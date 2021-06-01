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История Москвы. Было-стало - 6

Первая часть   Вторая часть   Третья часть
Четвёртая часть     Пятая часть

Продолжаем путешествие...
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Вид на Краснопресненскую набережную с набережной Тараса Шевченко (1979 год и 14 мая 2021 года)

История Москвы. Было-стало - 6
2-я Звенигородская улица от ул. Костикова (1930 год и 14 мая 2021 года). На фото 1930-го года складочные сараи завода «Лакокраска»
История Москвы. Было-стало - 6
Шмитовский проезд, перекрёсток с улицей Анны Северьяновой (1960 год и 14 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 6
Метро Кропоткинская (1969 год и 15 мая 2021 года), до 1957 года называлась — «Дворец Советов»
История Москвы. Было-стало - 6
3-й Обыденский пер, вид от 2-го Обыденского переулка (1913 год и 15 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 6
Большая Бронная улица от Богословского переулка (1972 год и 15 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 6
Пречистенская набережная в сторону Кремля (1900 год и 15 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 6
Леонтьевский переулок (1987 год и 16 мая 2021 года). Предыдущее название - улица Станиславского. Точка съёмки: Леонтьевский пер., 23
История Москвы. Было-стало - 6
Озерковская и Садовническая набережные (1959 год и 16 мая 2021 года). Точка съёмки: Зверев мост, ближайший адрес: Озерковская наб., 44
История Москвы. Было-стало - 6
Трамвайное депо на Шаболовской улице (1987 год и 16 мая 2021 года). Точка съёмки: Шаболовская, 4, с.1
История Москвы. Было-стало - 6
Угол Петровки и Столешникова переулка (1991 год и 16 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 6
Петровские линии (1936 и 17 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 6
Шаболовка (1913 год и 16 мая 2021 года). Точка съёмки: дом 4, с1
История Москвы. Было-стало - 6
Фуркасовский переулок (1913 год и 16 мая 2021 года). Точка съёмки: пересечение переулка с улицей Малая Лубянка
История Москвы. Было-стало - 6
Врачебный проезд (1977 год и 18 мая 2021 года). Прежеее название Полесский проезд .
Точка съёмки: Поровско-Стрешневская станция электроснабжения
История Москвы. Было-стало - 6
ТЦ Метрополис, Ленинградское шоссе (1959 год и 18 мая 2021 года )
История Москвы. Было-стало - 6
1-й Войковский проезд (1989 год и 18 мая 2021 года). Точка съёмки: напротив дома 16, к2
История Москвы. Было-стало - 6
1-й Новоподмосковный переулок, м. Войковская (1985 год и 18 мая 2021 года). Точка съёмки: вход в парк им. Воровского
История Москвы. Было-стало - 6
Волоколамское шоссе (1981 год и 18 мая 2021 года). Точка съёмки: остановка трамвая Больница РЖД, прежнее название Больница МПС
История Москвы. Было-стало - 6

Староваганьковский переулок, 17, с3 (1901 год и 16 мая 2021 года). В этом здании находилась редакция газеты «Московский листок»

«Московский листок» — ежедневная газета, выходившая в свет в 1881—1918 годах; одно из первых в России изданий, ориентированных на массовую аудиторию. Была основана журналистом и писателем Николаем Ивановичем Пастуховым, который долгое время выполнял функции редактора

История Москвы. Было-стало - 6
Знаменский переулок (1972 год и 18 мая 2021 года). Прежнее название - улица Маркса и Энгельса
История Москвы. Было-стало - 6
Малая Лубянка (1970 год и 16 мая 2021 года). Точка съёмки: дом 12а
История Москвы. Было-стало - 6
Садовническая набережная (1960 год и 16 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 6
Ходынское Поле, от ул Осипенко (1967 год и 19 мая 2021 года). Тогда территорию Ходынского поля занимал Центральный аэродром
История Москвы. Было-стало - 6
Вид на станцию метро Университет (1964 год и 19 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 6
Высотка на Воробьёвых горах, здание МГУ (1951 год и 19 мая 2021 года). На месте высотки ранее был частный сектор
История Москвы. Было-стало - 6
Профсоюзная улица (1966 год и 19 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 6
Метро Беляево (1985 год и 19 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 6
Пересечение Ленинского проспекта с Ломоносовским (1961 год и 19 мая 2021 года). На фото 1961-го года - встреча космонавтов
История Москвы. Было-стало - 6
Улица Архитектора Власова от Нахимовского проспекта (1962 год и 19 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 6
Проспект Вернадского 88, МПГУ (1986 год и 19 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 6
Тропаревская ул. и деревня Тропарёво (1970 год и 19 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 6
Малая Грузинская ул., 27/13, с1, Римско-Католический собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии (1915 год и 20 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 6
Трёхгорный вал на пересечении с Шмитовским проездом (1958 год и 20 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 6
Рочдельская улица (1900 год и 20 мая 2021 года). Прежнее название - Нижняя Пресненская улица.
Точка съёмки: Малый Трехгорный пер.
История Москвы. Было-стало - 6
Большой Девятинский переулок (1952 год и 20 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 6
Улица Николаевa от Рочдельской (1960 год и 20 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 6
Средний Тишинский переулок от Малой Грузинской ул. (1987 год и 20 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 6
Улица 1905 года от здания 6, с1 (1961 год и 20 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 6
Рочдельская, 15, с 35 (1957 год и 20 мая 2021 года). На фото 1957 года - часть комбината Трехгорная Мануфактура
История Москвы. Было-стало - 6
Садовая-Кудринская, 28 (1948 год и 20 мая 2021 года). Год постройки: 1947
История Москвы. Было-стало - 6
Краснопресненская набережная возле Белого дома (4 октября 1993 года и 20 мая 2021 года).

«Расстрел дома советов»

История Москвы. Было-стало - 6
Большой Сергиевский переулок от ул. Сретенка (1986 год и 21 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 6
Малая Дмитровка от дома 25 (1982 год и 21 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 6
Велозаводский мост (1973 год и 21 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 6
Ул. Трофимова (1979 год и 21 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 6
Церковь Успиения в Успенском переулке (1970 год и 21 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 6
Малый Патриарший переулок (1989 год и 21 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 6
Особняк Тарасова, Спиридоновка, 30, с1 от Большого Патриаршего переулка (1912 год и 21 мая 2021 года). Дом Г. А. Тарасова — городская усадьба, спроектированная в 1909 году и построенная в 1909—1912 годы И. В. Жолтовским при участии И. И. Нивинского, Е. Е. Лансере и В. П. Трофимова.
История Москвы. Было-стало - 6
Особняк Шехтеля, Ермолаевский переулок (1900 год и 21 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 6
1-й Коптельский переулок (1975 год и 22 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 6
Банковский переулок (1987 год и 22 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 6
Донская улица от дома №7 (1997 год и 22 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 6
Национальный исследовательский технологический университет МИСиС на Ленинском проспекте, м. Октябрьская (1945 год и 22 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 6
Ботанический переулок, м. Проспект Мира(1961 год и 22 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 6
Ул. Шухова, радиобашня (1921 год и 22 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 6
Кожуховская бухта, м. Технопарк (1973 год и 22 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 6
Храм Николы Чудотворца у Тверской заставы (1988 год и 23 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 6
Бутырский вал (1970 год и 23 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 6
Елисеевский пер (1913 год и 23 мая 2021 года). Прежнее название - Чернышевский малый переулок
История Москвы. Было-стало - 6
Успенская церковь в Газетном переулке (1981 год и 23 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 6
Храм Христа Спасителя. Снос. (1931 год и 23 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 6
Козицкий переулок, м. Тверская (1981 год и 23 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 6
Никитская ул, от Скарятинского переулка (1980 года и 23 мая 2021 года). Прежнее название - улица Качалова
История Москвы. Было-стало - 6
Леонтьевский переулок (1912 год и 23 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 6
Вознесенский пер., 18 (1995 год и 23 мая 2021 года). Два разновременных особняка XIX века под одним номером. В советское время были разгорожены на небольшие квартиры.
История Москвы. Было-стало - 6
Хрущёвский переулок от Пречистенки (1913 год и 24 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 6
Остоженка, 37, с2 (1982 год и 24 мая 2021 год)
История Москвы. Было-стало - 6
Пречистенка 22 (1981 год и 24 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 6
Еропкинский переулок, 12 (1981 год и 24 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 6
Пречистенка (1988 год и 24 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 6
Кривоколенный переулок (1996 год и 23 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 6
Голицинская больница на Ленинском проспекте (1884 год и 24 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 6
Дом на пересечении Старопименовского и Воротниковского переулков (1934 год и 24 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 6
Мосфильмовская улица (1961 год и 25 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 6
Мосфильмовская (1999 год и 25 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 6
Академическая (1996 год и 25 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 6
Храм Живоначальной Троицы, м. Ломоносовский проспект (1920-е годы и 25 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 6
Перекрёсток Ленинского проспекта и ул. Дмитрия Ульянова (1963 год и 25 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 6
Университетский проспект (1964 год и 25 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 6
Улица Вавилова от ул. Дмитрия Ульянова (1966 год и 25 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 6
2-й Мосфильмовский переулок (1962 год и 25 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 6
Пересечение Костянского переулка и переулка Малый Головин (1970 год и 23 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 6

Здание на пересечении Большой Татарской ул и Садовнического проезда (1961 год и 26 мая 2021 года)

В прошлом - здание Гостелерадио при Совете Министров СССР

Сейчас - «Россия Сегодня»

История Москвы. Было-стало - 6
Малая Полянка (2000 год и 26 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 6
Старомонетный переулок (1993 год и 26 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 6
Голиковский переулок (1988 год и 26 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 6

Большая Якиманка, 40 (1976 год и 26 мая 2021 года). Стиль – модерн, он же в данной версии на фото «до»– классицизированная линия модерна. Построен в 1914 году.

Дом снесён в 90-е гг. Вместо оригинальных керамических сюжетов немецкой работы сейчас – новые подобия.

История Москвы. Было-стало - 6
Раушска набережная от Большого Устьинского моста (1903 год и 26 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 6
Пыжевский переулок (1927 год и 26 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 6
Двор от Старомонетного переулка (1989 год и 26 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 6
Благовещенский переулок, м. Маяковская (1986 год и 23 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 6
3-й Колобовский переулок (1907 год и 22 мая 2021 года). На фото «было» - Сретенская полицейская часть и Царские пожарные
История Москвы. Было-стало - 6
Бабьегородская плотина (1910 год и 20 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 6
Старый Большой Каменный мост (1919 год и 22 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 6
1-й Колобовский переулок (1977 год и 23 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 6
Станция МТС-9 на ул Бутлерова (1979 год и 27 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 6
Беляево, Профсоюзная улица (1990 год и 27 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 6
Кинотеатр "Витязь" на ул. Миклухо-Маклая (1973 год и 27 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 6
Ул. Миклухо- Маклая (1979 год и 27 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 6
Третьяковский мост и Болотная площадь (1979 год и 28 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 6
Малый Афанасьевский переулок (1996 год и 28 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 6
Знаменка, 11, Библиотека по естественным наукам, в прошлом здание Военной академии РККА (1923 год и 28 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 6
Большая Дорогомиловскя (1995 год и 28 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 6
Манежная улица (1930 год и 28 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 6
Боровицкая площадь (1959 год и 28 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 6
Тишинский переулок от Смоленской ул. (1913 год и 28 мая 2021 года). В связи с перестройками, переулок утрачен. Правее прежнего Тишинского расположился 7-й Ростовский переулок.
История Москвы. Было-стало - 6
Школьная улица (1998 год и 29 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 6
Малая Андроньевская улица (1989 год и 29 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 6
Николоямская улица (1912 год и 29 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 6
Большой Дровяной переулок (1983 год и 29 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 6
Соборный Храм Всемилостивого Спаса (1985 год и 30 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 6
Тихвинская улица к Сущевскому валу (1955 год и 30 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 6
Шереметьевская улица, Мост над ЖД (1936 год и 30 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 6
Церковь «Нечаянная Радость» в Марьиной Роще (1965 год и 30 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 6
Минаевский проезд от Тихвинской ул. (1955 год и 30 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 6
Бывшее здание Александровского военного училища (1895 год и 31 мая 2021 года). Сейчас здание принадлежит министерству обороны
История Москвы. Было-стало - 6
Угол Пречистенки и Чертольского переулка (1913 год и 29 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 6
Малый Знаменский переулок (1890 год и 31 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 6
Ул. Космонавтов (1965 год и 31 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 6
Ленинский проспект (1993 год и 31 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 6
Улица Ленивка (1972 год и 31 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 6
Волхонка (1978 год и 31 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 6
Ул. Космонавтов (1984 год и 31 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 6
Башня Симонова Монастыря (1988 год и 21 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 6
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На этом пока остановимся, продолжение следует...

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