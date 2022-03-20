Главный военный преступник - Джо Байден

Тут на днях Джо Байден заявил, что Путин «военный преступник». Правда, за полчаса до этого он же заявил, что не считает Путина военным преступником. И, кто знает, может через ещё полчаса он снова передумал. Или вообще уже забыл, о чём его спрашивали.

Дедушка старый, он уже путает, кто его жена и периодически считает себя вице-президентом, а президентом Камалу Харрис. Ему бы кашку кушать и таблетки вовремя принимать, а его заставляют принимать сложные решения и отвечать на вопросы журналистов. Вот зачем издеваться над старичком? Решительно не понимаю.

А вообще, конечно, это тот самый человек, который двадцать лет назад заявлял «Это я настаивал на том, чтобы бомбить Белград, это я настаивал, чтобы уничтожить все мосты в Сербии, это я настаивал украсть принадлежащую Югославии нефть».

После чего был вице-президентом при Обаме, который организовал вторжение в Ливию, уничтожившее эту процветавшую до принесения туда «свободы и демократии» страну.

При нём же американские войска в Ираке и Афганистане бомбили больницы, свадьбы и похоронные процессии, дважды уничтожали полевые госпитали Красного Креста, американские дроны регулярно совершали и продолжают совершать удары по мирным жителям (собственно, за публикацию такой информации и преследуют Эдварда Сноудена и Джулиана Ассанжа) и так далее.

Так что Байден – это человек, который знает о военных преступлениях всё. Ибо он их и совершал, и покрывал. И если кого-то и должны судить в Международном Уголовном Суде в Гааге, так это старину Джо На Перфокартах.

Тоже буквально вчера на одном из американских новостных (или лучше уже прямо писать «пропагандистских») сайтов рядом два заголовка. Жаль не заскринил для наглядности. На одном «Три недели продолжается российское вторжение на Украину», на втором «Киев заявляет, что российская армия уже потеряла больше войск, чем США за двадцать лет в Ираке».

Оставим в стороне крайнюю сомнительность последнего утверждения и сосредоточимся на другом. Оказывается, что США воевали в Ираке (никогда об этом не слышал). Двадцать лет! И продолжают это делать прямо сейчас, когда я пишу эти строки.

Можно минутку неудобных вопросов? Нет? А я всё равно задам.

Что забыли США в Ираке? Почему вторгались? Якобы из-за наличия там оружия массового поражения (ОМП)? Так его там не нашли, как не старались. Генерал Пауэлл, размахивавший пробиркой со стиральным порошком в ООН, соврал. Что потом признал бывший премьер-министр Британии Тони Блэр.

А вот на Украине ОМП доказано есть. В 26 американских биолабораториях содержатся штаммы особо опасных вирусов. Что называется «в ассортименте».

То есть российская операция уже более обоснована, чем американское вторжение в Ирак. Якось невдобно получилось. Наверное, «это другое». Очень сильно.

Причём фактов массового убийства мирных жителей, что в Ираке, что в Афганистане – сотни, если не тысячи. И каждый раз США делают вид, что ничего не случилось. Если возникает общественный резонанс – они говорят «ой, это случайно» или «техническая ошибка», или «сопутствующие потери» (кстати, сам термин «сопутствующие потери» тоже англосаксы придумали, никто больше до такого цинизма не додумался). В крайнем случае – проводят формальное расследование, по результатам которого выносят дисциплинарное взыскание (лишить завтрака или три дня на гаупвахте). И хотя существует множество фактов и убийства гражданских, и грабежей, и изнасилований – случаев уголовного преследования собственных военных преступников у них практически нет.

Когда американская армия убивает очередную партию мирных жителей в другой стране, их пресса или вообще этого не замечает, или пишет что-то типа «Несчастный случай, бывает». Когда Россия предельно аккуранно выкусывает укронацистов, стараясь не зацепить мирное население, те же СМИ старательно придумывают ужасы, которых не было в реальности.

Едем дальше. Периодически Израиль наносит ракетные удары по территории Ирана, где расположены его ядерные объекты, и устраивает теракты, убивая иранских учёных. Это при том, что Иран заявляет, что ядерная программа нужна ему исключительно в мирных целях и всегда был готов допускать инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты.

А украинский режим, на уровне послов, депутатов и министров неоднократно говорил, что ему нужно именно ядерное оружие. Были призывы взрывать грязные бомбы не только в России, но и, например, в Будапеште. Турчинов, будучи главой СНБО, прямо говорил, что ракетная программа «Ольха» предназначена для обстрелов русских городов.

То есть российская операция более обоснована, чем действия Израиля. Да что ж ты будешь делать!

Плюс ещё есть американские войска в Сирии. Куда их не направлял ООН и не приглашал Асад. Более того, за их отправку в Сирию даже не голосовал американский Конгресс, что предусмотрено Конституцией США. На каком основании они там? Спросите уже, наконец, у американского спецпредставителя в ООН на следующем заседании!

Хотя я знаю. Трамп проболтался. Он человек прямой и бесхитростный, поэтому публично заявил во время предвыборного митинга: «Ойл!». Если целиком «Нефть! Я захватил их нефть! Я качаю их нефть!».

Собственно, карта зоны американской оккупации в Сирии полностью совпадает с картой нефтяных полей этой страны. Фактически Трамп признал, что американские войска незаконно захватили часть территории другой страны и грабят оттуда природные ресурсы.

Так кто после этого военный преступник, можно поподробнее? Где санкции и резолюции ООН против США?

P.S. Единственное «преступление» России заключается в том, что она в очередной раз (в Сирии был предыдущий) уничтожает цепных террористов США, которых те годами заботливо выращивали, тренировали и вооружали. Есть страны, которые создают террористов, значит должны быть и страны, которые их уничтожают.

https://alexandr-rogers.livejournal.com/1564026.html