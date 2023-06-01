Две России - одна умирает за вторую

Автор — журналист и писатель Владлен Чертинов, в прошлом – военкор Автор — журналист и писатель Владлен Чертинов, в прошлом – военкор

10 мая украинская сторона распространила два видео, сделанных с дрона. На них запечатлены самоубийства двух российских солдат. На одном боец, оказавшийся в безвыходной ситуации, подрывает себя гранатой, на другом – стреляет в себя из автомата. О чём и о ком думали эти люди перед тем, как решиться на такое, чем укрепляли свой дух? Ведь, наверное, они могли сдаться в плен, но выбрали смерть.

Эти кадры теперь не выходят у меня из головы, когда вижу мирную жизнь: кафе и рестораны, забитые посетителями, толпы болельщиков, идущих на «Зенит», фестиваль корюшки, афиши, зазывающие на концерты, а скоро ещё – «Алые паруса». Такое ощущение, что есть две России: одна умирает на фронте, а другая, как ни в чём ни бывало, наслаждается жизнью. Первая умирает за вторую.

Ржака и жрака

13 мая я заглянул в интернет-афишу и выяснил, что в оставшиеся дни месяца в Петербурге пройдут 62 мюзикла, 163 шоу и 103 стендапа. В моём мозгу это никак не укладывается.

Больше всего добивают стендапы – представления в стиле Комеди-клаба, когда несколько бугаев, как правило, мобилизационного возраста, хохмят на сцене, и юмор их, как правило, ниже пояса, да ещё и с наркоманским подтекстом. «Чёрный стендап», «Стендап топовых комиков», «Питерский стендап», «Взрослый стендап», «Премиум стендап», «Фреш стендап», когда же фантазии не хватает, сгодится и просто «Очередной стендап» – имя им легион. А публика во время этих стендапов, сидя за столиками, что-нибудь ест и пьёт. В общем, одни шутят тупым концом, другие ржут и жрут. А третьи умирают. Там трагедия, а здесь – комедия.

От вышеописанного лично у меня возникают ассоциации с падением Римской империи.

Пир во время войны

Вот что происходило с римским обществом в период упадка Рима. Прежние нравы – скромность, выносливость, мужество, простота – которые и позволили создать великое государство, в его предсмертный период сменились стремлением к роскоши, праздности и развлечениям. Новые стандарты задавала верхушка общества. Элитарии соревновались друг с другом виллами, особняками, пирами. Перед пирующими выступали фокусники, танцовщицы. Процветало чревоугодие. Увеличилось число поваров и кондитеров.

Того же самого – хлеба и зрелищ, жраки и ржаки – требовал и народ. Государство тратило много денег на организацию массовых праздников, на представления для толпы в честь разных богов. Было введено много нерабочих праздничных дней.

В этом тотальном стремлении к получению удовольствий и потребительству в римском обществе перестала цениться семья. Она превратилась в обузу, потому что мешала получать удовольствия от жизни. Женщины не хотели рожать, заботились о фигуре.

Если раньше римская молодёжь стремилась к военным подвигам, то в период предсмертной агонии Рима главным жизненным ориентиром стали богатство – бабло. На смену скромности и стыдливости пришли излишества и разврат. Разложение римского общества началось с головы, с элиты.

А благодаря тому, что вместо прежних благородства и честности в обществе стали процветать лживость и лесть, правящая верхушка перестала адекватно оценивать реальность. Да и сама была рада обманываться – правители боялись допускать до себя честных людей, ибо, как писал Гай Саллюстий Крисп, «царям честные люди подозрительнее, чем дурные, и чужая доблесть всегда их страшит».

С кого начинается Родина?

Примерно в те же дни, когда в бою покончили собой оба наших безымянных солдата, хоронили модельера Валентина Юдашкина. Об этом рассказали все СМИ. В Россию пожаловала певица Пугачёва, осудившая вместе со своим мужем Галкиным (признан в России иностранным агентом) спецоперацию, и перед ней на похоронах расшаркивался, целовал ей руки пресс-секретарь верховного главнокомандующего, ведущего эту самую спецоперацию. Как можно уложить это всё в голове? И… совместить в одной стране.

Тогда получается, наши солдаты воюют и умирают и за это тоже. За то, чтобы Пугачева и Собчак, плюя в Россию во время войны, могли безнаказанно, когда захотят, в неё возвращаться. Воюют за того же Юдашкина, кавалера орденов Почета и «За заслуги перед Отечеством», который, по некоторым сведениям, с 2015 года не подавал налоговые декларации и задолжал государству миллионы рублей. Но государство деликатно не беспокоило Юдашкина, а на его похороны пожаловал лично пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Точно так же лишь после бегства Чубайса за границу во время СВО стали проводиться проверки сведений о спрятанных в европейских банках его миллиардных счетах. Правильнее будет сказать, что Чубайсу дали сбежать. Точно также как Юдашкину дали спокойно умереть. Потому что они оба – представители элиты, и им можно стоять над законом.

И этот анти-список тех, с кого у нас «начинается Родина», можно продолжать бесконечно.

Наши солдаты воюют и погибают за банкиров и олигархов вроде Абрамовича, Тинькова, Фридмана, высасывающих соки из российского народа и российской земли. Эти трое давно уже за границей. Но многие всё ещё здесь.

Воюют за главу Центробанка Эльвиру Набиуллину, безнаказанно позволившую Западу ограбить Россию на 300 миллиардов долларов, а арестованные в ответ деньги западных компаний втихаря выводить из страны.

Воюют за Сбербанк, который после 2014 года вкладывал миллиарды долларов в Украину и опосредованно финансировал ВСУ, отказываясь при этом работать в российском Крыму, и первое региональное отделение там открыл лишь спустя 14 месяцев после начала СВО.

Воюют за бизнесменов, задирающих цены на бронежилеты. За коррупцию в оборонной промышленности, продолжающуюся даже во время СВО, о чём на днях сообщил глава следственного комитета Бастрыкин. «Очень много мошеннических схем реализуется даже в сфере оборонной промышленности. В это тяжёлое для страны время, выполняя оборонзаказ, нашими корпорациями допускаются факты коррупции и воровства. Дальше уже просто ехать некуда», – заявил он буквально.

Воюют за генералитет, который не обеспечил армию дронами, связью и другим необходимым для ведения тяжёлой войны, переложив многие из этих забот на волонтёров. За российскую таможню, которая не пропускает грузы для фронта, собранные волонтёрами.

Воюют за то, чтобы дочь и зять министра обороны в разгар жестокой войны имели возможность прожигать жизнь в Дубае, а бывшая (формально) жена заместителя министра обороны – тусоваться в Куршевеле в одной компании с певцом Валерием Меладзе, который до этого на другом курорте произносил кличи украинских нацистов, правда, шёпотом.

Воюют за фейерверки Собянина и марафоны Беглова (на легкоатлетический марафон «Белые ночи», проводившийся всегда силами петербуржцев и обходившийся прежде в два миллиона рублей, в трудном для всей страны 2022 году питерская власть выделила аж 34,6 миллиона, отдав право организовать забег москвичам).

Воюют за новых россиян – мигрантов, заселяющих Россию с лёгкой руки властей, в то время как старые россияне гибнут на фронте. Воюют за тех, кто сбежал от мобилизации в Грузию и Казахстан, но, по словам пресс-секретаря президента Пескова, всегда может вернуться. Воюют за то, чтобы Песков и дальше мог нести свою «пургу» (выражение главы государства).

Почему сегодня воевать труднее, чем в Великую Отечественную

Сколько же мужества нужно, чтобы продолжать воевать, зная всё то, о чём написано выше! На мой взгляд, нашим солдатам сегодня гораздо труднее, чем их дедам и прадедам в Великую Отечественную войну. Потому что те знали: за ними – весь народ, вся огромная страна, «вставшая на смертный бой», превратившаяся в единый военный лагерь. На миру и смерть красна. А сегодня они умирают в одиночестве и безвестности.

Общество и журналисты даже не пытались выяснить имена этих двух героев, покончивших собой в бою где-то в Донбассе. Когда похожим образом в Сирии подорвал себя лётчик Сергей Филиппов, об этом говорили повсюду, его наградили посмертно званием героя России. А тут тишина. Хотя эти два бойца тоже вели бой до последнего и не сдались врагу.

Или другой пример. Когда были распространены кадры, опять же сделанные с украинского дрона, на которых российский солдат дважды откинул от себя, сброшенные на него гранаты, его личность сражу же попытались установить. Нашлись сразу несколько кандидатов в герои. Массово появлялись заголовки типа «Русский солдат непобедим». Но ведь двое погибших, которых показали 10 мая, тоже ушли непобеждёнными. Почему же вокруг них нет такого же ажиотажа? Может быть, потому что тот остался жив, а эти погибли? Может быть, о лётчике Филиппове мы знаем потому, что в Сирии наши погибали редко, а на Украине погибают часто? Плохих новостей и так слишком много, зачем лишний раз портить населению настроение… Лучше уж устраивать стендапы, «Алые паруса» и фестивали корюшки. Прямо как в последние годы Римской империи, когда на страну надвигались варвары, а население продолжало наслаждаться жизнью, не подозревая, что наслаждаться осталось недолго.

Уже ясно, что в последние годы наша власть допустила много серьёзных ошибок, которые очень дорого стоили стране и народу. И то, что сегодня власть сознательно усыпляет народ мирной жизнью, на мой взгляд, – очередная большая ошибка. Очередная потеря драгоценного времени, сравнимая с Минскими соглашениями и заморозкой в 2014 году «Русской весны».

Владлен Чертинов

https://rodinananeve.ru/dve-rossii-odna-umiraet-za-vtoruyu/

