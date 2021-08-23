Кто и как предал Родину в июне 1941 года - факты, даты, фамилии

Боевое донесение 22 июня 1941 года (здесь и далее - документы ЦАМО)

С начала Великой Отечественной войны прошло 80 лет, однако её история полна «белых пятен». До сих пор не дан ответ о причинах катастрофического поражения Красной Армии в 1941 году. Нет ответа, почему уже в первые месяцы войны сдалось огромное количество кадровых военных, а неопытные ополченцы, у которых была одна винтовка на двоих, предпочитали смерть плену.

Долгое время на государственном уровне существовала версия, согласно которой успеху гитлеровцев сопутствовал фактор «внезапности», а также «огромный перевес сил». Документы, рассекреченные Минобороны РФ, показывают, что эти объяснения несостоятельны.

Кроме того есть результаты расследования, проведённого ещё в 1941 году. Его провело контрразведывательное управление Наркомата обороны СССР. Было установлено: ключевую роль в катастрофе Красной Армии сыграл разгром в первые же дни войны Западного фронта, а также прикрывавшей его северный фланг 11-й армии Северо-Западного фронта. Это произошло по причине халатности, трусости, открытого предательства.

Задание на проведение авиационной игры в связи с интенсивной переброской Германией войск к госгранице СССР (май 1941 г.)

Также следствие сделало вывод о предательском поведении некоторых членов Главного военного совета РККА. Главный военный совет РККА был высшим руководящим органом по управлению Красной Армией. Все решения в нём принимались коллегиально, а его члены имели равные права. И как же повели те, кто являлись «главнокомандующими»?

Генерал армии Дмитрий Павлов: на четвёртый день войны «эвакуировался» (по сути, сбежал), бросив вверенные ему войска.

Маршал Григорий Кулик: при отступлении выбросил оружие и документы, переоделся в крестьянскую одежду, передал командование младшему офицеру, после чего спрятался в обозе.

Если так себя вели «главнокомандующие», что же можно было ожидать от красноармейцев?!

Насколько выводам этого расследования можно доверять в наши дни? Мы имеем возможность сопоставить факты, раскрытые Минобороны РФ, с выводами контрразведчиков Наркомата обороны СССР.

Шифровка, в которой содержится предупреждение о нападении на СССР 22-23 июня и приказ занять огневые точки в ночь на 22.06.1941 г.

18-20 июня 1941 года командование всех западных округов получило приказ: под видом «учений» вывести войска на оборонительные позиции. Поздно вечером 21 июня 1941 года поступила команда: приготовиться к отражению агрессии нацистской Германии.

Только командование Западным особым округом не выполнило это распоряжение. В результате советские войска в Белоруссии оказались в летних лагерях, а не на оборонительных рубежах в момент атаки Вермахта.

Командование округом вывело из Минска практически все зенитно-артиллерийские подразделения ПВО. Город оказался незащищённым перед авианалётами. Это позволило германским ВВС в первые же часы войны разрушить коммуникации, связывавшие Минск с фронтом. К 7 часам утра 22 июня 1941 года штаб Западного фронта утратил проводную связь даже с армиями. 24 июня прямым попаданием авиабомбы был разрушен и сам штаб. После этого командование Западным фронтом поспешило «эвакуироваться», а если быть точным – сбежало. Бросило вверенные ему части на произвол судьбы. Как видим, на лицо халатность, трусость, предательство.

Открытое предательство произошло и в расположении 11-й армии. Конкретно предательство 29-го (Литовского) корпуса. Это формирование досталось в наследство от буржуазной Литвы. Оно представляло собой бывшую литовскую армию, кадровый состав которой до 1940 года воспитывался в антисоветском духе. Уже в первый день войны до 80% Литовского корпуса перешли на сторону Гитлера. На фронте образовалась брешь, в которую хлынули танковые дивизии Вермахта.

Немец-перебежчик косвенно подтвердил подготовку нападения Германии на СССР (20 июня 1941 г.)

Одновременно в тылу 11-й армии активизировалось нацистское подполье. Литовские националисты, координируемые абвером, взяли под контроль: 22 июня 1941 года – Каунас; 23 июня - Вильнюс. 24 июня связь с 11-й армией была окончательно утрачена. Не обошлось и без предательства в штабе Северо-Западного фронта, заместитель начальника которого, генерал-майор Фёдор Трухин перебежал к немцам.

Результат: 3-я танковая группа Вермахта, встречая незначительное сопротивление, зашла глубоко в тыл войскам Западного фронта. Пройдя за четыре дня до 350 км, она уже 26 июня 1941 года вышла к северным окраинам Минска. Столица Белорусской ССР имела мощную систему укреплений, но обороняться на них было некому. Вслед за командованием Западным фронтом, из города «эвакуировались» все войска. В итоге две армии, сражавшиеся западнее Минска, были окружены и уничтожены.

Как видим, приведённые факты совпадают с выводами следователей 1941 года. Совпадают с ними и заявления таких полководцев, как Андрей Ерёменко, Константин Рокоссовский, Иван Конев, Родион Малиновский, Василий Соколовский. Они, как и контрразведчики Наркомата обороны, утверждали: причина катастрофы РККА была связана с её системой управления.

Шифровка от 19 июня, содержащая указания оборонительного характера

Со времён Гражданской войны 1918-1922 гг. система управления Красной Армией базировалась на принципе «военной демократии» (коллегиальности). На практике такой подход выливался в трусость, халатность, безответственность, предательство. Когда военнослужащие теряют веру в командование, они не воюют. Они дезертируют и сдаются в плен. Так и происходило в первые месяцы войны. И длилось это до тех пор, пока в РККА не закончились игры с «военной демократией».

8 августа 1941 года была введена должность верховного главнокомандующего Вооружёнными силами СССР. Был установлен принцип единоначалия.

7 ноября 1941 года новый руководитель Красной Армии показал всей стране, что не сбежал, не скрылся в обозе, не спрятался в бункере. Продемонстрировал, что будет биться до конца. Это резко контрастировало с поведением его предшественников и произвело впечатление. Вся страна поверила в Победу.

Подлинная карта со схемой расположения войск и направлений ударов в первые дни войны

Юрий Городненко

https://e-news.su/mnenie-i-analitika/386426-kto-i-kak-predal...