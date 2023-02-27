Ушедшая рота. Как псковские десантники шагнули в бессмертие

Со 2-ого августа 1930 года ведут свою славную историю воздушно-десантные войска, единственный род войск, в котором все дивизии гвардейские. Многие годы жизнь древнего Пскова связана со старейшим соединением ВДВ - 76 Гвардейской Краснознамённой Черниговской воздушно-десантной дивизией, которую псковичи называют Псковской. Образована дивизия в 1939 году, а в 1943 году за боевые заслуги получила звание Гвардейской. За боевые операции ей присвоено наименование Черниговской и награждена Орденом Красного Знамени.

Сегодня десантники - гвардейцы с честью выполняют свой воинский долг в «горячих точках». В ночь с 29 на 30 ноября 1994 года сводный полк 76-ой Гвардейской Воздушно-десантной дивизии вылетел на Кавказ. Так началась для воинов Псковской дивизии Чеченская война. За 1-ую Чеченскую войну псковская десантная дивизия потеряла 121 воина. Наши ребята вели борьбу с бандитами, проявляя подлинный героизм, мужество и стойкость, подчас не щадя своих жизней.

В Аргунском ущелье в ночь с 29 февраля на 1-ое марта 2000 года, когда 6-ая рота псковских десантников, сдерживая натиск чеченских боевиков, погибла, но не пропустила бандитов. Погибло 84 десантника. Гибель 6-й роты псковских десантников -это самая большая потеря во второй чеченской войне. О том скорбном дне напоминает этот камень у КПП 104-ого парашютно-десантного полка в Черёхе. На нём высечено «Отсюда ушла в бессмертие 6-ая рота.» В том бою героически погиб командир батальона гвардии подполковник Евтюхин Марк Николаеви, последние слова которого «Вызываю огонь на себя» облетели весь мир. Ротой, ушедшей в бессмертие, командовал гвардии майор Молодов Сергей Георгиевич. Он находился в Чечне с 4 февраля 2000 года. Это была уже не первая его командировка на войну. Прослуживший большую часть офицерской службы в Северо-Кавказском регионе, Молодов имел большой опыт ведения боевых действий.

Командованием была поставлена задача: совершить марш в пешем порядке и занять господствующие высоты в Аргунском ущелье. Замыслом предусматривалось закрепление частью 6-ой роты на высоте 776,0, и в дальнейшем, используя эту высоту как опорный пункт, выдвинуться и занять остальные высоты. Цель - не пропустить прорыва бандформирований.

Выполняя поставленную задачу, командир парашютно-десантного батальона гвардии подполковник Евтюхин Марк Николаевич с 6-ой ротой и частью 4-ой роты ранним утром 28 февраля начал выдвижение в указанный район. К ним присоединился разведдозор во главе с гвардии лейтенантом Воробьёвым Алексеем Владимировичем. Двигались с предельной скоростью. Воробьев Алексей

К 16 часам 28 февраля 1-ый взвод 6-ой роты вышел на высоту 776,0. Однако, до конца выполнить поставленную задачу десантникам помешала погода. Неожиданно опустившийся густой туман сделал дальнейшее продвижение подразделений невозможным, поэтому было принято решение: выполнение задачи приостановить до утра, начать оборудование позиций. Утром 29 февраля подразделения вновь возобновили движение. В 12.30 разведдозор, выдвигавшийся на удалении 100-150 м впереди, обнаружил в районе поляны группу боевиков в засаде. Десантники открыли по ним огонь, а арткорректировщик гвардии капитан Романов Виктор Викторович вызвал огонь артиллерии. Противник ответил огнём из пулемётов, снайперских винтовок и начал подтягивать подкрепление. Среди десантников появились раненые. В короткое время боевики сумели подтянуть дополнительные силы и создать численный перевес в живой силе. К тому же они заняли более выгодные позиции. В этих условиях командир батальона Евтюхин принял решение отойти на высоту 776,0 и там организовать оборону. Прикрывать отход остались разведчики под командованием гвардии старшего лейтенанта Воробьёва. Заняв позиции на южной окраине поляны, разведчики обеспечили роте возможность совершить отход, эвакуировать раненых. При совершении отхода, получил смертельное ранение майор Молодов. Гвардии майор Молодов даёт команду на отход последним, а сам с одним десантником остался прикрывать отход подчинённых. А когда раненый боец потерял сознание, то майор, взвалив его на себя, начал отходить в боевые порядки роты. Мужественный офицер спас раненого десантника, однако сам получил смертельное ранение. Командование ротой принял на себя гвардии капитан Соколов Роман Владимирович. После отхода 6-ой роты разведчики также отошли на высоту 776,0, и до 16 часов рота продолжала отражение атак боевиков. Капитан Соколов Роман

К 17 часам боевики опять подтянули подкрепление более 150 человек, из них до 50 были на конях, и, увеличив интенсивность огня, предприняли попытку атаковать высоту с 2-х направлений. Завязался тяжёлый бой. Командир батальона лично руководил подразделениями, постоянно находился на самых опасных направлениях, выносил раненых.

В то же время вступила в бой с бандитами 3-я рота, находившаяся не далеко, Десантники отразили несколько атак противника и предприняли попытку прорыва к 6-ой роте. Однако, под сильным огнём противника были вынуждены отойти на прежние позиции.

Позднее по радиоперехвату было установлено, что действиями бандитов руководил Хаттаб.

В 23.05 боевики предприняли очередную попытку сбить с высоты десантников. На роту устремился отборный отряд «Джимар» численностью более 400 человек, возглавляемый одним из полевых командиров Хаттаба Бакуевым. Бандиты наступали волнами. Используя рельеф местности, они попытались обойти позиции роты с левого фланга. Тогда командир батальона выдвинул туда разведдозор гвардии лейтенанта Кожемякина Дмитрия Сергеевича, который в течении трёх часов отбивал яростные атаки боевиков. Ценой своей жизни гвардейцы сорвали замысел бандитов. Была предпринята попытка эвакуировать раненых в русло реки к переправе. Однако она оказалась неудачной, так как на тропе уже были боевики, и с ними также завязался бой. Артиллерийский дивизион одного из полков Новороссийской воздушно-десантной дивизии, находившейся рядом, стал вести огонь по юго-западным склонам высоты.

Не добившись успеха, боевики 1 марта в 1.50 прекратили огонь и отошли, а затем начали по радио предлагать десантникам уйти с позиций, пропустить их, сдаваться. Но десантники, оставаясь верны воинскому долгу, приняли для себя решение стоять до конца.

За ночь было сделано несколько попыток помочь 6-ой роте, однако плотный огонь противника не позволил этого сделать. Прорваться к роте на рассвете лишь сумел 3-й взвод 4-ой роты под командованием гвардии майора Доставалова Александра Васильевича. Майор Доставалов Александр

При прорыве был смертельно ранен гвардии лейтенант Ермаков Олег Викторович.

В 5.10 1-ого марта боевики перешли в атаку на высоту со всех направлений. Их численность составила более 1000 человек. К этому времени скончался от ран корректировщик огня гвардии капитан Романов, поэтому корректировал огонь артиллерии сам командир - Евтюхин, помогал ему гвардии лейтенант Рязанцев Александр Николаевич, но и он вскоре погиб. Лейтенант Рязанцев Александр

В 5.30 основные усилия боевиков были сосредоточены на северном направлении. Видя, что ряды обороняющихся заметно поредели, бандиты устремились к вершине высоты. Однако гвардии старший лейтенант Колгатин Александр Михайлович сумел установить на этом направлении две мины. Не смотря на ранение в грудь, он привёл мины в действие, как только боевики пошли в атаку. Но это лишь на короткое время остановило бандитов. Ещё почти 40 минут на этом направлении сдерживал атаки боевиков гвардии старший лейтенант Панов Андрей Александрович с 10-ю солдатами. Старший лейтенант Панов Андрей

Перегруппировавшись, бандиты сосредоточили свои усилия на юго-западном направлении, которое прикрывал гвардии лейтенант Кожемякин Дмитрий Сергеевич со своей группой. Он до конца руководил боем, пока не погиб от прямого попадания гранаты.

Оставшаяся в живых немногочисленная группа десантников во главе с командиром батальона сосредоточилась у вершины. Здесь был принят последний бой. В эфир ворвались последние слова командира Евтюхина: «Вызываю огонь на себя!»

В 6.50 бандиты лавиной двинулись на высоту. Без стрельбы, с криками «Аллах Акбар!», бандиты пошли на прорыв. Бой перерос в рукопашную схватку. Но силы были слишком не равны. Трёмстам отборным бандитам противостояли 26 раненых десантников... Они до конца выполнили свой воинский долг.

Теперь имена 84-х гвардейцев-десантников известны не только Пскову. О них знает вся Россия.

Офицеры, сержанты и солдаты - все, как один, вступили в схватку с озверевшими бандитами Хаттаба и не отступили ни на шаг, до последнегшо дыхания удерживая занимаемую позицию. На каждого десантника приходилось по 27 врагов, но 6-ая рота победила.

6-ая рота - это рота героев. 22 воина посмертно удостоены высшей награды Родины - Герой Российской Федерации. Остальные награждены орденом Мужества. С 2002-ого года Псковскую землю украшает огромный купол - памятник героям работы заслуженного архитектора России Анатолия Царика. На внутренней части купола - 84 подписи. Школе № 5 города Пскова присвоено имя комбата, гвардии подполковника Марка Евтюхина; одна из улиц города переименована в честь героической 6-ой роты.

Администрация чеченской столицы увековечила память десантников 6-ой роты Псковской дивизии ВДВ, погибших в конце февраля 2000-го года на юге Чечни. Именем 84-х псковских десантников назвали улицу в Старопромысловском районе Грозного. По распоряжению мэра Грозного, улица 9-я линия в Старопромысловском района города переименована в "Улицу 84-х псковских десантников". Это сделано в целях увековечения памяти десантников 6-ой роты полка Псковской дивизии ВДВ, которые погибли 29-го февраля 2000-го года в бою с отрядами Хаттаба и Басаева в районе селения Улус-Керт Шатойского района.

В Чечне это первый на сегодняшний день случай, когда власти увековечили память военнослужащих федеральных сил, погибших в ходе боевых действий на территории республики.

По обыкновению, первый день весны встречают радостно. Он несёт перемены, он даёт новую жизнь — обновление. Сила есть в одном только лишь сочетании — «первый день весны». Но есть у него, у этого дня, и совершенно особый смысл — тот, о котором знают далеко не все. Можно даже сказать, что знают совсем немногие.

Подвиг псковских десантников во многом сродни подвигу 28 панфиловцев. Жаль, что известно о нём куда меньше. И это, безусловно, несправедливо. Потому что псковские десантники, как и герои Великой Отечественной войны, совершили поистине невозможное, явив героизм, которому, казалось бы, нет места в современном потребительском мире. Но они возвысились над ним и, точно библейские герои, возопили: «Смерть, где твоё жало?».

В конечном итоге боевики всё же прорвали оборону 84 псковских десантников. Многие боевики погибли, других отыскали позднее и отправили в тюрьмы.

Тогда же, на высоте 776, псковские десантники, пав, всё-таки победили. Хотя к утру выжил только один — офицер Дмитрий Кожемякин, вступивший в рукопашную схватку с боевиками, в которой и погиб. Но воля, дух остальных остались в вечности. Именно так — и это не пафос, не патетика.

Потому что подвиг псковских десантников — чисто русская победа, когда чудо совершается вопреки всему, совершается невозможное, и человек возвышается над обстоятельствами, над страхом, над миром. Те больше не сковывают его. И реальность преображается через идеал. Псковские десантники показали и боевикам, и России, и всему миру, что есть вещи на порядок выше, что не деньги, а Родина, честь — только они имеют значение. Только они питают.

Псковские десантники совершили не просто подвиг — они преодолели смерть и ушли в вечность. Одухотворённые люди нового времени, явивший наивысший идеал. Светлая им память. Может потому и такой памятник? Памятник 6-й роте («Купол») — монумент в деревне Черёха Псковской области, призванный увековечить память о подвиге 84-х воинов 6-й парашютно-десантной ротыПамятник псковским десантникам 6-й роты г. Пскове 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии был сооружен согласно Указу Президента России № 1334 от 21 июля 2000 года «Об увековечении памяти воинов-десантников». Открыт 1 августа 2002 года. Памятник расположен на небольшой площади между автотрассой федерального значения «Псков» и контрольно-пропускным пунктом 104-го десантно-штурмового полка, расквартированного в Черёхе. Каменная ограда КПП и военного городка, имитирующая крепостные стены с караульными башенками по углам, ограничивает собой площадь с севера, востока и юга.

Западной границей является вышеупомянутая автодорога. В северной и южной оконечностях площади через автотрассу организован пешеходный переход, регулируемый светофором с цифровой индикацией.

Непосредственную близость областного центра подчёркивает придорожный приветственный знак «Псков», находящийся на расстоянии примерно ста метров к северу от памятника в зоне прямой видимости.

Автором памятника стал псковский архитектор Анатолий Царик. За основу он взял главный символ десантников — парашют. Белоснежный металлический купол стальными стропами опирается на постамент, стилизованный под четырёхгранную горную вершину. Постамент по центру каждой грани охватывают трапециевидные плиты из красного гранита, которые в плане формируют собой образ Георгиевского креста. Гранитные плиты содержат в себе список погибших воинов из 84-х фамилий. Западная плита, обращённая к автотрассе, отмечена золотой звездой Героя России и хранит имена 21 десантника отмеченного этой почётной наградой. На остальных плитах сгруппированы 63 военнослужащих награждённых орденом Мужества, о чём свидетельствует символ награды, размещённый в верху каждой плиты. Внутренняя сторона купола парашюта покрыта изображениями автографов погибших десантников, а венчает купол стилистическая звезда Героя России, заключённая в полюсном отверстии. Центральной осью монумента является композиция из 84-х поминальных свечей устремлённых ввысь.

В тёмное время суток каждая из свечей загорается тусклым оранжевым светом. На западной стороне памятника, у подножия пучка свечей, присутствует щит с надписью: «6 роте благодарная Россия».

Кроме самого памятника мемориальный комплекс дополняет памятный камень, расположенный на северо-восточном краю площади. Закреплённая на нём гранитная табличка гласит: "Отсюда ушла в бессмертие шестая парашютно-десантная рота 104 гв. ПДП, героически погибшая на высоте 776.0 при выполнении боевой задачи"

Памятный камень 6 роте

6-я рота

Виктор Верстаков

Крылатая пехота

Не вышла из огня...

Прости, шестая рота,

Россию и меня.

Навеки виновата

Перед тобой страна,

Что русского солдата

Не сберегла она.

Погибшая, бессмертной

Ты стала наяву.

В бою под Улус-Кертом,

Как в битве за Москву.

Прощай, шестая рота,

Ушедшая в века, -

Бессмертная пехота

Небесного полка.

На кладбище в "Орлецах 2" установлен мемориал 6-й роте

Рамзан Кадыров 2 марта 2017 года открыл в Чечне Поклонный крест в честь 84 десантников 6-й роты, геройски погибших здесь шестнадцать лет назад в бою с террористами из банды Басаева и Хаттаба.

Памятный знак был поставлен у села Улус-Керт Шатойского района Чечни, где 1 марта 2000 года десантники под командованием подполковника Марка Евтюхина вступили в последний бой. Памятник павшим воинам весит около 10 тонн и представляет собой крест высотой 2,6 метра, постановленный на огромный камень. Знак изготовлен из темно-серого гранита. На кресте выбита надпись «Ника», что по-гречески значит «победа», а в основании - «Памяти павшим». Поскольку среди погибших десантников были люди разных вероисповедений, Поклонный крест вобрал в себя знаки разных религий. Мемориал был установлен силами Российского военно-исторического общества. Торжественное открытие диорамы «Высота 776», созданной к 20-летию подвига десантников 6 роты 104 парашютно-десантного полка, погибших в бою с многократно превосходящими силами террористов 1 марта 2000 года в Аргунском ущелье в Чечне, прошло в Рязани в Музее истории ВДВ. Подготовка памятных мероприятий проводилась согласно Указу президента РФ Владимира Путина.

Размер живописного полотна — 3,6 на 17 метров. Предметный план диорамы повторяет ландшафт места событий и позволяет посетителям музея быть не сторонними наблюдателями, а непосредственными участниками боя, создавая иллюзию пространства на несколько километров вглубь пейзажа. Эффект усиливается звуками разрыва снарядов и выстрелов, дымом и криком людей. Сюжетом диорамы является собирательный образ последнего боя десантников 6 роты, многие из которых являлись выпускниками Рязанского училища ВДВ.

Диорама создана творческим коллективом Студии военных художников имени М.Б. Грекова министерства обороны РФ.

С целью посмертно увековечить память героически погибших десантников президентом Российской Федерации был издан указ, согласно которому на улице Советской Армии, в непосредственной близости от Московского музея Вооруженных сил, установили особый памятный знак. Памятник, над которым работали И. Вознесенский и М. Переяславец, открылся осенью 2002 года. На гранитном постаменте высоко подняв головы, стоят два солдата-десантника в полной боевой амуниции. В их руках крепко зажаты автоматы. Они готовы сражаться до последнего патрона. Прямо за спинами десантников можно заметить флаг, который будто бы окутал собой одну из скал в Аргунском ущелье. Верх знамени венчает двуглавый орел — неизменный символ российской державы.

Несмотря на то, что памятник открылся сравнительно недавно, с ним уже связана одна интересная традиция. Каждый год возле него солдаты десантных войск отмечают свой профессиональный праздник. Возлагая к монументу красные гвоздики, солдаты отдают честь своим погибшим побратимам.

Спустя двадцать лет после подвига в Аргунском ущелье московский бизнесмен Андрей Павлов увековечил память погибших десантников: теперь на малой родине каждого из них стоит бронзовый бюст. Но... это целый рассказ, который я поставлю отдельно. Он тоже того стоит!

Что увидели на высоте 776, сразу после гибели 6-й роты ВДВ: "Четверо подорвали себя гранатами. Кожемякин дрался в рукопашную" (2020) Офицер спецназа ВДВ Андрей Лобанов первым зашел на высоту утром 1 марта - от увиденного у него пошли слезы. По характеру ранений и положениям тел, перед вошедшими на высоту спецназовцами 45 полка открылась страшная картина последних минут боя. Посвященный подвигу роты псковких десантников был снят художественный фильм "Прорыв".