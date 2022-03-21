Провалы информполитики

Нынче это "призывы к суициду" по версии "вконтакте"

Вот честно, я долго сдерживался. Потому что есть вроде как более значимые проблемы и темы, о которых нужно вещать. Даже после недельного бана «вконтакте» я махнул рукой и просто продолжил работать. Но тут меня банят второй раз, теперь на две недели…

Извините, накипело. «Пригнитесь, Василий Алексеевич»(с)

Разговор пойдёт об информполитике.

Всеядность и беспринципность

Российская армия и корпуса народной милиции ЛДНР проводят операцию по денацификации Украины. То есть вполне понятный антифашистский дискурс.

И тут в студию «60 минут» врывается нацист Кива, которому раз за разом предоставляют площадку для пиара и длинных речей. Если кто забыл, то я напомню, что Кива – это самый настоящий нацист, региональный предводитель «Правого Сектора», запрещённого в Российской Федерации. Странно получается, что организация запрещена, а один из её лидеров – выступает в прямом эфире. Глорификация нацизма, нет?

Тот самый Кива, который тусил с Корчинским и другими предводителями нацистов, который фоткался с автоматом, призывал убивать русских, ездил «стрелять в сепаров» на Донбасс и заявлял, что вопрос с республиками нужно решать тотальной зачисткой (то есть геноцидом).

Это существо должно в подвалах Лубянки с выбитыми зубами давать показания на остальных нацистов, после чего идти под трибунал и получать заслуженный приговор. А его раз за разом показывают в прямом эфире центрального телевидения. Это вообще как? Что дальше? Может ещё «Кровавого пастора» Турчинова пригласить, сжигавшего одесситов Алёшу Гончаренко или «Белого фюрера» Билецкого?

Напомню, до этого они точно также раскручивали (непонятно, на каких основаниях) некоего Платошкина, позже получившего уголовный срок за призывы к госперевороту.

После такого мне в искренность Попова и Скабеевой не верится ни на секунду. Они просто лицемерят, осваивают деньги, отрабатывают номер. Ни на секунду!

Кадровая политика

Это вообще всех касается. Симоньян у себя на «РТ» устроила рассадник либералов за государственный счёт. Прикормила таких как Баронова, которая и до работы на «РТ» по антигосударственным митингам шастала, и во время работы на «РТ» в личном бложике всякие гадости про Россию писала, и при первой возможности свалила с очередным русофобским заявлением.

И что, теперь Симоньян возьмёт на это место кого-то с патриотичным мышлением и ценностями? Ага, сейчас! Скорее ещё десяток геев на передержку наберёт.

А потом они удивляются, как это в прямой эфир выбегает бывшая жительница Львова с плакатом и криками «перестаньте убивать наших милых фашистов, твари!».

Кстати, а она уволена? А расследование, как она вообще попала на телевидение, проведено? Там случайно среди сотрудников сторонников ИГИЛ (запрещённой в Российской Федерации) нет? Я бы не удивился.

Телевидение ведь до сих пор наполнено кадрами, которые пришли туда при Гусинском и Березовском. Теми, кого туда заботливо привёл агент ЦРУ и редактор «Голоса Америки» Кулистиков (одного такого нам два года назад с боем удалось уволить, а сколько осталось?). Теми, для кого это просто способ безбедного существования (в лучшем случае) и теми, кто туда внедрён для ведения подрывной антироссийской работы (в случае худшем). Причём многие пустили корни и забронзовели, не сковырнёшь.

Неудобно получилось

Почему во время трансляции речи Президента по поводу проведения военной операции на Украине у всех внезапно случился сбой? У всех, кроме телеканала «Звезда», принадлежащего Министерству обороны. Такое странное совпадение…

Оперативность

Включаю в субботу днём «Россия-1». А там все сюжеты с мест боевых действий, которые я уже видел в четверг в Телеграме.

Задержка в двое суток? Это как, простите?

Вы можете себе представить голос Левитана, сообщающий «Позавчера, в ходе тяжёлых и продолжительных боёв…»? И я не могу! Только «сегодня», только максимально оперативная сводка. И это при том, что тогда не было ни интернета, ни мобильных телефонов, ни спутниковой связи.

А у этих в распоряжении все самые современные достижения телекоммуникационных технологий, но они всё равно дичайше отстают от событий. Всё, что выходит за рамки «передрать у соседей с минимальным рерайтом» для них слишком сложно.

При этом мне пытались возражать и рассказывать, что им нужно перепроверять информацию, это отнимает время. Имея до десятка военкоров на местах и прямой доступ к брифингам Минобороны, можно быть максимально объективным и оперативным.

В результате сегодня я могу назвать полтора десятка различных телеграм-каналов, которые в одиночку дают за день информации больше, чем вся «Россия-1» целиком (без их раздутых кадров, техники и бюджетов). И я не утрирую.

И, конечно, Боровик…

Ближе к концу восьмидесятых была такая шуточная песенка про позднесоветское телевидение:

Кто вчера твердил, что Запад

От России отстаёт

И стоит такой там запах,

Будто Запад весь гниёт?

Кто сегодня утверждает,

Что, мол, Запад не гниёт,

Что, мол, Запад процветает,

Ну а мы наоборот?

Тот же всё Сейфуль-Мулюков,

Цветов – с головой мужик,

Зорин со своей наукой

И, конечно, Боровик.

Сегодня абсолютно аналогичная ситуация, например, с «Вечерами» у Соловьёва. Одни и те же «универсальные эксперты по всем вопросам» годами твердят одно и то же. Можно раз в полгода заходить – и ты будешь слышать то же самое, что и в прошлый раз, что и два, три года назад.

Когда не включишь, там обязательно есть «великий режиссёр» Шахназаров, орущий Багдасаров, доктор Сосновский, профессор непонятно чего Евстафьев и ещё несколько таких же. Одни и те же. Об одном и том же. Годами.

Сейчас начались выпуски с пометкой «Экстренный!». Я думал, там будет больше сводок с мест боевых действий, военных экспертов, общения с военкорами и тому подобного. Ага, разбежались! Снова двадцать-тридцать минут «так сказать» рассуждений от Шахназарова с добавкой «Я, конечно, не эксперт» (раз не эксперт, то лучше помолчи, дай сказать экспертам). Потом жалостливые рассказы Багдасарова – только раньше он орал, что нужно бахнуть, а теперь жалуется, что неправильно бахаем. Скороговорка от Михеева «Нам нужна идеология, я написать не могу, но но идеология нужна, а она запрещена» (Удивительное рядом, но оно запрещено!). И рассказы о бесконечном коварстве и могуществе Запада от Евстафьева (Слава Ухани! Керенскому слава!).

И каждый второй требует, чтобы перед ним персонально о своих планах отчитывались Путин и Генштаб, как минимум.

Нет, я уважаю Соловьёва за огромную трудоспособность: вести столько различных передач ежедневно в трёх разных форматах – это просто каторжный труд. Но конвейер убивает смысл, это превращается в бесконечную жвачку.

Соцсети

Собственно, их теперь осталось-то две с половиной штуки. «Инстаграм» и «Фейсбук» сначала ввели тотальную цензуру на любую нашу информацию (с жёсткой пессимизацией любых фактов, которые противоречат мейнстримному американскому нарративу), а затем разрешили пропаганду ненависти и призывы к убийству русских.

А теперь строго по той же дорожке идёт «вконтакте».

Попробуйте забанить там группу, ведущую пропаганду нацизма и глорификацию Третьего Рейха. Поддержка будет вам писать, что им нужно решение суда, подтверждённое лингвистической экспертизой. Аналогично с пропагандой ненависти, разжиганием межнациональной или межконфессиональной вражды – не докажешь, не добьёшься.

Десятки, если не сотни групп (и тысячи отдельных аккаунтов), с нацистской символикой, с рассказами про мудрость Генриха Гиммлера или хитрость Рейнхарда Гейдриха – это «вконтакте» не банит.

Откровенную дезинформацию относительно действий российской армии на Донбассе, фейки про цисленность потерь или «миллионы убитых рожениц» – это «вконтакте» не банит.

Сотни аккаунтов с призывами убивать русских, включая женщин и детей – это «вконтакте» не банит.

Массу групп по архитектуре, танцам, выращиванию цветочков или вышивание крестиком, которые внезапно начали постить видео разбитой техники или пропаганду СБУ или МО Украины – это «вконтакте» не банит.

Причём абсолютно никакого значения, на что вы жалуетесь – на экстремизм, на обман, на разжигание вражды или на смену тематики паблика – они продолжают безнаказанно вещать.

А вот сказать «раз ты такой патриот Украины, то пойди убейся о российскую армию» – это две недели бана по обвинению «призыв к суициду», через минуту после жалобы от украинского нациста.

Мне вроде как уже за сорок. Половину этого времени я в интернете (а до этого в ФИДО). Двадцать лет «убей себя ап стену» и «аффтар, выпей йаду» не считалось призывом к самоубийству, а две недели назад стало? Серьёзно?

Вконтакт в последнее время делает ровно то же самое, что делал Фейсбук - банит наших, не банит нацистов. Если продолжит в том же духе, кончит аналогично.

Может вы ещё знаменитый антифашистский лозунг «Фашист, следуй за лидером!» с картинкой стреляющего себе в висок Гитлера приравняете к мыслепреступлению?

При этом за плакаты «Русский военный корабль, иди на***» никого не банят. Равно как и за пожелания смерти в адрес русских.

И это российская соцсеть? Точно российская?

А, да! Ещё британцы покупают рекламные места в наших соцсетях, чтобы распространять там антироссийскую и антигосударственную пропаганду. Нормально, да?

Ну давайте, расскажите мне, что в информполитике всё нормально!

Это я так, кратенько, по основным пунктам. Могу подробнее. Если кому-то это, конечно, вообще интересно…

P.S. На случай, если будут подавать в суд (с некоторых станется) выложу в ЖЖ, чтобы подавали не на издание, а на меня лично. Распространие всячески приветствуется.

https://alexandr-rogers.livejournal.com/1564539.html