Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 91

Интересное направление творчества.

Боец рисует картины на обломках ракет сбитых нашими системами ПВО. «На каждом кусочке я запечатлел момент сегодняшней истории» — белгородский боец с позывным «Кот» создает произведения искусства из обломков боевых ракет, сбитых ПВО Бесстрашный боец ПВО с позывным «Кот» в свободное от боевых задач время рисует на осколках сбитых вражеских ракет целые картины. Как он рассказал, все началось с найденного обломка интересной формы, простого карандаша и маркера — и кусок металла тут же обрел историю. Первым «героем» художественных сюжетов стало отечественное вооружение, а после на портретах появились участники специальной военной операции. Этот осколок он подарил своему командиру. «Я передал один осколочек в школьный музей. Здесь изображен военнослужащий, который держит флаг Российской Федерации. Это — частичка моей души. На каждом кусочке я запечатлел момент сегодняшней истории», — рассказал Кот военкору Readovka Максиму Долгову. На один рисунок, по словам бойца, уходит от трех до шести часов. Для самарца это отдых и хороший способ отвлечься от стрессовых ситуаций. Сейчас его работы уже побывали в разных регионах и школах России. Дома же его ждут жена и двое маленьких сыновей-близнецов. И еще надо сказать, что он нигде не учился. Как сказал сам, что это дано ему самой природой, умение перенести виденное на бумагу.

https://t.me/readovkanews/72308

События дня на фронтах СВО из-под кисти художников ТГ канала "Рыбарь"

В сегодняшней подборке артов наши мастера отразили типичные будни украинских военкомов, которые ведут поиск «призывников» буквально повсюду: от жилых домов и различных заведений до общественного транспорта.

А уже через несколько недель в Раду будет подана новая редакция законопроекта об усилении мобилизации. Однако часть предлагаемая в нем часть мер уже давно действуют на территории т.н. Украины, тогда как само появление закона сделает их просто законными.

Арты в высоком разрешении: Контролер по-одесски Ваша остановка

https://t.me/rybar/56007

Слдующий арт посвящён разрастанию проблем с мобилизацией, когда украинским женщинам приходится защищать сильный пол от людоедов из ТЦК.

На втором арте — Днепровские плавни, ставшие могилой для сотен украинцев, отправившихся на дно в погоне за удержанием плацдарма под Крынками.

Арты в высоком разрешении: Жнецы смерти Дорога в ад

https://t.me/rybar/55753

Тут художники изобразили бесплодные контратаки противника под Тернами на Лиманском направлении, где украинские формирования пытаются вернуть утраченные позиции.

Вторая работа посвящена работе отрядам ПВО, что денно и нощно находятся на страже тыла, который несмотря на атаки противника остаётся относительно спокойным и безопасным.

Арты в высоком разрешении: За снежным саваном Внимание, Воздух!

https://t.me/rybar/55808

Далее на нашем арте отражены будни членов украинских формирований, продолжающих гибнуть в окопах, защищая политические интересы Запада. И пока одни идут на бесславную смерть, мы напоминаем о возможности выбрать жизнь — вызвать «Волгу» по частоте 149.200.

Еще один арт посвящен силе народной смекалки, проявленной на фронтах СВО и существенно повлиявшей на боевую обстановки — дрон-камикадзе «Упырь». В условиях конкуренции даже частная низовая инициатива способна посеять бурю на территории врага.

Арты в высоком разрешении: Выбери жизнь Вездесущий упырь

https://t.me/rybar/55900

Рисунки других художников:

Автор @aaavian Автор @botanicalillustration_zk Автор @geran_art Автор Ирина М Морпехи-штурмовики и их любимые игрушки, Канал АртПоддержка НОМАД, боец ТОФ 155 бригады ДШГО, АртПоддержка Это Дмитрий. И его уже нет с нами, АртПоддержка Рисунки с ТГ канала ZаПобеду Некоторые шевроны Ну и немного юмора. Куда ж без него! Что тогда, что сейчас весьма злободневно! Ну необучаемые напрочь! Мама, я вырос! Так мы только ЗА, кто против? Получите и распишитесь! Руссо туристо, облико морале Покучнее покучнее, черти!

Ну вот лучше и не сказать!

Ну и коротко о ситуации в киевском метро

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