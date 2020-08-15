Гениальный шпион Второй мировой, или Как простому фермеру удалось обмануть Гитлера

Новости СМИ2 Из всех шпионов, которые внесли свой вклад в разгром нацистов, Хуан Пухоль Гарсия стоит особняком. Его история поражает воображение своей неправдоподобностью, она больше похожа на шпионский роман, а не на реальность. Просто потому, что никаким шпионом Гарсия не был, он был испанским фермером, мечтавшим завербоваться в британскую разведку.Ещё он был авантюристом и лгуном. Причём настолько потрясающим, что ему удалось обвести вокруг пальца всю германскую верхушку во главе с Гитлером.

Уроженец Барселоны, Хуан Пухоль Гарсия, был двадцатилетним юношей и управлял птицефермой в то время, как в Испании разразилась гражданская война. Воспитан он был в семье с либеральными политическими идеалами и считал, что ни одна идеология не стоит ни одной человеческой жизни. Хуан был убеждённым пацифистом и несмотря на участие в группе сопротивления, оружия в руках так и не держал. Успел посидеть за свои «заслуги» в испанской тюрьме. Хуан Пухоль Гарсия.

Когда Хуан Гарсия вышел из тюрьмы, он целый год прятался и боялся даже своей собственной тени. После жизнь стала потихоньку налаживаться, он нашёл работу управляющим небольшим провинциальным отелем. Тут Гарсии несказанно повезло — к нему попросился на постой один испанский герцог.

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Так получилось, что Европа перестала быть безопасным местом. Началась Вторая мировая война. Бежать особо стало некуда. Хуан решает бороться с фашистской Германией и предлагает свои услуги, как шпиона, вначале американской, затем итальянской разведке. Везде его ждал отказ. Потом начал обивать порог британского посольства. Трижды он обращался к британским чиновникам, но от его услуг отказывались, ведь он был абсолютным дилетантом.

Потеряв всякую надежду стать сотрудником MИ5, Пухоль звонит в немецкое посольство и предлагает свои шпионские услуги нацистам. Благодаря хорошо подвешенному языку и своим, без сомнения, потрясающим актёрским способностям, Гарсия убеждает агента Абвера, что он предан идеям Третьего рейха до мозга костей. В то время Германия вербовала много агентов, стараясь взять если не качеством, то количеством. Только Абверу был нужен агент в Англии. Гарсия заявил, что у него есть связи с дипломатами и он без труда получит английскую визу.

Трудно сказать, верил ли Хуану полностью его куратор, но он согласился подождать, пока кандидат получит визу. Конечно, никаких дипломатических знакомств у Пухоля не было. В английском посольстве ему отказали. Тут будущего шпиона опять спасла его невероятная болтливость: в отеле, где он остановился, он познакомился и разговорился с человеком по имени Хайме Соуза. У Соуза была вожделенная виза и Пухоль попросту украл её.

Многоликий агент Аларих, он же Гарбо, он же Хуан Пухоль Гарсия.

Подделав документ под себя, Гарсия отправился к куратору. Тот был впечатлён. Новоявленного шпиона Абвера снабдили солидной суммой наличных денег, невидимыми чернилами, секретными шифрами и позывным Аларих. Заданием Гарсии было выдать себя за сотрудника ВВС и внедриться в британскую разведку. Как журналист, агент Аларих отсылал бы свои отчёты под видом статей, где между строк невидимыми чернилами писал сведения.

Хуан был уверен: вот теперь-то ему британцы не откажут! Он поехал в Португалию и отправился в британское посольство, показав им всё, чем его снабдили нацисты для шпионажа. К величайшему удивлению и разочарованию Гарсии, ему указали на дверь. Он не понимал, как это так: Абвер сразу взял его на работу, а союзники так неблагосклонны к его персоне? Несмотря на это, Хуан решает делать всё сам.

Это была просто сногсшибательная авантюра! Гарсия не только не знал английского языка, он и в Англии-то никогда не был! С поддельной визой соваться на границу не было никакого смысла. Все эти сложности не пугают новоявленного шпиона и он начинает свою деятельность. Нужно было как-то объяснить наличие португальских штемпелей на своих письмах. Гарсия придумал целую историю о том, что завербовал голландскую стюардессу и она будет переправлять, в целях конспирации, его письма из Лиссабона. Абвер эту инициативу одобрил.

Хуан жил со своей женой в Португалии и клепал фальшивые шпионские отчёты. Надо сказать, что отчёты агента Алариха были весьма впечатляющи. Сведения Пухоль черпал из британской прессы и телефонного справочника. Он придумал целую сеть из воображаемых агентов. Гарсия столь вдохновенно и нагло врал, отчёты были полны пламенных напыщенных пассажей о любви к Рейху, полезной информации они практически не содержали.

Однажды, совершенно случайно, агент Аларих не ткнул пальцем в небо, как обычно, а угадал очень важные секретные сведения. Фальшивый отчёт Гарсии оказался настолько близким к правде, что британская разведка запаниковала. Они стали разыскивать нацистского шпиона. Некоторое время спустя Пухоль отправил ещё один отчёт, на этот раз лживый. Разведка Великобритании перехватила данные и вышла на Гарсию. Они были невероятно впечатлены тем, как абсолютный дилетант может водить за нос столько профессионалов. Наконец мечта Пухоля исполнилась — МИ5 наняли его!

За свои потрясающие способности в актёрском мастерстве Гарсия получил псевдоним «Гарбо» и начал официально работать двойным агентом. Своих выдуманных сотрудников Пухоль искусно снабжает массой воображаемых подробностей. Все они имеют свои привычки, свой характер, политические взгляды. Агент Гарбо изобретателен в этом, как писатель-романист. Его агентурная сеть получила кодовое название «Арабель».

Британская разведка начала снабжать Пухоля ценной информацией, которая помогла выйти Пухолю на самый высокий уровень доверия в Германии. Шифры, которые получал агент Аларих, помогали британской разведке перехватывать секретные сообщения Третьего рейха. Настал его настоящий звёздный час: каждое сообщение агента Алариха передавали Гитлеру лично. В это время шёл 1944 год. Союзниками планировалась масштабная операция по высадке десанта.

Эта операция стала настоящим пиком в карьере виртуозного авантюриста Хуана Пухоля Гарсии. Союзники долго и тщательно планировали эту высадку. Конечно, невозможно было скрыть операцию подобного масштаба. Задачей агента Гарбо было дезинформировать Гитлера о месте её проведения. Это была очень опасная игра, которая могла стоить сотен тысяч жизней. Гарсия отправляет в Германию сообщение, что планируется провокация по поводу высадки в Нормандии, а на самом деле она произойдёт в Па-де-Кале.

Аларих просто засыпал Абвер сообщениями. Гитлер настолько доверял его информации, что не прислушался к советам Роммеля, который предостерегал фюрера от построения такой важной операции на информации из всего лишь одного источника. Союзники ударили по Рейху с двух сторон: западные со стороны Нормандии, а Советская армия со стороны Беларуси. День «Д» или операция «Нептун» прошли наилучшим образом. За свой успех агент Гарбо удостоился высшей награды Великобритании — Рыцарского креста Британской империи. Самое интересное то, что власти Германии тоже наградили верного агента Железным крестом, также ему была выплачена солидная премия.

Агент Гарбо в 72 года, 1984 г.

Выдающийся двойной агент изменил весь ход той ужасной войны и спас от смерти огромное количество людей. Пухоль после войны сбежал в Южную Америку. Он инсценировал свою смерть и много лет скрывался под личиной хозяина сувенирной лавки в Каракасе, ведя обычную спокойную жизнь семейного человека. Только в 1984 году его разыскал журналист Найджел Вест.

Пухоль приехал в Лондон, где просто поразил своих бывших коллег из МИ5. Ведь он сумел всех убедить в своей смерти! На сороковую годовщину высадки в Нормандии, Пухоль был на пляже Омаха. Там он увидел ряды могил, упал на колени и разрыдался. Он считал себя виновным в каждой смерти. Один ветеран подошёл к нему и пожал руку, сказав: «Для меня является честью пожать руку агенту Гарбо. Человеку, благодаря которому мы остались живы». После этих слов Пухоль опять заплакал, но теперь это были слёзы радости.

38 лет удалось Хуану Пухолю Гарсии скрывать то, что он жив. Jordi y su esposa Araceli en España. Joan Pujol y Araceli González en Venezuela Один из самых выдающихся шпионов Второй мировой войны - Хуан Пухоль Гарсия. Один из самых выдающихся шпионов Второй мировой войны - Хуан Пухоль Гарсия.

Они разговорились и Хуан выяснил, что аристократ нуждается в одной эксцентричной услуге: ему нужно было достать для своих родственниц виски. Гарсия решил эту проблему, добыв контрабандную выпивку, а взамен герцог обеспечил Гарсию паспортом. Теперь он мог уехать!Хуан Пухоль Гарсия со своей женой.Британцы снабжали агента Гарбо ценными сведениями, чтобы тому стали доверять.Столь масштабную операцию, где было задействовано столько людей и техники, невозможно было скрыть.Операция, которая не должна была провалиться.Две награды, которое нельзя носить одновременно.Венесуэльский паспорт агента Гарбо.

Умер выдающийся лжец, актёр и авантюрист, а также блестящий шпион в 1988 году на семьдесят шестом году жизни, в городе, ставшем его второй родиной — Каракасе. Большинство шпионов работают ради денег, многие становятся двойными агентами. Пухоль работал строго в соответствии со своими идеалами пацифизма и ненависти к нацистам. Благодаря всей этой смеси он и стал таким хорошим шпионом.

https://kulturologia.ru/blogs/190520/46444/

https://firstrunfeatures.com/garbothespy_press.html

https://wot-news.com/track/post/ru/Collega_Prull/1402048324

https://www.infobae.com/america/historia-america/2020/01/04/el-audaz-doble-agente-catalan-que-burlo-a-adolf-hitler-en-normandia-y-paso-sus-ultimos-dias-vendiendo-libros-en-venezuela/?utm_medium=Echobox&utm_source=Facebook#Echobox=1578135432