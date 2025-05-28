СССР 1954 года в цветных фотографиях

Пережив шок и потрясение со смертью Сталина, Советский Союз вступал в новый, 1954 год с надеждами на скорые перемены к лучшему.

Завершавшаяся работа по послевоенному восстановлению страны и мощнейший подъём в промышленности давали людям право рассчитывать на долгожданное облегчение жизни, рост личного благосостояния.

В Москве после реконструкции открылся ГУМ — витрина социалистического изобилия Ориентированный на зарубежного читателя журнал «Советский Союз» запечатлел в роскошных интерьерах ГУМа образцовую картину потребительского общества в СССР

А в советских фильмах рекламировали свободную продажу личных автомобилей населению.

Советский автосалон 1954 года в Минске

Личные автомобили действительно были тогда в свободной продаже. Москвич-400 за 9000 рублей (эконом класс), Победа за 16000 рублей (бизнес класс) и ЗИМ (впоследствии Чайка) за 40000 рублей (представительский класс).

Главное чтоб было на что купить.

Многие не поверят, но в 1954-м СССР был запущен первый проект отечественного цветного телевидения «Радуга»

Хотя для свободной продажи было выпущено несколько тысяч специальных телеприёмников, но всё же оказалось, что проект слишком опередил своё время. По-настоящему эра цветного телевещания в СССР наступит только в 1967 г., с помощью французов.

По правде сказать, в 1954-м и черно-белое телевидение в СССР не было ещё особенно массовым, большинство людей по-прежнему узнавали новости из газет или по радио.

1954 год —, когда каждую вещь, от дома до радиоприёмника, старились делать изысканно красиво (правда часто аналоги были из-за бугра)

Ещё в 1954-м открылась после реконструкции главная выставка страны — ВСХВ.

Это событие запечатлели в цвете сразу несколько советских фотомастеров, в т.ч. Семён Фридлянд.

Новый главный вход Всесоюзной сельскохозяйственной выставки

Главный павильон выставки, «Механизация», сильно изменился за счёт пристройки к нему помпезного фасада

А по вечерам там была настоящая феерия

В 1954-м в Москве с опозданием в 7 лет установили памятник Юрию Долгорукому в ознаменование 800-летие города.

На этом историческом снимке он ещё на территории завода

Как и вообще все послевоенные годы, 1954-й в СССР был годом великих строек.

На строительстве Горьковской гидроэлектростанции А Горячев, «Огонёк», 1954

Начало строительства Братской ГЭС, Бальтерманц, 1954

В общественно-политической жизни СССР наметились первые признаки «оттепели», само понятие которой связано с названием одноименной повести Ильи Эренбурга, вышедшей в 1954 году. Но громкие события были ещё впереди.

Внешне ещё почти ничего не изменилось и советские люди традиционно выходили на парады под знамёнами Ленина-Сталина

Страной в 1954-м фактически правил дуумвират Хрущёв-Маленков, причём до 1955-го не было понятно, кто из них окажется главнее.

А Брежнев тогда был ещё 2 секретарём ЦК КП Казахстана

Один из главных фильмов 1954 года — «Верные друзья»

В картине с размахом показан масштаб строительства в стране и хорошо передана атмосфера послевоенного созидания.

За этот обильный позитив фильм любят до сих пор.

Другой кинохит 1954-го — «Укротительница тигров»

Посмотрим, как выглядели улицы советских городов в 1954-м.

Невский проспект, через 4 года после снятия трамвайных маршрутов

Впрочем, за исключением центральных улиц Москвы и Ленинграда, автомобильного потока в советских городах тогда особенно и не было, тон задавали трамваи, автобусы, троллейбусы, грузовики.

Таллин-1954

Улица Артёма в Донецке

Нижний Тагил на снимке С. Фридлянда

Сухуми

Главное место в относительно немногочисленном советском автопарке прочно заняли автомобили «Победа», которые начнут понемногу уступать его «Волгам» лишь в конце десятилетия.

На вокале в Риге в 1954-м

А на советских железных дорогах ещё царили паровозы (выпуск которых будет прекращён в 1956 году).

В 1954-м паровозы ещё строили

Вокзал в Евпатории

Вокзал в Минске

А электрички в 1954 г. выглядели так

А в пассажирской авиации продолжали господствовать ЛИ-2 (ещё довоенный лицензионный американский «Дуглас»), один из которых совершает посадку на минский аэродром на этом кинокадре.

Но новая эра и здесь уже была не за горами. В июне 1954 года постановлением Совмина СССР предписывалось в кратчайшие сроки разработать отечественный пассажирский самолет с турбореактивными двигателями.

1954 год — последний год старой, классической архитектуры в СССР.

Строили красиво, помпезно, но относительно мало.

Малые и многие средние города вообще целиком сохраняли дореволюционный облик.

В следующем, 1955-м будет положено начало революции под названием «индустриальное домостроение», вспыхнет кампания борьбы с «архитектурными излишествами» и облик советских городов начнёт меняться гораздо более быстрыми темпами.

А в середине 50-х фильмы о дореволюционной России можно было снимать без декораций: всюду были булыжные мостовые, покосившиеся амбары и деревянные телеграфные столбы.

Киев 1954-го на снимке Н. Козловского

И еще снимки 1954 года. 1954. На улочках Москвы. 1954. На улочках Москвы 1954. На улочках Москвы 1954. На улочках Москвы 1954. На улочках Москвы 1954. На Красной площади Акцентные зонтики в кафе «Дружба» на Петровке, 1954 Зонтики летнего кафе на территории ВДНХ, 1954 Ларёк без продавца. ГУМ, 1954 год На Крымском мосту, 1954 Начальник инструментального цеха ЗИЛа Константин Ефимович с подарками семье, 1954 Новоселье в Первомайском районе. Новые знакомые, 1954 Регулировщик на Красной площади 1954 У фонтана «Каменный цветок», 1954.

Вот такой он был 1954 год