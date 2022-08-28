За что в Сталинграде расстреляли пред строем моряков с бронекатера БК-31

Если вам представится возможность побывать в городе-герое Волгограде, проездом или в составе организованной группы, то настоятельно рекомендую посетить памятник бронекатеру БК-31, который с чьей-то легкой руки уже успели окрестить новым местом притяжения силы.

Вместе с тем, когда БК-31 было решено превратить в памятник, то стали всплывать печальные подробности об экипаже катера, его дате и месте гибели.

Бронекатер БК-31. Волгоград

Из оперативной сводки за 09.10.1942 (документ из Центрального архива Министерства обороны РФ):

"Во время работы на переправе под огнем противника БКА- 31 получил пробоины в районе кормы, рубки и машинного отделения, в результате сел на мель на отмели острова Голодный. Командир катера убит, ранено 5 человек. Съемка с мели временно прекращена в виду интенсивного артобстрела..."

9 октября после массированных обстрелов со стороны немецкой авиации бронекатер затонул.

Командовал бронекатером волжанин, уроженец города Саратова лейтенант Павел Архипович Никитин, 1919 года рождения, который до конца исполнил свой воинский долг перед родиной. На момент гибели катера ему исполнилось всего 23 года.

Бронекатер БК-31. Волгоград

Но, к сожалению, были среди членов экипажа и моряки, который по каким-то причинам дали слабину, и в момент массированной атаки покинули катер.

"9 октября с.г. комендор Гришин, рулевой Канцедалов и старшина группы мотористов Дмитриев, следуя на катере на левый берег Волги (в районе Сталинграда), во время обстрела противником бежали и увлекли за собой остальной личный состав команды, оставив на катере раненых бойцов, эвакуированных женщин и детей..."

Главная прокуратура ВМФ СССР, док. № 03780 от 29.1-.1942 г.

Ничего хорошего этот поступок морякам не сулил.

В нарушение приказа И.В. Сталина № 227 от 28 июля 1942 года «Ни шагу назад!» 12 октября 1942 года Гришин, Канцедалов и Дмитриев с согласия командования были расстреляны перед строем.

Бронекатер БК-31. Сталинградская битва

Угроза расстрела нависла и над политруком И.В Пантелеевым, который 7 октября 1942 года отдал приказ «Покинуть катер». В результате чего Пантелеев и еще несколько человек команды покинули катер и вернулись на него только спустя 4 часа.

Бронекатер БК-31. Волгоград

Смертный приговор был заменен политруку Пантелееву зачислением в 610-ю штрафную роту с последующей отправкой на фронт.

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