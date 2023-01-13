Размышления боевого командира

Какая наша задача по отношению к Украине? Демилитаризация и денацификация - это не самоцель, это клининговые действия, призванные привести Украину к какому-то состоянию, - чтобы что? Свято место, как известно, пусто не бывает, и если мы не занимаем пространство - его занимает кто-то. Мы это понимаем, а значит - предполагалось привести "помещение" в порядок и занять "жилплощадь".

Очевидно, что сходу выселить рейдеров не получилось, - какие сейчас перед нами задачи, кроме " не проиграть"? Имеем ли мы ещё претензии на эту "жилплощадь", или сейчас иная стратегическая задача? Или сейчас в принципе не до стратегии? Но если нет стратегии, то война становится процессом ради процесса, - а это недопустимо.

В начале операции популярные разговоры о том, что война станет стимулом к внутренним преобразованиям, свидетельствовали о том, что мы не ждём быстрых и ярких успехов на фронте и смещаем акцент на победу внутри страны всего светлого над всем не светлым. Это было красиво и романтично, но таких разговоров в последнее время всё меньше, - утратили веру? Пока ещё рано, но драгоценное время уходит.

https://t.me/aleksandr_skif/2523

Фёдор Войтоловский на Примаковских чтениях в интервью сказал: "Я считаю, что Минские соглашения не были ошибкой и, при желании всех заинтересованных сторон, их можно было реализовать".

Давайте напомню вам одной фразой, в чем суть минских соглашений: затолкать Донбасс назад в Украину так, чтобы внешне это выглядело не предательством Донбасса, а ловким манёвром.

https://profile.ru/military/fedor-vojtolovskij-sejchas-ne-id...

Со слов Войтоловского, сделка по сливу Донбасса не состоялась, потому что Россию в её желании избавиться от проблемы Донбасса минским способом никто не поддержал. Выходит, за то, что Донбасс сейчас присоединён к России, нам нужно благодарить не Россию, а запад и Украину, которые не поддержали минскую сделку, и именно поэтому нам сейчас приходится воевать? Сколько членов совета по оборонной политике ещё так думает?

А может, господа сожалетели по безвременно почившему Минску, мы воюем из-за вас???? Если бы вы не дули в своё время в уши, что минск - наше всё, - то мы бы ещё в четырнадцатом году сделали всё без крови и разрушений, и не позволили бы Украине, как заявила Меркель, подготовиться к войне с Россией? Как можно продолжать жить в двух измерениях? Публично одобрять новую парадигму, когда Россия вроде как вышла на спасение Донбасса , и одновременно сетовать, что не удалось избавиться от этого чемодана без ручки? Или у кого-то и сегодня сохранились иллюзии, что вернув Донбасс в Украину, Россия смогла бы что-то там контролировать, и через год Донбасс не был бы зачищен от пророссийского начала? Проснитесь уже, притаившиеся либералы, не смеющие открыто критиковать действия власти, но втайне вздыхающие о прежних временах - именно вы виноваты в том, что сейчас происходит.

https://t.me/aleksandr_skif/2524

Почему Донбасс не смирился с итогами майдана - сказано много и нет смысла повторяться. Но долго висел вопрос о том, что причина, а что следствие: в некоторых умах сложилась удобная версия, что Крым они нам простили, а вот Донбасс стал бы точкой невозврата. Объяснить, что точку невозврата мы прошли давно, когда после ельцинской разрухи начали строить Россию, и тем самым стали представлять угрозу, вынуждая запад делать наше мягкое подбрюшье своим, - было невозможно.

Донбасс видел Россию другой, не такой, какой она виделась из самой России. Он видел тот образ, к которому Россия только стремится, обретая идентификацию, и его желание быть со своими в той стране, какую он видел в своем сознании - естественное, как дышать. Но в России были и есть силы, которым не нужно, чтобы их страна себя осознала. Им удобно извлекать из "рассредоточенности" России свои дивиденды, а изоляция России для них - это удар по их личным интересам. Поэтому им предпочтительнее считать, что причина происходящего на западном фронте не наша природная с ними борьба, частью которой стал и Донбасс, а неумелое маневрирование, приведшее к нарушению баланса.

А что такое этот баланс? Сплошная череда уступок и балансирование на грани порога "рентабельности"? Я напомню историю о том, как мы через подставных лиц задумали ввести своего игрока на мировую биржу, чтобы он мог влиять на повышение цены на нефть, чтобы мы могли получать больше прибыли... Западные спецслужбы быстро выяснили, кто бенефициар, и вышибли нашего игрока, чтобы мы не смели лезть туда, куда нам не положено. А мы " улыбаемся и машем".

https://t.me/aleksandr_skif/2525

Одна из причин того, что Горбачёв начал брать кредиты на западе - падение уровня добычи углеводородов вследствие истощения месторождений. То, что цены на нефть и газ на мировом рынке плавали - это само собой. Но и политика добычи была такой, что новые месторождения запускались медленнее, чем опустошались действующие. Этому посвящены целые исследования, но мне здесь важно то, что и при Союзе, и сегодня мы качаем, качаем, качаем.... Мы радуемся тому, что разведанных месторождений у нас больше, чем истощающихся, и что на наш век хватит....

Вы в курсе, что известная компания "Марацци", заполонившая мир своей керамикой, берёт сырьё - белую глину - на Донбассе? Может, не только, - но в основном. В Италии действуют ограничения на добычу полезных ископаемых, и поэтому в начале двухтысячных было создано предприятие "Донкерампромсырье", контрольный пакет акций которого принадлежал Марацци, и оно добывало на Донбассе глину и каолины, и возило пароходами на производство. В Штатах тоже действуют ограничения, да и во многих странах мира - одни мы умудрились построить экономику на нерукотворных и невозобновляемых запасах...

А может, высшие силы в мудрости своей вразумляют нас? На наш век хватит, - а на век наших детей? Мы сейчас так много говорим, что всё происходящее в настоящем посвящено будущему, и что мы прилагаем усилия, направленные на выживание наших наследников в этом агрессивном по отношению к нам мире... А разве оставить им в наследство ресурсы для выживания - не наша забота? Поэтому на сокращение добычи вследствие санкций запада нужно смотреть ещё и позитивно. А как мы будем выживать? Да как-то выживем - калоши и валенки делать ещё не разучились.

https://t.me/aleksandr_skif/2526

Сейчас такое время, что думать нужно сердцем, а не головой. Восприятие происходящего должно упроститься до базовых понятий добра и зла, и та внутренняя работа, которая запустится, когда мы начнём разбираться, что есть добро, а что есть зло - она приведёт нас к состоянию нужной прозрачности.

Честный человек не сможет не задать себе вопрос: мы добро, или зло? Мы несем зло - это факт. Но преследуем мы что? Выступать в роли многоумного психоаналитика и рассуждать в стиле, что они, дескать, не понимают, что это в конечном итоге обернётся благом для них - дело неблагодарное. А если не рассуждать? Если послушать сердце?

Сердце любого нормального человека сначала выдаст вам жирную порцию боли, потому что нормальный человек не будет безразличен к страданиям простых людей, по какую бы сторону баррикад они ни находились. А потом сердце успокоится и скажет, что мы правы. Несмотря ни на что - мы правы.

Сегодня в дороге - времени подумать много. Кручу в голове разное, и тут на ум приходят до боли знакомые строчки: что будут значить тысячи слов, когда важна будет крепость руки, и вот ты стоишь на берегу и думаешь: плыть, или не плыть? К своему стыду забыл автора и полез в интернет - ну конечно же Цой. Перечитал глазами сто раз слышанное и поразился, насколько актуальный текст...

Знаете, а мы тогда, в четырнадцатом, не имея ни гарантий, ни обещаний, ни намёков - слушали не голову, а только сердце. И кто победил? Где Сурков? Где все остальные, логика которых казалась безупречной? А победило сердце, а не логика, и хоть мы сейчас одной ногой в заднице - Донбасс уже частично дома.

https://t.me/aleksandr_skif/2527

Самая большая наша проблема - внутренняя конкуренция. С четырнадцатого года наш понятийный аппарат постоянно пополнялся такими понятиями, как "кремлёвские башни", и мы сами невольно оказывались вовлечёнными в закулисные игры какой-нибудь из них. Годы наблюдения за этим явлением убедили меня в том, что значительная часть нашего потенциала обнуляется в результате внутреннего противодействия. И это не "спящие", не агентура влияния противника - это люди, работающие на благо Родины, лояльные президенту, - просто "пряников сладких всегда не хватает на всех".

Важно ведь не просто, например, поменять Герасимова на Суровикина. Важно, чтобы Суровикин принёс новые подходы, новые правила игры, способные заставить выстроенную в мирное время под мирные задачи систему заработать в новых условиях. Тогда получат оправдание и такие приёмы, как травля Лапина, который рассматривался, как преемник Герасимова и был сбит на вираже... Задача, которую ставит сейчас Родина, не отодвинуть от кормовой базы одних, заменив их другими, - а создать инструмент и условия для своей защиты от угроз. Причём, это касается не только Министерства обороны.

Наблюдая наши современные "традиции", я невольно задумываюсь: это нас испортил капитализм, или человеческая природа всё определяет? Капитализм, конечно, сыграл свою роль, но и в советское время не всё было идеальным. В шестидесятые годы свет увидела статья Конева, где он катком прошёлся по Жукову в ответ на его критику Конева в своих мемуарах. Читая эту статью, я понимал, что она появилась с одобрения Хрущёва, пытавшегося снизить влияние Жукова в ходе аппаратной борьбы. Но! Боевые маршалы начали публичное выяснение отношений, что говорит о том, что конфликт имел место давно и зародился ещё во время войны. Значит, не всё так гладко было в идеализированной советским кинематографом среде, но было и понимание, что все свары нужно оставить на потом, а в критический час нужно делать дело. Нам остро не хватает сейчас такого понимания.

https://t.me/aleksandr_skif/2528

Очевидно, что мы не до конца понимали возможности нашей ПВО в те недалекие времена, когда считалось, что наше небо под замком. Что же, война, как и положено войне, на многое раскрыла глаза. Хочу сказать, что всем масштабным умозаключениям нужны масштабные полевые испытания - иначе стройность и законченность этих умозаключений будет жить только к головах теоретиков. Как мы могли испытать устойчивость нашей системы противовоздушной обороны на симуляторах? Не могли. Сейчас мы понимаем, что мы уязвимы, и это понимание дорогого стоит - иначе можно было бы бесконечно пребывать в иллюзиях, пока на головы не упало бы что-то посерьёзнее.

https://t.me/aleksandr_skif/2529