«Под любым флагом защищаем Родину»

Бывший вагнеровец Айк Гаспарян рассказал о своём новом подразделении

«АрБат», или Армянский батальон, — отряд специального назначения в составе интербригады «Пятнашка». На передовой у него нет постоянных позиций, но постоянно есть задачи. «АрБат» — это выездная группа штурмовиков, которые работают как подразделение cил специальных операций. Корреспондент RT встретился с командиром подразделения, который был одним из самых знаменитых сотрудников ЧВК «Вагнер». RT

«Мы приезжаем на разные участки фронта и помогаем тем подразделениям, которые там базируются. Штурмуем укреп, блиндаж — неважно что, передаём занятые позиции и уезжаем обратно на базу до следующей задачи», — объясняет командир батальона Айк Гаспарян с позывным Абрек.

Он бывший сотрудник ЧВК «Вагнер», который получил государственную награду из рук президента России Владимира Путина.

«Сейчас у меня девять наград: четыре медали «За Отвагу» (две государственные, одна луганская и одна вагнеровская), «Вагнеровский крест», «Бахмутская мясорубка», «За взятие Бахмута», нагрудный знак интернациональной бригады «Пятнашка» I степени и крест ОБСпН. Жду, когда орден Мужества придёт, чтобы была десятая», — смеётся Айк.

Его боевой путь начался, когда он в составе ЧВК «Вагнер» прибыл в уже освобождённое к тому моменту Клиновое и вместе со своим подразделением стал продвигаться в сторону Весёлой Долины и Иванграда. Оба населённых пункта освободили осенью 2022 года.

«После освобождения Иванграда наш разведвзвод был переброшен на Зайцево, которое уже на тот момент было взято, — вспоминает Айк.

— И оттуда мы уже пошли на Опытное. Именно в Опытном я стал сначала командиром штурмовой группы, которая первая зашла в данный населённый пункт: самый первый дом там, пятиэтажку, взяли мы. И уже потом я стал старшим по направлению в самом Опытном. Все, кто там находился, были, грубо говоря, в моём подчинении. Когда мы взяли Опытное, меня и представили к награде, и я поехал в Ростов. Насколько я помню, из ЧВК «Вагнер» я был первым человеком, которого Верховный главнокомандующий награждал лично». RT

Контракт Айка в ЧВК «Вагнер» закончился в начале марта этого года, полтора месяца он пробыл дома, а потом ему через знакомых предложили стать командиром ОБСпН «АрБат». Подразделение было создано в сентябре 2022-го по инициативе бизнесмена из города Горловки Армена Саркисяна, который до сих пор продолжает оказывать батальону всю необходимую помощь.

«Я понял, что этот человек делает что-то не ради какой-то выгоды, а потому что надо, потому что он считает Донбасс своим домом и душой болеет за свою Родину. Поэтому в июне я уже был здесь», — рассказывает Айк.

Когда бывший вагнеровец пришёл в батальон, тот ещё не был сформирован окончательно и состоял преимущественно из жителей Горловки.

«Но потом ко мне стали приходить те, с кем я был в Опытном, люди из других подразделений. В основном ребята стреляные, новичков у нас очень мало. Есть те, кто был в ополчении с 2014 года, есть ребята, которые были артиллеристами у Корсы, есть бойцы ЧВК «Вагнер», есть военнослужащие Министерства обороны. В «АрБате» людей не так много, если сравнивать с другими формированиями, но наш коллектив можно назвать семьёй: все друг друга знают и, как говорится, залётных людей у нас нет. Вот, например, два друга пришли, — приводит пример Айк.

— Им по 30 лет, а они с детства вместе: в детский сад ходили вместе, в школу ходили вместе, сейчас воюют — тоже вместе. Один из них — бывший вагнеровец, а второй — его друг».

В батальоне «АрБат» не только штурмовики. Есть, например, операторы беспилотников. В настоящее время часть из них работают с ОБТФ «Каскад» в районе Угледара: корректируют огонь артиллерии и миномётов, а также уничтожают живую силу, технику и укрепления противника с помощью FPV-дронов. Есть в батальоне и снайперы. Но основная деятельность подразделения всё-таки штурмы.

«Одна из последних задач была — зашли и сожгли три блиндажа, которые мешали. У противника там всё врыто в землю и залито бетоном. По ним и бомбили, и работали миномётами, но толку от этого не было. Мы сначала выбили оттуда противника, а после просто уничтожили блиндажи: заложили там заряды, отошли и взорвали. Ту задачу, которую нам поставили, мы пришли и выполнили. Была бы задача закрепиться, мы бы заняли позицию. Мы со всеми дружим, мы со всеми на связи, у нас идеология такая, что мы делаем одну работу, и нам не нужны какие-то лавры», — поделился комбат. RT

Потерь в подразделении практически нет. За всё время, что Айк является командиром, было всего трое «трёхсотых», кроме случаев контузии, которые за ранение в «АрБате» не считаются.

«Человек отлежался, прокапался — и всё нормально, — объясняет Айк свою позицию по этому поводу.

— А трое — да. Ребята совершали вылазку в составе диверсионно-разведывательной группы, и противник их обнаружил. Прилетела «полька», самые подлые мины. Ребята их не слышали, естественно. Получили лёгкие осколочные, ничего такого. Из них, в принципе, уже все в строю, кроме одного парня, которому небольшой осколок попал в зубы. Его вывезли на «большую землю», чтобы оказать помощь такую, какую надо. У нас отдельно нанята девчонка, которая ведёт «трёхсотых» с момента того, как они получают ранения. Государство нас, конечно, всем обеспечивает: перевозку, больницу, лечение и так далее. Но, так как мы семья, у нас немного другой подход: дополнительное питание, палата получше, финпомощь и мелкие расходы на время лечения — всё из бюджета батальона. Мы ребят в этом плане стараемся поддержать».

В свободное от выполнения боевых задач время бойцы батальона «АрБат» занимаются созданием новых видов вооружения. Например, сейчас в разработке находится система типа «Град», которая будет работать на дистанционном управлении и вести огонь НУРСами — реактивными снарядами.

Это будет небольшая беспилотная гусеничная техника на пульте управления для выполнения задач в наиболее опасных местах, чтобы лишний раз сохранить жизнь и здоровье бойцов. Айк шутит, что если получится, то новый образец вооружения запатентуют, назовут «АрБат-1» и предложат Министерству обороны.

«Война же заставляет нас импровизировать, учиться и придумывать что-то новое. Год назад никто не знал ни про какие FPV-дроны. Да, были беспилотники, скидывали гранаты. А то, что в тебя может что-то врезаться и взорваться, а ещё нести на себе снаряд от РПГ или что-то подобное, — это было что-то из разряда фантастики. Но сейчас это применяется очень активно. Поэтому и наши задумки, может быть, будут иметь место. Посмотрите на конфликты на Ближнем Востоке. Там это всё применяется. Просто там это всё более кустарно, неопрятно, громоздко, но эффективно: как показывает практика, это работает. А мы же можем позволить себе это доработать, усовершенствовать, применить современные технологии, потратить денежки на это, чтобы сделать это более продуманно. Вот мы это и пробуем, делаем», — объясняет комбат.

Настроить работу батальона Айку помог опыт, полученный в ЧВК «Вагнер», о которой он вспоминает с большим уважением и благодарностью.

«Я, конечно, сделал себя сам, но при помощи ЧВК «Вагнер». Не было бы её, не было бы меня там, на Опытном, я бы не смог проявить себя, не смог бы открыть в себе какие-то таланты, неизвестно, кем бы я стал. Я бы просто дальше занимался единоборствами, организовал бы зал, тренировал бы детей. Это то, что мне нравится. В принципе, эту мечту я из головы не убираю, оно так и будет. Только после того, как закончится специальная военная операция», — говорит он.

А специальная военная операция закончится, и закончится победой России, Айк в этом абсолютно уверен — он подчёркивает, что батальон «АрБат» сделает всё возможное, чтобы ускорить эту победу.

Идеология у подразделения такая, что каждый должен делать свою работу вне зависимости от того, где находится.

«И когда с ЧВК «Вагнер» произошли известные события, все оказались в подвешенном состоянии. Были только дальние направления, а ребята из ЧВК «Вагнер», которые воевали со мной на Опытном, говорят: «Ну как мы поедем в Африку, когда здесь, у нас, на нашей земле идут бои?» И ребята, которые пришли в «АрБат», сделали свой выбор. Им неважно, под каким флагом, под каким шевроном защищать свою Родину. Для них это непринципиально. Для них принципиально приносить пользу своему государству», — заключает Айк.

30 ноября 2023. Никита Расторгуев

https://russian.rt.com/ussr/article/1238538-aik-gasparyan-ba...