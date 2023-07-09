Жаркие фото советских времен

Мы из Советского Союза

Жаркие советские фото под грифом «28+».

Сегодня у нас из серии фото времен СССР летняя серия. Подборка архивных фотографий, охватывающих советский период и объединённых общей темой – временем года, когда температура на улице 28 градусов и выше.



Обитатели села Березняги. Друзья, июнь-июль 1953. Автор фото: Сухарев Сергей Алексеевич.

Подруги на отдыхе в Ленинградской области, июнь-июль, 1937.

1950-е, Евпатория.

Артистка Лидия Смирнова, 1950 год. Автор фото: Руйкович Виктор Авксентьевич.

25 августа 1937, Севастополь.

31 июля 1937, Сочи. Автор фото: Мария Сергеевна Куликова.

Одесса-4, 1925 год. Автор фото: Литвин Юрий.

На отдыхе. Бурят-Монголия, 1938 год. Автор фото: Липскеров Георгий Абрамович.

На берегу Чёрного моря. 1950-е, Крымская область, с. Андреевка.

Водный праздник, 1933-1937.

На память об отдыхе в Анапе. Июнь-август 1969.

На пляже. 1966 год, Волгоградская область, город Волжский. Автор фото: Тарасевич Всеволод Сергеевич.

Пара на песчаном морском берегу, 1967-1968. Автор фото: Горкин Виктор Николаевич.

Вид на Москву-реку и Лужнецкий метромост, 1959-1965. Автор фото: Иван Шагин.

Автоматы с газированной водой, 1964 год, Москва. Автор фото: Харрисон Форман.

Вид на Соловецкий монастырь. Архангельская область, Соловецкий о., 1967 год. Автор фото: Всеволод Тарасевич.

Жарко, 1980-е.

Дама с зонтиком. 5 июля 1965, Анапа.

Мама с дочкой. 5 июля 1965, Анапа.

Гармония, 1925 год. Автор фото: Георгий Сошальский.

«Жарко!» 53-й детский санаторий Калининского райздрава г. Москвы. Автор фото: Всеволод Тарасевич.

Жаркий день. Нурекская ГЭС, 1977 год. Автор фото: Виктор Ершов.

«Загорают с техникой», 1960-е. Автор фото: Борис Косарев.

На курорте, 1950-е. Автор фото: Евгений Халдей.

Стакан воды, 1970 год. Автор фото: Борис Косарев.

Летняя истома 13 августа 1960. Автор фото: Вадим Бунькин.

Жара, 1960 год, Москва. Автор фото: Юрий Кривоносов

Прыжок в воду, 1930-е. Автор фото: Николай Петров.

Из цикла «Отношение», 1988 год, г. Новокузнецк. Автор фото: Николай Бахарев.

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