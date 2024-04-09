80 лет назад Красная армия освободила Одессу от немецко-фашистских захватчиков

80 лет назад, 26 марта 1944 года, началась Одесская наступательная операция. Уже 10 апреля советские войска под командованием генерала армии Родиона Малиновского освободили Одессу от немецких и румынских захватчиков.

О ходе операции рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. По его словам, Красная Армия смогла быстро освободить Одессу от нацистов при минимальном превосходстве в живой силе за счет внезапности и умелого маневра по охвату противника.

- Превосходство в живой силе во время Одесской операции у Красной Армии было минимальным – всего в 1,3 раза, в то время как по военной науке наступающая сторона должна превосходить обороняющуюся хотя бы в три раза. Это стало возможным благодаря грамотно проведенному советскими войсками обходному маневру и широкому охвату противника, — сказал Михаил Мягков.

Для немецкого командования удержание Одессы стало важнейшей задачей, поскольку она прикрывала путь к Балканам и именно из этого города шло снабжение Крымской группировки немецко-фашистских войск. Для Красной Армии и советского народа Одесса являлась символом мужества и несгибаемости. Ещё в начале в ожесточенных боях за город противник понес существенные потери.

- В начале войны наши войска несколько месяцев обороняли Одессу от немецко-румынских войск вплоть до октября 1941 года. Можно сказать, что мы оставили город в полном порядке, эвакуировав армию, вооружения и множество гражданских. Тогда враг понес огромные потери, — подчеркнул научный директор РВИО.

Операция началась с форсирования реки Южный Буг, особую роль в котором сыграли советские войска, освобождавшие Николаев.

- Геройски проявили себя десантники под командованием старшего лейтенанта Ольшанского, которые на семи рыбачьих лодках высадились в николаевском порту и три дня стягивали на себя огромное количество немецких войск. К сожалению, большинство их погибло, однако немцы подумали, что именно здесь будет направление нашего главного удара, что позволило Красной Армии обойти город и ворваться с другого направления, - отметил Михаил Мягков.

Дальнейший план Красной Армии – отрезать силы противника в Одессе, посеять панику и уничтожить вражеские соединения.

- В начале апреля мы заняли станцию "Раздельная", освободили Очаков и силы противника фактически попали в "мешок". Использовав возникшее преимущество, Красная Армия начала продвигаться к Одессе сразу с нескольких направлений: с востока, севера и северо-запада, — отметил Михаил Мягков.

По словам научного директора РВИО, решающую роль в финальной стадии освобождения Одессы сыграло местное подполье. В годы оккупации оно действовало в сложной системе катакомб под городом. Именно подпольщики не позволили бегущим из города фашистам взорвать важнейший объект – городской порт.

- Немцы и румыны хотели прибегнуть к тактике "выжженной земли": были заминированы правительственные здания, театры, дороги. Чтобы враг не успел взорвать порт, который был необходим Красной Армии, партизаны навели на него панику, внезапно напав из катакомб, и овладели портовыми сооружениями, — рассказал Михаил Мягков

Одессу освободили 10 апреля 1944 года, по этому случаю в Москве был дан салют. После взятия города, блокированная в Крыму 17-я немецкая армия была фактически обречена — ее снабжение было серьезно ограничено. Красная Армия вышла к Днестру, что открыло ей дорогу к освобождению Молдавии и Балкан. Параллельное продвижение всех четырех украинских фронтов создало угрозу широкого охвата немецкой группировки армий "Центр".

- Такие государства-союзники Третьего рейха как Румыния и Болгария стали "суетиться", стремясь как можно скорее покинуть фашистский блок и выйти сухими из воды, однако немцы ещё крепко держали местные власти в тисках – для освобождения и вывода этих стран из войны потребовалась ещё одна – Ясско-Кишиневская операция, — подытожил Михаил Мягков.

Одесская наступательная операция продлилась с 26 марта по 14 апреля 1944 года. В результате неё были "обескровлены" 6-я немецкая и 3-я румынская армии. Враг понес большие потери – около 27 тысяч человек убитыми и 11 тысяч пленными, а также лишился более 440 танков и самоходных штурмовых орудий.

Фото: РИА Новости / Георгий Зельма

https://rvio.histrf.ru/activities/news/80-let-odesskoj-nastupatelnoj-operacii

Освобождение 10 апреля 1944: освобожден город Одесса

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