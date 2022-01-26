78 лет - полное снятие блокады Ленинграда!

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1944 год. Великая победа под Ленинградом

В развернувшемся в 1944 г. грандиозном наступлении Красной Армии одной из первых была операция по разгрому немецко-фашистских войск под Ленинградом и Новгородом. Цель операции состояла в том, чтобы полностью ликвидировать блокаду Ленинграда, освободить от фашистских захватчиков Ленинградскую область и создать условия для последующих боевых действий по освобождению Прибалтийских советских республик. Решение этой задачи было возложено на войска Ленинградского и Волховского фронтов при поддержке войск 2-го Прибалтийского фронта, Балтийского флота, авиации дальнего действия и партизан.

Немецко-фашистская группа армий «Север» (18-я и 16-я армии), действовавшая под командованием генерал-фельдмаршала Г. Кюхлера под Ленинградом и Новгородом, представляла большую силу. В ее составе насчитывались 741 тыс. солдат и офицеров, 10 070 орудий и минометов, 385 танков и штурмовых орудий и 370 самолетов.

За два с половиной года гитлеровцы создали мощную оборону, глубина которой достигла 230—260 км.

Она состояла из двух хорошо оборудованных полос и тылового оборонительного рубежа, проходившего по линии р.

Нарва — побережье Чудского и Псковского озер—Псков— Остров, именовавшегося немцами как оборонительная позиция «Пантера». Вражеская оборона строилась по принципу сочетания мощных узлов сопротивления и опорных пунктов, имеющих сплошную круговую оборону с сильно развитой системой траншей и отсечных позиций. В качестве узлов сопротивления и опорных пунктов использовались все населенные пункты. Для обороны были также приспособлены железнодорожные насыпи, дамбы, каналы, фабрично-заводские здания. Вся оборона была сильно насыщена артиллерийским, минометным и автоматно-пулеметным огнем.

Наиболее сильно фашисты укрепили позиции перед войсками 42-й армии Ленинградского фронта в районе южнее Пулковских высот и перед войсками 59-й армии Волховского фронта севернее Новгорода.

Немецко-фашистское командование, рассматривавшее свою оборону под Ленинградом как несокрушимый «Северный вал», было убеждено в ее непреодолимости. Захваченный в плен на Ленинградском франте военный корреспондент инженерного отдела штаба главного командования сухопутных сил Германии Р. Хариг на допросе показал, что «все были в полной уверенности, что наши укрепления неприступны и выдержат любой натиск советских войск».

Однако гитлеровское командование все же вынуждено было считаться с возможностью наступления советских войск в этом районе. Командующий 18-й немецкой армией, осаждавшей Ленинград, считал, что освобождение Ленинграда всегда будет одной из важнейших целей советского командования.

Именно поэтому группе армий «Север» был отдан категорический приказ — во что бы то ни стало удержать позиции, являвшиеся основой всего северного крыла германского восточного фронта.

Наступление Красной Армии под Ленинградом и Новгородом было задумано Ставкой Верховного Главнокомандования еще в сентябре 1943 г. 9 сентября Военный совет Ленинградского фронта доложил Ставке свой замысел операции. Военный совет считал, что «в основу операции решительного разгрома 18-й армии должен быть положен замысел — лишить противника возможности маневрировать резервами 18-й и 16-й армий, выйти на основные коммуникации Рига— Красногвардейск (через Эстонию) и Псков—Красногвардейск и создать двойное окружение основных сил противника ударом с севера в направлении Ленинград— Красногвардейск и Усть-Рудицы (ПОГ) —Кингисепп и ударом с юго-востока в направлениях: Чудово—Дивенский и Новгород— Луга».

Общий замысел советского командования заключался в том, чтобы вначале одновременным ударом войск Ленинградского и Волховского фронтов разгромить петергофско-стрельнинскую и новгородскую группировки противника, расположенные на флангах 18-й немецкой армии.

Благодаря заранее проведенным мероприятиям к началу операции в составе Ленинградского (без 23-й армии), Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов насчитывались 1252 тыс. человек, 20 183 орудия и миномета, 1580 танков и самоходно-артиллерийских установок и 1386 боевых самолетов. Это давало нашим войскам превосходство над силами группы армий «Север» по пехоте в 1,7 раза, по орудиям и минометам — в 2, по танкам и самоходно-артиллерийским установкам — в 4,1 и по боевым самолетам — в 3,7 раза. На направлении главного удара, против 18-й немецкой армии, превосходство было еще большим. Действовавшие здесь Ленинградский и Волховский фронты имели в своем составе 716 тыс. солдат и офицеров, 12 165 орудий и минометов, 1132 танка и самоходно-артиллерийские установки и превосходили 18-ю армию по численности личного состава более чем в 2 раза, по артиллерии — более чем в 3 раза, по танкам и самоходноартиллерийским установкам — в 6 раз.

В боях за освобождение города Ленина от вражеской осады солдаты и офицеры Ленинградского фронта проявили невиданный героизм.

«Никогда еще, — писал Л. А. Говоров, — героизм воинов фронта не носил столь всеобщего массового характера, как в этих боях». Только за первые дни наступления во 2-й ударной армии было награждено 1444 человека, а в 42-й армии — 1837 человек.

К концу января 1944 г. войска Ленинградского фронта вышли к р. Луге в нижнем ее течении и на нескольких участках форсировали реку, а соединения Волховского фронта вели наступление в направлении Луги и Шимска. Враг был отброшен от Ленинграда на 60—100 км, а от Новгорода — на 50—80 км. В ходе наступления были освобождены от противника десятки городов и сотни населенных пунктов. 21 января наши части заняли город и железнодорожный узел Мгу, 24 января — Пушкин и Слуцк, 26 января — Красногвардейск и Тосно, 28 января — Любань, а 29 января — Чудово. Вся главная магистраль Октябрьской железной дороги была очищена от врага.









Таким образом, блокада Ленинграда была полностью ликвидирована. Потерпела крушение сильнейшая оборона немцев, которую они сами расценивали как неприступный и непреодолимый "Северный вал", как "стальное кольцо" блокады Ленинграда... Выполнена задача первостепенной важности — ликвидирована полностью вражеская блокада Ленинграда.

Вечером 27 января 1944 г. в честь полного освобождения Ленинграда от блокады на берегах Невы прогремел торжественный артиллерийский салют из 324 орудий. Ленинград приветствовал доблестные войска Ленинградского фронта и моряков Балтийского флота, выполнивших важнейшую историческую задачу.

Ленинградцы, измученные фашистской блокадой, не опасаясь обстрелов и бомбежек, вышли на улицы праздничного города.

«Первый раз за долгих два с половиной года мы увидели свой город вечером! — вспоминала потом Ольга Берггольц. — Мы увидели его светлым-светлым, освещенным вплоть до последней трещины на стенах, весь в пробоинах, весь в слепых зафанеренных окнах — наш израненный, грозный, великолепный Ленинград.

Мы увидели, что облик его неизменно прекрасен, несмотря ни на какие раны... и чувствовали, что нет нам ничего дороже этого города, где столько муки пришлось принять и испытать такое небывалое, гордое человеческое счастье, как в этот вечер 27 января. Незнакомые люди обнимали друг друга, и у всех в глазах светились слезы».

Вместе с ленинградцами великому торжеству города Ленина радовались все советские люди, все прогрессивное человечество.

Разгром немецко-фашистских войск под Ленинградом был одним из важнейших этапов в истории Великой Отечественной войны. Успех советских войск под Ленинградом вызвал немало восторженных откликов в зарубежной печати. Газета «Нью-Йорк Таймс» писала: «Их победа будет записана в анналы истории, как своего рода героический миф... Ленинград воплощает непобедимый дух народа России».

В результате непрерывных полуторамесячных боев под Ленинградом и Новгородом наши войска нанесли тяжелое поражение группе армий «Север». Она была отброшена на запад на 200—280 км. Только на Ленинградском фронте за месяц боев противник потерял большое количество немецких солдат и офицеров, из них около 4 тыс. человек попали в плен. Кроме того, было уничтожено и захвачено в качестве трофеев большое количество оружия и военной техники, боеприпасов и продовольствия.

В ходе борьбы с гитлеровскими захватчиками под Ленинградом и Новгородом советские войска получили большую помощь от партизан, действовавших в тылу врага. В течение всего периода операции по разгрому немецко-фашистских войск под Ленинградом и Новгородом партизаны уничтожили более 21500 гитлеровцев, взорвали свыше 58 500 рельсов и около 300 мостов, пустили под откос 136 вражеских эшелонов, разрушили более 500 км телефонно-телеграфной связи, уничтожили 1620 автомашин, 28 складов.

Правительственными наградами отмечены боевые подвиги десятков тысяч воинов армии, флота и партизан. Звание Героя Советского Союза получили А. И. Волков, И. Н. Куликов, И. К. Скуридин, А. Ф. Типанов, Т. И. Морозов, М. Ф. Шаронов, Н. А. Рытов, А. И. Спирин, В. В. Хрустицкий, А. Ф. Щеглов, В. Г. Массальский, И. М. Бойцов, А. В. Чирков, Н. Г. Васильев, А. В. Герман, К. Д. Карицкий, И. И. Сергунин и другие прославленные воины.

За умелое и мужественное руководство действиями войск Советское правительство наградило орденами большую группу генералов, адмиралов и офицеров, в их числе Л. А. Говорова, К. А. Мерецкова, А. А. Жданова, А. А. Кузнецова, Т. Ф. Штыкова, Д. Н. Гусева, В. Ф. Трибуца, И. И. Федюнинского, И. Т. Коровникова, Г. Ф. Одинцова, Н. П. Симоняка.

Летом и осенью 1944 г. Советские Вооруженные Силы нанесли поражение гитлеровским войскам и на других участках советско-германского фронта.

Финляндия, оказавшись перед угрозой перенесения военных действий на ее территорию, вступила в мирные переговоры с Советским правительством, и вскоре военные действия с ней были прекращены.

Город Ленина при поддержке всей страны приступил к залечиванию ран, нанесенных ему немецко-фашистскими варварами.

http://www.s-shum.k-edu.ru/sites/s-shum.k-edu.ru/files/1944_god._velikaya_pobeda_pod_leningradom.pdf



Салют 27 января 1944 года

Кинохроника 1944 г.













