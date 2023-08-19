День Воздушного флота России - главный праздник авиаторов

День Воздушного флота – профессиональный праздник всех работников авиационной отрасли РФ. В 2023 году он выпал на 20 августа. По традиции, поздравления работники отрасли принимают в третье воскресенье этого месяца, когда проходят праздничные мероприятия. Пилоты во время занятий на авиатренажере. © РИА Новости / Георгий Зимарев

День Воздушного Флота России в 2023 году

Современную жизнь сложно представить без авиации. Тысячи самолетов ежедневно бороздят небо в разных уголках планеты и перевозят на борту пассажиров и самые разные грузы, в том числе гуманитарного характера. Военные летчики охраняют границы государства и участвуют в специальных миссиях. Над тем, чтобы люди вовремя попадали в пункты назначения, не покладая рук трудится огромное число "воздушных" и "наземных" специалистов: пилотов, инженеров, конструкторов, диспетчеров, техников, специалистов по безопасности, преподавателей учебных заведений, бортпроводников и других профессионалов своего дела. На них лежит ответственность за минимизацию рисков и комфорт полетов. Профессия военного и гражданского летчика остается одной из самых востребованных в России. Она окутана романтической дымкой несмотря на все сложности и нагрузки. 20 августа профессиональный праздник справляют все эти высококлассные специалисты и отважные люди. История праздника

История празднования Дня Воздушного флота непроста, как и исторический путь, который прошла сама авиация. Дата чествования работников отрасли неоднократно изменялась руководством страны. В начале XX века, на заре авиации, когда воздухоплавание только становилось предметом мечтаний всех мальчишек, а конструкторы создавали и испытывали первые летательные машины, император Николай II повелел устроить праздник в честь отважных авиаторов 2 августа, в День святого пророка Ильи. Гораздо позднее эта дата стала Днем Воздушно-десантных войск СССР, а потом России. Почему был выбран именно этот пророк? Согласно христианской традиции, он живым вознесся на небо на огненной колеснице. В представлении древних славян, после вознесения Илья ездил по небу на колеснице, устраивал гром и пускал молнии, преследуя змея.

В советское время эта дата перестала устраивать новое руководство страны. Но оно долго не могло определиться. Только в 1924 году военачальник Михаил Фрунзе своим приказом перенес ее на 14 июля. Но этот день в качестве праздничного продержался менее 10 лет. В 1933 году по предложению командующего ВВС РККА Якова Алксниса постановлением Совета Народных Комиссаров в честь выдающихся достижений ученых, конструкторов и других работников отрасли был установлен Всесоюзный день авиации (День Воздушного флота СССР) 18 августа.

Свою инициативу Алкснис обосновал тем, что в конце августа наилучшая погода, к тому же в боевой строй вставали летчики, только что окончившие учебные заведения. Советское руководство прикладывало огромные усилия, чтобы авиация и авиационная техника были популярны у молодежи и вообще всех граждан Страны Советов. В результате в первый же день празднования был устроен грандиозный воздушный парад. В небе над Москвой пролетели военные и гражданские самолеты советского производства, которыми, задрав головы, любовались десятки тысяч жителей города. Семен Михайлович Буденный, Михаил Васильевич Фрунзе и Климент Ефремович Ворошилов разрабатывают план разгрома Врангеля. © РИА Новости

Гражданская и военная авиация к концу 1970-х годов сложились как отдельные отрасли и у правительства появилась идея их разграничить. Указом Президиума Верховного Совета в 1980 году был определен День Воздушного флота – каждое третье воскресенье августа. В 1992 году уже в России эта дата была подтверждена. Кстати, потом с этим праздником был объединен День Аэрофлота СССР, который отмечался в феврале с 1979 по 1988 годы. А в 1997 году после обращения военных авиаторов указом президента был учрежден День ВВС России. Традиции праздника

Самый главный авиационный праздник России проходит в разных регионах страны. Там, где расположены военно-воздушные части, крупные авиационные предприятия и аэродромы. В день празднования летчики показывают свое мастерство в небе, а на земле для гостей торжественных мероприятий устраиваются бесплатные экскурсии и мастер-классы. Фестивальные программы на свежем воздухе организуют музеи авиации и гражданские аэроклубы. Нередко свои двери для посетителей открывают аэропорты, в которых можно посмотреть помещения технических наземных служб. Но делается это так, чтобы не мешать работе воздушных гаваней и тысячам пассажиров.

По традиции, в этот день представители руководства России и авиационной отрасли поздравляют авиаторов, вручают государственные награды и памятные подарки лучшим работникам этой сферы. По телевидению демонстрируются концерты и программы об отечественной авиации: ее истории и настоящем. После торжественных мероприятий коллеги собираются за праздничными столами дома и в ресторанах и поздравляют друг друга со своим профессиональным днем. Один их самых распространенных тостов в этот день: чтобы число посадок совпало с числом взлетов. О Воздушном флоте России

Для того, чтобы стать частью авиационной отрасли России, необходимо закончить профильное учебное заведение, приобретя там теоретические знания и практические навыки. В Российской Федерации члены экипажей судов имеют право на досрочный выход на пенсию, что объясняется сложностью профессии и нервным напряжением.

Гражданская авиация России – многоуровневая отрасль с разнообразным парком воздушных судов, десятками частных компаний и компаний с государственным участием. Это широкая сеть крупных и небольших аэропортов, учебных и научных учреждений, ремонтных предприятий и многих других структур, в том числе управляющих воздушным движением. В России как стране, обладающей большой территорией, авиационный транспорт является одним из ключевых звеньев транспортной доступности и инфраструктуры. Авиация в наши дни активно используется для перевозки пассажиров и доставки срочных грузов в труднодоступных районах, где отсутствует другой вид сообщения. Воздушный транспорт играет важнейшую социально-экономическую роль. В международной практике одним из главных параметров качества жизни служит доступность транспортных услуг. Воздушный флот России состоит как из иностранных, так и из отечественных судов. Гражданский воздушный флот во Владивостоке. © РИА Новости / Геннадий Шишкин

Интересные факты

Многие обращали внимание, что пилоты самолетов почти никогда не носят бороду. Все дело в том, что большинство авиакомпаний запрещают им иметь растительность на лице, которая мешает прилеганию кислородной маски в критической ситуации.

Во многих авиакомпаниях мира у летчиков разное меню. Это объясняется тем, что руководство страхуется: в случае некачественной еды у одного из пилотов его место тут же может занять другой.

Удивительно, но подавляющее большинство жителей планеты до сих пор ни разу не летало на самолетах.

Некоторые пассажиры после полетов жалуются, что в воздушном пространстве им подавали совершенно невкусные блюда. Но это не так. Причина в нестандартной работе вкусовых рецепторов во время полета, на которые влияет нервное напряжение, шум и пониженное давление.

Математики посчитали, что вероятность погибнуть в авиакатастрофе более чем в 2 тысячи раз ниже, чем разбиться в автомобиле.

В некоторых авиакомпаниях устройство на работу бортпроводницей напоминает конкурс красоты, а раньше в ряде стран им запрещали выходить замуж. Стюардессы в салоне дальнемагистрального широкофюзеляжного пассажирского самолета Airbus A350-900. © РИА Новости / Рамиль Ситдиков