали на каждом углу. В то время «желтая пресса» как с цепи сорвалась. Нас выслеживали везде — дома, в больнице…
— Вы теперь тоже публичный человек? Если в вашей жизни появится мужчина, об этом напишут все газеты.
— Если такое случится, конечно, приятного будет мало. И меня ужасно это раздражает. Я не публичный человек, мне хочется жить своей жизнью. Что будет дальше — я не знаю. Все это из разряда: «Саша мне поднапакостил: не был бы он известным человеком, не было бы столько внимания ко мне». Мне это неприятно. Я не мечтаю о популярности. Кроме нервотрепки и слез, мне это ничего не принесло.
— В одной телепередаче вы сказали, что Абдулов часто вам снится? Во снах он подсказывает вам, как вести себя в той или иной ситуации?
— Ну вот опять! Зачем все это? Ну конечно, снится. То редко, то нередко. Но эти все истории не про Сашу, не вяжутся они с его образом. Между нами была очень сильная связь, потому и сны мне часто снятся вещие, где он общается со мной. Если мне совсем плохо, я к нему обращаюсь за помощью, хотя понимаю, что нельзя тревожить души ушедших людей. В это сложно поверить, но после такого общения все мои проблемы сами собой решаются каким-то волшебным способом.
— Какие знаки были посланы вам после смерти Абдулова?
— Раньше в нашем доме жили три собаки. Когда Саши не стало, одна собака сбежала через 9 дней, остальные две — через год. Тогда я думала, что не заведу больше ни одной псины. А несколько лет назад, в день рождения Саши, мне позвонила приятельница из Одессы. Она никогда не была знакома с Абдуловым, но неожиданно сказала: «Юля, мне сегодня сон приснился, будто Саша идет по нашему огороду и несет в руках моего щенка. И вдруг Абдулов говорит: «Отвези щенка Юле!». Я тогда разрыдалась, подумала: это знак от Саши. И забрала щенка подруги. Теперь у меня снова две собаки — южно-русская овчарка и йорк.
«Кто-то из Сашиных друзей недавно обмолвился: «Юля постоянно плачет и побирается». Это неправда»
— Правда, что после смерти Саши жить вам было не на что? Даже пришлось продавать украшения, подаренные Абдуловым?
— После смерти Саши мне помогали его друзья — каждый месяц нашей семье выделялась определенная сумма, на что мы и жили. А потом мы вступили в права наследства и стали счастливыми обладателями дачи и квартиры. Вот тогда начали выживать сами. Но начались другие проблемы — ведь все эти дома надо было обслуживать — все требовало денег, был очень тяжелый период. Конечно, можно было все продать и проесть, но задача стояла другая — сохранить и оставить. Сейчас у меня все хорошо. Хотя кто-то из Сашиных друзей недавно обмолвился: «Юля постоянно плачет и побирается». Это неправда. Я не обзваниваю всех, не рыдаю и на жизнь не жалуюсь. Мне жаловаться не на что, у меня все хорошо.
— Кстати, Абдулов хорошо зарабатывал?
— Народные артисты стали хорошо получать не сразу. Саше прибавили зарплату за 2 года до смерти — он получал 4,5 тысячи долларов в театре. Да, это хорошая зарплата по сравнению с теми, кто получал 500 долларов. Но для артиста такого уровня — это ни о чем не говорит.
— Ваш супруг не пытался заняться бизнесом?
— Из Саши бизнесмен был никакой. Даже на фильмах, которые он сам снимал, он не заработал ни копейки. Насколько я понимаю, снимал он картины в свое удовольствие. Бизнес-проектами их назвать было сложно. Саша, конечно, думал заработать на этом деньги, но что-то не получалось. Работал он много — в театре с утра до вечера, по ночам писал сценарии, думал, как снять фильм. Спал по 4 часа. Практически не отдыхал. От съемок в фильмах тоже отказывался редко. Например, однажды ему неудобно было отказать знакомому режиссеру, когда тот пригласил его на съемку какой-то картины. За работу Абдулову сулили всего 1500 долларов.
— Абдулов жил на широкую ногу, на черный день откладывал?
— Саша никогда не копил и ничего не откладывал. Он жил в свое удовольствие. Например, когда выезжал с собственной антрепризой в регионы, то после окончания спектакля мог на собственные средства снять яхту и устроить актерам праздник.
— И сам за всех платил?
— Все считали, видимо, что Саша самый богатый из них. Абдулов, в свою очередь, пытался соответствовать этому статусу. Если собиралось какое-то мероприятие, ему даже в голову не приходило сказать: «Давайте скинемся».
«Саша был рад рождению Жени. Но без фанатизма»
— Вам муж хотел детей?
— Часто поднимаются разговоры, мол, Саша всегда хотел ребенка. И говорил об этом. Глупость! Тему детей мы совсем не обсуждали. Разве что один раз он обмолвился об этом. Однажды я купила рамку для фотографий. Поставила туда несколько карточек, и осталось одно маленькое окошко — туда я поместила фото какого-то ребенка. Саша тогда сказал: «Это кто? Убери! Своего потом поставим». Вот и все. Но речи о том, что мы хотим ребенка, давай с тобой делать детей, — не было. Жили и жили. Случилось и случилось. Специально к этому никто не готовился. Просто Саша жил в таком бешеном темпе, что на «посидеть и обсудить» не хватало времени.
— Еще говорили, что именно рождение дочери как-то сильно изменило Александра Гавриловича?
— Наверное, Саша был рад рождению Жени. Наверное, был счастлив. Но без фанатизма. Когда родилась Женя, Саша был слишком занят работой — он запустил очередной проект, был полностью загружен.
— Как вы объяснили Жене, что папа умер?
— Дочь знает значение слова «смерть». Она хочет изобрести машину времени. Говорит: «Мне нужно увидеться с папой». Женя в садике дружит с девочкой, у которой умерла мама. Как-то она ей сказала: «Моя мама превратилась в звездочку». И Женя ответила: «Значит, мой папа тоже стал звездочкой. Раз они оба наверху, значит, они уже поженились».
— Дочь похожа на отца?
— Да, она его копия. У нее сложный характер. Не так давно Женя занималась в театральной студии. Однажды ей задали выучить стихотворение Григория Остера «Вредные советы». Она тут же: «Я туда больше ходить не буду, стихотворение учить не буду, потому что оно тупое». И все. Переубедить я ее не смогла. Вот такая упертая во всем. И в то же время она очень сентиментальная. Недавно ее подружка выступала на утреннике в саду. Выступила она неважно, над ней смеялись старшие дети. Моя Женя потом рыдала 4 часа — ей было жалко девочку. Хотя той ее подружке было абсолютно все равно, она даже внимание не обратила на смех. Ко мне потом завуч детсада подошла и сказала: «Такому ребенку будет тяжело жить, она близко к сердцу принимает чужие боль, проблемы».
— Ваша Женя уже дебютировала на сцене «Ленкома»?
— В спектакле «Королевские игры» есть маленькая детская роль — в конце представления на сцену вышла Женя и произнесла какую-ту фразу. Потом пошли звонки: «Правда, что Женя играет в театре?». Нет, ни в каком театре она не играет. Это была проба пера. Не более того. Если суждено ей стать актрисой, она станет. Отговаривать и уговаривать ее я не стану. Она своенравная девочка. Например, как я ни пыталась ей объяснить, что артист должен слушать режиссера — она не понимает этого. Делает все так, как считает нужным.
«Белые вещи любил. Повторял все время: «Все в дерьме, а я в белом»
— Юля, у вас непростой характер, вам пришлось себя ломать рядом с Абдуловым?
— Саша — очень комфортный человек в плане быта. Нам не пришлось приспосабливаться друг к другу. Мы гармонично сосуществовали. У меня ни разу не возникало мыслей стукнуть кулаком по столу и сказать: «Будет так!».
— Абдулов предлагал сняться вам в кино?
— Нет. Только когда я была беременная, попала случайно в кадр одного фильма. На этом все и закончилось. Актрисой я никогда не мечтала стать, даже в детстве. Я боюсь камеры, не чувствую ее. Может, это детские комплексы.
— Сейчас вы серьезно занимаетесь астрологией? Зачем вам это?
— Астрология мне помогла выжить. Не в материальном плане, конечно. В астрологии я нашла ответы на многие жизненные вопросы.
— Вы не думали написать мемуары?
— О чем писать? Если бы я с человеком прожила 60 лет, наверное, у меня что-то поднабралось бы. А учитывая, что мы с Сашей прожили достаточно мало, всего 4 года, — это глупость. Я даже права не имею писать мемуары.
— Абдулов вас изменил?
— Рядом с Сашей очень многие люди менялись. Что касается меня лично — раньше я больше значения придавала шмоткам, маркам, магазинам. А с Сашей мне жилось достаточно просто и интересно. И все эти мелочи отошли на второй план. Я не могу сказать, что я стала похожа на серую мышь и одеваться стала хуже. Нет! Просто относиться ко всему стала проще.
— Абдулов любил хорошо одеваться?
— Да ну. Что сверху лежало, то брал, надевал. Правда, белые вещи любил. Повторял все время: «Все в дерьме, а я в белом».
https://zen.yandex.ru/media/pressmen/neizvestnyi-aleksandr-abdulov-60ee86a1e23b7051083706d7
https://7days.ru/fashion/novosti/9-let-vygodnykh-predlozheni...
https://www.mk.ru/culture/2013/05/28/860820-neteatralnyiy-ro...
Свежие комментарии