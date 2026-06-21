Хвостатые помощники, бойцы и товарищи на фронте

У него большие уши,

Бойкий хвост и мокрый нос,

Он всегда послушать может,

Он окопный верный пес,

Громыхает канонада,

Пули дуры вновь свистят,

Морду к лапам прижимаешь,

Знаешь, наши победят,

Проходит буря, все стихает,

День за днём идет с войной,

Завтра снова под снаряды,

Ты да я,

да мы с тобой.

Позывной «Поэт» (боец СВО)

***

Медики нашли записку в сумке погибшего солдата, она была адресована не его семье, а его собаке.

.. В течение нескольких месяцев военные беспилотники, кружащие над линией фронта, фиксировали проблеск невероятной дружбы среди обломков.

Кадр за кадром – он делится с ней своим скудным пайком, подсовывает кусочек хлеба, прикрывает полой куртки. А она - не отходит. Слышит разрывы, вздрагивает, но остаётся рядом. Как будто понимает: это их маленький мир, который надо хранить вдвоём.

Когда массированная атака унесла жизнь солдата, врачи нашли его именно там, где его в последний раз зафиксировал беспилотник.

В его куртке была записка, написанная от руки, но не для родителей, а с просьбой о помощи для его подруги. В ней говорилось: «Мы с ним сражаемся уже 2 года. Если меня не станет, пожалуйста, оставьте мою куртку в моей норе, скоро зима, и он придет погреться...

Вот такая отвага. Тихая, без громких слов и оркестров. Мужчина, который между жизнью и смертью помнит о друге, который не умеет говорить, но умеет любить. В мире, где всё ломается, он всё равно выбирает беречь - до последнего вдоха.

Если кто увидит его собаку – рыжую, худую, с умными глазами – оставьте у норы куртку, кусок хлеба, миску тёплой воды. И расскажите ей, что её человек – герой. Потому что мужество – это не только держать оборону.

Вечная память. И тёплая куртка – там, где он просил. Чтобы она знала: он не оставил. Не смог. И мы – тоже не оставим.



Нашёл её щенком под Волновахой –

Дрожащий маленький от холода комок.

В тот вечер он прикрыл её рубахой

И первый раз с ней разделил паёк.



Летело время – дни, недели, месяцы,

Росла собака, он ходил в штурмА.

Он называл её своею крестницей,

Она его любила и ждала.



Зимой холодной, у буржуйки съёжившись,

Он ей рассказывал про маму и про дом.

Её характер отличался кротостью,

Она умело слушала о том.



И к двум годам, она уж знала полностью,

О том как пахнет вишня под окном,

О приключениях его беспечной юности,

И как пошёл он защищать свой дом.



Как мама плакала: "Не отпущу кровиночку"!

И как отец молчал, пожав ладонь.

Как уходил знакомою тропиночкой,

И вот теперь он тут, где АД и БОЛЬ....



Однажды не вернулся он с ребятами,

Она ждала его и лаяла всю ночь.

Ей сослуживцы говорили: "На, полакомись,

Не сможешь ты ему ничем помочь"!



Она скулила, в дверь скребла отчаянно,

И вырвавшись на волю понеслась,

Туда, где он попал в огонь нечаянно,

Туда, где его кровь ручьём лилась.



Схватив зубами за бушлат уверенно

Сквозь грохот и летающую грязь,

Она стащила его очень медленно,

В воронку, что от взрыва родилась.



Его отряд что вёл разведку с воздуха

Не мог поверить дрону своему:

Собака целый день без отдыха

Копала лапами в воронке той нору.



За шкирку, как играючись с игрушкою

Она его закинула в нору.

В ту ночь она была ему подушкою,

И одеялом в тот же час была ему.



И не могли туда добраться медики,

Лишь с воздуха кидали узелок,

Она была его ногами крепкими,

А он делил с ней свой сухой паёк.



Бои притихли, вот СВОи нагрянули,

Но было поздно, он уже истёк,

Она скулила будто лебедь раненый,

Пытаясь разбудить, чтоб съел паёк.



В руке остывшей теплилась записка,

Но не про маму он писал в письме,

Там было нацарапано: "Братишка,

Если умру, оставь бушлат в норе!



На улице уже захолодало,

А я всё вижу журавлиный клин...

Мы с ней в войне 2 года прошагали,

Пускай она погреется под ним"...



Виктория Раковец.

21.02.2026 года.

Я маюсь от усталости и лени

И просто оттого, что мало сплю.

Но пёс мой утыкается в колени

И говорит:

- А я тебя люблю

Я бьюсь над вечным бытовым вопросом,

Когда ресурсы подошли к нулю.

Но пёс мой прикоснётся мокрым носом

И говорит:

- А я тебя люблю! Знакомьтесь, это «Бакс». Со своим хозяином он служит в бригаде «Невский» Добровольческого корпуса.

Еще маленьким щенком «Бакса» подобрал боец автороты с позывным «Бой», с ним такса проехала десятки километров фронтовых дорог. Сегодня «Бакс» не просто друг, но и опытный доброволец подразделения

https://t.me/DobroKor/2524



Военнослужащий 31-й гв. ОДШБр. на ж\д мосту в Гостомеле. Военнослужащий 31-й гв. ОДШБр. на ж\д мосту в Гостомеле. Герда. Когда-то боец с позывным "Суета" приютил ее на фронте. У нас был с ней рассказ. Теперь она в отставке и проживает под мирным небом. А это ее хата. Основательная. Подпись под фото: МОЙ ВТОРОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ, ВИДИМО, ЕСТЬ АНГЕЛ НА СВЕТЕ

И небольшое объяснение:

"Я никогда не думал, что доверюсь собаке, я людям-то не особенно верю, но я решил рискнуть и пополз за ней".

Уже час снайпера выбить не можем. Какой-то альпинист, бл..., попался. Прыгает с этажа на этаж и никак засечь не удаётся. У нас четверо уже трёхсотых. У "якута" уже глаза навыкате.

Вроде заметили, бах туда и вроде тишина. Только двигаться начинаем — снова по нам огонь, и мы обратно. Устали уже сидеть. "Батя" говорит: "может, координаты дадим, и пусть сравняют с землёй этот дом?" Говорю: "Нельзя, мало ли в подвалах мирняк, а эта с..., видимо, этим и пользуется".

Короче, засекли мы его, но стрелять не стали, подождали, смотрим — не уходит с позиции, ну, и долбанули по этажу, что выше. Двинулись, тишина.

Видать, придавило. Заходим в дом, двигаемся по этажам, тишина...

На девятом лежит, живой. Достали и передали врачам.

Решили в подвалах проверить — и тут что-то пошло не так... Сапёров нет — идём сами..

Чувствую, что-то зацепил, замер... Понимаю — попал. Своим показываю: "назад". Смотрю — вроде не до конца натянул, и медленно отхожу в сторону, и тут как долбануло. Меня отбросило взрывной волной. Лежу, вроде живой, только шевелиться больно. Ребятам говорю, чтобы не подходили, а то мало ли. Чувствую сзади кто-то трогает, оборачиваюсь и вижу: собака треплет слегка за берцы и как будто утащить меня хочет.

Потом разворачивается и ползком от меня уходит. Я жду... Ничего не происходит. Она обратно ко мне и опять уходит. Я никогда не думал, что доверюсь собаке, я людям-то не особенно верю, но я решил рискнуть и пополз за ней. Через какое-то время мы выползли на улицу, но уже с другого выхода. Наши пацаны стоят, а мы к ним с тыла. Они ещё долго ржали над нами.

Картина — ползёт собака, а я за ней и вроде уже на улице, но всё равно ползём.

Уже после сапёры мне сказали, что мирных не было, а ты, мол, фартовый ты, Саня: и как вышел оттуда, не знаем, там всё в растяжках было.

А я и говорю, что я тут не причём, а всё она — и показываю на собаку.

В тот день всю тушёнку ей скормили. Уж больно худющая была, а потом по зелёному передали волонтёрам.

Мой второй день рождения. Хотел бы я её себе оставить, но куда?

Видимо, есть ангел на свете.

Да и собака, видать, не простая была!

/Игорь Шихов/

https://vk.com/wall-15957012_938259 Доставка воды на позицию. Они там трудятся во все лапы. Кто не любит собак, тот не любит верность. ДРО "Алания". Журналист Арзу Мамедова