Новогодний выпуск, некоторые фото с мест проведения СВО

Тяжелый Дед-мороз.

https://t.me/BulldozerTactical/7

Всех с наступающим новым годом!

Спасибо всем, кто с нами!

С уважением, др. Хилер.

https://t.me/HealerTacMed/1390

31 декабря нанесен удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, задействованным в изготовлении беспилотников.

Также, были поражены стоянки хранения и места запуска украинских ударных БПЛА.

https://t.me/kommunist/14625

Как-то так. С наступающим!

https://t.me/archivarius_dz/10402

Страшный сон гейропы

https://t.me/c/1524001401/4912

Веселья приносит и вкус бодрящий, праздник как вкус всегда настоящий

https://t.me/zloy_zhurnalist/2081

В МО РФ заявили, что цель удара достигнута. Планы киевского режима по совершению в ближайшее время террористических атак против Российской Федерации сорваны

https://t.me/kommunist/14626

А вот так наши ракеты начинали свой путь, к уничтожению инфраструктуры.

Как же это красиво

https://t.me/c/1524001401/4890

Небо над Астраханью. Судя по всему, следы пусков из акватории Каспия

https://t.me/tsargradtv/33026

У каждого своя ёлка на Новый Год!

https://t.me/rosich_ru/32434

Итоги года от https://t.me/zastavnyii

Лучший подарок новогодний! Кадры возвращения 82 российских военнослужащих, которым грозила смертельная опасность в плену. 31 декабря 82 российских военнослужащих вернулись из украинского плена в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории. Кадры возвращения бойцов показало Минобороны РФ.

Освобожденных военных самолетами военно-транспортной авиации ВКС России доставят в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях МО РФ. Военнослужащим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Уже скоро бойцы окажутся дома.

https://t.me/mod_russia/23093

Первые кадры с возвращенными из плена российскими военнослужащими опубликовал депутат Шамсаил Саралиев

https://t.me/zvezdanews/105122

Российский военнослужащий Андрей Завгородний, вернувшийся из украинского плена 31 декабря, рассказал о своих первых впечатлениях. "Очень счастлив. Это непередаваемо. Мама, папа. Все дома ждут. Завтра, я думаю, подъедут в больницу уже. Всем отзвонились, все счастливы. Нас обменяли, мы тоже счастливы. Не передать словами", — рассказывает Андрей. Другой военный отметил, что у него появилось новогоднее настроение. По словам мужчины, он не ожидал такого подарка: "31 число, если честно, не ожидал такого подарка от нашего государства. Просто большой респект и уважение. Наша страна, она о нас заботится".

https://t.me/izvestia/117145

Отряд ССО ДНР ведет стрельбу по националистам из ПТРК в направлении Дзержинска (Торецка). На позиции военнослужащие выдвинулись в красных новогодних шапочках.

https://t.me/izvestia/117099

Алексей Дюмин посетил военных в госпитале Минобороны. Губернатор пообщался с бойцами и их врачами, а также поздравил всех с наступающими праздниками.

https://t.me/rosich_ru/32353

Словно раскаты грома рвут тишину: мобилизованные артиллеристы ЗВО уничтожают противника из 152-мм пушек «Гиацинт-Б» Эти ребята совсем не уступают минометчикам из своего округа. Артиллеристы четко и энергично работают с орудием. Настрой у парней бодрый и своё дело они знают. На передовой они недавно, но уже полностью включились в боевую работу. Артиллерийское соединение ежедневно наносит огневое поражение живой силе и бронетехнике противника. В качестве плановых целей выступают склады горючего и боеприпасов. В рамках контрбатарейной борьбы артиллеристы выявляют и уничтожают гаубичные и реактивные батареи ВСУ на большой дальности. На передовой есть место и юмору, и символизму. Так, одну из пушек военнослужащие назвали «Марией» в честь супруги. Говорят, что жена знает об этом и гордится. Боевые задачи в составе батареи 152-мм пушек «Гиацинт-Б» выполняют военнослужащие, которые были призваны из запаса в рамках частичной мобилизации, завершившие цикл подготовки и боевого слаживания.

https://t.me/mod_russia/23098

Военнослужащий с позывным «Добрый» передаёт привет родителям и своему военному наставнику.

Запорожский фронт: Поздравления России от армейского корпуса ДНР, сегодня вошедшего в состав Вооруженных сил РФ

https://t.me/orkestrwagnera_gruppa/10173

Поздравления от экипажа Берсерка! Пятая танковая бригада. Танкисты 5 танковой бригады поздравляют жителей Бурятии с Новым 2023 Годом!

https://t.me/c/1801542020/1770

Поздравления от воинов Амурцев!

https://t.me/c/1801542020/1768

Поздравление детей бойцами с Запорожского направления.

https://t.me/boris_rozhin/74149

Поздравления от наших парней с Южного фронта

https://t.me/RSaponkov/4279

Поздравления от бойцов с фронта. Последний боец из Иваново.

https://t.me/boris_rozhin/74139

Поздравление с Новым Годом от комбата батальона "Спарта" Артема Жоги. ЖОГА

Дорогие друзья, хочу поздравить вас с наступающим Новым годом! Пусть в 2023 году и мы будем только наступать!

https://t.me/zhogaartem/147

С наступающим Новым годом всех поздравляют наши бойцы! Этот ролик записан на передовой. Здесь добрые пожелания и напутствия для всех нас!

https://t.me/Crimeanprachka/17429

Гавриил Дорошин (потомок Императора Николая I) обращается к русским с фронта. Кстати, он получил гражданство России.

Его бабушка приходилась Николаю Первому внучкой. Сам Гавриил родился и вырос во Франции, в 2015 году приехал на Донбасс в качестве фотокорреспондента. Там встретил девушку, полюбил её, два года назад у Гавриила и Алины родилась дочь София.

С самого начала военной операции Гавриил Дорошин находится на фронте.

https://t.me/russianpatriot233/5701

Артисты поздравили участников СВО с наступающим 2023 годом Слова поддержки для наших бойцов записали актёр Сергей Никоненко, поэт Владислав Маленко, рок-музыкант Сергей Галанин, актриса Людмила Чурсина и певица Юлия Чичерина. Мы присоединяемся к новогодним поздравлениям и благодарим участников СВО за их подвиг. Желаем всем россиянам здоровья, счастья и добра в наступающем году!

https://t.me/orkestrwagnera_gruppa/10174

Мощное поздравление нашим воинам от Олега Газманова. Пробирает до мурашек.

https://t.me/orkestrwagnera_gruppa/10176

Пока вся Россия готовит оливье и наряжает елку к Новому Году, наши герои шлют соотечественникам поздравления из окопов Несмотря на непрекращающиеся обстрелы и плохую погоду, наши отважные добровольцы из отряда «Барс», которые участвуют в тяжелых боях под Угледаром, не теряют оптимизма. Ребята прямо в окопе собрали из веток импровизированную елку, передали душевные поздравления и заявили, что будут стоять тут до конца. «Я хочу пожелать всем мирного неба, здоровья, счастья! Мы тут стоим ради того, чтобы над вами всегда было мирное небо! Всех с Новым Годом, победа будет за нами!», — поздравил россиян 60-летний доброволец с позывным «Старый». https://t.me/orkestrwagnera_gruppa/10180

Россию подогнали к этой черте — все сдавать, или бороться. Но пока есть такие люди как вы, конечно, сдавать ничего нельзя. Только бороться, только вперед, заявил Владимир Путин. Российский лидер пообщался с военнослужащими в штабе ЮВО, рассказал им о целях СВО и поздравил с Новым годом.

https://t.me/izvestia/117124

https://t.me/mod_russia/23112

Российские военные героически потушили тяжёлый миномет 2С4 "Тюльпан" с полным запасом боеприпасов История произошла в окрестностях Марьинки, рассказывает. Квадрокоптер украинцев сбросил бомбу на установку. Загорелись заряды. "Но парни не растерялись. Несмотря на угрозу детонации, с риском для жизни они тушили пожар огнетушителями, пока не подогнали водовоз". Повреждения не помешали "Тюльпану" отработать по позициям противника.

https://t.me/orkestrwagnera_gruppa/10190

Солдатский стол на передовой выглядит сегодня так.

https://t.me/zloy_zhurnalist/2090

Или вот так

https://t.me/c/1524001401/4904

Новый год на рабочем месте

https://t.me/rsotmdivision/3560



https://t.me/c/1524001401/4914

2023 год за бортом, если кто ещё не понял.

Прекрасное далеко, все ещё далеко, но всё в наших руках.

https://t.me/fighter_bomber/10268

Архангелы Спецназа и Енотик Херс @HersonEnot поздравляют Вас с наступающим Новым годом. Спасибо вам за эту поддержку, за веру, за любовь и за теплоту в наших сердцах.

https://t.me/rusich_army/7065

Обменялись подарками с дорогим нам енотиком Херсом.

https://t.me/rusich_army/7066

Все темы можно посмотреть вот тут в обновляемой библиотеке ссылок: Обновляемая библиотека ссылок