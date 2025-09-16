Колдуны, мистики, юродивые при дворе Николая II

Император и его жена Александра Фёдоровна долгие годы ждали рождения наследника, но на свет появлялись только дочери. Поэтому при дворе стали появляться разные юродивые и блаженные, которые «могли предсказать» появление на свет мальчика.

Супруги отличались набожностью и почтительным отношением к православию, что только усугубляло ситуацию.

Николай II с дочерьми

Блаженные из народа

Почтение к странным людям из народа внешне вписывалось в церковную традицию. Одной из таких деятельниц была матушка Матрона-Босоножка. Так её прозвали за привычку ходить босиком по улице даже в зимнее время года.

Её нашли в петербургских трущобах и привезли в Царское Село, где она убеждённо уверяла императорскую чету, что им удастся родить наследника.

Бывшего солдата Василия Ткаченко родом с Кубани тоже называли Босоногим – он прославился странническим образом жизни в монашеской рясе и с посохом, увенчанным крестом.

К блаженной Прасковье или Паше Саровской Николай II с женой ездили на поклон сами в Серафимо-Дивеевский монастырь Нижегородской губернии.

Василий Ткаченко и Паша Саровская

Перед императором и императрицей бывали и более «юродивые» лица. Однажды им представили слабоумного Митьку Колябу. Он был инвалидом от рождения: хромым, глухим и с культями вместо рук.

Внятно говорить Коляба не мог, изъясняясь криками и другими бессвязными звуками. Естественно, никакого очевидного пророчества во время встречи он не произнёс.

Страдающую приступами эпилепсии Дарью Осипову привёл ко двору флигель-адъютант Александр Орлов.

Положительного впечатления на императрицу она не произвела, поскольку вела себя слишком странно: выкрикивала много проклятий и почти что впадала в транс. Тем не менее, именно во время её пребывания в Царском Селе у Александры Фёдоровны родился мальчик – царевич Алексей.

Николай II с сыном Алексеем

Политические интриганы

Близость к трону позволяла фаворитам в ряде случаев влиять на политику. Пожалуй, самым умеренным приближённым «мистиком» Николая II был врач тибетской медицины Жамсаран Бадмаев родом из Бурятии. В ходе своей карьеры он стал Петром Александровичем Бадмаевым и дорос до действительного статского советника.

Кстати, и тибетская медицина, при всей своей спорности, внушала определённое доверие. Лечение доктора Бадмаева помогало многим пациентам, в том числе царевичу Алексею и известному священнику Иоанну Кронштадтскому. Так что шарлатаном Бадмаева назвать сложно.

Пётр, он же Жамсаран Бадмаев

По слухам, доктор мог входить в тибетское мистическое общество «Зелёный дракон» (им потом интересовались увлечённые мистикой нацисты), а через Бадмаева туда могли попасть Распутин и даже императрица Александра Фёдоровна.

Доказать эти слухи трудно, однако именно благодаря близости ко двору Бадмаев пытался убедить власть в том, что Тибет нужно присоединить к России. К сильному влиянию доктор не стремился, ограничиваясь частной врачебной практикой. Это позволило ему сохранить и положение, и жизнь.

Николай Демчинский

А вот метеоролог Николай Демчинский слишком резко воспользовался доверием царя. Это сейчас метеорология считается наукой, а в то время прогнозы погоды казались чем-то мистическим. Отсюда и любознательность императора.

Демчинский написал царю письмо, в котором просил осуществить реформы в пользу общества: «Картина будущего России давно уже обрисовалась в моей голове и, как мне кажется, картина единственно возможного её благополучного существования». Это рвение не было оценено, и Демчинский потерял влияние.

Европейские мистики

Сеанс спиритизма

Мистические учения могли приходить в Россию из просвещённой Европы. Одним из таких авторитетных медиумов в конце XIX века был француз Незье Филипп. «Мастер Филипп», как его называли, с молодых лет мог исцелять молитвой, а потом и вовсе занимался всем подряд: гипнозом, сеансами спиритизма и, конечно, предсказаниями будущего.

Всё это объединялось в целое учение мартинизма. На словах мартинизм говорил о молитве и спасении души в духе христианства, а на деле был прибежищем для мистических практик всех сортов.

До царской семьи дошли слухи о популярности Филиппа и даже рассказ о том, что он якобы вызвал молнию после спора с католическим священником. Николай и Александра Романовы стали искать встречи с популярным оккультистом, и тот в разговоре предрёк рождение царевича.

После этого он ещё несколько раз предугадывал гибель Российской империи и царской семьи. Неизвестно, каким бы было его дальнейшее влияние на императора, если бы в 1905 году он не умер.

Мастер Филипп

Зато его соратник по ордену мартинистов Папюс продолжил контакты французских мистиков с русским царём. Для царской четы он провёл спиритический сеанс, призвав дух Александра III, а также сильно способствовал развитию мартинизма в России. Были открыты ложи ордена, переводились книги, издавался официальный журнал мартинистов на русском языке.

Жерар Анкосс (Папюс)

Приезжие европейцы не стремились заполучить раболепное доверие императора, а многие простонародные старцы были слишком необразованными и недальновидными. Распутин соединил в себе образ «истинно народного» предсказателя с хитрым умом и сильными амбициями. Его появление при дворе затмит славу всех других шарлатанов.

Остальные статьи и рассказы автора можно прочитать ЗДЕСЬ.