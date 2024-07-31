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На полотнах Санкт-Петербург

Начнем в этот раз с гениального художника Айвазовского.Живые полотна И. К. АйвазовскогоВ 1835 году он стал помощником Филиппа Таннера: тот запрещал Айвазовскому писать картины самостоятельно. Однако, юный художник продолжил работать, и в 1836 году представил пять своих пейзажей на осенней выставке Академии художеств.

 За выдающиеся успехи Айвазовского выпустили из Академии на два года раньше: уже в 1838 году художник вернулся в Крым.

 

«Сенная площадь, Санкт-Петербург» Картина русского художника Александра Брюллова, 1822 год

Зимний Петербург в картинах.Александр Беггров ( 1841 - 1914)Александр БеггровАлександр Беггров

«Исаакиевский собор в снежный день» Австрийский художник-пейзажист Франц Альт (1821-1914)

А вот некоторые полотна с выставки, которая открылась в  Русском музее. Ввыставка "Помним!" открылась 27 января  в Корпусе Бенуа. Выставка "Помним!", посвящённа 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Уникальная по масштабу и жанровому разнообразию экспозиция включает в себя более 200 произведений живописи, графики, скульптуры, созданных в Ленинграде в годы войны. Многие из них покажут первые. Вот несколько работ художников с выставки
Авторов не знаю.

Санкт-Петербург XIX века на картинах БоголюбоваБоголюбов родился 28 марта 1824 года в селе Померанье. В 1850 году Алексей поступил в Императорскую Академию художеств. Его главными учителями были Воробьев и Виллевальде.Последние годы жизни художник прожил в Париже. Он тосковал о России и завещал свое тело похоронить в Петербурге.

Санкт-Петербург в картинах Фёдора АлексееваФёдор Яковлевич Алексеев — русский живописец, окончил Императорскую Академию художеств и улучшал творческие навыки в Венеции. Написал более 200 картин и других графических работ.Фёдор работал декоратором Императорских театров и копировал пейзажи других художников. Благодаря копированию Алексеев стал известен как «российский Каналетто».

Простой Петербургский быт в картинах ВерещагинаРусский художник Петр Верещагин родился в 1886 году в Перми, учился в Академии художеств в Петербурге, где запечатлел город в непривычных для того времени форматах, изображая колоритную жизнь городских низов на фоне величественной архитектуры. В историю вошел как первый художник-пейзажист Среднего Урала.Романтика старого Петербурга на картинах австрийского художника Франца Копаллика (1860-1931)Романтика старого Петербурга на картинах австрийского художника Франца Копаллика (1860-1931)

Пешеходный Львиный мостик через канал ГрибоедоваГорланов Адриан. Картина находится в галерее Академии художеств. 

Акварельный Петербург талантливой Ольги ЛитвиненкоОльга Литвиненко - признанный мастер акварели и призер международных выставок.Окончила академию живописи, скульптуры и архитектуры в Санкт-Петербурге. Многие картины находятся в частных коллекциях в России, Америке, Франции, Китае и Корее.Ее картины излучают тепло и любовьКартины петербургского художника Ивана Славинского. Картины петербургского художника Ивана СлавинскогоИван Славинский родился в 1968 году в Ленинграде. Безудержный фантазер и мастер визуальных загадок рисовать начал с детства, профессиональные навыки получил в художественной школе при Академии Художеств.Город разводных котовКак Вам такое изображение? Вера Шанская.
Ну и последний на сегодня художник - Константин КуземаПитер — необыкновенный город. Город возвышенной романтики, город свободных мыслей и искусства, город белых ночей и невероятной архитектуры. А воздушные акварели Константина Куземы, известного петербургского художника, посвященные этому городу, настолько завораживающие и "хрупкие", что созерцать их можно, лишь затаив дыхание.

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