Питерские парадные

Парадная дома Северина - Нарышкиных Год постройки особняка — 1840. В первой половине XIX века дом принадлежал банкиру А.И.Северину, затем семье Нарышкиных. Позднее здесь располагалась резиденция царских военных министров: В.А.Сухомлинова (1900 – 1915) и А.А.Поливанова (1915 –1916). В парадной сохранились оригинальные элементы оформления: лепнина, камин, люстры, кованые элементы лестниц.

Вход в парадную свободный (в часы работы расположенного в здании бизнес-центра). Адрес - наб. реки Мойки, 67-69

Роскошная открытая парадная на Казанской, 7.

Внутри находятся офисы, общественные пространства и музей «Титикака»

В музей сходим отдельно, а вот фото парадной покажу тут.

Отреставрированная печь царских времён в парадной доходного дома Смирнова Эта финская печь находится в доходном доме А.А.Смирнова. В прошлом году волонтеры команды "ГэнгЪ" ее отреставрировали. Печь очистили от советской краски, а также вернули ей некоторые недостающие детали - их воссоздали из гипса. 12-я линия В.О., 29

Доходный дом фруктового магната Ивана Семёновича Крючкова Иван Семенович Крючков происходил из семьи крестьян города Рыбинска. Свой бизнес начал с "погреба фруктовых товаров" на Большой Охте. Он устанавливал низкие цены, а товар с дефектом продавал с большой скидкой, чтобы не залеживался. Подход оказался верным. Уже к 30 годам он владел оптовой торговлей бакалеей и фруктами, рядами в Апраксином дворе, тремя крупными магазинами на Невском и собственными складами. Со временем интересы Крючкова расширились до банковской сферы — он вошел в правление нескольких финансовых институтов. А вершиной карьеры стала должность председателя Петербургской купеческой управы.

Крючков диверсифицировал бизнес и купил несколько доходных домов в центре города. Один из них — в Чернышевом переулке (ныне ул. Ломоносова), где он сам и обосновался, заняв весь второй этаж. И, конечно, судя по фото, становится ясно, что парадная явно нуждается в сохранении и реконструкции.

И вот в пику этой парадной, другая.

Это бывший доходный дом. Отличный пример, как восхитительно может выглядеть парадная в старом фонде, когда жильцы любят и ценят свой дом.

В парадной лицевого фасада в трех окнах лестничного объема сохранились фрагменты полихромных свинцово-паечных витражей в стиле модерн. Выразительность этих витражей и бóльшая, чем в других домах, площадь сохранности, делает их одним из самых выдающихся и ярких комплексов художественного остекления в старом фонде Петербурга. Парадная отреставрирована силами местных жителей, чистая, с большим количеством витражей. В окне одной из квартир на втором этаже заметен рисунок витражного заполнения в виде виноградной лозы с гроздьями ягод, в характерной для начала ХХ века стилистике.

Ординарная ул., 10

Парадная в доме Г.Ф. Вучиховского Витраж в доме Г. Ф. Вучиховского - уникальный пример декоративного остекления в мавританском стиле, который считается одним из самых ранних в рядовой жилой застройке Петербурга. просп. Римского-Корсакова, 33

Роскошная парадная дома купца Бекеля В 1881-1883 гг. арх. Ф. К. Пуншель возвел для него трехэтажный дом, выделявшийся изысканной и дорогой отделкой фасада, где использованы гранит, импортный облицовочный кирпич, керамика, кованые металлические украшения.

Хозяин рассматривал дом не только как собственное жилье, но и как рекспектабельное представительство для богатых коммерческих компаний. Этой задаче отвечали и интерьеры: мраморная парадная лестница с цветными витражами, просторные и нарядные апартаменты с паровым отоплением, еще только входившим в петербургский быт, зимний сад.

Домовладелец имел здесь собственную роскошную квартиру и собственную контору углепромышленного и торгового общества "Павел Беккель". Другие парадные помещения в разное время арендовали за весьма высокую арендную плату конторы крупных петербургских заводов: Невского стеаринового, Калинкинского пивоваренного, Товарищества паровых русских маслобоен и т.п. В начале ХХ в. дом перешел к гофмейстеру двора А. П. Струкову, участнику войны 1877-1878 гг.

С 1919 г. здесь находится Гидрологический институт.

1932 - надстроен до 5 этажей

2-я линия В.О., 2

И на сегодня все.