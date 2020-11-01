Газета «Советская культура» 1962 года и американский Хеллоуин

"Если заглянуть в универсальные магазины любого из городов Соединенных Штатов Америки, то вам обязательно бросятся в глаза стенды, от которых веет чем-то смертельно-ужасным. Оранжевые фонари, напоминающие тыквы, в контурах которых явственно проступают черты черепа, картонные скелеты, костюмы ведьм с лицами трупно-зеленого цвета, длинными, острыми, крючковатыми носами, зловещие маски каких-то низколобых и клыкастых гориллоидов, хищные хари убийц, пиратов, бандитов.
Праздник начинается 31 октября и продолжается неделю. К нему идет лихорадочная подготовка.
Особенно волнуются взрослые, запасая конфеты, фрукты или просто деньги. Беспокоиться есть о чем. В это время по домам ходят ватаги ряженых ребят, вид которых вызывает содрогание. Они беззастенчиво проникают в квартиры и произносят два сакраментальных слова: "Трок о трик", что означает — "угощай или пакость" (парафраз бандитского — "доллар или в морду").
Нужно улыбаться и незамедлительно одаривать ребят. Если вы им ничего не дадите или угощенное будет недостаточно полноценным, то юные американцы могут ворваться в комнаты, поломать мебель, перепачкать стены, двери, побить окна.
Полиция в такие дела не вмешивается — детишки резвятся...
Этот "милый обычай" ничего не имеет общего, например, с рождественским колядованием украинских парубков и дивчин, о чем так живописно писал в свое время Гоголь.
Американцы довольно наивно мне объясняли, что, мол, Халовин прививает детям деловую хватку и инициативу. Мне же казалось, что он возбуждает низменные инстинкты. Ведь это. по сути, напоминает шантаж и вымогательство.
Об этом показавшемся мне странным обычае я часто вспоминал, сидя у серебристого экрана телевизора. Вспоминал потому, что именно через это чудо современной техники наряду с интересными и полезными вещами хлещет мутный поток фильмов и телепостановок, где смакуется патология, грубая сила, жестокость, убийства"
Юрий Малышев, спец. корр «Советской культуры». Нью-Йорк, Москва.
https://portal-kultura.ru/upload/iblock/be1/1962.12.18.pdf
Страницы 2 и 3:
https://t.me/otdel_gazet_RNB/484
Свежие комментарии