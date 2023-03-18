Мы из Советского Союза

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Наше не так уж и далекое прошлое

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Часть 38 (30 фото)«Буран» приземлился, СССР, аэродром «Юбилейный», 15 ноября 1988Наше не так уж и далекое прошлоеНаше не так уж и далекое прошлоеНаше не так уж и далекое прошлое«Здоровье трудящихся — дело рук самих трудящихся». Психиатрическая больница, СССР, 1930-еНаше не так уж и далекое прошлое22 ноября 1957 г. с подводной лодки проекта П-613 осуществлен первый пуск на дальность 500 км крылатой ракеты П-5. 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Светлана Митленкофотоностальгия

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