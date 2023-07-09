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Жаркие фото советских времен

Жаркие советские фото под грифом «28+».
Сегодня у нас из серии фото времен СССР летняя серия. Подборка архивных фотографий, охватывающих советский период и объединённых общей темой – временем года, когда температура на улице 28 градусов и выше.

Обитатели села Березняги. Друзья, июнь-июль 1953. Автор фото: Сухарев Сергей Алексеевич.Жаркие фото советских времен

Подруги на отдыхе в Ленинградской области, июнь-июль, 1937.Жаркие фото советских времен

1950-е, Евпатория.Жаркие фото советских времен

Артистка Лидия Смирнова, 1950 год. Автор фото: Руйкович Виктор Авксентьевич.Жаркие фото советских времен

25 августа 1937, Севастополь.Жаркие фото советских времен

31 июля 1937, Сочи. Автор фото: Мария Сергеевна Куликова.Жаркие фото советских времен

Одесса-4, 1925 год. Автор фото: Литвин Юрий.Жаркие фото советских времен

На отдыхе. Бурят-Монголия, 1938 год. Автор фото: Липскеров Георгий Абрамович.Жаркие фото советских времен

На берегу Чёрного моря. 1950-е, Крымская область, с. Андреевка.Жаркие фото советских времен

Водный праздник, 1933-1937.Жаркие фото советских времен

На память об отдыхе в Анапе. Июнь-август 1969.Жаркие фото советских времен

На пляже. 1966 год, Волгоградская область, город Волжский. Автор фото: Тарасевич Всеволод Сергеевич.Жаркие фото советских времен

Пара на песчаном морском берегу, 1967-1968. Автор фото: Горкин Виктор Николаевич.Жаркие фото советских времен

Вид на Москву-реку и Лужнецкий метромост, 1959-1965. Автор фото: Иван Шагин.Жаркие фото советских времен

Автоматы с газированной водой, 1964 год, Москва. Автор фото: Харрисон Форман.Жаркие фото советских времен

Вид на Соловецкий монастырь. Архангельская область, Соловецкий о., 1967 год. Автор фото: Всеволод Тарасевич.Жаркие фото советских времен

Жарко, 1980-е.Жаркие фото советских времен

Дама с зонтиком. 5 июля 1965, Анапа.Жаркие фото советских времен

Мама с дочкой. 5 июля 1965, Анапа.Жаркие фото советских времен

Гармония, 1925 год. Автор фото: Георгий Сошальский.Жаркие фото советских времен

«Жарко!» 53-й детский санаторий Калининского райздрава г. Москвы. Автор фото: Всеволод Тарасевич.Жаркие фото советских времен

Жаркий день. Нурекская ГЭС, 1977 год. Автор фото: Виктор Ершов.Жаркие фото советских времен

«Загорают с техникой», 1960-е. Автор фото: Борис Косарев.Жаркие фото советских времен

На курорте, 1950-е. Автор фото: Евгений Халдей.Жаркие фото советских времен

Стакан воды, 1970 год. Автор фото: Борис Косарев.Жаркие фото советских времен

Летняя истома 13 августа 1960. Автор фото: Вадим Бунькин.Жаркие фото советских времен

Жара, 1960 год, Москва. Автор фото: Юрий КривоносовЖаркие фото советских времен

Прыжок в воду, 1930-е. Автор фото: Николай Петров.Жаркие фото советских времен

Из цикла «Отношение», 1988 год, г. Новокузнецк. Автор фото: Николай Бахарев.Жаркие фото советских времен

https://russiainphoto.ru/

Светлана Митленкофотоностальгия

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