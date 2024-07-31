На полотнах Санкт-Петербург

Начнем в этот раз с гениального художника Айвазовского. Живые полотна И. К. Айвазовского В 1835 году он стал помощником Филиппа Таннера: тот запрещал Айвазовскому писать картины самостоятельно. Однако, юный художник продолжил работать, и в 1836 году представил пять своих пейзажей на осенней выставке Академии художеств.

За выдающиеся успехи Айвазовского выпустили из Академии на два года раньше: уже в 1838 году художник вернулся в Крым.

«Сенная площадь, Санкт-Петербург» Картина русского художника Александра Брюллова, 1822 год

Зимний Петербург в картинах. Александр Беггров ( 1841 - 1914) Александр Беггров Александр Беггров

«Исаакиевский собор в снежный день» Австрийский художник-пейзажист Франц Альт (1821-1914)

А вот некоторые полотна с выставки, которая открылась в Русском музее. Ввыставка "Помним!" открылась 27 января в Корпусе Бенуа. Выставка "Помним!", посвящённа 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Уникальная по масштабу и жанровому разнообразию экспозиция включает в себя более 200 произведений живописи, графики, скульптуры, созданных в Ленинграде в годы войны. Многие из них покажут первые. Вот несколько работ художников с выставки

Авторов не знаю.

Санкт-Петербург XIX века на картинах Боголюбова Боголюбов родился 28 марта 1824 года в селе Померанье. В 1850 году Алексей поступил в Императорскую Академию художеств. Его главными учителями были Воробьев и Виллевальде. Последние годы жизни художник прожил в Париже. Он тосковал о России и завещал свое тело похоронить в Петербурге.

Санкт-Петербург в картинах Фёдора Алексеева Фёдор Яковлевич Алексеев — русский живописец, окончил Императорскую Академию художеств и улучшал творческие навыки в Венеции. Написал более 200 картин и других графических работ. Фёдор работал декоратором Императорских театров и копировал пейзажи других художников. Благодаря копированию Алексеев стал известен как «российский Каналетто».

Простой Петербургский быт в картинах Верещагина Русский художник Петр Верещагин родился в 1886 году в Перми, учился в Академии художеств в Петербурге, где запечатлел город в непривычных для того времени форматах, изображая колоритную жизнь городских низов на фоне величественной архитектуры. В историю вошел как первый художник-пейзажист Среднего Урала. Романтика старого Петербурга на картинах австрийского художника Франца Копаллика (1860-1931) Романтика старого Петербурга на картинах австрийского художника Франца Копаллика (1860-1931)

Пешеходный Львиный мостик через канал Грибоедова Горланов Адриан. Картина находится в галерее Академии художеств.

Акварельный Петербург талантливой Ольги Литвиненко Ольга Литвиненко - признанный мастер акварели и призер международных выставок. Окончила академию живописи, скульптуры и архитектуры в Санкт-Петербурге. Многие картины находятся в частных коллекциях в России, Америке, Франции, Китае и Корее. Ее картины излучают тепло и любовь Картины петербургского художника Ивана Славинского. Картины петербургского художника Ивана Славинского Иван Славинский родился в 1968 году в Ленинграде. Безудержный фантазер и мастер визуальных загадок рисовать начал с детства, профессиональные навыки получил в художественной школе при Академии Художеств. Город разводных котов Как Вам такое изображение? Вера Шанская.

Ну и последний на сегодня художник - Константин Кузема Питер — необыкновенный город. Город возвышенной романтики, город свободных мыслей и искусства, город белых ночей и невероятной архитектуры. А воздушные акварели Константина Куземы, известного петербургского художника, посвященные этому городу, настолько завораживающие и "хрупкие", что созерцать их можно, лишь затаив дыхание.