К чему привёл полусухой закон 1985 -1989 годов В 1985 году было принято Постановление Политбюро ЦК КПСС о борьбе с пьянством. Были запланированы меры по постепенному сокращению потребления крепких алкогольных напитков, увеличению производства сухого вина и пива, безалкогольных напитков. Требовалось изыскание источников дохода, способных заместить бюджету прибыль от реализации водки. Ограничивалось время продажи спиртных напитков. Сухим законом постановление нельзя было назвать, так как производство и продажа алкоголя не прекращались, а сокращались.Первоначально общество отнеслось положительно к переменам. Но скоро в народе начало копиться недовольство и раздражение. Командно-административные методы, которыми решалась проблема борьбы с пьянством, оказали медвежью услугу всей антиалкогольной кампании. Были закрыты сотни магазинов и винно-водочных заводов, люди теряли работу. По поговорке «заставь дурака богу молиться, он и лоб расшибет» вырубались виноградники Крыма и Кавказа. Вопреки постановлению, производство вина не росло, а сокращалось.

Зато развернулось изготовление суррогатов, особенно самогона. Завезенное из Чехословакии дорогостоящее оборудование для пивоваренных заводов так и не было установлено. Исчез сахар с прилавков магазинов, он почти весь уходил на производство самогона. Не осталось дешевых одеколонов. Магазины, торгующие спиртным, в буквальном смысле брали штурмом. Огромные очереди к ним выстраивались с самого утра.

Приобрести бутылку вина или водки к торжеству стало большой проблемой. Вместо денег за различные работы было принято расплачиваться "пол-литрой". Водка превратилась в "жидкую валюту", на которую можно было обменять все.

А вот положительные последствия были следующие:

1. Преступность сократилась на 70%.

2. Освободившиеся в психиатрических больницах койки были переданы для больных другими заболеваниями.

3. Увеличилось потребление молока населением.

4. Улучшилось благосостояние народа. Укрепились семейные устои.

5. Производительность труда в 1986-1987 годах повышалась ежегодно на 1%, что давало казне 9 миллиардов рублей.

6. Количество прогулов снизилось, в промышленности на 36%, в строительстве на 34% (одна минута прогула в масштабе, страны обходилась в 4 миллиона рублей).

7. Возросли сбережения. В сберкассы внесено на 45 миллиардов рублей больше.

8. В бюджет за 1985-1990 годы денежных средств от реализации алкоголя поступило меньше на 39 миллиардов рублей. Но если учесть, что каждый рубль, полученный за алкоголь, несет 4-5 рублей убытка, сохранено было в стране не менее 150 миллиардов рублей.

9. Повысились нравственность и гигиена.

10. Уменьшилось число травм и катастроф, убытки от которых снизились на 250 миллионов рублей.

11. Почти исчезла гибель людей от острых отравлений алкоголем. (Если бы не закоренелые алкоголики, которые пили всё, то острых отравлений от алкоголя не было бы совсем!!!)

12. Значительно снизилась общая смертность. Смертность населения в трудоспособном возрасте уменьшилась в 1987 году на 20%, а смертность мужчин этого же возраста на 37%.

13. Выросла средняя продолжительность жизни, особенно у мужчин: с 62,4 в 1984 году до 65 лет в 1986 году. Снизилась детская смертность.

14. Вместо прежнего унылого мрака в рабочих семьях появились: достаток, спокойствие и счастье.

15. Трудовые сбережения шли на обустройство квартир.

16. Покупки стали более целесообразными.

17. Ежегодно продавалось продуктов питания вместо наркотических ядов на 45 миллиардов рублей больше, чем до 1985 года.

18. Безалкогольных напитков и минеральных вод продавалось на 50% больше.

19. Резко уменьшилось число пожаров.

20. Женщины почувствовав уверенность в завтрашнем дне, начали рожать. В России в 1987 году количество родившихся детей было самым больших за последние 25 лет.

21. В 1985-1987 годах умирало в год на 200 тысяч человек меньше, чем в 1984 году.

Смертность от алкогольных отравлений в России - самая высокая в Восточной Европе и, по всей видимости, самая высокая в мире.

Широко распространено мнение, что причиной большинства алкогольных отравлений является повышенная токсичность нелегальной алкогольной продукции. При этом забывается, что этанол сам по себе - токсичное вещество, и что одномоментный прием 400 г качественного спирта является смертельно опасным для большинства. Токсикологические исследования показали, что основная часть потребляемых в России самогона и фальсифицированной водки не более, а в ряде случаев, менее токсична, чем качественная водка и др. алкоядо-изделия.

В 2006 г. на 100 браков приходилось 58 разводов, а в предыдущие годы этот показатель был еще выше (Росстат 2007г). При этом, согласно опросам населения, алкоголизм и наркомания – самые распространенные из причин разводов (ВЦИОМ 2007).

http://pikabu.ru/story/k_chemu_privel_polusukhoy_zakon_1985_...