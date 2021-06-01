История Москвы. Было-стало - 6

2-я Звенигородская улица от ул. Костикова (1930 год и 14 мая 2021 года). На фото 1930-го года складочные сараи завода «Лакокраска»

Шмитовский проезд, перекрёсток с улицей Анны Северьяновой (1960 год и 14 мая 2021 года)

Метро Кропоткинская (1969 год и 15 мая 2021 года), до 1957 года называлась — «Дворец Советов» 3-й Обыденский пер, вид от 2-го Обыденского переулка (1913 год и 15 мая 2021 года) Большая Бронная улица от Богословского переулка (1972 год и 15 мая 2021 года)

Леонтьевский переулок (1987 год и 16 мая 2021 года). Предыдущее название - улица Станиславского. Точка съёмки: Леонтьевский пер., 23

Озерковская и Садовническая набережные (1959 год и 16 мая 2021 года). Точка съёмки: Зверев мост, ближайший адрес: Озерковская наб., 44

Трамвайное депо на Шаболовской улице (1987 год и 16 мая 2021 года). Точка съёмки: Шаболовская, 4, с.1

Шаболовка (1913 год и 16 мая 2021 года). Точка съёмки: дом 4, с1

Фуркасовский переулок (1913 год и 16 мая 2021 года). Точка съёмки: пересечение переулка с улицей Малая Лубянка

Врачебный проезд (1977 год и 18 мая 2021 года). Прежеее название Полесский проезд .

Точка съёмки: Поровско-Стрешневская станция электроснабжения

ТЦ Метрополис, Ленинградское шоссе (1959 год и 18 мая 2021 года )

1-й Войковский проезд (1989 год и 18 мая 2021 года). Точка съёмки: напротив дома 16, к2 1-й Новоподмосковный переулок, м. Войковская (1985 год и 18 мая 2021 года). Точка съёмки: вход в парк им. Воровского Волоколамское шоссе (1981 год и 18 мая 2021 года). Точка съёмки: остановка трамвая Больница РЖД, прежнее название Больница МПС Староваганьковский переулок, 17, с3 (1901 год и 16 мая 2021 года). В этом здании находилась редакция газеты «Московский листок» «Московский листок» — ежедневная газета, выходившая в свет в 1881—1918 годах; одно из первых в России изданий, ориентированных на массовую аудиторию. Была основана журналистом и писателем Николаем Ивановичем Пастуховым, который долгое время выполнял функции редактора

Знаменский переулок (1972 год и 18 мая 2021 года). Прежнее название - улица Маркса и Энгельса

Малая Лубянка (1970 год и 16 мая 2021 года). Точка съёмки: дом 12а

Ходынское Поле, от ул Осипенко (1967 год и 19 мая 2021 года). Тогда территорию Ходынского поля занимал Центральный аэродром

Вид на станцию метро Университет (1964 год и 19 мая 2021 года)

Высотка на Воробьёвых горах, здание МГУ (1951 год и 19 мая 2021 года). На месте высотки ранее был частный сектор

Пересечение Ленинского проспекта с Ломоносовским (1961 год и 19 мая 2021 года). На фото 1961-го года - встреча космонавтов

Улица Архитектора Власова от Нахимовского проспекта (1962 год и 19 мая 2021 года)

Рочдельская улица (1900 год и 20 мая 2021 года). Прежнее название - Нижняя Пресненская улица.

Точка съёмки: Малый Трехгорный пер.

Рочдельская, 15, с 35 (1957 год и 20 мая 2021 года). На фото 1957 года - часть комбината Трехгорная Мануфактура

Садовая-Кудринская, 28 (1948 год и 20 мая 2021 года). Год постройки: 1947

Краснопресненская набережная возле Белого дома (4 октября 1993 года и 20 мая 2021 года).

Пречистенская набережная в сторону Кремля (1900 год и 15 мая 2021 года)Угол Петровки и Столешникова переулка (1991 год и 16 мая 2021 года)Петровские линии (1936 и 17 мая 2021 года)Садовническая набережная (1960 год и 16 мая 2021 года)Профсоюзная улица (1966 год и 19 мая 2021 года)Метро Беляево (1985 год и 19 мая 2021 года)Проспект Вернадского 88, МПГУ (1986 год и 19 мая 2021 года)Тропаревская ул. и деревня Тропарёво (1970 год и 19 мая 2021 года)Малая Грузинская ул., 27/13, с1, Римско-Католический собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии (1915 год и 20 мая 2021 года)Трёхгорный вал на пересечении с Шмитовским проездом (1958 год и 20 мая 2021 года)Большой Девятинский переулок (1952 год и 20 мая 2021 года)Улица Николаевa от Рочдельской (1960 год и 20 мая 2021 года)Средний Тишинский переулок от Малой Грузинской ул. (1987 год и 20 мая 2021 года)Улица 1905 года от здания 6, с1 (1961 год и 20 мая 2021 года)

«Расстрел дома советов»

Особняк Тарасова, Спиридоновка, 30, с1 от Большого Патриаршего переулка (1912 год и 21 мая 2021 года). Дом Г. А. Тарасова — городская усадьба, спроектированная в 1909 году и построенная в 1909—1912 годы И. В. Жолтовским при участии И. И. Нивинского, Е. Е. Лансере и В. П. Трофимова.

Особняк Шехтеля, Ермолаевский переулок (1900 год и 21 мая 2021 года)

Ул. Шухова, радиобашня (1921 год и 22 мая 2021 года)

Кожуховская бухта, м. Технопарк (1973 год и 22 мая 2021 года)

Храм Николы Чудотворца у Тверской заставы (1988 год и 23 мая 2021 года)

Бутырский вал (1970 год и 23 мая 2021 года)

Елисеевский пер (1913 год и 23 мая 2021 года). Прежнее название - Чернышевский малый переулок Успенская церковь в Газетном переулке (1981 год и 23 мая 2021 года) Храм Христа Спасителя. Снос. (1931 год и 23 мая 2021 года) Козицкий переулок, м. Тверская (1981 год и 23 мая 2021 года) Никитская ул, от Скарятинского переулка (1980 года и 23 мая 2021 года). Прежнее название - улица Качалова Леонтьевский переулок (1912 год и 23 мая 2021 года) Вознесенский пер., 18 (1995 год и 23 мая 2021 года). Два разновременных особняка XIX века под одним номером. В советское время были разгорожены на небольшие квартиры. Хрущёвский переулок от Пречистенки (1913 год и 24 мая 2021 года) Остоженка, 37, с2 (1982 год и 24 мая 2021 год) Пречистенка 22 (1981 год и 24 мая 2021 года) Еропкинский переулок, 12 (1981 год и 24 мая 2021 года) Пречистенка (1988 год и 24 мая 2021 года)

Большой Сергиевский переулок от ул. Сретенка (1986 год и 21 мая 2021 года)Малая Дмитровка от дома 25 (1982 год и 21 мая 2021 года)Велозаводский мост (1973 год и 21 мая 2021 года)Ул. Трофимова (1979 год и 21 мая 2021 года)Церковь Успиения в Успенском переулке (1970 год и 21 мая 2021 года)Малый Патриарший переулок (1989 год и 21 мая 2021 года)1-й Коптельский переулок (1975 год и 22 мая 2021 года)Банковский переулок (1987 год и 22 мая 2021 года)Донская улица от дома №7 (1997 год и 22 мая 2021 года)Национальный исследовательский технологический университет МИСиС на Ленинском проспекте, м. Октябрьская (1945 год и 22 мая 2021 года)Ботанический переулок, м. Проспект Мира(1961 год и 22 мая 2021 года)Кривоколенный переулок (1996 год и 23 мая 2021 года)Голицинская больница на Ленинском проспекте (1884 год и 24 мая 2021 года)Дом на пересечении Старопименовского и Воротниковского переулков (1934 год и 24 мая 2021 года)Мосфильмовская улица (1961 год и 25 мая 2021 года)Мосфильмовская (1999 год и 25 мая 2021 года)Академическая (1996 год и 25 мая 2021 года)Храм Живоначальной Троицы, м. Ломоносовский проспект (1920-е годы и 25 мая 2021 года)Перекрёсток Ленинского проспекта и ул. Дмитрия Ульянова (1963 год и 25 мая 2021 года)Университетский проспект (1964 год и 25 мая 2021 года)Улица Вавилова от ул. Дмитрия Ульянова (1966 год и 25 мая 2021 года)2-й Мосфильмовский переулок (1962 год и 25 мая 2021 года)Пересечение Костянского переулка и переулка Малый Головин (1970 год и 23 мая 2021 года)

Здание на пересечении Большой Татарской ул и Садовнического проезда (1961 год и 26 мая 2021 года)

В прошлом - здание Гостелерадио при Совете Министров СССР

Сейчас - «Россия Сегодня»

Малая Полянка (2000 год и 26 мая 2021 года)Старомонетный переулок (1993 год и 26 мая 2021 года)Голиковский переулок (1988 год и 26 мая 2021 года)

Большая Якиманка, 40 (1976 год и 26 мая 2021 года). Стиль – модерн, он же в данной версии на фото «до»– классицизированная линия модерна. Построен в 1914 году.

Дом снесён в 90-е гг. Вместо оригинальных керамических сюжетов немецкой работы сейчас – новые подобия.

Раушска набережная от Большого Устьинского моста (1903 год и 26 мая 2021 года)

Пыжевский переулок (1927 год и 26 мая 2021 года)

3-й Колобовский переулок (1907 год и 22 мая 2021 года). На фото «было» - Сретенская полицейская часть и Царские пожарные

Бабьегородская плотина (1910 год и 20 мая 2021 года)

Старый Большой Каменный мост (1919 год и 22 мая 2021 года)

Тишинский переулок от Смоленской ул. (1913 год и 28 мая 2021 года). В связи с перестройками, переулок утрачен. Правее прежнего Тишинского расположился 7-й Ростовский переулок.

Школьная улица (1998 год и 29 мая 2021 года)

Малая Андроньевская улица (1989 год и 29 мая 2021 года)

Николоямская улица (1912 год и 29 мая 2021 года)

Бывшее здание Александровского военного училища (1895 год и 31 мая 2021 года). Сейчас здание принадлежит министерству обороны

Угол Пречистенки и Чертольского переулка (1913 год и 29 мая 2021 года)

Малый Знаменский переулок (1890 год и 31 мая 2021 года)

Ул. Космонавтов (1965 год и 31 мая 2021 года)

Ленинский проспект (1993 год и 31 мая 2021 года)

Улица Ленивка (1972 год и 31 мая 2021 года)

Двор от Старомонетного переулка (1989 год и 26 мая 2021 года)Благовещенский переулок, м. Маяковская (1986 год и 23 мая 2021 года)1-й Колобовский переулок (1977 год и 23 мая 2021 года)Станция МТС-9 на ул Бутлерова (1979 год и 27 мая 2021 года)Беляево, Профсоюзная улица (1990 год и 27 мая 2021 года)Кинотеатр "Витязь" на ул. Миклухо-Маклая (1973 год и 27 мая 2021 года)Ул. Миклухо- Маклая (1979 год и 27 мая 2021 года)Третьяковский мост и Болотная площадь (1979 год и 28 мая 2021 года)Малый Афанасьевский переулок (1996 год и 28 мая 2021 года)Знаменка, 11, Библиотека по естественным наукам, в прошлом здание Военной академии РККА (1923 год и 28 мая 2021 года)Большая Дорогомиловскя (1995 год и 28 мая 2021 года)Манежная улица (1930 год и 28 мая 2021 года)Боровицкая площадь (1959 год и 28 мая 2021 года)Большой Дровяной переулок (1983 год и 29 мая 2021 года)Соборный Храм Всемилостивого Спаса (1985 год и 30 мая 2021 года)Тихвинская улица к Сущевскому валу (1955 год и 30 мая 2021 года)Шереметьевская улица, Мост над ЖД (1936 год и 30 мая 2021 года)Церковь «Нечаянная Радость» в Марьиной Роще (1965 год и 30 мая 2021 года)Минаевский проезд от Тихвинской ул. (1955 год и 30 мая 2021 года)Волхонка (1978 год и 31 мая 2021 года)Ул. Космонавтов (1984 год и 31 мая 2021 года)Башня Симонова Монастыря (1988 год и 21 мая 2021 года)_________