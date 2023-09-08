Еще прогулки по Москве

Самые красивые чугунные лестницы Москвы: Церковь Антипия на Колымажном дворе.

Увидеть эту красавицу может каждый, вход свободный. Колымажный пер., 8.

Дом Лорис-Меликова.

Внутри кафе и год назад было ателье. Вход свободный. Милютинский, 19/4.

Дом Разумовской. Вход свободный, внутри магазины и кафе Му-му.

Маросейка, 2/15.

Дом на Малом Кисловском переулке. Внутри разные офисы.

Малый Кисловской переулок, д. 9

Отель «Статус». Вход свободный.

Большая Никитская улице, д. 24.

Гимназия Поливанова. Сегодня в здании находится музыкальная школа Мурадели.

Пречистенка, д. 32.

Российское историческое общество.

Внутрь вход с экскурсией, запись на сайте общества.

Подсосенский пер., д. 25 с3.

Дом Пашкова, вход со Староваганьковского переулка. Внутрь можно по билету РГБ.

ул. Воздвиженка, 3/5с1

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Особняк в Большом Знаменском переулке.

Большой Знаменской пер, 2, стр. 3

Фото: Елена Крижевская

Особняк с одной из самых красивых винтовых лестниц Москвы Особняк, который носит название Усадьба Грачева-Гардеева, принадлежал Дмитрию Грачёву и его жене Марье Клаповской. Этот дом повидал на своем веку немало интересных личностей. Например, в квартире на первом этаже проживала семья Николая Тютчева, внука поэта, с которым дружил хозяин дома. К супругам Грачевым часто приезжали композитор Александр Скрябин, фабрикант Савва Мамонтов, живописцы Михаил Нестеров и Александр Бенуа. Большое впечатление производит винтовая кованая лестница особняка. За счет свей ажурности она выглядит практически воздушной.

Роскошные интерьеры Библиотеки-Читальни им. А. С. Пушкина История здания начинается еще в 1774 г. Существующий сегодня облик усадьба приобрела при Николае Федоровиче Мамонтове в 1850-х гг. Николай Мамонтов был известным предпринимателем, открыл завод по производству лаков и красок, который работал до 2019 года! Библиотека располагается в этом здании с 1912 года. Пушкинистика занимает целый читальный зал. Здесь собраны книги, посвященные биографии и творчеству поэта, собственные тексты Пушкина, а также самое полное на сегодняшний день академическое собрание сочинений, изданное в 1930–1950-е годы.

Церковь Святого князя Владимира в Старых Садах Необычное название храма связано с княжескими садами, которые существовали в окрестностях в прошлом. В 15 веке князь Василий I, построил здесь свой летний дворец с домовой церковью, освящённой во имя святого князя Владимира; дворец расположился на живописном холме, а на его склонах были разбиты сады с фруктовыми деревьями. Позже княжескую резиденцию перенесли на новое место, где были разбиты новые сады, и прежние сады стали именовать старыми. В 1990г., когда завершились внешние реставрационные работы, храм был передан Русской Православной церкви, в 1991г. в нём состоялась первая после длительного перерыва литургия. В наши дни при храме действуют воскресная школа и православная гимназия, школа церковного пения и Благотворительное братство во имя равноапостольного князя Владимира.

А знаете когда Москва бывает практически безлюдной? В предрассветные часы. На Маяковской.

А вот так выглядела в июле Тверская площадь Тверская площадь

Тверской бульвар 1898/2016 год.

Интересный факт: Тверской бульвар – первый московский бульвар и самый протяженный на Бульварном кольце.

Он был проложен в 1796 году на месте снесенных стен Белого города и быстро стал любимым местом прогулок и встреч московского дворянства.

Здесь строились шикарные особняки в стиле классицизма.

Особняк Замятина-Третьякова-Рябушинского на Гоголевском булваре. Построен во второй половине XVIII века. Перестраивали его в 1812 году после пожара. Так же перестройка главного дома проводилась в 1871-1873 годах архитектором Александром Степановичем Каминским. Именно тогда главный дом получил декор фасадов, выполненный в неорусском стиле. Декор арок, консолей придает зданию сходный с постройками древнерусского зодчества облик. Главный вход в здание смещен вправо и выделен металлическим козырьком красивого узора на тонких чугунных колоннах — любимой и часто используемой Каминским в своих проектах деталью. Сейчас в нём располагается Российский фонд культуры.

Особняк Арсения Абрамовича Морозова Строился с 1895 по 1899 гг. по проекту архитектора В.А. Мазырина. Легкое, изящное сооружение, напоминающее замок, башни которого украшены каменным кружевом и лепным декором в виде ракушек. До постройки особняка на этом месте находилось деревянное здание конного цирка, которое сгорело в 1892 году. Его не стали восстанавливать, но выставили землю на продажу. Варвара Морозова, дом которой находился по соседству, купила участок и скоро переписала его на сына. Строительством особняка руководил друг Арсения Морозова, архитектор Виктор Мазырин. Арсений Морозов решил строить здание, напоминающее дворец, который сочетает мавританский и португальский стиль мануэлино. В революционные годы особняк стал домом для поэтов Сергея Есенина и Сергея Клычкова. В доме с 1918 года располагался театр Пролеткульта, и поэты жили в его помещениях. Сегодня это Дом приемов российского правительства и федеральный памятник архитектуры.

Особняк Т. И. Коробкова Асимметричный двухэтажный дом с чешуйчатым куполом, выполненный в стиле эклектика. Он возведен в 1866 году для егорьевского купца П. А. Тугаринова. Спустя 30 лет владельцем особняка стал почетный гражданин Трифон Иванович Коробков. По его поручению дом был перестроен архитектором Львом Кекушевым, который оставил на фасаде свой фирменный символ (изображение льва). В 2013-2015 годах проведены реставрационные работы. Фасаду был возвращен первоначальный сиреневый цвет, восстановлены лепнина и парадный холл.

Дом с кошками. Существует мнение, что не кошки там вовсе, а рыси. По этой причине дом 10 по Большому Козихинскому переулку называют то Домом с кошкой, то Домом с рысью. Упомянутые ранее шипящие кошки-рыси окружены извивающимся плющом. Кульминация козихинской «драматургии» — крылатая женская полуфигура в экстатической позе, этакий призрак, занявший центральное положение на стене. Несомненно, Иванов зачитывался текстами модных авторов, Бодлера и Верлена. Стиль модерн на рубеже XIX–XX веков заговорил новым символическим языком, с присущей ему экстравагантностью и мистикой, пристрастием к декоративным формам из растительного и животного мира. Зрителю оставалось лишь расшифровывать знаки. Кошка (или рысь) отвоевала свое место в архитектуре того времени. И на сегодня, пожалуй, всё.