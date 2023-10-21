«Как в лучших советских фильмах» - разведчик и медсестра встретились на СВО и с тех пор неразлучны

Лейтенант разведки Алексей и ефрейтор-медик Алёна познакомились на полигоне перед отправкой в зону СВО и с тех пор не расставались. Вместе они пережили прилёты, сыграли полевую свадьбу и завели щенка по кличке Донбасс. Свою историю любви молодожёны сравнивают с кино, в котором есть место и комедии, и драме. RT узнал подробности военно-полевого романа.

«Помните фильм «Офицеры»? Вот Лёша как будто оттуда: порядочный, честный, доблестный. Сейчас таких редко встретишь, — рассказывает RT Алёна. — Наша история — как в лучших советских фильмах про войну».

Уроженцу чувашского города Шумерли Алексею с позывным Кирей — 30 лет. С военным делом он знаком с раннего детства: «Мой отец служил в танковом полку в Приморском крае. Я с пятого класса дважды в год ездил на военные сборы и был без ума от этого: весь год тренируешься, чтобы потом показывать хорошие результаты. Бывало, неделю жили в палатках в военной форме, всё по-настоящему».

После техникума Алексей пошёл в армию и решил остаться в Вооружённых силах РФ. С 2012 года служил в Ивановской области, там же получил высшее техническое образование агроинженера. В августе 2022 года прибыл на полигон, а оттуда — в зону боевых действий, где стал командиром роты.

Омичке Алёне — 31 год. Она так же, как и Алексей, решила связать свою жизнь с армией ещё в школе. «Десантуру» с отцом пересмотрела», — шутит собеседница RT. У хрупкой девушки за плечами 36 прыжков с парашютом: «Я с детства была экстремалкой и непоседой, ничего не боялась: то с гаражей прыгали, то на стройке. Переломов было много. После ряда травм в спортивной гимнастике пошла в ДОСААФ — в парашютный спорт. Но женщинам попасть в десантники почти невозможно, поэтому я решила пойти служить по медицинской части».

Алёна поступила в медицинский колледж, а затем в институт. Она дипломированный реабилитолог. В память об увлечении парашютными прыжками взяла себе позывной Небо.

В армию девушка попала не сразу. Первый раз она пришла в военкомат после окончания медицинского колледжа в 19 лет. «На меня смотрят и говорят: «Девочка, давайте вы потолстеете маленько [я тогда весила 47 кг] и придёте». Сказали, нечего мне в армии делать, — вспоминает Алёна. — Я вернулась в военкомат через полтора года, на этот раз вместе с подругой. Нам дали отношение (документ, который выдаёт командир части с ходатайством о принятии гражданина на военную службу по контракту. — RT).

А у меня как раз сессия в институте началась. Я попросила на пару недель отсрочить, чтобы сдать экзамены. Мне разрешили, но в итоге вместо меня взяли другую девочку. Очень обидно было! Так я снова оставила мысли о службе — на этот раз на девять лет».

В третий раз Алёна отправилась в военкомат уже после начала специальной военной операции, в феврале прошлого года. «Меня попытались отговорить: «Вы девчонка молодая, зачем вам туда?» Естественно, я понимала, что происходит за ленточкой, не питала иллюзий, и отговорить меня было невозможно. Формирования медроты пришлось ждать четыре с половиной месяца, на другие контракты я идти не хотела. Так 17 июля 2022 года я прибыла в часть, там начались подготовка, обучение, знакомство с армией», — рассказывает Небо.



Любовь и танки

Знакомство будущих супругов произошло, по их характеристике, «при очень странных обстоятельствах». «Мы с девочками жили на полигоне, — рассказывает Алёна. — Ребята-танкисты предложили нам покататься. Мы, гражданские, конечно же, согласились. Когда ещё так прокатишься! Вечером приехал командир полка и устроил разнос: «Вы совсем сдурели? Всех увольняю!»

Пока девушки собирали вещи в медчасти, к ним заглянул Алексей. Оказалось, что в этот день в его роте отравились несколько бойцов. «Я пошёл за лекарствами, а девочки все сидят поникшие, плачут. Спросил, что случилось, они рассказали. На всякий случай обменялись со всеми телефонами. Тогда я увидел Алёну в первый раз и понял, что влюбился», — вспоминает Кирей.

«Ну как можно было полюбить зарёванную девчонку с опухшими глазами? — удивляется Алёна. — Мы сдали все армейские вещи, сели в машину, нас отвезли под ближайший город и высадили на трассе. А у нас ни денег, ни понимания, как добираться дальше. Девочки позвонили знакомому военному юристу, тот им посоветовал вернуться. А я не решилась ослушаться приказа и осталась одна на трассе.

На дворе ночь, я сижу, реву, думаю, как с таким позором домой ехать. В этот момент звонит Лёша и говорит: «Здравствуйте, я к вам сегодня заходил. Как у вас дела, всё решилось?» Я рассказываю всё как есть. Он приехал через час, погрузил вещи в машину, и мы молча поехали обратно».

Кирей предложил утром отвезти Алёну на вокзал: «Я спала в машине. Утром доехали до города, Лёша дал денег на билет. Меня это поразило: человек видит меня впервые, а уже так заботится. Два дня я пробыла в городе в ожидании поезда. Всё это время Лёша приезжал ко мне, мы гуляли. Всё было как в старом кино: скромно, неспешно, даже в чём-то робко. За ручку взял один раз, когда дорогу переходили».

Алёна вернулась к своим сослуживцам спустя месяц, и в тот же день Алексей приехал проведать её. «Мы молча стояли в обнимку минут 15. Девчонки мои слезу пустили. Потом рассказали, что весь этот месяц Лёша приезжал к ним помогать, у них был тяжёлый период. Первая фраза, которую я услышала от девчонок, была: «Если ты Кирея обидишь, мы тебя прибьём». А через месяц он сказал, что я буду его женой».



Свадьба под сетями

Алексей и Алёна поженились спустя десять месяцев после знакомства, 23 июня 2023 года. «Сделали бы это и раньше, но обстоятельства не позволяли, — делятся с RT молодые. — То времени не было, то ЗАГС в местах, где мы стояли, не работал».

Изначально играть свадьбу на передовой влюблённые не планировали. «Мы не хотели праздник устраивать, но мои девочки настояли. Где-то купили фату, сказали: «Алёнка, сегодня только ты должна быть красивой». Я надела белый сарафан, а все остальные были одеты по форме. Из ЗАГСа Лёша меня выносил на руках, все кричали, бросали конфетти. В лесу рядом с домом натянули маскировочные сети, повесили ковёр, украсили немного и устроили простой деревенский праздник. Вспоминаем всё это до сих пор. Мы снова смогли почувствовать радость и на время забыть о каких-то плохих моментах».

Для семей Кирея и Неба новость о свадьбе стала приятным сюрпризом. По словам Алёны, сильнее всего удивились её родственники: «Я всегда громче всех заявляла, что никогда замуж не пойду. И только сейчас понимаю, как же была права мама. Она говорила, что когда я встречу своего человека, то пойму это сразу».

Про мужа Небо говорит, что с первых дней он был её ангелом-хранителем. В прошлом октябре супруги попали под обстрел. «Ночью находились на улице: старшина сварил картошку, сидели под навесом кушали. Алёна — слева от меня, напротив — два товарища боевых, — вспоминает Алексей. — Я не помню точно, как именно, но я повалил лавочку и накрыл Алёну своим телом. После этого было ещё пять прилётов».

«Я даже среагировать не успела: услышала свист, потом грохот — и в следующее мгновение уже лежу на земле. Это был мой первый прилёт, и в первые мгновения я не могла сориентироваться. Но услышала, что старшина кряхтит. Я к нему ползу, Лёша куда-то убежал. Через секунды приносит броню, мы одеваемся. У старшины, вижу, — ранение головы. Мы, пока тихо, понесли его в укрытие. И тут началась моя первая боевая работа, когда ты уже не в комфортных условиях в своей операционной, а в каком-то подвале, у людей паника, и ты решаешь, что и как делать. Ты уже просто борешься за жизнь. Нам тогда повезло, нас было трое медиков. Мы быстро, слаженно работали и оказали для транспортировки всю необходимую помощь», — рассказывает Алёна.

Алексей тем временем взял машину, старшину погрузили на заднее сиденье и без фар, в полной темноте повезли в ближайшую больницу. «Ночи были очень тёмные — ни звёзд, ни луны. Но мы всё-таки успели его довезти, — делится собеседник RT.

— Прошёл почти год, старшина идёт на поправку».

Супруги мечтают о собственном доме, полном детей. Но службу заканчивать не планируют. «У нас есть ротвейлер, мы его в Мелитополе купили на рынке прошлой зимой. Назвали Донбасс, так он с нами везде. А с большой собакой нужен большой дом, и детки чтоб были, — рассуждает Алёна. — Но Лёша — действующий военный и будет служить дальше, нужно будет только решить, в каком городе».

https://russian.rt.com/ussr/article/1211642-razvedchik-medse...