Федор Полетаев - герой Италии

Эти события происходили вдали от России, в горных районах северной Италии, где в годы Второй мировой войны существовало партизанское движение, в котором вместе с итальянцами боролись против фашизма люди разных национальностей. Среди них был русский артиллерист Федор Поэтан, который героически погиб, был посмертно награжден золотой медалью «За воинскую доблесть» и со всеми воинскими почестями был похоронен в Италии. Новости СМИ2

Но из-за путаницы в фамилии только спустя много лет удалось установить, кем на самом деле был этот человек.



На фронт из рязанского села



Федор Полетаев на службе в армии и в начале войны



Как стало известно спустя 17 лет после гибли героя итальянского сопротивления Поэтана, он оказался уроженцем деревни Катино Рязанской области. Он родился в 1909 году, в простой крестьянской семье, и его настоящее имя было Федор Андрианович Полетаев. В возрасте 14 лет в 1923 году уехал на заработки в Подмосковье, в Павлово-Посадский район. Работал грузчиком на торфоразработках.

В 1929 году женился на Марии Калининой.

В 1931м Фёдор Андрианович с женой вернулся к себе на родину, в село Катино, где в мае у них родилась дочь Александра.

В том же году, осенью, он был призван в Красную Армию, служил в артиллерийском полку Московской пролетарской трелковой дивизии. В армии освоил профессию кузнеца.

После демобилизации в 1933 году Фёдор Полетаев вернулся в село, забрал жену с детьми (сын Миша родился в 1932 году) и уехал на Кубань в станицу Старомышастовскую, где работал кузнецом. Однако в январе 1935 года из-за болезни детей семья была вынуждена вернуться на родину, в село Катино. В том же году в семье Полетаевых случилось горе: дети заболели полиомиелитом. Сын Миша умер, а дочь Шура сумела перебороть болезнь, но навсегда осталась глухонемой. После этого они переехали в село Петрушино (ныне Скопинский район Рязанской области). Осенью 1936 года у них родилась дочь Валя, а потом - два сына: в 1938 году — Николай, в 1940 году — Михаил.

Когда началась Великая Отечественная война, старшей дочери было всего 10 лет. Федора призвали на фронт, где он воевал в 28-м гвардейском артиллерийском полку, получил звание сержанта.



Как Федор Полетаев попал в плен





Федор Полетаев служил в артиллерийской дивизии



В августе 1942 года отряд Федора Полетаева попал в окружение. На берегу Дона, возле деревни Раздольное, завязался сильнейший бой, во время которого он получил тяжелое ранение в ногу.

Боевые товарищи смогли вынести Федора с поля боя, но из-за полученного ранения он не мог двигаться, и им пришлось оставить его в одной из местных деревень, где ему оказали помощь.

В этой деревне Федор провел несколько месяцев. Поправившись, он решил прорываться к своим через линию фронта, но ему это не удалось. Он был схвачен немцами и отправлен в лагерь для военнопленных.

Сначала Федор Полетаев был объявлен пропавшим без вести, затем - погибшим и даже похороненным в братской могиле на месте последнего боя. Спустя некоторое время появилась информация, что он добровольно сдался немцам в плен, и его стали считать предателем. И только спустя 17 лет после окончания войны стала известна его истинная история.



Побег и превращение в Поэтана





Герои итальянского движения Сопротивления



После того как Федор попал в плен, его в течение двух лет перемещали по разным лагерям для военнопленных, размещенных на территории Европы. Несколько раз он пытался совершить побег, но безрезультатно - каждый раз его ловили и возвращали в лагерь, меняя только местонахождения.

Весной 1944 года его отправили в немецкую воинскую часть, расположенную на севере Италии, где вместе с другими заключенными он выполнял различные работы по строительству. Здесь Федор подружился с пленными советскими солдатами Николаем Петуховым и Николаем Кочкиным. Несмотря на жесткий режим содержания, им удалось установить связь с итальянскими партизанами.

Спустя несколько месяцев с их помощью друзья организовали побег и присоединились к итальянским силам Сопротивления, так называемым бригадам Гарибальди. Сначала они воевали в одной бригаде, потом их пути разошлись, и они потеряли связь друг с другом.

Федор Полетаев воевал в составе бригады под названием «Орест», принимая активное участие в боях против фашистов. При включении в списки партизан итальянцы неправильно написали его фамилию и отчество, изменив их на свой лад - Федор Александр Поэтан. Позднее это нашло отражение и в документах, что вызвало путаницу, из-за которой героя долгое время не могли идентифицировать.



Гибель героя





Федор Полетаев



Не зная итальянского языка, Поэтан участвовал во многих боевых операциях, отличаясь необычайной смелостью, выдержкой и хладнокровием в самых критических ситуациях, за что завоевал любовь и уважение итальянцев. На его счету было немало убитых фашистов.

Свой последний бой Поэтан принял в конце войны, 2 февраля 1945 года, у небольшого итальянского поселения Канталупо-Лигуре. Бригада Федора попала под немецкий обстрел и была буквально прижата огнем к земле. И тогда Федор решил схитрить.

Он бросился вперед и на чистом русском языке крикнул фашистам, что они окружены русскими солдатами, и сопротивление бесполезно. Ошеломленные немцы решили, что русские уже здесь, на севере Италии, и начали сдаваться в плен. Но, увидев бойцов Сопротивления, один из фашистов понял, что их обманули, и выстрелил Федору в голову.



Расследование историка Смирнова и звезда Героя





Родственники Федора Полетаева на месте гибели Героя



Его похоронили со всеми воинскими почестями, наградив посмертно самой высшей наградой Италии - золотой медалью «За воинскую доблесть». Могила героя Италии — русского крестьянина из под Рязани Федора Полетаева

Он стал единственным в истории иностранцем, получившим эту награду, но еще долгие годы никто не знал, что Федор Александр Поэтан - это и есть Федор Полетаев, которого на родине считали то пропавшим без вести, погибшим и похороненным в братской могиле, то предателем.

Установить истину удалось лишь в 1962 году, когда писатель Сергей Смирнов, изучавший историю жизни Полетаева, проанализировав события, нашел его друга Николая Петухова, с которым Федор когда-то бежал из фашистского плена.

Подняв множество документов и сопоставив различные факты, он выяснил, что это один и тот же человек. Так было вписано в историю еще одно имя Героя и стало известно еще об одном подвиге, среди многих подвигов простых советских солдат, которые пока не обрели широкую известность.

25 мая 1947 года в Генуе советскому консулу были вручены для передачи семье Героя награды: золотая медаль «За военную доблесть» на синей муаровой ленте и бронзовая пятиконечная звезда — знак бойца Гарибальдийской партизанской бригады. На обратной стороне медали выгравировано имя — Фёдор Александр Поэтан. Эту награду Итальянского сопротивления в самой Италии получили немногие.

Только спустя 15 лет, 26 декабря 1962 года указом Президиума Верховного Совета СССР Фёдору Полетаеву было присвоено посмертно звание Героя Советского Союза. Произошло это благодаря тому, что советский писатель и общественный деятель Сергей Смирнов, изучив документы и фотографии, доказал, что человек, носивший имя Фёдор Поэтан, является советским солдатом Фёдором Андриановичем Полетаевым.

Вдова Мария Полетаева наконец-то узнала, что её супруг пал смертью храбрых. После войны она искала его, но следов не нашла. Она так и не получила похоронку в 1945м. Она не считалась вдовой участника Великой Отечественной войны, тем более - героя войны, ей пришлось одной поднимать четвёрых детей, работая день и ночь.

В честь Героя названы улицы в 11 городах мира, в пяти из них ему установлены памятники. С именем и портретом Полетаева выпущены медали и марки. В знаменитом фильме “В бой идут одни старики” показана могила героя в Генуе. Памятник на месте гибели Фёдора Полетаева в Канталупо-Лигуре

До Победы герой не дожил всего три месяца.

Внук героя, его тезка Федор Михайлович Полетаев работает в администрации Рязани и активно сотрудничает с итальянцами. Внук Федор Полетаев

В честь Федора Полетаева названы улицы в Москве, Рязани, Липецке, Караганде, Миассе, Скопине, Туапсе, Черновцах, Мариуполе, Темиртау, а также в Генуе, где она зовётся вия Фёдор (via Fiodor). В его честь установлено несколько памятников: в Москве, в Рязани, в Павловском Посаде, в Генуе, в Канталупо-Лигуре. Был также памятник в Красногорске (он же Кизилтог), что в Узбекистане, но в 2014 году власти города приняли решение его снести. Памятник Федору Полетаеву в Рязани

Имя героя носит нефтеналивное судно в Италии.

Документальный фильм Виктора Лисаковича «Его звали Фёдор» получил приз «Серебряный голубь», МКФ неигрового и анимационного кино в Лейпциге, в 1963 году. Последняя фотография Федора

https://kulturologia.ru/blogs/160424/59741/

https://dzen.ru/a/XNNenP2NxgCvdu6A

https://sandinist.livejournal.com/721965.html