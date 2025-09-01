Город, запечатленный художниками

Маковский К.Е. Народное гулянье во время масленицы на Адмиралтейской площади в Петербурге. (1869). Государственный Русский музей. Верещагин В.В. Дворцовый проезд между Адмиралтейством и Зимним дворцом. Качалов Г.А. Аллея Невского проспекта на Адмиралтейском лугу. Адмиралтейский проспект к Дворцовой площади.

Большая Катальная горка. Гравюра. Беггров Карл Петрович. 1836 год «Катание на Неве», 1854 год. Боголюбов Алексей. Холст, масло. «Иллюминация в Петербурге», 1869 год. Васильев Федор Невский проспект Пётр Верещагин Петербургский Большой театр. Литография. XIX в. Александринский театр зимой (первая половина XIX в.). Неелов Ф.К. - Вид собора Казанской Богоматери. (Видны посаженные деревья, Казанский собор - 1811 г. постр.) Невский проспект. Вид Аничкова дворца с принадлежащим к нему строением. Раскрашенная гравюра И.И. Теребенева. (1814) Шютц. Вид на дом Голландской церкви на Невском проспекте. (Открытка 1910-х) Русский график немецкого происхождения, литограф и акварелист; младший брат гравёра Ивана Беггрова. Гостинный двор Василий Садовников. Панорама Невского проспекта

Петербург на картинах Сергея Иванцова В своих работах автор сумел передать всю красоту Петербурга, его атмосферу. Петербург на картинах Сергея Иванцова Зимний Петербург на картинах Бэгги Боэм Смотря на любимый город, изображенный художницей на картинах, ощущаешь прозрачно — голубую дымку дрожащего воздуха над Невой и ловишь себя на желании вздохнуть и почувствовать легкий морозец! Бэгги Боэм

Художница Липина Алиса Кирилл Мальков, «Мало-Конюшенный мост», 2019 год

Алексей Малых-Васильев, «Летний вечер», 2021 год

Павел Еськов, «У Львиного моста», 2012 год Городские этюды В работах действительно прослеживается линейность Петербурга. Художница Липина Алиса Арка 2000 г.

Художник Владимир Колбасов.

(Простите, но она какая-то у него пьяненькая - прим.) На Фонтанке. Художник: Александр Маслак "Осень на Васильевском" (художник - Наталья Никулина) "Дождливый день" (художник - Алла Семина) "Последний трамвай" (художник - Алексей Харитонов)

