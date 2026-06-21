Хвостатые помощники, бойцы и товарищи на фронте

У него большие уши,
Бойкий хвост и мокрый нос,
Он всегда послушать может,
Он окопный верный пес,
Громыхает канонада,
Пули дуры вновь свистят,
Морду к лапам прижимаешь,
Знаешь, наши победят,
Проходит буря, все стихает,
День за днём идет с войной,
Завтра снова под снаряды,
Ты да я,
да мы с тобой.
Позывной «Поэт» (боец СВО)
***
Медики нашли записку в сумке погибшего солдата, она была адресована не его семье, а его собаке.
..В течение нескольких месяцев военные беспилотники, кружащие над линией фронта, фиксировали проблеск невероятной дружбы среди обломков.
Кадр за кадром – он делится с ней своим скудным пайком, подсовывает кусочек хлеба, прикрывает полой куртки. А она - не отходит. Слышит разрывы, вздрагивает, но остаётся рядом. Как будто понимает: это их маленький мир, который надо хранить вдвоём.
Когда массированная атака унесла жизнь солдата, врачи нашли его именно там, где его в последний раз зафиксировал беспилотник.
В его куртке была записка, написанная от руки, но не для родителей, а с просьбой о помощи для его подруги. В ней говорилось: «Мы с ним сражаемся уже 2 года. Если меня не станет, пожалуйста, оставьте мою куртку в моей норе, скоро зима, и он придет погреться...
Вот такая отвага. Тихая, без громких слов и оркестров. Мужчина, который между жизнью и смертью помнит о друге, который не умеет говорить, но умеет любить. В мире, где всё ломается, он всё равно выбирает беречь - до последнего вдоха.
Если кто увидит его собаку – рыжую, худую, с умными глазами – оставьте у норы куртку, кусок хлеба, миску тёплой воды. И расскажите ей, что её человек – герой. Потому что мужество – это не только держать оборону. Это ещё и согреть тех, кто слабее, когда самому холодно.
Вечная память. И тёплая куртка – там, где он просил. Чтобы она знала: он не оставил. Не смог. И мы – тоже не оставим.
Нашёл её щенком под Волновахой –
Дрожащий маленький от холода комок.
В тот вечер он прикрыл её рубахой
И первый раз с ней разделил паёк.
Летело время – дни, недели, месяцы,
Росла собака, он ходил в штурмА.
Он называл её своею крестницей,
Она его любила и ждала.
Зимой холодной, у буржуйки съёжившись,
Он ей рассказывал про маму и про дом.
Её характер отличался кротостью,
Она умело слушала о том.
И к двум годам, она уж знала полностью,
О том как пахнет вишня под окном,
О приключениях его беспечной юности,
И как пошёл он защищать свой дом.
Как мама плакала: "Не отпущу кровиночку"!
И как отец молчал, пожав ладонь.
Как уходил знакомою тропиночкой,
И вот теперь он тут, где АД и БОЛЬ....
Однажды не вернулся он с ребятами,
Она ждала его и лаяла всю ночь.
Ей сослуживцы говорили: "На, полакомись,
Не сможешь ты ему ничем помочь"!
Она скулила, в дверь скребла отчаянно,
И вырвавшись на волю понеслась,
Туда, где он попал в огонь нечаянно,
Туда, где его кровь ручьём лилась.
Схватив зубами за бушлат уверенно
Сквозь грохот и летающую грязь,
Она стащила его очень медленно,
В воронку, что от взрыва родилась.
Его отряд что вёл разведку с воздуха
Не мог поверить дрону своему:
Собака целый день без отдыха
Копала лапами в воронке той нору.
За шкирку, как играючись с игрушкою
Она его закинула в нору.
В ту ночь она была ему подушкою,
И одеялом в тот же час была ему.
И не могли туда добраться медики,
Лишь с воздуха кидали узелок,
Она была его ногами крепкими,
А он делил с ней свой сухой паёк.
Бои притихли, вот СВОи нагрянули,
Но было поздно, он уже истёк,
Она скулила будто лебедь раненый,
Пытаясь разбудить, чтоб съел паёк.
В руке остывшей теплилась записка,
Но не про маму он писал в письме,
Там было нацарапано: "Братишка,
Если умру, оставь бушлат в норе!
На улице уже захолодало,
А я всё вижу журавлиный клин...
Мы с ней в войне 2 года прошагали,
Пускай она погреется под ним"...
Виктория Раковец.
21.02.2026 года.
Я маюсь от усталости и лени
И просто оттого, что мало сплю.
Но пёс мой утыкается в колени
И говорит:
- А я тебя люблю
Я бьюсь над вечным бытовым вопросом,
Когда ресурсы подошли к нулю.
Но пёс мой прикоснётся мокрым носом
И говорит:
- А я тебя люблю!Знакомьтесь, это «Бакс». Со своим хозяином он служит в бригаде «Невский» Добровольческого корпуса.
Еще маленьким щенком «Бакса» подобрал боец автороты с позывным «Бой», с ним такса проехала десятки километров фронтовых дорог. Сегодня «Бакс» не просто друг, но и опытный доброволец подразделения
https://t.me/DobroKor/2524
Военнослужащий 31-й гв. ОДШБр. на ж\д мосту в Гостомеле.Военнослужащий 31-й гв. ОДШБр. на ж\д мосту в Гостомеле.Герда. Когда-то боец с позывным "Суета" приютил ее на фронте. У нас был с ней рассказ.Теперь она в отставке и проживает под мирным небом. А это ее хата. Основательная.Подпись под фото: МОЙ ВТОРОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ, ВИДИМО, ЕСТЬ АНГЕЛ НА СВЕТЕ
И небольшое объяснение:
"Я никогда не думал, что доверюсь собаке, я людям-то не особенно верю, но я решил рискнуть и пополз за ней".
Уже час снайпера выбить не можем. Какой-то альпинист, бл..., попался. Прыгает с этажа на этаж и никак засечь не удаётся. У нас четверо уже трёхсотых. У "якута" уже глаза навыкате.
Вроде заметили, бах туда и вроде тишина. Только двигаться начинаем — снова по нам огонь, и мы обратно. Устали уже сидеть. "Батя" говорит: "может, координаты дадим, и пусть сравняют с землёй этот дом?" Говорю: "Нельзя, мало ли в подвалах мирняк, а эта с..., видимо, этим и пользуется".
Короче, засекли мы его, но стрелять не стали, подождали, смотрим — не уходит с позиции, ну, и долбанули по этажу, что выше. Двинулись, тишина.
Видать, придавило. Заходим в дом, двигаемся по этажам, тишина...
На девятом лежит, живой. Достали и передали врачам.
Решили в подвалах проверить — и тут что-то пошло не так... Сапёров нет — идём сами..
Чувствую, что-то зацепил, замер... Понимаю — попал. Своим показываю: "назад". Смотрю — вроде не до конца натянул, и медленно отхожу в сторону, и тут как долбануло. Меня отбросило взрывной волной. Лежу, вроде живой, только шевелиться больно. Ребятам говорю, чтобы не подходили, а то мало ли. Чувствую сзади кто-то трогает, оборачиваюсь и вижу: собака треплет слегка за берцы и как будто утащить меня хочет.
Потом разворачивается и ползком от меня уходит. Я жду... Ничего не происходит. Она обратно ко мне и опять уходит. Я никогда не думал, что доверюсь собаке, я людям-то не особенно верю, но я решил рискнуть и пополз за ней. Через какое-то время мы выползли на улицу, но уже с другого выхода. Наши пацаны стоят, а мы к ним с тыла. Они ещё долго ржали над нами.
Картина — ползёт собака, а я за ней и вроде уже на улице, но всё равно ползём.
Уже после сапёры мне сказали, что мирных не было, а ты, мол, фартовый ты, Саня: и как вышел оттуда, не знаем, там всё в растяжках было.
А я и говорю, что я тут не причём, а всё она — и показываю на собаку.
В тот день всю тушёнку ей скормили. Уж больно худющая была, а потом по зелёному передали волонтёрам.
Мой второй день рождения. Хотел бы я её себе оставить, но куда?
Видимо, есть ангел на свете.
Да и собака, видать, не простая была!
/Игорь Шихов/
https://vk.com/wall-15957012_938259 Доставка воды на позицию. Они там трудятся во все лапы.Кто не любит собак, тот не любит верность. ДРО "Алания". Журналист Арзу Мамедова
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