Битва за будущее. Россия решила отвоевать назад самое главное

Как часто мы не знаем о тех действительно важных процессах, которые происходят в нашей стране? Почти всегда. Сегодня мы хотим рассказать вам как Россия приступила к избавлению от зависимости в семеноводстве, откуда взялась эта зависимость и почему казалось, что она с нами навсегда. А также о том, почему без этой темы все разговоры о полной продовольственной безопасности в будущем – несостоятельны.

Битва за урожай

В основе продовольственной безопасности страны лежит обеспеченность хозяйств качественными семенами, в идеале – отечественными. Что посеешь, то и пожнёшь. В этом смысле все наши будущие урожаи в первую очередь зависят от семенного и посадочного материала.

Мировые селекционные центры ведут непрерывное соревнование по выводу всё более дешёвых, но при этом урожайных семян всевозможных культур. Больших успехов в этом деле достигли европейские страны и Канада, а вот в России ситуация не однозначная.

Невозможно поставить под сомнение наши успехи в области зерновых культур. Посмотрите как менялась урожайность озимой пшеницы в России в разные периоды истории. Именно за последние 20 лет мы достигли скачкообразного роста урожайности озимой пшеницы, что предопределило наши сегодняшние экспортные рекорды.

А вот по другим массовым культурам ситуация не такая радужная. По сои наша зависимость от импорта семян составляет 35%, по кукурузе — 50%, по подсолнечнику — 60%, по картофелю – 90%, а по сахарной свёкле – почти 100%.

Как так получилось и чем это грозит, расскажем после сводки новостей.

Время новостей

Завершено строительство сети из 53 станций сбора измерений, повышающих точность системы ГЛОНАСС.

Проведено первое огневое испытание камеры ракетного двигателя РД-0124МС перспективной ракеты-носителя «Союз-5».

В НИИ космических и авиационных материалов создан сверхпрочный композиционный материал нового поколения.

В Дагестане открыто производство легкомоторных самолётов.

В Зеленодольске заложен катер специального назначения проекта 21980.

НЕФАЗ представил новую модель городского низкопольного автобуса на СПГ.

Казанское моторостроительное производственное объединение запустило производство газотурбинных энергоустановок.

В Вологодской области открыто импортозамещающее производство стройматериалов за 3 млрд руб.

В Рязанской – импортозамещающее производство мебельной фурнитуры.

В Курской - новое гальваническое производство.

В Амурской – семенной завод.

В Курганской - две роботизированные молочные фермы и ещё одна – в Новосибирской области.

Как нас захватили

В советское время селекцией занимались государственные институты, которые в целом обеспечивали потребности страны в рамках замкнутой системы. Но ситуация разом поменялась после краха Союза – выяснилось, что в условиях международной конкуренции по многим ключевым культурам мы сильно отстали. Это привело к тому, что иностранные производители начали массово захватывать наш рынок, а отечественные селекционные станции не были готовы к такому напору и отступили без боя. Дальше хуже – в Россию стали приходить производители готовой продукции, например, чипсов, которые закупали для себя только особые сорта иностранного картофеля, которого у нас, естественно, просто не существовало. Эти особые сорта было разрешено выращивать в России только с использованием особых, конечно же, импортных удобрений и средств защиты растений. Таким образом наше сельское хозяйство очень быстро засосало в воронку транснациональных корпораций, которые умеют свернуть в бараний рог любого.

Чем же это опасно?

Мы почти полностью потеряли свою селекционную науку. По условиям лицензионных соглашений, наши фермеры, закупающие иностранные семена, обязаны выплачивать их производителям, так называемое роялти или попросту - процент с продаж выращенной продукции. И, конечно же, в условиях санкционных войн, мы в любой момент можем остаться, вообще, без семян.

Казалось, что из трясины, в которую мы попали, выхода уже нет, но мы всё же кое-что придумали.

По зёрнышку

В десятых годах мы начали непрозрачно намекать нашим европейским партнёрам, что им пора локализовать производство посадочного материала на территории России. Так как уговоры действовали слабо, к делу подключился Россельхознадзор, который стал более пристально смотреть на то, что нам поставляется и находить нарушения всевозможных норм. Намёк был понят, и начался постепенный переезд в Россию не только самих производств, но и технологий. Затем была поставлена стратегическая задача по обеспечению сельхозтоваропроизводителей семенами высших репродукций отечественной селекции на уровне не менее 75% к 2025 году. В отрасль потекли государственные деньги. Только на госпрограмму по селекции картофеля за последние два года выделено 11 млрд рублей. Создается федеральная информационная система в области семеноводства сельскохозяйственных растений, которая позволит учесть каждое зёрнышко, проследить его происхождение и тем самым спастись от фальсификата.

Но самое главное – по всей стране возрождаются селекционные центры, в которых выводятся новые отечественные сорта и гибриды. В прошлом году таких было создано 33, в этом году будет создано еще, по меньшей мере, восемь. Причём не только в области растениеводства, но и в области животноводства.

Так шаг за шагом мы отвоёвываем потерянные позиции на родной земле. Дело не быстро, но движется, чтобы вы окончательно поняли масштаб потерь и предстоящей работы, добавим только, что выведение нового сорта, например, картофеля занимает минимум шесть лет, и ещё три года уходит на его испытания. Тяжело, долго, но выбора у нас нет и мы верим, что всё получится.

Страна трудится!

В одном из прошлых выпусков мы рассказывали вам о росте экспорта российской сельхозтехники на 30% в прошлом году и о росте внутреннего производства на почти такой же процент. В таких новостях внимание обычно приковано к крупнейшим производителям, таким как «Ростсельмаш», но, вообще-то, свой вклад в рост внесли и более сотни других российских предприятий сельхозмашиностроения, объединённых в профессиональную ассоциацию «Росспецмаш».

Например, производитель минитракторов «Уралец» из Челябинской области, про которого мы впервые рассказали ещё три года назад. За это время завод нарастил мощности, вывел на рынок новые модели и углубил локализацию настолько, что получил статус российского производителя выданный Минпромторгом. За прошлый год производство на заводе выросло на 30% - произведено свыше 700 тракторов, полуприцепов и орудий к ним. Численность работников выросла на 20%, подросли зарплаты и отгрузки на экспорт - в 9 стран. Челябинские минитракторы работают в тех местах, где их старшие братья просто не развернутся – в тепличных хозяйствах, на фермах, в коммунальных предприятиях, стадионах и спортивных комплексах страны.

А ведь обеспеченность отечественного сельского хозяйства качественной и современной техникой тоже оказывает непосредственное влияние на урожайность. К счастью, и в этом направлении мы взяли хороший темп.

Теперь о людях.

Нужное дело

В Новосибирске молодая женщина уже больше 10 лет своими силами восстанавливает легендарный советский самолёт Ту-104. Когда-то он был вершиной отечественной инженерной мысли, нашим первым реактивным пассажирским самолётом. Этот экземпляр совершил свой последний полёт 42 года назад, тогда энтузиасты перегнали его на бердский аэродром и передали юношеской планерной школе. Списанная машина использовался как учебный класс. В 90-ых она стала никому не нужна, с неё сняли всё, что представляло хоть какую-то ценность, а корпус использовали как склад.

Однажды доктор физико-математических наук Мария Карманова увидела умирающую машину и задалась целью восстановить её облик. С тех пор занимается этим необычным хобби уже 12 лет. За это время почти полностью восстановлена кабина пилотов – приборы для неё собирали со всей страны. Восстанавливается салон – всё только оригинальными частями и деталями. Когда про Марию написала пресса, любители авиации начали помогать ей и приезжать посмотреть на самолёт своими глазами. Он превратился в своеобразный народный музей, который становится всё лучше и лучше.

Ну, а главный интерес в этой истории, на наш взгляд, вызывает сама Мария, как человек, который предан своему делу и зажигает им сердца других людей.

Время Человека

Эти кадры за несколько дней облетели всю страну. На них инспектор ДПС лейтенант Дарбек Шукумов в Оренбургской области в сильнейшую пургу бегом сопровождает машины, помогая им разъехаться на сложном участке. Сурове морозы и ураганный ветер обрушился на Оренбуржье и более 30 автомобилей стали заложниками непогоды. Дарбек Шукумов и его напарник лейтенант Анатолий Корецкий сделали всё, чтобы освободить людей и получили обморожения, но справились с ситуацией.

В это же время на другом краю Оренбургской области капитан Рафис Бикмурзин и лейтенант Назип Мадьямов обнаружили на трассе сломанный автобус с уже замерзающими пассажирами и смогли организовать их эвакуацию попутным транспортом, а автобус отбуксировать на стоянку. И так по всей области – сотрудники полиции вытаскивали легковые машины, слетевшие из-за бурана в кюветы, вытягивали фуры, искали заблудившихся людей.

Чтобы понять насколько важна такая работа, достаточно вспомнить как в январе 2016 года в Оренбуржье на трассе в снежный плен попало 84 человека. Тогда техника и спасатели не смогли вовремя к ним пробиться и в результате один человек погиб, а 12 получили тяжёлые обморожения, приведшие к ампутациям. К счастью, больше такого не повторялось, и мы надеемся, уже не повторится.

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