«Лучшее российское кино за много лет» – Александр Роджерс о «Солнцепёке»

Вчера посмотрел премьерный показ нового художественного фильма «Солнцепёк».

Очень тяжёлый фильм. Очень хороший фильм. Очень правдивый фильм. Хороший, потому что правдивый. И тяжёлый, потому что правдивый. Смотреть тяжело, а не смотреть нельзя.

Лучшее, что российское кино выдало за много лет.

Теперь подробнее. Фильм где-то уровня «Иди и смотри». И, что характерно, один актёр (Кравченко) играет главных героев в обоих фильмах.

Мне, как непосредственному участнику некоторых из показанных в фильме сцен, смотреть было особенно тяжело. Тяжело, потому что знаешь, что показанное правда. Тяжело, потому что знаешь, что в реальности всё было ещё хуже. Тяжело, потому что знаешь, что вытворяли украинские националисты, «добробаты» и освобождённые Турчиновым уголовники.

В фильме не показано, как командир «Торнадо» Руслан Онищенко насилует своих собственных подчинённых за малейшие провинности (и как он же на камеру суёт в себя посторонние предметы, в полном соответствии с новомодными европейскими тенденциями).

В фильме не показано, как батальон «Азов» во главе со своим «белым вождём» Билецким во имя спасения белой расы вывозит на грузовиках из сёл Донбасса награбленное имущество, начиная с бабушкиных панталон и заканчивая матрасами и дверями.

В фильме не показано, что они с ног до головы обколоты Гитлерами, свастиками, «мёртвыми головами» и прочей нацистской символикой.

В фильме не показаны издевательские надписи на минах для миномётов «Лучшее – детям», специфический нацистский юмор «воинов света».

В фильме не показано, что те самые уголовники, которые в начале фильма убивают и насилуют местных жителей, состоят в «добробатах». В фильме они вроде как сами по себе, но кто-то же отпустил их на свободу, кто-то же вооружил их винтовками и автоматами. И мы все знаем, кто это сделал – кровавый пастор Турчинов.

В фильме не показан процесс пыток. Ну то есть результаты их показаны, а вот подробности – нет (и спасибо, кстати, авторам за это). А я вот общался с выжившими после подобных издевательств, поэтому представление имею.

Причём это не были военнопленные, это были случайные люди, которых просто хватали посреди улицы. Потому что те живут на Донбассе. Потому что те говорят на русском языке. Потому что те не скачут. Потому что те русские. И просто потому, что могут.

Когда под Счастьем ополченцы поймали одного из первых таких, из «сотен самообороны майдана», тот всё никак не мог понять «А нас за що?». Они приехали убивать недолюдей, сепаров (он, кстати, признался, что в Киеве на майдане уже убивал людей), а тут его самого поймали хмурые серьёзные мужики. Причём его даже не били (только в процессе задержания помяли слегка, потому как он при оружии был), он сам стал рассказывать всё, что знал, из страха.

Ничтожество, пытающееся самоутвердиться за счёт оружия – это исчерпывающий портрет большинства участников «добробатов».

И, как и положено трусам, проигрывая в открытых боестолкновениях с вооружёнными ополченцами, они отыгрывались на беззащитном местном населении «на подконтрольных Украине территориях».

Конечно, в фильме есть мелкие неточности. Как непосредственный участник событий 2 июня, когда украинская авиация обстреляла центр Луганска, я могу даже их перечислить.

Во-первых, никакого порванного в клочья российского флага не было. Это художественный вымысел.

Во-вторых, баррикада перед входом в ОГА (областную государственную администрацию, занятую активистами ЛНР) была гораздо более грамотной. Построенной так, что прямо в здание не зайдёшь (и даже на машине не протаранишь), можно было только обойти её сбоку.

В-третьих, после обстрела никто из посторонних среди обломков не бродил. Почти сразу прибежали ополченцы и оттеснили гражданских, создав охраняемый периметр. Обстреливали какой-то старой рухлядью со складов, поэтому часть снарядов не разорвалась, и ополченцы опасались, что оно может сдетонировать потом. Поэтому гражданских в зону обстрела не пускали.

Наша съёмочная команда как раз шла на пресс-конференцию в ОГА, и в момент обстрела мы были где-то в 100-150 метрах от места. Поэтому прибежали туда буквально через минуту после обстрела. Поскольку меня знали в лицо, то нас пустили за периметр, когда я пообещал, что близко к воронкам мы подходить не будем. Кроме меня в команде был фотограф и видеооператор. Так что мы всё подробнейшим образом зафиксировали – и воронки, и разрушения, и раненых с убитыми.

Поэтому когда украинская пропаганда принялась рассказывать про «кондиционер сам взорвался» – это было предельно мерзкое и циничное враньё. В фильме, кстати, этот момент не показали (а зря).

О чём не рассказали в фильме: прямо перед ОГА находится сквер. Там летом мамочки выгуливают деток с колясками. В этом самом сквере, в нескольких метрах справа от центра, была детская площадка. Где также играли дети. И, наконец, прямо за ОГА сзади расположена школа. Где 2 июня также могли ещё оставаться школьники (ремонты, отработки, оформление каких-то документов после выпускных и так далее). Но украинского лётчика это никак не остановило и не озаботило.

Ещё уточнение. В момент, когда обстреляли ОГА, на втором этаже должна была проходить пресс-конференция Болотова, первого главы ЛНР. Видимо, об этом стало известно украинским спецслужбам. Но он в тот день куда-то уехал, а вместо него на пресс-конференции должны были представить нового министра здравоохранения республики. Женщину. Врача. Которая всю жизнь спасала человеческие жизни. Но влетевший снаряд её убил.

Говорят, что за этот вылет украинский лётчик получил целых 9 тысяч долларов. Жаль, что так мало. В аду ему их обязательно засунут в глотку.

Ну и ещё одна неточность – украинский военно-транспортный Ил-76, который пытался доставить десантников на военный аэропорт под Луганском, сбили на малой высоте, когда он заходил на посадку, всё-таки из ПЗРК «Игла», а не из зенитного пулемёта. Но это не слишком принципиально.

Кстати, на всякий случай: сбить «Боинг» с помощью «Иглы» невозможно. Потому что он летел на высоте около 10 километров, а у неё даже теоретически потолок около 2,5 км (реально меньше).

В остальном, за исключением подобных мелких неточностей, фильм правдивый и достаточно точно и подробно описывает события.

Эмоции накрывают особенно сильно, когда помнишь, что показанное – это локальные эпизоды, происходившие в одном месте, а такое творилось (и продолжает твориться) на всей протяжённости «линии соприкосновения».

И совершенно прав один из главных героев фильма, когда говорит «На войне страшно не что ранят или убьют. Ранят – будет больно, но пройдёт. Убьют – не успеешь понять. По-настоящему страшно, когда убивают других, а ты ничего не можешь с этим сделать».

Точнее некуда. Поэтому иди и смотри.

Александр Роджерс

https://jpgazeta.ru/luchshee-rossijskoe-kino-za-mnogo-let-aleksandr-rodzhers-o-solnczepyoke/