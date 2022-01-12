Пензенский Музей одной картины, который не имеет аналогов в мире

Уже сегодня эксперты довольно уверенно заявляют, что в связи с последствиями пандемии короновирусной инфекции каждый восьмой музей мира будет закрыт навсегда... А о туризме пока и говорить не приходится. Поэтому весьма резонно будет затронуть в нашей публикации тему о Пензенском музее одной картины, который является уникальным, единственным в России и мире. Подробнее о галерее, не имеющей аналогов.

Пензенский Музей одной картины.

Этот уникальный музей был открыт в городе Пензе в 1983 году. Автором идеи и инициатором его создания был Георг Васильевич Мясников (1926—1996), второй секретарь Пензенского обкома КПСС. В те годы это был настоящий фурор. Из воспоминаний работников музея: "...чтобы посмотреть экспонат, очередь за билетами выстраивалась на целый квартал. Записывались за два месяца целыми организациями, классами, институтами".



Формы работы этого музея и по сей день не имеют аналогов ни среди отечественных музеев, ни за рубежом. Журнал «Форбс» в 2011-м опубликовал список из 6-ти уникальных музеев мира, где Пензенский Музей находится на третьем месте, в ряду таких мировых музейных жемчужин как Музей Туринской плащаницы в Милане, Музей колокола Свободы в Филадельфии, Музей Луны на спутнике Земли и Музей корабля в Швеции.

Демонстрационный зал Музея одной картины.

Пензенский музей, кардинально отличающийся от привычных картинных галерей и музеев, не имеет постоянной экспозиции и выставочных площадей. В его зале, рассчитанном на 37 мест, вниманию посетителей представляется одно единственное живописное полотно. А предваряет его показ слайд-фильм с подробным рассказом о жизни и творчестве художника полотна, о культуре той эпохи, когда жил он и творил. Сеанс длится 45 минут. По завершении фильма открывается занавес, и взору публики предстаёт картина. Ее показ также сопровождается увлекательным рассказом и музыкой.



Стоит отметить, что все литературно-музыкальные композиции, сопровождающие показ, созданы по сценариям московского писателя В. И. Порудоминского режиссёром Л. Б. Веледницкой. Еще к открытию музея в 1983 году пришли к тому варианту, который успешно используется и по сей день. Художественным советом было решено, что предварять показ картин будет слайд-фильмы, которые монтировали в Москве в центральном доме звукозаписи. Их текстовое сопровождение можно услышать в исполнении ведущих актёров Московских театров: Михаила Ульянова, Олега Ефремова, Олега Табакова, Ростислава Плятта, Иннокентия Смоктуновского, Юрия Яковлева, Натальи Гундаревой, Вячеслава Тихонова. Известные актеры приглашались благодаря содействию все того же Георга Мясникова. Демонстрационный зал Музея одной картины.

Картины, экспонируемые в музее, доставляли из различных галерей России. Они с определенной периодичностью сменяли друг друга, некоторые даже по два раза. Поэтому за 36 лет существования музея жителям Пензы и гостям города посчастливилось ознакомиться с 22-мя шедеврами живописи не только отечественных художников классиков, но и зарубежных мастеров с мировым именем.

Самые знаменитые экспонаты, представленные в экспозиции музея со времени его основания

1. «Взятие снежного городка» «Взятие снежного городка».(1891 год). Холст, масло. 156,5 х 282 см. Автор: В. И. Суриков.

Первым экспонатом музея была картина Василия Сурикова «Взятие снежного городка» из собрания Русского музея Санкт-Петербурга. На картине изображён кульминационный момент старинной сибирской народной забавы – игры, популярной в казачьей среде в прощеное воскресенье масленичной недели. По многовековой традиции, такие игрища устраивали в последний день Масленицы. Художник, родившийся и выросший в Красноярском крае, не однократно наблюдал за этим увлекательным действом в свои детские годы. А вернувшись в Красноярск, уже зрелым 40-летним мастером, он создал одно из лучших своих полотен.



В марте 1891 года в Петербурге на 19-й выставке передвижников картина «Взятие снежного городка» была впервые представлена на обозрение зрителям. В 1899 году полотно у Василия Сурикова за 10 тысяч рублей приобрел известный коллекционер и меценат Владимир фон Мекк. В 1900 году владелец картины представил ее на Всемирной выставке в Париже, где та была удостоена бронзовой медали. А в 1908 году несколько картин из коллекции фон Мекка, включая «Взятие снежного городка», были приобретены для собрания Русского музея.

2. «Пётр I допрашивает царевича Алексея в Петергофе» «Пётр I допрашивает царевича Алексея в Петергофе». Авторская копия 1871 года. Государственный Русский музей. Санкт-Петербург. Автор Н.Н. Ге.

Картина «Пётр I допрашивает царевича Алексея в Петергофе» из собрания Государственного Русского музея экспонировалась также в 1983 году. На полотне художник показал противостояние реформам Петра I в семье самого императора. Его сын от первого брака – царевич Алексей (1690-1718) выступил против воли отца. Однако заговор был раскрыт, а царевич бежал за границу. Но вскоре по приказу Петра I был возвращен в Россию, и сенат с согласия императора приговорил царевича к пыткам и смертной казни.



Чтобы достоверно воссоздать этот исторический эпизод, взятый за основу сюжета картины, художник тщательно изучал документы, портреты Петра I и царевича, костюмы начала XVIII века. Он также точно воспроизвел кабинет императора во дворце Монплезир в Петергофе. К слову, эта работа является авторской одноименной копией оригинальной картины, находящейся в Третьяковской галерее.

3.«Весна». (1954 год) «Весна».(1954 год).Холст, масло. 210 х 123 см. Автор: А.А.Пластов.

Картина Аркадия Александровича Пластова (1893—1972) «Весна» из собрания Государственной Третьяковской галереи демонстрировалась в музее 1984 году. Многие эксперты в далеких 50-х считали, что картина является одной из вершин творчества художника, где в рамках жанровой сцены художник создал поэтический образ, обладающий «божественной красотой». А известный на то время искусствовед А. С. Жукова и вовсе назвала картину «одним из самых поэтичных и чистых изображений женщины в нашей (советской) живописи». Но были и такие, которые обвиняли живописца в стремлении показать обнаженную женскую натуру, причем на фоне нищеты крестьянского быта современной деревни. Невзирая на такие полярные мнения, полотно Пластова с большим успехом выставлялось во многих странах мира, а в 1960-м его приобрела Третьяковская галерея.



На полотне изображена собственная баня художника в деревне Прислониха, которая являлась его малой родиной. Маленькой натурщицей Пластов взял Нину Шарымову, дочь знакомых. За это художник подарил ей отрез нарядного шёлка на платье. Пока девчушка бежала со свертком домой, по дороге потеряла его и вернулась к дяденьке-художнику в слезах. А тому ничего не оставалось, как пообещать подарить ей такой же отрез позже.



А вот образ молодой женщины, которая одевает девочку, по утверждению биографа Аркадия Пластова — собирательный. Однако этот факт в свое время оспорила научная сотрудница Третьяковской галереи Э. А. Полищук, настаивая на том, что и этот персонаж имел конкретный прототип — пятнадцатилетнюю девочку из Прислонихи, которая с малых лет неоднократно позировала Пластову.

4. Портрет молодой женщины в шляпе с пером. (Около 1536 г.) Портрет молодой женщины в шляпе с пером. (Около 1536 г.) Холст, масло. 96 x 75 см. Эрмитаж, Санкт-Петербург. Автор: Тициано Вечеллио.

Полотно Тициана «Портрет молодой женщины» из собрания Государственного Эрмитажа экспонировался в музее в 1987 году. С портрета на зрителя смотрит юная прелестная девушка. Ее лицо словно умыто утренней росой, белоснежная кожа дышит свежестью и молодым задором, живые любопытные глаза искрятся озорством. А пушинки страусиного пера на шляпке, кокетливо сдвинутой на бок, кажется, вот-вот колыхнутся от случайного потока воздуха. Художник также виртуозно создал на полотне и жемчуг на утонченной шее и темный зеленый бархат плаща и невесомый шелк тонкого платья, и теплую кожу нежных женских рук.

5. «После боя» (1923) «После боя». (1923 год). Холст, масло. 154,5 х 121,5 см. Центральный музей Вооружённых Сил, Москва. Автор: К. С. Петров-Водкин.

Картина К. С. Петрова-Водкина «После боя» из собрания Музея Вооружённых Сил выставлялась в музее в 1987 году. Данное полотно является своеобразным продолжением картины «На линии огня» (1916) и тематическим предшественником работы «Смерть комиссара» (1928). Таким образом, все три работы Кузьмы Сергеевича, образовали своего рода триптих. По мнению большинства критиков от искусства, картина также наполнена мотивами древнерусской живописи и перекликается со знаменитой «Троицей» Андрея Рублёва.

6. «Ковёр-самолет» (1880) Ковер-самолет. (1880 гг.) Холст, Масло. 165х297 см. Автор: В. М. Васнецов.

Работа В. М. Васнецова «Ковёр-самолет» из собрания Нижегородского художественного музея выставлялась в 1991 году. Это произведение - одно из первых, где Васнецов обратился к сказочной тематике, принесшей ему всенародную любовь и всемирное признание. Картину «Ковер-самолет» заказал художнику известный меценат С. И. Мамонтов специально для украшения кабинета правления, который занимался строительством железной дороги. По задумке живописца, полотно должно было выражать победу и движение, а также величие русских традиций. Однако представители от правления отказалось его принять из-за излишней сказочности мотива.

7. «Портрет Ф. И. Шаляпина» (1922) Портрет Ф. И. Шаляпина. Авторская копия. (1922 год). Холст, масло. 99,5 х 81 см. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург. Автор: Б.М. Кустодиев.

Авторская уменьшенная копия полотна «Портрет Ф. И. Шаляпина» Б. М. Кустодиева из собрания Государственного Русского музея экспонировалась в 1994 году.



Оригинальный портрет знаменитого певца создавался эпизодически в период с 1920 по 1922 год в очень трудных для Кустодиева условиях. Чтобы объять кистью весь двухметровый холст, художнику приходилось писать его по частям, полулёжа, с помощью специально разработанного устройства, позволяющего наклонять полотно до нужного положения. На полотне зритель видит Федора Шаляпина изображённым в богатой барской шубе и шапке на фоне зимнего пейзажа и народного празднования масленицы. У ног певца — любимец, бульдог Ройка, а позади — дочери Марфа и Марина.



Кустодиев так и не смог увидеть портрет с расстояния (ввиду очень маленькой квартиры-мастерской, где проживал парализованный художник). К тому же Шаляпин тут же выкупил его и в 1922-м увёз за границу, в эмиграцию во Францию. В том же году Кустодиев создал для себя уменьшенную копию-повторение портрета, которая впоследствии активно выставлялась по всему миру, тогда как оригинал хранился в личной квартире Шаляпина в Париже.



Авторская копия некоторое время хранилась в Третьяковке, а в последствии была передана в Русский музей, где и находится по настоящее время. Оригинал же до 1968 года находился у наследников Шаляпина. Его передали в дар Ленинградскому театральному музею, а с 1985-го - является украшением Большой гостиной в доме-музее Ф. И. Шаляпина в Санкт-Петербурге.

8.«Портрет Варвары Дмитриевны Римской-Корсаковой». (1864) «Портрет Варвары Дмитриевны Римской-Корсаковой». (1864). Пензенская картинная галерея. Автор: Франц Ксавер Винтерхальтер.

Потрясающий «Портрет Варвары Дмитриевны Римской-Корсаковой» в исполнении немецкого живописца Франца Винтерхальтера из собрания Пензенской картинной галере экспонировался в музее в 2015—2016 году. Это изумительная работа на которой запечатлен образ прекрасной молодой женщины в розовом наряде с цветами в темных вьющихся волосах.



Однако есть еще одна работа, принадлежащая кисти Франца Ксавера. Это портрет Варвары Дмитриевны Римской-Корсаковой - самый известный портрет русской красавицы, хранящийся ныне в Париже, в музее Орсэ. Именно в столице Франции Варвара Дмитриевна провела большую половину своей жизни, блистая и шокируя аристократическое общество своим эпатажем. Там она обрела вечный покой. О судьбе же самих великолепных портретов остается только догадываться. Возможно, сын Римской-Корсаковой после ее смерти продал один из них во Франции вместе с имением, а другой привез в Россию. Он то и оказался жемчужиной Пензенской картинной галереи. Варвара Римская-Корсакова. Парижский музей Орсе. Автор: Франц Ксавер Винтерхальтер.

8.«Княжна Тараканова». (1864) «Княжна Тараканова» (1864 год). Холст, масло. 245 × 187 см. Оригинал хранится в Государственной Третьяковской галерее в Москве. Автор: К. Д. Флавицкий.

Авторская копия с картины К. Д. Флавицкого «Княжна Тараканова» из собрания Пензенской картинной галереи экспонировалась в 2016—2017 году. Это самая известная картина художника Константина Флавицкого, за которую ему было присуждено звание профессора исторической живописи. Полотно было приобретено Павлом Третьяковым для его коллекции уже после смерти художника. «Девочки-сёстры (Портрет Лизы и Наташи Араповых)» (1879 год). Автор: К. Макаров.

В 2018 году экспонатом музея была картина К. Макарова «Девочки-сёстры (Портрет Лизы и Наташи Араповых)» (1879 год.) из собрания Пензенской картинной галереи, на которой изображены внучки жены Пушкина — Натальи Гончаровой и её второго мужа Петра Ланского. А с ноября 2019 года в музее демонстрируется картина И.К. Айвазовского «Приморский город. Вид Ялты».



И, наконец, подытоживая вышесказанное, хотелось бы отметить, что в среднем любая из этих и других картин находились в экспозиции музея от 12 до 14 месяцев, затем их меняли. А если заглянуть в историю музея, то можно отследить, что на протяжении первых 22 лет экспонаты привозились с разных городов и с разных музеев. Сейчас, к сожалению, это сделать практически нереально. Чтобы привезти картину, нужно заплатить очень высокую страховочную сумму, плюс перевозка, аренда обходится в несколько миллионов рублей. Поэтому руководством и решено было использовать фонды местной картинной галереи. Впрочем, посещаемость музея довольно стабильна и по сей день - более 15 тысяч человек в год. Хочется также верить, что двери этого уникального музея будут открыты для посетителей еще долгие годы.

https://kulturologia.ru/blogs/260520/46512/