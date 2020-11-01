Газета «Советская культура» 1962 года и американский Хеллоуин

- 4 страница газеты

"Если заглянуть в универсальные магазины любого из городов Соединенных Штатов Америки, то вам обязательно бросятся в глаза стенды, от которых веет чем-то смертельно-ужасным. Оранжевые фонари, напоминающие тыквы, в контурах которых явственно проступают черты черепа, картонные скелеты, костюмы ведьм с лицами трупно-зеленого цвета, длинными, острыми, крючковатыми носами, зловещие маски каких-то низколобых и клыкастых гориллоидов, хищные хари убийц, пиратов, бандитов.

Рядом с этой устрашающей бутафорией лежат гирлянды разноцветных шариков — это жевательная резинка, из которой, как говорят, можно еще выдувать пузыри, там же лежат и коробки со сладостями. Соседство, казалось бы, странное, но, оказывается... Все это предназначено для ежегодного детского праздника под названием Халовин. Причем, все устрашающие предметы покупаются для детей, а сладости для взрослых.

Праздник начинается 31 октября и продолжается неделю. К нему идет лихорадочная подготовка.

Особенно волнуются взрослые, запасая конфеты, фрукты или просто деньги. Беспокоиться есть о чем. В это время по домам ходят ватаги ряженых ребят, вид которых вызывает содрогание. Они беззастенчиво проникают в квартиры и произносят два сакраментальных слова: "Трок о трик", что означает — "угощай или пакость" (парафраз бандитского — "доллар или в морду").

Нужно улыбаться и незамедлительно одаривать ребят. Если вы им ничего не дадите или угощенное будет недостаточно полноценным, то юные американцы могут ворваться в комнаты, поломать мебель, перепачкать стены, двери, побить окна.

Полиция в такие дела не вмешивается — детишки резвятся...

Этот "милый обычай" ничего не имеет общего, например, с рождественским колядованием украинских парубков и дивчин, о чем так живописно писал в свое время Гоголь.

Нет, здесь не поют коляду под окнами, здесь не шутят, не играют, здесь требуют и умеют в случае чего выразить свое недовольство. Халовин напоминает инсценировку бандитского налета среди бела дня.

Американцы довольно наивно мне объясняли, что, мол, Халовин прививает детям деловую хватку и инициативу. Мне же казалось, что он возбуждает низменные инстинкты. Ведь это. по сути, напоминает шантаж и вымогательство.

Об этом показавшемся мне странным обычае я часто вспоминал, сидя у серебристого экрана телевизора. Вспоминал потому, что именно через это чудо современной техники наряду с интересными и полезными вещами хлещет мутный поток фильмов и телепостановок, где смакуется патология, грубая сила, жестокость, убийства"

Юрий Малышев, спец. корр «Советской культуры». Нью-Йорк, Москва.

https://portal-kultura.ru/upload/iblock/be1/1962.12.18.pdf

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