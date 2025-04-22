Москва. Было — стало - 58

Продолжаем путешествие...
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Вестибюль станции «Белорусская» Замоскворецкой линии. Она была открыта 11 сентября 1938 года вместе с «Площадью Свердлова» (ныне «Театральная»), «Маяковской», «Динамо», «Аэропортом» и «Соколом». Архитекторы Надежда Александровна Быкова и Николай Николаевич Андриканис.
Для того чтобы встроить вестибюль станции в северо-восточное крыло Белорусского вокзала, архитекторам пришлось заменить несущую стену колоннадой.
Конструкция соединения вестибюля и эскалатора станции была необычной для довоенного строительства: верхняя арка эскалаторного тоннеля расположена не в вертикальной, а в горизонтальной плоскости. За счёт такого новаторского приёма вестибюль кажется больше и просторнее. Впоследствии этот приём получил широкое распространение в Московском метрополитене.
Обратите внимание на отсутствие турникетов. В первые годы работы столичный метрополитен работал по билетной системе, а турникеты стояли в виде эксперимента всего на двух станциях. В сентябре 1959 года главный инженер метрополитена Игорь Андреевич Фиалковский написал в газете «Вечерняя Москва», что на станции «Красные Ворота» установлены «в виде опыта» новые образцы турникетов. Несмотря на ряд недостатков (которые будут устранены), массовое внедрение турникетов позволит высвободить в ближайшие два года значительную часть контролёров.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 85 лет.Послевоенная Москва. 1948 год. Вид на Зарядье и Москворецкую набережную с Раушской набережной.
Когда-то перед Великим постом на одну неделю на набережной собирался большой грибной (он же постный) рынок. Торговцы выстраивались от Москворецкого моста до Устьинского. Маринованные и солёные грибы можно было купить на весь год.
На правом крае чёрно-белой фотографии видна Зачатьевская, или Наугольная башня. Она стояла на углу с Никитским проездом (сейчас Китайгородский проезд). Зачатьевской названа по рядом стоящей церкви Зачатия святой Анны, что в Углу. Башня и остатки Китайгородской стены на Москворецкой набережной были снесены в 1951 году. Храм Зачатия святой Анны сохранился по сей день.
Оба кадра сделаны почти с одной точки.Нашли место, где стоял храм Рождества Пресвятой Богородицы в усадьбе Суханово.
Суханово — одна из красивейших русских дворянских усадеб близ Москвы; практически в черте города Видное. Находилась во владении Светлейшего князя Петра Михайловича Волконского. Его дед, генерал Алексей Петрович Мельгунов, видный сановник екатерининской эпохи, некогда купил Суханово; он же заказал строительство храма в имении в 1780-е годы. По сути это была домовая церковь. В 1826 году храм был объединен пристройкой с усадебным домом.
В XX веке Суханово сильно пострадало. Сначала от грабежей и пожаров революционных лет, потом от реконструкций. В 1930-е годы в имении разместился санаторий, а затем дом отдыха Союза архитекторов СССР. В 1935 году храм был сломан как ненужное строение. Теперь на месте храма лес.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей чуть более века.Советская Москва. 1981 год. Улица Рудневой. ДК железнодорожников.
Красивое здание было построено ещё до революции как синематограф. В самом начале 1920-х здесь разместился железнодорожный клуб «Заря Коммунизма» станции Лосиноостровская Ярославской железной дороги. С 1945 года — Дом культуры железнодорожников города Бабушкин (бывший Лосиноостровск). В августе 1960 Бабушкин стал частью Москвы.
Зимой 1938 года газета «Стахановец транспорта» рассказывала, что «самодеятельный драматический коллектив Лосиноостровского Железнодорожного клуба — один из старейших на нашей дороге. На днях он будет справлять свой 15-летний юбилей».
Говорят, что в школьные годы здесь в хоровом кружке занималась Валентина Васильевна Толкунова. Она из семьи железнодорожника. В 1988 году в ДК разместился Московский историко-этнографический театр. В 1995 году ДК переехал или был закрыт.В 1940 году в издательстве «Московский рабочий» вышел 400-страничный путеводитель «Осмотр Москвы». Чёрно-белый кадр Политехнического музея был взят из этой книги.
На фото более всего интересна ситуация на дороге. Автомобили на Новой площади стояли уже 80 лет назад. Обратите внимание на второй план: пять трамвайных вагонов проезжают мимо музея. Раньше эта часть улицы называлась Китайский проезд (именно Китайский, а не Китайгородский). Первые рельсы в проезде были положены еще в 1870-е. Сначала ходила конка, потом электричка, то есть электротрамвай. В 1934 году, после сноса Китайгородской стены, у музея образовалась большая Новая площадь. Чтобы не мешать автомобильному движению, трамвайные рельсы были перенесены вплотную к зданию музея. В мае 1956 года трамвайная линия была демонтирована вовсе.
Строительство Политехнического музея шло три десятка лет. В 1877 году была завершена центральная часть. Она и попала на фотографии. Над проектом работала группа архитекторов: Георгий Иванович Макаев, Василий Иванович Ерамишанцев, Владимир Васильевич Воейков. Строительство было новым во всех отношениях. Впервые использовались каркас, блочные перекрытия, цементные плиты. Акустику при строительстве Большой аудитории рассчитывал инженер Анатолий Александрович Семёнов. Да сделал это так, что получил действительного статского советника. Аудитория на 1000 человек была объявлена лучшей в Москве, а Семёнов удостоился прижизненной мемориальной доски на её стене.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей более 80 лет.Малый Каменный мост. Дом на набережной и кинотеатр «Ударник». Начало 1930-х.
На чёрно-белом кадре трёхпролётный мост 1880 года постройки. Он был разобран в середине 1930-х. Дело в том, что Малый Каменный является продолжением Большого Каменного моста. Поскольку Большой был передвинут в 1936 году, пришлось подвинуться и Малому. Новую переправу спроектировали братья Яковлевы, Константин Николаевич и Юрий Николаевич. Расчёты проводил инженер Исаак Наумович Гольбродский. Старший из Яковлевых, Константин Николаевич, спроектировал для Москвы десяток мостов, включая Смоленский метромост и Новоарбатский мост.
Кинотеатр «Ударник» распахнул двери в ноябре 1931 года, к 14-й годовщине Октябрьского переворота. Проектировали Борис Михайлович Иофан и его брат Дмитрий Михайлович. «Ударник» был первым в СССР кинотеатром, где крутили звуковые картины. У «Тихого Дона» тут случилась премьера. Здесь же в 1935 году состоялся первый советский кинофестиваль. В 1987-м «Ударник» вошёл в реестр памятников.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей чуть больше 90 лет.Колодезный переулок. Май 1954 года. За минувшие 70 лет здесь всё сильно переменилось. Когда-то проход по переулку был свободным. Но в 1965 году был возведён Преображенский метромост. Тогда Кировско-Фрунзенская (ныне Сокольническая) линия была продлена до станции «Преображенская площадь». Колодезный переулок был разделён наземным участком метрополитена. Этот тоннель хорошо видно на современной фотографии.
В 1954 году в Советском Союзе праздновалась 300-летняя годовщина воссоединения Украины и России. На фасаде старинного лабаза хорошо видны герб СССР, флаги и читается праздничный лозунг. Ныне здание безнадёжно испорчено.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 70 лет.Свиблово. Сохранившийся с советских времён кинотеатр «Сатурн» на Снежной улице. Он был открыт в 1968 году, спустя восемь лет после того, как Свиблово стало частью Москвы. До этого село относилось к городу Бабушкину.
«Сатурн» — типовой проект, по которому возводились десятки кинотеатров по всему Советскому Союзу. Внутри стояли детские игровые автоматы. В 1979 году «Сатурн» засветился в кинофильме «Моя Анфиса».
Относительно недавно прошла реконструкция. Теперь это киноконцертный зал. Жаль, что не сохранилась старая вывеска.
Обе фотографии сделаны с одной точки.Это первый в России Дом учителя, или Дом Товарищества Учительского института, что на Малой Ордынке. Он был заложен в 1910 году и завершён через два года. Чёрно-белая фотография сделана сразу после завершения строительства в 1912 году.
В России тогда был расцвет модерна. Здание по сей день выглядит как современное. Проектировал архитектор Иван Иванович Кондаков. Деньги собрали меценаты, а мебель и библиотека куплены на деньги от продажи благотворительных открыток с изображениями произведений мирового искусства.
В советские годы здесь размещался райвоенкомат Москворецкого района Москвы. Многостворчатые двери вели в клуб 1-й образцовой типографии имени Жданова. После переезда райвоенкомата здесь разместилось ПТУ №28 (готовили электромонтажников). Теперь вместо клуба — Театр на Малой Ордынке (бывший Театр Луны).
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 110 лет.126 лет назад в Москве началось движение электрического трамвая. 25 марта 1899 года (по старому стилю) из Бутырского трамвайного депо на Нижней Масловке вышел вагон до Петровского парка. Максимальная скорость движения — 27 км/ч (чуть позже линия была продлена до Страстного монастыря). На чёрно-белом кадре один из первых трамвайных вагонов.
На торжественном открытии электротрамвая присутствовали генерал-губернатор Москвы Великий князь Сергей Александрович, московский губернатор Александр Григорьевич Булыгин, городской голова князь Владимир Михайлович Голицын, почт-директор Константин Григорьевич Радченко, исполняющий должность московского обер-полицеймейстера полковник Дмитрий Фёдорович Трепов и прочие гости. Они стали первыми пассажирами.
Изначально Бутырское депо строилось для Бельгийского общества конно-железных дорог, но в конце 1890-х парк был реконструирован для электрического трамвая Акционерным обществом Русских электротехнических заводов «Сименс и Гальске». Архитектором называют инженера Александра Вениаминовича Бари.
Если трамваи на конной тяге москвичи называли конкой, то электрический трамвай — электричкой. В советские годы депо продолжало работу как Бутырское грузовое, отсюда по Москве развозились грузы — дрова, керосин, уголь, шпалы, стройматериалы для метрополитена. В 1965 году депо было закрыто, но оставалось на балансе Мосгортранса. Несколько лет назад историческое здание было реставрировано. Ныне здесь баня.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 123 года.Советский пассажирский автобус Я-6 идёт по Ленинградскому шоссе. Такие гоняли по Москве с начала 1930-х.
На втором плане чёрно-белого снимка угадываются купола бывшего ресторана «Яр» — творение архитектора Адольфа Эрнестовича Эрихсона.
В первые годы советской власти «Яр» был закрыт. В начале 1930-х годов там размещался кинотехникум, а с 1930 года — ВГИК. В 1939-м здание было немного перестроено под Центральный дом гражданского воздушного флота. В 1952 году бывший «Яр» был ещё раз перестроен. Купола исчезли. Появился ещё один этаж.
С 1950-х здесь гостиница «Советская» с одноимённым рестораном. В наше время ресторан при отеле снова называется «Яр».
Рядом стоит бывший доходный дом владельца «Яра» Алексея Акимовича Судакова. Дом также проектировал Эрихсон.
За последние 90 лет Ленинградское шоссе стало проспектом и было сильно расширено.
Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 90 лет.Бывший Николо-Заяицкий переулок (ныне 2-й Раушский). Перед вами дом причта храма Николы Заяицкого. Причтом назывались церковнослужители.
Храм Николая Чудотворца, именуемый в народе Заяицким, был возведён в 1740−1750-х годах. Предполагаемый архитектор — князь Дмитрий Васильевич Ухтомский. Дом, где жили священно- и церковнослужители, возведён в те же годы. Это типичное строение XVIII века. В 1932-м храм был закрыт и приговорён к сносу. Но снести полностью не получилось. Дом причта сохранился полностью.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 90 лет.Станция метро «Парк культуры» Кольцевой линии была открыта 1 января 1950 года.
Серый цвет станции дал лопотинский мрамор (он же лопота). Этот сорт имеет красивый рисунок серых и черных прожилок. Говорят, изначально архитектор станции Игорь Евгеньевич Рожин планировал отделать стены белым мрамором. Но не вышло.
Это станция глубокого заложения. Оттого у неё такие мощные пилоны. Каждый пилон украшен барельефами работы художника Исаака Моисеевича Рабиновича. Например, ближний барельеф называется «Футболист». Остальные: «Цветоводство», «Игра в шахматы», «Камерный концерт», «Авиамоделирование», «Влюблённые», «Лыжники», «Теннис», «Каток» и так далее.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 70 лет.Храм Святых бессребреников Космы и Дамиана. Угол Маросейки и Старосадского переулка. 1882 год. За полтора века здесь почти всё изменилось. Даже храмовая ограда была снесена в 1929-м.
Храм закончен строительством в декабре 1793 года по проекту архитектора Матвея Фёдоровича Казакова. Отделка и роспись затянулись на десятилетие.
В первые советские годы храм был закрыт. В 1930-е власти Москвы намеревались Косму и Дамиана снести полностью. Но, по счастью, не случилось. В 1960-х годах внутри работали макетная мастерская и клуб автомототуристов.
Храмовая ограда была восстановлена в 1972 году. Почти в то же время за церковью вырос чёрный корпус Министерства машиностроения СССР.
Обе фотографии сделаны почти с одной точки.Перед вами главный дом имения Марфино. Он был возведён в 1830-е годы для графини Софьи Владимировны Паниной (она была женой вице-канцлера Никиты Петровича Панина). Марфино было разрушено и сожжено после нашествия французов в 1812 году и фактически было возведено заново. Проектировал знаменитый архитектор Михаил Доримедонтович Быковский. Он увлекался готикой и всё имение застроил в неоготическом стиле. Чёрно-белая фотография главного дома сделана незадолго до революции 1917 года.
Последней частной владелицей имения была внучка Паниной и её полная тёзка Софья Владимировна. Её называли красной графиней за либеральные убеждения. После февраля 1917 года она успела поработать во Временном правительстве на постах замминистра (тогда называли: товарищ министра) в министерствах госпризрения и народного просвещения.
В 1918 году большевики национализировали Марфино. Там разместился дом отдыха. Назывался «Здравница кустаря». Затем он перешёл на баланс Управления ВВС РККА и был переименован в «Красный лётчик». С 1980-х здесь Марфинский центральный военный клинический санаторий.
Обе фотографии сделаны с одной точки.Главный вход во Дворец культуры автозавода имени Сталина (также известного как ДК ЗИЛ). Чёрно-белая фотография сделана в 1934-м или 1935 году, то есть, ещё до завершения строительства.
Работы начались в 1930 году. Сначала были снесены большинство построек древнего Симонова монастыря: пять храмов, красивейшая колокольня, Сторожевая и Тайницкая башни. Также было уничтожено монастырское кладбище. Таким образом расчищали место под будущее здание.
Проектировали Дворец братья Леонид и Александр Веснины. Первая очередь сдана в 1933-м. Реализовать замысел полностью архитекторам не удалось. Например, не был построен большой зрительный зал. Он должен был стоять отдельно от основного здания.
Строительство было завершено в 1937-м. Спустя четыре года началась Великая Отечественная. Дворец сильно пострадал от немецких бомб, а послевоенная реконструкция несколько исказила конструктивистский облик Весниных. Несмотря на драматическую, а подчас трагическую историю, ДК — выдающийся памятник эпохи.
Обе фотографии сделаны с одной точки.Архитектор Алексей Викторович Щусев позирует на фоне строящегося ресторана Казанского вокзала. Чёрно-белая фотография сделана, вероятно, в 1916 году. Видно, что фасад закончен, идут отделочные работы. Как раз в 1916 году Щусев пригласил художника Евгения Евгеньевича Лансере расписывать интерьеры зала. К сожалению, из-за войны, революции строительство затянулось на долгие 27 лет. Лансере закончил свою работу в 1932 году.
Ресторан был огромен. Илья Ильф и Евгений Петров шутили, что Ярославский вокзал легко может поместиться в большом буфете-ресторане Рязанского вокзала. Казанский тогда назывался Рязанским.
Обе фотографии сделаны с одной точки.Мы на 5-й улице Ямского Поля. Перед вами первое в мире учебное заведение для цирковых артистов. Так писали советские газеты.
Осенью 1927 года в Москве решением Наркомата народного просвещения СССР были открыты трёхлетние курсы циркового искусства. Под здание приспособили бывшие купеческие конюшни с манежем на 5-й улице Ямского Поля. В 1930 году курсы были преобразованы с техникум циркового искусства.
Перед Великой Отечественной для Государственного училища циркового и эстрадного искусства было возведено новое здание: цирковая арена без зрительских трибун.
В 1987 году училищу присвоено имя Михаила Николаевича Румянцева (Карандаша, лучшего клоуна Советского Союза). Он учился здесь. Здесь учились Наталья Варлей (спортсменка, комсомолка, просто красавица), легендарный Олег Попов, Леонид Енгибаров (грустный клоун), Юрий Куклачёв. Здесь также очень недолго учился Вячеслав Иваньков, вошедший в новейшую историю России как Япончик.
Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около полувека.Апрель 1934 года — печальный месяц в истории Москвы. Начался снос Сухаревой башни — невесты Ивана Великого (так называли башню москвичи). Неувядаемый образец великого строительного искусства, известный всему миру, — так говорили о башне Щусев, Фомин, Грабарь, Жолтовский.
Печально известному тресту «Мосразбор» понадобилось два месяца, чтобы разметать по кирпичику памятник русского зодчества.
Гиляровский описывал эти драматичные дни: «Первым делом с неё сняли часы и воспользуются ими для какой-нибудь другой башни, а потом обломали крыльцо, свалили шпиль, разобрали по кирпичам верхние этажи и не сегодня-завтра доломают её стройную розовую фигуру...»
250-летняя башня была снесена полностью к середине июня. Сломали башню — лучше стало, объявил москвичам председатель Моссовета товарищ Булганин.
Часы с Сухаревой, кстати, были перенесены в Коломенское, на Передние ворота Государева двора. Старые соседи башни по 1-й Мещанской (ныне проспект Мира) — трёхэтажный дом купца 1-й гильдии Павла Семёновича Малютина и двухэтажный Екатерины Михайловны Асикритовой — до сих пор на местах.
После того разрушения Большой Сухаревской площади дали новое имя — Большая Колхозная. Историческое название вернули уже в 1990-х годах.
Разница между снимками чуть более 90 летХрам Илии Пророка, что на Воронцовом поле. 1903 год.
Когда-то здесь было село Воронцово, и храм был сельским. При Иване Великом неподалёку был возведён загородный царский дворец; храм поменял статус на придворную церковь. В течение веков он строился, перестраивался, разбирался и возводился вновь. Сохранившаяся церковь была возведена в стиле барокко в XVIII веке. В 1878 году архитектором Павлом Петровичем Зыковым была поставлена высокая колокольня в стилистике древнерусской архитектуры.
В первые советские годы, в 1929-м, храм Илии был закрыт. Колокольня выступала за красную линию, потому была разобрана с формулировкой: исторической ценности не имеет, мешает проезду транспорта. Здание церкви сохранилось. Но было перестроено. Там разместился Музей искусств народов Востока. Относительно недавно были возобновлены богослужения.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей чуть больше 120 лет.Село Зюзино. 1957 год. Вдали храм во имя святых мучеников и страстотерпцев Бориса и Глеба. Рядом с храмом еще стоит низкая деревянная колокольня. В то время храм был закрыт. Главный купол разобран.
В 1960 году село Зюзино, оно же Скрябино и Скорятино, бывшее некогда центром Зюзинской волости, вошло в состав Москвы. Спустя несколько лет началась реставрация храма, возведённого в конце 1690-х по заказу князя Бориса Ивановича Прозоровского — он владел имением Зюзино с 1687 года.
За прошедшие почти 70 лет здесь почти все изменилось. Под асфальтом исчезла старинная булыжная мостовая.
Обе фотографии сделаны с одной точки.
Бывшее епархиальное училище имени Фёдора Архиповича Копейкина-Серебрякова в Большом Предтеченском переулке. Возведено в 1904 году по проекту архитектора Московской епархии Николая Николаевича Благовещенского.
Копейкин-Серебряков — уроженец Рыбинска, был записан московским купцом по первой гильдии. Вместе с братом Филиппом Архиповичем держали водочный завод на Новой Басманной. Фёдор Архипович также владел мыловаренным и свечным заводами. Скончался в 1900 году и завещал 200 тысяч рублей на строительство мужского и женского начальных училищ. Перед революцией в Москве действовало Акционерное общество Химических заводов Копейкина-Серебрякова.
В советские годы здесь была школа, сначала простая, затем вечерняя; теперь — Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии «Планета». Здание хорошо сохранилось, за исключением большого кокошника. В 2018 году бывший училищный дом внесён в реестр памятников.
Большой Предтеченский назван по храму Рождества Иоанна Предтечи, что на Пресне. В советские годы переулок стал Большевистской улицей, но в начале 1990-х было возвращено прежнее имя.
Старая фотокарточка сделана в 1913 году.Большой Трёхгорный переулок. Пожарная часть Трёхгорной мануфактуры. 1920-е годы. На дальнем плане позади депо проглядывает башенка семейного дома Прохоровых — основателей мануфактуры.
О пожарной части сохранились минимальные сведения. Судя по фото, пожарная команда передвигалась на автомобиле АМО Ф-15 (выпускался с 1926-го по 1929 год). Здание депо значится в документах как 1926 года постройки. Ныне надстроено и пристроено. В нём с трудом можно узнать бывшее пожарное депо.
Трёхгорная мануфактура была прогрессивным предприятием. При заводе появились первые в России фабричный театр, вечерние классы для обучения, библиотека для рабочих и даже санаторий. К концу XIX века прямо рядом с Прохоровской фабрикой был построен целый жилой рабочий городок с родильным приютом, досугом, вечерней школой и ремесленным училищем. Жилые корпуса Трёхгорки сохранились по сей день.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей чуть менее века.Бывший Тверской тракт (теперь это Ленинградский проспект). Петровский путевой (или подъездной) дворец.
Строительство было поручено императрицей Екатериной II архитектору Василию Ивановичу Баженову, но в итоге всё сделал Матвей Фёдорович Казаков. Дворец был заложен в сентябре 1776 года, вчерне закончен за три года, в 1779-м. Ещё несколько лет ушло на отделку и оформление.
Он строился в память о победе в Русско-турецкой войне. Использовался для остановки монарха по пути в Москву или из неё. Сама Екатерина Великая останавливалась здесь только два раза и в общей сложности провела две недели.
Осенью 1812 года, убегая из горящей Москвы, во дворце был Наполеон. Русские цари использовали дворец в дни коронации как последнюю остановку по пути в Москву. Здесь же проходили торжества по случаю восшествия на престол. Последним из монархов здесь был Николай II. В дворцовом храме проходила панихида по жертвам Ходынки, которая находилась совсем недалеко от дворца.
В годы Первой мировой дворец использовался как лазарет. Сюда даже были проложены рельсы, чтобы доставлять раненых трамваем. В 1923-м во дворец заехала Академия Воздушного флота имени Жуковского. Ныне здесь музей, гостиница и Дом приёмов правительства Москвы.
Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 120 лет.Жилой дом для военнослужащих Военно-воздушной инженерной академии имени Жуковского был построен в 1930 году. Через пять лет дом справит вековой юбилей.
Архитектор проекта — Труфанов. В газетах тех лет он был указан даже без инициалов. Возможно, это единственный его проект. Восьмиэтажный дом, четырёхподъездный, с высотой потолков три метра. До сих пор смотрится как современный.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей чуть больше 90 лет.В 1865 году коммерции советник Козьма Терентьевич Солдатёнков (представитель известной старообрядческой купеческой фамилии) выкупил у Василия Львовича Нарышкина старинную нарышкинскую усадьбу в Кунцеве. С тех пор это место называлось дачей Солдатёнкова. На чёрно-белом кадре хорошо заметна стоящая перед домом тонкая изящная колонна с вензелем императрицы Екатерины II. Высеченная из уральского мрамора, она была пожалована Нарышкину государыней Екатериной Алексеевной. Некоторое время колонна украшала имение Нарышкиных в Петербурге — Левендаль, а позже была перевезена в Москву.
На основании колонны были две надписи: «Столб первый Сибирский Мраморный привезенный в С.Петербург в 1769 г., поставлен в селе Кунцеве в 1841 г.» На другой стороне: «Пожаловано Её Императорским Величеством Екатериною Второю в 1769 г. Г-ну Обер Шталмейстеру Льву Александровичу Нарышкину».
В 1874 году Козьма Терентьевич выстроил новый дом. На старинных фотографиях он называется по-разному: то дача, то дворец. Правда, дворец был деревянный. После революции дом был национализирован, колонна разбита. Её фрагмент был найден в парке в 2020-м. В 1976 году дом полностью сгорел в пожаре, но был воссоздан в кирпиче. В наше время он также горел. С 2015 года здесь идут реставрационные работы.
Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 120 лет.Московский газовый завод. Производственный корпус для выпуска водяного газа. 1913 год.
Водяной газ получают продуванием водяного пара сквозь слой раскалённого угля или кокса.
Церемония открытия Московского газового завода состоялось в декабре 1866 года. Газ подавался по трубам и распределялся по сети уличных фонарей — их зажигали по вечерам фонарщики. Самые первые из 2000 фонарей были зажжены в том же декабре 1866-го. Сначала на Кузнецком мосту (пробный), затем у Архангельского собора в Кремле (торжественный).
Завод начинался как частный, переходил из рук в руки, владели им иностранцы, но в 1905 году он оказался на балансе столичных властей. Корпус для производства водяного газа был возведён в 1912-м. В годы Первой мировой завод работал на нужды фронта: тут выпускали толуол и даже ручные гранаты.
После запуска в 1946 году газопровода Саратов—Москва, завод сосредоточился на выпуске газооборудования. В наше время остановлен, корпуса были реконструированы под офисы. Корпус по выпуску водяного газа сохранился, только вид на него почти полностью закрывают новые здания. Впрочем, часть разглядеть можно.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет.Станция «Охотный Ряд» в 1935 году. Единственная Московского метрополитена, менявшая имя четыре раза. Открылась как «Охотный Ряд». В 1955 году стала имени Кагановича, затем снова «Охотный Ряд», в 1961 году — «Проспект Маркса», в 1990-м вернулось прежнее название.
Открыта 15 мая 1935 года в составе первой очереди. Архитекторы — Дмитрий Николаевич Чечулин и Юрий Александрович Ревковский.
На станции работало отделение телеграфа — пассажиры могли отправить телеграмму. Ранее по оси центрального зала были размещены высокие и массивные торшеры. К сожалению, они были демонтированы, так как мешали людскому потоку. Сейчас похожие торшеры можно встретить на станции «Новокузнецкая».
Обе фотографии сделаны с одной точки.Легендарному зданию газеты «Известия» в этом году 100 лет. В 1925-м состоялась закладка редакционного корпуса на Страстной площади. Архитектор Герш Беркович Бархин жил напротив строительной площадки — в доме Нирнзее — и наблюдал за ходом работ до самого окончания. С Бархиным над проектом работали архитектор Иван Андреевич Звездин, а также инженер Артур Фердинандович Лолейт (основатель научной школы теории железобетона).
Строительство было завершено в 1927 году — к 10-летнему юбилею Октябрьского переворота (так официально назывался праздник Октябрьской революции). Около года корпус стоял пустым, и только осенью 1928 года сюда переехали редакция и типография первой советской газеты... В 2018 году здание было восстановлено архитектором Алексеем Гинзбургом — правнуком Бархина.
На чёрно-белой фотографии рядом со зданием «Известий» стоит дом Римских-Корсаковых, более известный как «дом Фамусова» из-за Александра Сергеевича Грибоедова. Он бывал здесь весьма часто. Читал вслух хозяевам и гостям. Захаживал сюда и другой Александр Сергеевич — Пушкин. Историческое здание, пережившее французскую армию и пожар 1812 года, было разобрано в конце 1960-х ради строительства нового корпуса газеты «Известия».
На чёрно-белом снимке справа видна часть монастырской ограды Страстной обители. В 1920-х монастырь был закрыт. В нём размещался военный комиссариат, затем архив; с 1928 года — Центральный антирелигиозный музей Союза безбожников СССР. В 1937-м монастырь был снесён.
Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей чуть больше 90 лет.Студия «Детфильм» и Государственный институт кинематографии на Ленинградском шоссе. 1930-е годы. На самом деле бывший легендарный ресторан «Яр».
В 1939 году началась реконструкция по проекту архитектора Павла Николаевича Рагулина при участии Николая Ивановича Механикова. 16 августа 1940 года здесь открылся Центральный дом Гражданского воздушного флота (он же клуб лётчиков).
Шатровые эрихсоновские купола были разобраны, фасад обрёл единую высоту. Но по каким-то причинам пространство между башнями было не надстроено, а закрыто глухим парапетом. Из-за этого фальшивого фасада на крыше здания не была установлена массивная скульптурная композиция — самолёт и авиаторы (фото проекта сравнительных фото).
«Весь новый фасад представляет собой декоративную стену, скрывающую своими прямолинейными очертаниями весьма разнообразные контуры старого здания, имевшего трёхчастную композицию с башнями, — писал архитектор Маслёнников в 1941 году. — Сооружённый ныне антаблемент возвышается местами на 5−6 метров в виде парапета над крышей и подчёркивается значительной поверхностью стен, свободной от оконных проёмов».
Здание окончательно было завершено только в 1952 году архитекторами Павлом Штеллером, Иосифом Ловейко и Виктором Лебедевым. Они выстроили новый этаж. С 1950-х годов здесь гостиница «Советская» с одноимённым рестораном. Впрочем, ресторан при отеле снова называется «Яр». Восстановлены даже прежние интерьеры.
Обе фотографии сделаны с одной точки.Проект Центрального дома Гражданской авиации. Ахитектор Павел Николаевич Рагулин
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Ну, пока остановимся, продолжение следует...
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