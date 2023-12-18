День рождения Леонида Ильича Брежнева

Леонид Ильич Брежнев возглавлял советское государство на протяжении 18 лет. К концу своего правления он стал олицетворением эпохи «застоя» и героем анекдотов, однако позднее именно брежневская эпоха оказалась самым спокойным и стабильным периодом истории СССР, который многие до сих пор вспоминают с добротой и уважением.

Детство и юность

Будущий генсек появился на свет 19 декабря 1906 года на Украине, в городе Каменское (ныне Днепропетровская область). По новому стилю рождение Леонида Брежнева приходилось на 1907 год, выпадая на праздничный день 1 января, однако позднее во всех документах осталась дата по юлианскому календарю – возможно, специально, чтобы не объединять личные торжества с новогодними.

Детство Брежнева прошло в довольно скромной обстановке: его родители Илья Яковлевич Брежнев и Наталья Денисовна Мазалова происходили из рабочих семей. Отец трудился на металлургическом заводе, мать вела домашнее хозяйство. Кроме Леонида, в семье Брежневых воспитывалось двое младших детей – Яков и Вера. Леонид и его жена Виктория (в верхнем левом углу снимка) в кругу семьи Брежневых, конец 1920-х гг. Источник: https://liders.rusarchives.ru

Лёня успел поучиться в дореволюционной классической гимназии, куда его приняли в 1915 году, а оканчивал в 1921 году он уже переименованное в школу заведение. Юность Брежнева прошла в Курске. В возрасте 15 лет подросток устроился чернорабочим на местный маслобойный завод, с 1923 года совмещая работу с учёбой в землеустроительно-мелиоративном техникуме. В том же году Леонид Брежнев вступил в комсомол. Окончив техникум в 1927 году, юноша работал землемером в небольших сёлах и городах: сначала в Курской губернии, затем в Белоруссии, а с 1928 года – на Урале. Всего за два-три года молодой специалист построил неплохую профессиональную карьеру. К 1930 году его назначили заведующим отделом землеустройства Свердловского окружного земельного управления.

На этом Леонид Брежнев останавливаться не захотел. В 1930 году он поступил в Московский машиностроительный институт, но вскоре перевёлся на родину, в Каменское, где окончил рабфак металлургического института, одновременно работая слесарем на заводе. Получив высшее образование по специальности «инженер-теплосиловик», Леонид Брежнев стал начальником смены на том же металлургическом заводе.

В октябре 1935 года Леонида призвали в армию, служить пришлось в Забайкалье. После курсов моторизации и механизации РККА он получил лейтенантское звание и должность политрука роты в бронетанковой школе. После выхода в запас Брежнев вернулся в родной город, который тогда уже носил название Днепродзержинска, работал директором металлургического техникума, инженером на заводе, а в 1937 году его избрали заместителем председателя Днепродзержинского горисполкома. Л.И. Брежнев в период его работы в Свердловском окружном земуправлении, 1929–1930 гг. Источник: https://liders.rusarchives.ru

Партийная карьера Брежнева, вступившего в ряды ВКП(б) ещё в 1931 году, развивалась не хуже профессиональной. В 1938–1941 гг. Леонид Ильич занимал различные должности в Днепропетровском обкоме КП(б) Украинской ССР: работал секретарём по пропаганде и агитации, по оборонной промышленности, избирался членом бюро.

Военные годы

В первые же дни Великой Отечественной войны Леонида Брежнева призвали в армию. На фронте он занимал должности заместителя начальника политуправления Южного и Северо-Кавказского фронтов, начальника политуправления 18-й армии. Особо он отличился при освобождении Новороссийска весной-летом 1943 года, часто находясь на передовой и выезжая морем на плацдарм Малая земля на берегу Цемесской бухты. Благодаря Брежневу этот клочок земли в послевоенные годы приобрёл большую известность. Уже после окончания войны и участия в Параде Победы на Красной площади 24 июня 1945 года генерал-майор Брежнев возглавил политуправление 4-го Украинского фронта, вскоре переформированного в Прикарпатский военный округ. На этой должности он оставался до июня 1946 года. Первый орден. Бригадный комиссар Л.И. Брежнев с товарищем в госпитале, 1942 год. Источник: https://waralbum.ru

После войны Брежнев занимался восстановлением промышленности и энергетики Украины. С 1946 года на посту первого секретаря Запорожского обкома он возрождал заводы Запорожской области и Днепровскую ГЭС. В 1948 году Брежнева перевели в более крупный Днепропетровск, где он сначала занимал должность первого секретаря горкома, а затем обкома партии.

В начале 1950-х гг. Брежнев получал назначения на руководящие должности в союзных республиках и центральном аппарате управления государством. В 1951 году он стал секретарём ЦК компартии Молдавии. Год спустя его избрали членом ЦК КПСС, а впоследствии – секретарём ЦК и кандидатом в члены Президиума.

В 1953 году смерть Сталина остановила карьеру Леонида Брежнева в ЦК: он лишился своих постов и отправился в министерство обороны, где занимал должность заместителя начальника Главного политуправления. В 1954 году Хрущёв перевёл Брежнева в Казахстан, где тот руководил освоением целины и строительством космодрома Байконур, курировал космическую программу, в том числе полет Юрия Гагарина в космос. Генерал-лейтенант Л.И. Брежнев под штандартом 4-го Украинского фронта на Параде Победы, 24 июня 1945 года. Источник: https://waralbum.ru

Во второй половине 1950-х – начале 1960-х гг. Брежнев занимал различные должности в секретариате ЦК, связанные с оборонно-промышленным комплексом и развитием космической отрасли. С 1957 года он вошёл в Президиум ЦК КПСС, а в 1960 году занял должность председателя Президиума Верховного Совета СССР.

Во главе КПСС

Именно Брежнев стал инициатором отстранения от власти Хрущёва и сыграл ключевую роль в этом «мягком перевороте». После ухода Хрущёва на пленарном заседании ЦК КПСС Брежнева избрали Первым секретарём ЦК. Первоначально он вынужден был делить власть со своими соратниками А.Н. Шелепиным, Н.В. Подгорным, А.Н. Косыгиным, однако довольно быстро сумел взять инициативу в свои руки, отстранить соперников от управления страной и передать ключевые должности в стране своим выдвиженцам Н.А. Тихонову, Н.А. Щёлокову, К.У. Черненко, С.К. Цвигуну, Ю.В. Андропову. Следующим шагом Брежнева стало окончательное подчинение всей исполнительной власти государства партийной номенклатуре.

Реформы Брежнева

Одной из важнейших реформ, проведённых в годы брежневского правления, стала так называемая «Косыгинская» экономическая реформа 1965 года. Были упразднены введённые Хрущёвым совнархозы, государство вернулось к централизованной системе управления промышленностью и сельским хозяйством. Значительно сокращалось количество плановых показателей, которым должна была соответствовать работа каждого предприятия. Руководители предприятий получили возможность инвестировать прибыль в развитие производства, самостоятельно устанавливать ассортимент производимой продукции, определять количество персонала и меры его поощрения, устанавливать отношения с поставщиками сырья и потребителями продукции. Л.И. Брежнев с участницами Всемирного конгресса женщин в Москве, 1963 год. Источник: https://ria.ru

Косыгинская реформа вызвала взрывной экономический рост «золотой» 8-й пятилетки. Национальный доход вырос на 42%, объем валовой продукции промышленности – на 51%, сельского хозяйства – на 21%. С 1966 по 1970 гг. удалось осуществить многие крупные проекты в энергетике, тяжёлой и добывающей промышленности. Вступили в строй Братская, Красноярская и Саратовская ГЭС, Приднепровская ГРЭС, заработала Единая энергетическая система страны. Первую продукцию дали ВАЗ в Тольятти, Западно-Сибирский и Карагандинский металлургические комбинаты, множество предприятий лёгкой промышленности. Быстрыми темпами росло жилищное строительство.

Однако вскоре последовал резкий экономический спад, вызванный множеством причин – как политических (сворачивание реформы из-за роста консервативных настроений в Политбюро), так и экономических (исчерпание ресурсов, необходимость дотаций для поддержки убыточных предприятий, расходы на военно-промышленный комплекс и др.). Рост экономики сменился стагнацией, пресловутым «застоем», который сформировался не только в экономической, но и в политической жизни.

Политические реформы Брежнева начались с переименования ключевых должностей. Первого секретаря ЦК КПСС с 1966 года стали называть генеральным секретарём, а Президиуму ЦК вернули прежнее название – Политбюро. С именем Брежнева связана идея строительства «развитого социализма» как этапа на пути к коммунизму. Обещаний построить коммунизм для современного ему поколения людей осторожный Брежнев, в отличие от своего предшественника Хрущёва, не давал. Президент Югославии Иосип Броз Тито и Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев, 1971 год. Источник: https://ria.ru

При Брежневе была принята новая Конституция СССР (1977), которая не только законодательно закрепляла концепцию «развитого социализма», но и подчёркивала ведущую роль КПСС в управлении государством.

Внешняя политика

Внешняя политика Брежнева характеризовалась той же стабильностью, что и внутренняя. Отношения со странами Запада в эпоху Брежнева подчинялись концепции мирного сосуществования двух политических систем. Это привело к временной разрядке международных отношений конца 1960-х – 1970-х гг. Взаимодействие с капиталистическими странами, прежде всего с США, стало более активным, налаживались контакты в науке и торговле, велась активная дипломатическая работа. Это произошло на фоне стабилизации гонки вооружений и установления ядерного паритета.

В 1972 году состоялся первый официальный визит президента США в СССР. В ходе этого визита Леонид Брежнев и Ричард Никсон подписали несколько стратегически важных соглашений между державами: договоры об ограничении систем противоракетной обороны и наступательных вооружений, об основах взаимоотношений между СССР и США. Год спустя Брежнев совершил ответный визит. В 1973 году были подписаны важнейшие соглашения о предотвращении ядерной войны, неприменении ядерного оружия, сокращении стратегических вооружений. Второй раз Никсон посещал СССР в июне 1974 года, а в ноябре Брежнев встречался уже со сменившим Никсона на посту президента Джеральдом Фордом. В 1979 году был подписан новый договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ-2). Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев и президент США Ричард Никсон на правительственной даче в Крыму, лето 1974 года. Источник: https://regnum.ru

Разрядка проявилась и в отношениях с европейскими странами. Развивались дипломатические контакты с ФРГ. В 1970 году в Москве было подписано соглашение о нерушимости границ в Европе, устанавливающее их в том виде, в каком они сложились после Второй мировой войны - по сути, означало мирный договор между СССР и Западной Германией.

В 1975 году по инициативе СССР был оформлен Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, известный также как Хельсинские соглашения, или Хельсинская декларация. Этот масштабный документ, подписанный 35 государствами, фиксировал политические, территориальные и экономические итоги Второй мировой войны, декларировал принципы сотрудничества в области производства, науки, культуры, экологии, взаимоотношения в военной сфере и т.д.

В 1977 году Леонид Ильич Брежнев в ходе официального визита провёл переговоры с президентом Франции Валери Жискар-д’Эстеном. Лидеры двух стран подписали декларацию о нераспространении ядерного оружия и заявление о разрядке международной напряжённости, название которого и закрепилось за целым десятилетием. Маршал Советского Союза Д.Ф. Устинов и Генеральный секретарь ЦК КПСС Л.И. Брежнев на трибуне мавзолея, 7 ноября 1979 года. Источник: https://ru.wikipedia.org

К концу брежневского правления контакты с Западом вновь сократились, что было связано с вводом советских войск в Афганистан в 1979 году. После разрядки наступил новый виток Холодной войны: Запад ввёл в отношении СССР торгово-экономические санкции, многие страны на фоне войны в Афганистане бойкотировали XXII летние Олимпийские игры 1980 года, проводившиеся в Москве.

Семья и личная жизнь

Личная жизнь Брежнева отличалась той же стабильностью, что и его политика. Леонид Ильич 55 лет, с 1927 года, был женат на Виктории Петровне Брежневой (Денисовой). Их брак продлился до смерти генсека. У четы Брежневых было двое детей, дочь Галина и сын Юрий. Юрий Брежнев строил партийную карьеру вслед за отцом, работал первым заместителем министра внешней торговли СССР. Внук Брежнева, Андрей Юрьевич, также стал экономистом и политиком.

Смерть и похороны

Проблемы со здоровьем сопровождали Брежнева на протяжении почти всей жизни. Ещё в 1952 году, в возрасте 46 лет, он перенёс первый инфаркт. С годами сосудистые нарушения усиливались, нарастала астения, усугублявшаяся зависимостью от снотворного. В 1976 году генсек пережил клиническую смерть. К концу жизни Брежнев уже практически не управлял государством. Леонид Ильич Брежнев с дочерью Галиной. Источник: https://russiainphoto.ru

В 1982 году Леонид Ильич получил тяжёлую травму из-за несчастного случая в Ташкенте: во время визита на авиационный обрушились мостки, на генсека упала массивная балка, вызвав перелом ключицы и рёбер, кровоизлияние в печень. Считается, что эта травма окончательно подорвала здоровье престарелого правителя. Смерть Брежнева от остановки сердца наступила несколько месяцев спустя, в ночь на 10 ноября 1982 года. Генсек умер во сне.

Похороны состоялись 15 ноября. Они собрали огромное количество людей, прибыло множество иностранных делегаций. По стране объявили траур, были отменены занятия в школах и институтах. Погребение Брежнева открыло так называемую «эпоху пышных похорон» на закате СССР. Могила генсека находится в некрополе у Кремлёвской стены.

Итоги деятельности

Правление Брежнева принято делить на два периода. Его приход к власти связан с экономическим прогрессом, улучшением взаимоотношений с Западом, ростом благосостояния населения. Последние годы жизни политика характеризуются стагнацией экономики, товарным дефицитом, усилением гонений на инакомыслящих и диссидентов, новым витком Холодной войны. Состояние здоровья генсека символизировало всеобщий упадок, дряхлость и слабость советского правительства. Леонид Ильич Брежнев на отдыхе в Крыму, 1973 год. Источник: https://ria.ru

Отношение к Брежневу среди современников и потомков остаётся неоднозначным. Страстный любитель автомобилей, охоты, орденов и медалей, немощный старик, падкий на лесть герой анекдотов – и умелый дипломат, военный и политический деятель, обладавший незаурядными способностями и блестящим чувством юмора, Брежнев был куда более мягким и взвешенным в решениях правителем, нежели его предшественники. В воспоминаниях многих людей старшего поколения брежневская эпоха осталась счастливым временем.

https://histrf.ru/read/biographies/leonid-ilich-brezhnev

Добавлю из копилочки: визит Брежнева во Францию (1971) Леонид Ильич Брежнев и Ричард Никсон в Олдсмобиле. фото Владимира Мусаэльяна. СССР. 1973 г Леонид Ильич Брежнев и Фидель Кастро - оба боевые офицеры... с Фиделем Кастро с Индирой Ганди с Иосипом Броз Тито с Чаушеску Леонид Брежнев с членами Совета Министров СССР. 1970-е годы. Михаил Суслов и Леонид Брежнев на трибуне Мавзолея. 1 мая 1979г Брeжнeв, Горбачёв, Чeрнeнко, Андропов. Леонид Брежнев и премьер-министр СССР Андрей Громыко перед советским посольством в Хельсинки в августе 1975 года

Л.И. Брежнев, будущий патриарх Алексий II, патриарх Пимен и главный раввин Московской Хоральной Синагоги Яков Фишман празднуют 60 лет Октябрьской Революции. Москва, Кремль, 1977 г. Туркменский ковер с портретом Леонида Ильича Брежнева, 1970 год Гобелен с портретом Л. И. Брежнева. Был подарен генеральному секретарю ЦК КПСС к 75-летию от белорусского народа. Автор эскиза - народный художник БССР А. М. Кищенко «Леонид Ильич Брежнев на целине». 1970-е годы. Имашев Рашит Фаттыхович Л.И. Брежнев за работой над «Воспоминаниями». Художник Таир Салахов. 1981 год Николай Сысоев «Портрет Л.И. Брежнева». 1981 год. Портрет Леонида Ильича Брежнева. Художник Иван Пензов. 1979 год. Портрет Л.И. Брежнева. А. Шилов. Созидание во имя мира. XXVI съезд партии. Налбандян Дмитрий Аркадьевич.1981г.