Секретный объект НКВД - тоннель под Амуром

Построенный в 1942 году как засекреченный военно-гражданский объект Амурский тоннель по своим характеристикам является уникальным и единственным подводным сооружением на железных дорогах России. История не дала повода испробовать его стратегическую прочность, и по сей день этот своеобразный «бронепоезд на запасном пути» несет свою вахту на мирной службе. Новости СМИ2

Необходимость железнодорожного пути через Амур диктовалась не столько экономической, сколько политической обстановкой. Первоначально строительство Транссиба должно было идти с двух сторон. В 1891 году строители пошли от Владивостока на север до Хабаровска. Оттуда дорога должна была идти до Байкала. Тогда же родился первый проект моста через Амур. А в 1892 году началось строительство дороги от Челябинска. Предполагалось уже в 1903 году открыть сквозное движение по территории России от Владивостока до Москвы, огибая Китай.

– Но когда с нашей стороны строители подходили к Хабаровску, министр финансов Сергей Витте уговорил императора Николая II проложить дорогу напрямик из Забайкалья во Владивосток через территорию Маньчжурии. Посчитали, что дорога таким образом будет короче на 550 километров. При этом Россия начинала освоение слабозаселенной Маньчжурии, были даже планы по присоединению её к Империи. Заодно от Харбина была выделена ветка для снабжения военно-морской базы в Порт-Артуре и коммерческого порта Дальний (сейчас китайский город Далянь) на побережье Желтого моря, – рассказал кандидат исторических наук, главный хранитель фондов Музея истории Амурского моста Алексей Лисицын.

Эти порты были ценны тем, что зимой, в отличие от Владивостока, не замерзали. С китайскими властями договорились, так было создано Общество Китайско-Восточной железной дороги.

– Такими образом Хабаровск стал тупиковым городом, промышленность здесь не развивалась, а капитал хлынул в Китай, – заметил Лисицын.

Однако уже при строительстве КВЖД (Китайско-Восточной железной дороги) в самом начале появились тревожные звоночки. Одним из них стало знаменитое Боксерское восстание в Китае, участники которого разгромили дорогу, и её пришлось восстанавливать в 1899 – 1900 годах. Следующий удар – это Русско-японская война. В 1905 году японцы, захватив Порт-Артур, по железнодорожной ветке двинулись на север и стояли уже на подступах к Харбину.

– Отношения с Японией после войны были напряжённые, готовились к новому конфликту. И приамурский генерал-губернатор Павел Унтербергер завалил телеграммами столицу, предупреждая, что в случае новой войны Дальний Восток окажется отрезанным от снабжения. Нужно строить железную дорогу по российской территории, – рассказал Лисицын.

В 1906 году на берега великой дальневосточной реки пришли изыскатели будущего Амурского участка (Куэнга-Хабаровск) Транссибирской магистрали. На основе проведенных работ предлагалось несколько проектов моста и подводного тоннеля. Кстати, посетители торгово-промышленной выставки Приамурского края, посвященной 300-летию Дома Романовых и проводившейся в 1913 году в столице края - Хабаровске, могли видеть проекционный чертеж тоннеля с изображением поезда, совершающего свой подводный путь. Но тогда «победил» проект мостового перехода через Амур. Таким образом, строительство железной дороги завершилось в 1916 году возведением Амурского моста. В 1930-е на Дальнем Востоке развернулось крупное индустриальное строительство, что привело к резкому увеличению грузопотока по Транссибу из центра страны для обороны и развивающегося народного хозяйства региона. Однопутная почти на всем протяжении железнодорожная магистраль, построенная на рубеже XIX-XX веков, нуждалась в расширении и модернизации. Кроме того, события Гражданской войны показали - насколько уязвимой оказалась узкая рельсовая нитка Амурского моста. 5 апреля 1920 года два мостовых пролета были взорваны отступавшими партизанскими частями с целью преградить путь на левый берег реки японским интервентам. Тем самым произошел разрыв Транссибирской магистрали на целых пять лет, что отрезало Дальний Восток от России и Сибири, а железнодорожное сообщение шло окружным путем через Маньчжурию по КВЖД. Учитывая уязвимость Амурского моста в условиях нарастающей военной угрозы со стороны Японии, а также необходимость увеличения пропуска грузопотока, в начале 1936 года по инициативе Генерального штаба РККА было принято решение о сооружении под Амуром, недалеко от моста, железнодорожного тоннеля. В то время советские граждане распевали популярную песню: «мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути…». Как объект государственной важности тоннель был строго засекречен, ему присвоили номер 4 НКПС. Неудивительно, что до недавних пор об этой стройке было мало известно…

Для проведения инженерно-геологических изысканий будущего тоннеля в Хабаровск была направлена специальная экспедиция Союзтранспроекта, в которую вошли специалисты Метропроекта, находившегося тогда в составе народного комиссариата путей сообщения (НКПС), и Военно-инженерной академии им. В.В. Куйбышева. На территории, где предстояло строительство, была установлена целая сеть надежно закрепленных геодезических точек – металлических марок, вмурованных в массивные бетонные монолиты. Работы по определению их координат выполнялись тремя независимыми бригадами геодезистов и в обработанном виде сводились для контроля в одни руки. В случае недопустимых отклонений у кого-либо работы повторялись всеми тремя бригадами. Впоследствии полученные данные использовались подземными геодезистами – маркшейдерами, которые, изучив условия, заданные проектировщиками, выполняли работы на поверхности, привязываясь к этим маркам, а затем уже оси тоннеля прокладывали глубоко под землей.

Изыскательские работы были проведены ударными темпами - всего за пять месяцев с сентября 1936 по февраль 1937 года. При утверждении трассы тоннельного перехода через реку Амур предусматривалось девять вариантов. Проектированием занимался институт Метропроект под руководством академика В.Е. Веденеева. Приняли вариант, удовлетворяющий требованиям противовоздушной обороны: удаление объекта от моста на 500 метров. 22 марта 1938 года постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) проект Амурского тоннеля протяженностью 7120 метров, с длиной подрусловой части 3600 метров и глубиной заложения 10 - 14 метров был утвержден. Работники Особой (Амурской) дистанции пути ДВЖД, осуществлявшие эксплуатацию тоннельного перехода под Амуром. В нижнем ряду, крайний справа – участник строительства Амурского тоннеля инженер-маркшейдер А.Ф. Чертков

Потаенное чудо

Согласно постановлению правительства от 7 июня 1937 года начались работы на объекте «Строительство № 4». По уже сложившейся практике социалистического строительства к работам приступили «не ожидая разработки технического проекта и генсметы». Последнюю часть этих базовых документов строители получили лишь в мае 1939 года. Генеральную смету к проекту утвердили в августе 1940 года. Стоимость тоннельного перехода была установлена в 294,5 млн рублей. Срок окончания всех строительных работ и сдачи тоннеля в эксплуатацию – декабрь 1939 года.

Проходка тоннеля началась в конце 1937 года и осуществлялась силами пятнадцати отдельных строительных предприятий с участием военно-инженерных частей. Организацию строительства возглавлял нарком путей сообщения СССР Л.М. Каганович. Начальником и главным инженером управления строительства после нескольких замен был назначен опытный инженер-строитель Н.А. Ермолаев, который руководил строительством до его полного окончания. Поверхностные работы (заготовка щебня, строительство домов и других наземных сооружений перехода) вели железнодорожные войска. Работы непосредственно по тоннелю под Амуром осуществляли прикомандированные с Метростроя (начальник – И.Д. Гоциридзе) 900 специалистов основных профессий и 1000 местных вольнонаемных граждан. На карьерах использовался труд заключенных. Общее число работников занятых на строительстве варьировалось, составляя в среднем 5,5 тысяч человек в год.

Для увеличения фронта работ на трассе сооружения было заложено четыре шахтных ствола, через которые вниз до проектной отметки были спущены и смонтированы немеханизированные щиты. На каждом из проходческих щитов определенная точка становилась объектом пристального ежедневного внимания трех независимых маркшейдерских бригад. По ним они выполняли прокладку оси тоннеля, образно говоря, как моряки курс корабля в тумане, но несравненно точнее.

Проходка была очень сложной, так как тоннель прокладывался не по прямой линии от берега к берегу, а по сложной кривой, как в плане, так и по вертикали. При этом требовалась высочайшая точность. Несовпадение осей тоннеля при сбойке допускалось не более 5 сантиметров. При сбойке Амурского тоннеля несовпадение осей составило всего 15 миллиметров. Не смотря на местами значительную обводненность штольни, была достигнута небывалая для того времени в мире скорость проходки немеханизированными щитами в скальных породах – около 5 метров в сутки. При строительстве было вынуто 1475000 куб. метров грунта, закачано 137600 куб. метров бетона. Чертков Анатолий Филатович - командир взвода на строительстве наземных объектов и сооружений Амурского тоннеля в составе 7-й бригады Особого корпуса железнодорожных войск.

Сбойка тоннеля произошла в июне 1941 года. По меркам мирного времени требовалось еще не менее полугода до полного завершения работ. Но вскоре на стройку пришла телеграмма Государственного комитета обороны, подписанная Сталиным, с приказом в сжатые сроки завершить работы и по тоннелю пустить поезда. За отведенный срок были демонтированы все строительные леса и временные подъездные пути, отсыпано 8000 куб. метров щебня в балласт, уложен основной путь. И в назначенный срок, 20 июля 1941 года по готовому тоннелю прошел первый поезд с участниками строительства, который провел машинист Василий Вожейко. 25 апреля 1942 года правительственная комиссия приняла тоннель в постоянную эксплуатацию с оценкой «хорошо», работа маркшейдеров получила оценку «отлично». Для обеспечения нормальной эксплуатации тоннель был оборудован системой вентиляции, обогрева, освещения, откачки воды, оповестительной и заградительной сигнализацией. Для своего времени он был способен противостоять самым передовым военным технологиям. Благодаря этому запасу прочности и сегодня тоннель сохраняет все свои эксплуатационные параметры. В годы Великой Отечественной войны подходы к Амурскому мосту и тоннелю охранялись, в том числе и зенитными батареями. Одна из них, располагавшаяся на берегу Бешеной протоки, за все годы боевого дежурства сделала-таки залп. Боец этой батареи В.К. Леликов вспоминал позднее, как однажды с поста ВНОС сообщили, что обнаружен неизвестный самолет, идущий в направлении моста. Прозвучала команда «Тревога. Заряжай боевыми». Вскоре самолет был обнаружен и наблюдателями батареи его повели. Однако, не дойдя до рубежа открытия огня нашей батареи, самолет отвернул и удалился в сторону Маньчжоу-Го. Так как зенитные орудия разряжают только выстрелом, он вскоре и был произведен.

С 1942 по 1964 годы тоннель в качестве секретного объекта находился на консервации. С середины 1960-х годов в целях увеличения пропускной способности Амурского моста однопутный тоннель стал использоваться для движения грузовых составов в западном (нечетном) направлении. С начала 1980-х годов, после завершения электрификации Дальневосточной железной дороги от Хабаровска до Биры по тоннелю стали пропускаться и пассажирские поезда, в том числе пригородные. Около восточного портала тоннеля установлена гранитная плита со словами:

Слава воинам 7-й отдельной ордена Трудового Красного знамени железнодорожной бригады, воздвигнувшим тоннель под руслом реки Амур

1938—1941

На момент строительства Амурский тоннель являлся наибольшим в мире по протяженности подводной части и самым длинным тоннелем в Советском Союзе.

В настоящее время эксплуатируемое около 50-ти лет в условиях интенсивного движения поездов это уникальное, единственное в своем роде подземно-подводное сооружение требует капитального ремонта. Несмотря на отдельные дефекты, тоннель обеспечивает бесперебойность движения поездов, оставаясь надежным и безопасным сооружением. С завершением реконструкции мостового перехода через Амур в 2009 году, который стал двухпутным, появилась реальная возможность приступить и к ремонту Амурского тоннеля. https://amurmedia.ru/story/tonnelpodamurom/index.html

https://todaykhv.ru/news/in-areas-of-the-province/64168/

https://ru.wikipedia.org/wiki/Тоннель_под_Амуром

Секретный тоннель. Интересные факты про военно-гражданский тоннель под Амуром

https://rutube.ru/video/842472af9888302f08fe7891062262b6/