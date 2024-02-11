Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 91

Интересное направление творчества.
Боец рисует картины на обломках ракет сбитых нашими системами ПВО.«На каждом кусочке я запечатлел момент сегодняшней истории» — белгородский боец с позывным «Кот» создает произведения искусства из обломков боевых ракет, сбитых ПВОБесстрашный боец ПВО с позывным «Кот» в свободное от боевых задач время рисует на осколках сбитых вражеских ракет целые картины. Как он рассказал, все началось с найденного обломка интересной формы, простого карандаша и маркера — и кусок металла тут же обрел историю.Первым «героем» художественных сюжетов стало отечественное вооружение, а после на портретах появились участники специальной военной операции. Этот осколок он подарил своему командиру.«Я передал один осколочек в школьный музей. Здесь изображен военнослужащий, который держит флаг Российской Федерации. Это — частичка моей души. На каждом кусочке я запечатлел момент сегодняшней истории», — рассказал Кот военкору Readovka Максиму Долгову.На один рисунок, по словам бойца, уходит от трех до шести часов. Для самарца это отдых и хороший способ отвлечься от стрессовых ситуаций. Сейчас его работы уже побывали в разных регионах и школах России. Дома же его ждут жена и двое маленьких сыновей-близнецов. И еще надо сказать, что он нигде не учился. Как сказал сам, что это дано ему самой природой, умение перенести виденное на бумагу.
https://t.me/readovkanews/72308
События дня на фронтах СВО из-под кисти художников ТГ канала "Рыбарь"
В сегодняшней подборке артов наши мастера отразили типичные будни украинских военкомов, которые ведут поиск «призывников» буквально повсюду: от жилых домов и различных заведений до общественного транспорта.
А уже через несколько недель в Раду будет подана новая редакция законопроекта об усилении мобилизации. Однако часть предлагаемая в нем часть мер уже давно действуют на территории т.н. Украины, тогда как само появление закона сделает их просто законными.
Арты в высоком разрешении:Контролер по-одесскиВаша остановка
https://t.me/rybar/56007
Слдующий арт посвящён разрастанию проблем с мобилизацией, когда украинским женщинам приходится защищать сильный пол от людоедов из ТЦК.
На втором арте — Днепровские плавни, ставшие могилой для сотен украинцев, отправившихся на дно в погоне за удержанием плацдарма под Крынками.
Арты в высоком разрешении:Жнецы смертиДорога в ад
https://t.me/rybar/55753
Тут художники изобразили бесплодные контратаки противника под Тернами на Лиманском направлении, где украинские формирования пытаются вернуть утраченные позиции.
Вторая работа посвящена работе отрядам ПВО, что денно и нощно находятся на страже тыла, который несмотря на атаки противника остаётся относительно спокойным и безопасным.
Арты в высоком разрешении:За снежным саваномВнимание, Воздух!
https://t.me/rybar/55808
Далее на нашем арте отражены будни членов украинских формирований, продолжающих гибнуть в окопах, защищая политические интересы Запада. И пока одни идут на бесславную смерть, мы напоминаем о возможности выбрать жизнь — вызвать «Волгу» по частоте 149.200.
Еще один арт посвящен силе народной смекалки, проявленной на фронтах СВО и существенно повлиявшей на боевую обстановки — дрон-камикадзе «Упырь». В условиях конкуренции даже частная низовая инициатива способна посеять бурю на территории врага.
Арты в высоком разрешении:Выбери жизньВездесущий упырь
https://t.me/rybar/55900
Рисунки других художников:
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Ну вот лучше и не сказать!
Ну и коротко о ситуации в киевском метро
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