Москва. Было — стало - 58

Для того чтобы встроить вестибюль станции в северо-восточное крыло Белорусского вокзала, архитекторам пришлось заменить несущую стену колоннадой.

Таким образом, наземный вестибюль оказался разделённым на два зала: в первом расположены кассы и два входа, а во втором находятся эскалатор и выход в город.

Конструкция соединения вестибюля и эскалатора станции была необычной для довоенного строительства: верхняя арка эскалаторного тоннеля расположена не в вертикальной, а в горизонтальной плоскости. За счёт такого новаторского приёма вестибюль кажется больше и просторнее. Впоследствии этот приём получил широкое распространение в Московском метрополитене.

Обратите внимание на отсутствие турникетов. В первые годы работы столичный метрополитен работал по билетной системе, а турникеты стояли в виде эксперимента всего на двух станциях. В сентябре 1959 года главный инженер метрополитена Игорь Андреевич Фиалковский написал в газете «Вечерняя Москва», что на станции «Красные Ворота» установлены «в виде опыта» новые образцы турникетов. Несмотря на ряд недостатков (которые будут устранены), массовое внедрение турникетов позволит высвободить в ближайшие два года значительную часть контролёров.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 85 лет. Послевоенная Москва. 1948 год. Вид на Зарядье и Москворецкую набережную с Раушской набережной.

Когда-то перед Великим постом на одну неделю на набережной собирался большой грибной (он же постный) рынок. Торговцы выстраивались от Москворецкого моста до Устьинского. Маринованные и солёные грибы можно было купить на весь год.

На правом крае чёрно-белой фотографии видна Зачатьевская, или Наугольная башня. Она стояла на углу с Никитским проездом (сейчас Китайгородский проезд). Зачатьевской названа по рядом стоящей церкви Зачатия святой Анны, что в Углу. Башня и остатки Китайгородской стены на Москворецкой набережной были снесены в 1951 году. Храм Зачатия святой Анны сохранился по сей день.

Оба кадра сделаны почти с одной точки. Нашли место, где стоял храм Рождества Пресвятой Богородицы в усадьбе Суханово.

Суханово — одна из красивейших русских дворянских усадеб близ Москвы; практически в черте города Видное. Находилась во владении Светлейшего князя Петра Михайловича Волконского. Его дед, генерал Алексей Петрович Мельгунов, видный сановник екатерининской эпохи, некогда купил Суханово; он же заказал строительство храма в имении в 1780-е годы. По сути это была домовая церковь. В 1826 году храм был объединен пристройкой с усадебным домом.

В XX веке Суханово сильно пострадало. Сначала от грабежей и пожаров революционных лет, потом от реконструкций. В 1930-е годы в имении разместился санаторий, а затем дом отдыха Союза архитекторов СССР. В 1935 году храм был сломан как ненужное строение. Теперь на месте храма лес.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей чуть более века. Советская Москва. 1981 год. Улица Рудневой. ДК железнодорожников.

Красивое здание было построено ещё до революции как синематограф. В самом начале 1920-х здесь разместился железнодорожный клуб «Заря Коммунизма» станции Лосиноостровская Ярославской железной дороги. С 1945 года — Дом культуры железнодорожников города Бабушкин (бывший Лосиноостровск). В августе 1960 Бабушкин стал частью Москвы.

Зимой 1938 года газета «Стахановец транспорта» рассказывала, что «самодеятельный драматический коллектив Лосиноостровского Железнодорожного клуба — один из старейших на нашей дороге. На днях он будет справлять свой 15-летний юбилей».

Говорят, что в школьные годы здесь в хоровом кружке занималась Валентина Васильевна Толкунова. Она из семьи железнодорожника. В 1988 году в ДК разместился Московский историко-этнографический театр. В 1995 году ДК переехал или был закрыт. В 1940 году в издательстве «Московский рабочий» вышел 400-страничный путеводитель «Осмотр Москвы». Чёрно-белый кадр Политехнического музея был взят из этой книги.

На фото более всего интересна ситуация на дороге. Автомобили на Новой площади стояли уже 80 лет назад. Обратите внимание на второй план: пять трамвайных вагонов проезжают мимо музея. Раньше эта часть улицы называлась Китайский проезд (именно Китайский, а не Китайгородский). Первые рельсы в проезде были положены еще в 1870-е. Сначала ходила конка, потом электричка, то есть электротрамвай. В 1934 году, после сноса Китайгородской стены, у музея образовалась большая Новая площадь. Чтобы не мешать автомобильному движению, трамвайные рельсы были перенесены вплотную к зданию музея. В мае 1956 года трамвайная линия была демонтирована вовсе.

Строительство Политехнического музея шло три десятка лет. В 1877 году была завершена центральная часть. Она и попала на фотографии. Над проектом работала группа архитекторов: Георгий Иванович Макаев, Василий Иванович Ерамишанцев, Владимир Васильевич Воейков. Строительство было новым во всех отношениях. Впервые использовались каркас, блочные перекрытия, цементные плиты. Акустику при строительстве Большой аудитории рассчитывал инженер Анатолий Александрович Семёнов. Да сделал это так, что получил действительного статского советника. Аудитория на 1000 человек была объявлена лучшей в Москве, а Семёнов удостоился прижизненной мемориальной доски на её стене.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей более 80 лет. Малый Каменный мост. Дом на набережной и кинотеатр «Ударник». Начало 1930-х.

На чёрно-белом кадре трёхпролётный мост 1880 года постройки. Он был разобран в середине 1930-х. Дело в том, что Малый Каменный является продолжением Большого Каменного моста. Поскольку Большой был передвинут в 1936 году, пришлось подвинуться и Малому. Новую переправу спроектировали братья Яковлевы, Константин Николаевич и Юрий Николаевич. Расчёты проводил инженер Исаак Наумович Гольбродский. Старший из Яковлевых, Константин Николаевич, спроектировал для Москвы десяток мостов, включая Смоленский метромост и Новоарбатский мост.

Кинотеатр «Ударник» распахнул двери в ноябре 1931 года, к 14-й годовщине Октябрьского переворота. Проектировали Борис Михайлович Иофан и его брат Дмитрий Михайлович. «Ударник» был первым в СССР кинотеатром, где крутили звуковые картины. У «Тихого Дона» тут случилась премьера. Здесь же в 1935 году состоялся первый советский кинофестиваль. В 1987-м «Ударник» вошёл в реестр памятников.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей чуть больше 90 лет. Колодезный переулок. Май 1954 года. За минувшие 70 лет здесь всё сильно переменилось. Когда-то проход по переулку был свободным. Но в 1965 году был возведён Преображенский метромост. Тогда Кировско-Фрунзенская (ныне Сокольническая) линия была продлена до станции «Преображенская площадь». Колодезный переулок был разделён наземным участком метрополитена. Этот тоннель хорошо видно на современной фотографии.

В 1954 году в Советском Союзе праздновалась 300-летняя годовщина воссоединения Украины и России. На фасаде старинного лабаза хорошо видны герб СССР, флаги и читается праздничный лозунг. Ныне здание безнадёжно испорчено.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 70 лет. Свиблово. Сохранившийся с советских времён кинотеатр «Сатурн» на Снежной улице. Он был открыт в 1968 году, спустя восемь лет после того, как Свиблово стало частью Москвы. До этого село относилось к городу Бабушкину.

«Сатурн» — типовой проект, по которому возводились десятки кинотеатров по всему Советскому Союзу. Внутри стояли детские игровые автоматы. В 1979 году «Сатурн» засветился в кинофильме «Моя Анфиса».

Относительно недавно прошла реконструкция. Теперь это киноконцертный зал. Жаль, что не сохранилась старая вывеска.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Это первый в России Дом учителя, или Дом Товарищества Учительского института, что на Малой Ордынке. Он был заложен в 1910 году и завершён через два года. Чёрно-белая фотография сделана сразу после завершения строительства в 1912 году.

В России тогда был расцвет модерна. Здание по сей день выглядит как современное. Проектировал архитектор Иван Иванович Кондаков. Деньги собрали меценаты, а мебель и библиотека куплены на деньги от продажи благотворительных открыток с изображениями произведений мирового искусства.

В советские годы здесь размещался райвоенкомат Москворецкого района Москвы. Многостворчатые двери вели в клуб 1-й образцовой типографии имени Жданова. После переезда райвоенкомата здесь разместилось ПТУ №28 (готовили электромонтажников). Теперь вместо клуба — Театр на Малой Ордынке (бывший Театр Луны).

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 110 лет. 126 лет назад в Москве началось движение электрического трамвая. 25 марта 1899 года (по старому стилю) из Бутырского трамвайного депо на Нижней Масловке вышел вагон до Петровского парка. Максимальная скорость движения — 27 км/ч (чуть позже линия была продлена до Страстного монастыря). На чёрно-белом кадре один из первых трамвайных вагонов.