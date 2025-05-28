СССР 1954 года в цветных фотографиях

Пережив шок и потрясение со смертью Сталина, Советский Союз вступал в новый, 1954 год с надеждами на скорые перемены к лучшему.
Завершавшаяся работа по послевоенному восстановлению страны и мощнейший подъём в промышленности давали людям право рассчитывать на долгожданное облегчение жизни, рост личного благосостояния.
В Москве после реконструкции открылся ГУМ — витрина социалистического изобилияОриентированный на зарубежного читателя журнал «Советский Союз» запечатлел в роскошных интерьерах ГУМа образцовую картину потребительского общества в СССР
А в советских фильмах рекламировали свободную продажу личных автомобилей населению.
Советский автосалон 1954 года в Минске
Личные автомобили действительно были тогда в свободной продаже. Москвич-400 за 9000 рублей (эконом класс), Победа за 16000 рублей (бизнес класс) и ЗИМ (впоследствии Чайка) за 40000 рублей (представительский класс).
Главное чтоб было на что купить.
Многие не поверят, но в 1954-м СССР был запущен первый проект отечественного цветного телевидения «Радуга»
Хотя для свободной продажи было выпущено несколько тысяч специальных телеприёмников, но всё же оказалось, что проект слишком опередил своё время. По-настоящему эра цветного телевещания в СССР наступит только в 1967 г., с помощью французов.
По правде сказать, в 1954-м и черно-белое телевидение в СССР не было ещё особенно массовым, большинство людей по-прежнему узнавали новости из газет или по радио.
1954 год —, когда каждую вещь, от дома до радиоприёмника, старились делать изысканно красиво (правда часто аналоги были из-за бугра)
Ещё в 1954-м открылась после реконструкции главная выставка страны — ВСХВ.
Это событие запечатлели в цвете сразу несколько советских фотомастеров, в т.ч. Семён Фридлянд.
Новый главный вход Всесоюзной сельскохозяйственной выставки
Главный павильон выставки, «Механизация», сильно изменился за счёт пристройки к нему помпезного фасада
А по вечерам там была настоящая феерия
В 1954-м в Москве с опозданием в 7 лет установили памятник Юрию Долгорукому в ознаменование 800-летие города.
На этом историческом снимке он ещё на территории завода
Как и вообще все послевоенные годы, 1954-й в СССР был годом великих строек.
На строительстве Горьковской гидроэлектростанции А Горячев, «Огонёк», 1954
Начало строительства Братской ГЭС, Бальтерманц, 1954
В общественно-политической жизни СССР наметились первые признаки «оттепели», само понятие которой связано с названием одноименной повести Ильи Эренбурга, вышедшей в 1954 году. Но громкие события были ещё впереди.
Внешне ещё почти ничего не изменилось и советские люди традиционно выходили на парады под знамёнами Ленина-Сталина
Страной в 1954-м фактически правил дуумвират Хрущёв-Маленков, причём до 1955-го не было понятно, кто из них окажется главнее.
А Брежнев тогда был ещё 2 секретарём ЦК КП Казахстана
Один из главных фильмов 1954 года — «Верные друзья»
В картине с размахом показан масштаб строительства в стране и хорошо передана атмосфера послевоенного созидания.
За этот обильный позитив фильм любят до сих пор.
Другой кинохит 1954-го — «Укротительница тигров»
Посмотрим, как выглядели улицы советских городов в 1954-м.
Невский проспект, через 4 года после снятия трамвайных маршрутов
Впрочем, за исключением центральных улиц Москвы и Ленинграда, автомобильного потока в советских городах тогда особенно и не было, тон задавали трамваи, автобусы, троллейбусы, грузовики.
Таллин-1954
Улица Артёма в Донецке
Нижний Тагил на снимке С. Фридлянда
Сухуми
Главное место в относительно немногочисленном советском автопарке прочно заняли автомобили «Победа», которые начнут понемногу уступать его «Волгам» лишь в конце десятилетия.
На вокале в Риге в 1954-м
А на советских железных дорогах ещё царили паровозы (выпуск которых будет прекращён в 1956 году).
В 1954-м паровозы ещё строили
Вокзал в Евпатории
Вокзал в Минске
А электрички в 1954 г. выглядели так
А в пассажирской авиации продолжали господствовать ЛИ-2 (ещё довоенный лицензионный американский «Дуглас»), один из которых совершает посадку на минский аэродром на этом кинокадре.
Но новая эра и здесь уже была не за горами. В июне 1954 года постановлением Совмина СССР предписывалось в кратчайшие сроки разработать отечественный пассажирский самолет с турбореактивными двигателями.
1954 год — последний год старой, классической архитектуры в СССР.
Строили красиво, помпезно, но относительно мало.
Малые и многие средние города вообще целиком сохраняли дореволюционный облик.
В следующем, 1955-м будет положено начало революции под названием «индустриальное домостроение», вспыхнет кампания борьбы с «архитектурными излишествами» и облик советских городов начнёт меняться гораздо более быстрыми темпами.
А в середине 50-х фильмы о дореволюционной России можно было снимать без декораций: всюду были булыжные мостовые, покосившиеся амбары и деревянные телеграфные столбы.
Киев 1954-го на снимке Н. Козловского
И еще снимки 1954 года.1954. На улочках Москвы.1954. На улочках Москвы1954. На улочках Москвы1954. На улочках Москвы1954. На улочках Москвы1954. На Красной площадиАкцентные зонтики в кафе «Дружба» на Петровке, 1954Зонтики летнего кафе на территории ВДНХ, 1954Ларёк без продавца. ГУМ, 1954 годНа Крымском мосту, 1954Начальник инструментального цеха ЗИЛа Константин Ефимович с подарками семье, 1954Новоселье в Первомайском районе. Новые знакомые, 1954Регулировщик на Красной площади 1954У фонтана «Каменный цветок», 1954.
Вот такой он был 1954 год
СССР 1954 года в цветных фотографиях
Пережив шок и потрясение со смертью Сталина, Советский Союз вступал в новый, 1954 год с надеждами на скорые перемены к лучшему.
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