Польша продолжает газовать...

Польша продолжает строить из себя крупного газового игрока на европейских подмостках.

На фоне безответственного поведения цен на газ на европейских биржах, уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры подтвердил намерение польского правительства прекратить сотрудничество с Газпромом в конце 2022 года, в день окончания действия контракта. То есть, Польша еще год будет получать российский газ по низким ценам, а потом бросится в океан сжиженного газа и увлекательный мир свободных цен.

Для этого Варшава уже заключила долгосрочные контракты с американскими компаниями. Президент польской государственной компании PGNiG Ежи Квечинский рассказал, что у Cheniere Energy Польша обязалась закупать 1,95 млрд. кубометров ежегодно, у Sempra Group — 2,7 млрд, а у Venture Global LNG — 4,73 млрд. Также у PGNiG останется действующий контракт с Qatargas на поставку 2,7 млрд кубометров в год, который истекает в 2034 году. А американские заключены на срок до 2042 года. Для справки, средняя себестоимость добываемого газа в США составляет 150-250 долларов. А его еще необходимо доставить в порт, упаковать, покатать на кораблике и распаковать.

Германия же, например, получает российский трубный газ по долгосрочным контрактам по 220 долларов.

И конечно, пресловутая труба из Норвегии Baltic Pipe, проекту которой в этом году уже исполнилось 20 лет. Когда ее достроят, а Польша очень рассчитывает что это произойдет к 2023 году, по ней пойдет, чистый как слеза ребенка, норвежский газ. Проектная мощность трубы составит 10 млрд. кубов. Польша забронировала 8 млрд. Норвежцы, покачивая головой, говорят о возможности ее заполнить 3 миллиардами, так как за 20 последних лет объем добываемого газа в Норвегии неуклонно падает. Да и новое правительство страны будет следовать европейской директиве и не только не наращивать, но и снижать добычу углеводородов.

Если сейчас Польша получает 10 млрд. кубометров российского газа, 1,1 млрд. сжиженного газа из Катара и 5 млрд. добывает сама, то впереди ее ждут увлекательные отношения с американскими партнерами.

Казалось бы, Польша полностью заместит российский газ. А если учитывать свой собственный газ, у Польши еще и излишки образуются, которые она планирует пустить на продажу. И все у Польши должно получиться. И будет ей счастье. Молодцы.

Но, как всегда, гладко было на контрактной бумаге.

Отказавшись от контрактов с Газпромом, Польша лишается транзитных денег за прокачку российского газа по газопроводу "Ямал" в Германию. И встает в один ряд неудачников, рядом с Украиной. Почему? Да все очень просто. По высохшему трубопроводу "Ямал" поляки планируют раздавать свой сжиженный и норвежский газ. То есть Польша сокращает поставки российского газа в Германию, забирает у кого-то из европейцев норвежский газ, да еще и забирает часть трубопровода "Ямал" для своих нужд.

Не уверен, что Россия и Газпром согласятся на такие действия панов. Не уверен, что и Германия будет этим довольна, и не будет уже сейчас добиваться снятия любых возможных ограничений с "СП-2". И, надо полагать, снимет.

При этом немецкая промышленность, используя российский трубный газ по "СП-2", снижает себестоимость своей продукции и получает конкурентные преимущества перед европейскими и заокеанскими производителями.

Также удивительно видеть контракты на поставку американского газа сроком до 2043 года. А как же углеродный след? А как же углеродный налог? Ведь американский газ добывается самым жестким для экологии образом. Затем его сжижают, везут на танкерах, а потом еще и регазифицируют. Сплошной урон экологии.

По итогам 2021 года Польша прогнозирует употребить 18,5 млрд. газа вместо обычных 16, а к 2036 году эта цифра достигнет 34,7 млрд. А это не много ни мало полностью загруженный газопровод "Ямал-Европа".

Тут уже не до польских амбиций стать газовым хабом для Прибалтики и Украины, тут бы самой без газа не остаться.

В общем, не хватило масштаба мысли и глубины планирования польским политикам глядя в светлое будущее своего газового хозяйства. Уже сегодня становится понятным, что не только хабом Польша стать не сможет, но и дальше придется покупать российских газ если не напрямую, то так же, как и Украина, под одеялом реверса из той же Германии. А пока Польша раскочегаривает угольные топки на своих угольных электростанциях, против чего активно выступают в ЕС и запрещают Польше добывать уголь.

Кстати жителям Украины будет полезно узнать, что Польша, заседая на всяких там "Крымских платформах", одновременно с этим закупает не абы какой, а самый что ни на есть сепаратистский, Донбасский уголек для своих станций и заводов.

А полякам, спокойно обманывающих украинцев, неплохо бы уяснить, как поступает Америка в определенных ситуациях, например, в Афганистане. Или как вчера они поступили с контрактом Франции на постройку подводных лодок для Австралии на 66 млрд. долларов. Правильно, смыли в унитаз.

Стоит задуматься, будут ли Штаты соблюдать контракты на поставку своего СПГ аж до 2043 года, если Байден подписал указ о прекращении выдачи новых лицензий на разработку месторождений нефти и газа на государственных землях и морском шельфе, а цены в Латинской Америке и в Азии будут выше, чем в Европе?

К тому же там американцам там ближе плавать, и нет никаких углеродных следов...

https://zen.yandex.ru/media/vecher/polsha-prodoljaet-gazovat...