Наше не так уж и далекое прошлое

Юрий Владимирович Никулин, 1930–еСоветский солдат, раненый во время боев за Вуосалми, июль 1944 года, Ленинградская областьКрасноармейцы у рейхсканцелярии, 1945 год, Берлин. На ступенях разбросаны немецкие медали, которые никогда не будут вручены.Женщина у землянки, вторая половина 1940–х, МинскМорской патруль проверяет документы у шофера около Смольного, 1917 год, ПетроградПраздник на Садовой улице, 1986 год, Ивановская областьПервая подмосковная электричка, 1929 год, МоскваАктер Ростислав Янович Плятт, 1920–еЮрий Гагарин и Майя Плисецкая, 1961 годБолотная площадь, 1931 год, МоскваВладимир Жириновский на открытии рок–клуба, 1992 год, МоскваЛ. И. Брежнев, последний портрет, за три месяца до смерти, 1982 год, КрымТорги на инвестиционно–товарной бирже, 1991год, ЧелябинскРональд Рейган и Михаил Горбачев во время встречи в Овальном кабинете Белого дома, 9 декабря 1987 года, Вашингтонергей Бодров-младший и Борис Немцов. Москва, 2001 годРабочая на конвейере Волжского автозавода в фирменной спецовке, 1981 год«Буран» приземлился, СССР, аэродром «Юбилейный», 15 ноября 1988«Здоровье трудящихся — дело рук самих трудящихся». Психиатрическая больница, СССР, 1930-е22 ноября 1957 г. с подводной лодки проекта П-613 осуществлен первый пуск на дальность 500 км крылатой ракеты П-5. Была способна нести ядерный заряд 22 ноября 1960 г. начал выпускаться «Запорожец» – маленький автомобиль для большой страны.25 декабря 1991 года случилось вот это, советский флаг окончательно исчез из жизни страны. Взвешивание на улице в Ялте, 1982 год.Вход на конкурс «Мисс Модель-89», 1989 г.Газ ᴨришел в колхоз «Первᴏе мaя», 1958 гoдДворец пионеров в Севастополе. 1970Керченский рыбокомбинат.Детские зимние забавы из советского прошлого.Детские зимние забавы из советского прошлого.Детские зимние забавы из советского прошлого.Детские зимние забавы из советского прошлого.Детские зимние забавы из советского прошлого.Детские зимние забавы из советского прошлого.Исправительная колония строго режима, Ковров, 1993 годКабинки для зимнего загара в Центральном военном клиническом санатории имени Яна Фабрициуса, Сочи, 1982 г.Крутая детская площадка, 1980–е годы, ДнепропетровскЛубянка, 1913 и 2022Манекенщица Галина Миловская на фоне ракеты «Восток» на ВДНХ. Фото из журнала Vogue, 1969Канатная дорога, Ялта. СССР, 1974 год.Дегустационный зал «Нектар» в Ленинграде, 1985 годЗимняя рыбалка, 1981 год.Митинг сторонников партии Демократический союз,приуроченный к 72-й годовщине проведения Учредительного собрания в России в 1918 году. Москва, 18.01.1990Молодой отец. Москва, 1980Москва, 1965 годНикита Хрущёв во время визита в Индию, 1956 годНовые соседи. Фото Юрий Абрамочкин, 1966 годУтренняя зарядка в пионерском лагере «Артек», 1985 год.Ребенок человека встретил ребенка медведя на острове Врангеля, 1989 годПляж Учкуевка в Севастополе, 1980-1981 гг.Парад на Краснои площади, 7 ноября 1927 года.Так встречали утро в детском лагере «Артек». 1930 год.Погрузка автомобилей «Волга» для отправки в Москву, Нижний Новгород, 1975 год.Сотрудник метеостанции кормит осиротевших медвежат, Новая Земля, 1970гг.Полярники подкармливают голодную медведицу сгущенкой, СССР, 1980-е годы.После цунами в Северо-Курильске, 1952 год.Советский Таджикистан, фото Георгия ЗельмыПослевоенный Севастополь. Улица Большая МорскаяСоветские солдаты угощают белых медведей молоком, 1950 годПраздничная иллюминация Московского Кремля, 7 ноября 1967 года.Советские дети в московском дворе, 1964 год.Празднование Дня рыбака в Мурманске, 1972 годСнег на Байдарском перевале.1962 год.Продавцы тюбетеек, УзССР, 1930 годПродажа кружевных изделий в ЦУМе. Москва, 1948Ростов, 1969 год.
Наше не так уж и далекое прошлое
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