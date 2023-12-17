Алексей Экимян - генерал, заставивший петь всю страну

В 70-е он возглавлял ГУВД Московской области, был начальником угрозыска. В 70-е он возглавлял ГУВД Московской области, был начальником угрозыска.

Днем ловил бандитов, а вечерами писал музыку.

"Снегопад" Брегвадзе, "Не надо печалиться", - визитная карточка "Самоцветов", "Я хочу, чтобы песни звучали", "Вот и встретились два одиночества" в исполнении Кикабидзе и еще много-много песен, которые брали в свой репертуар Кобзон, Магомаев, Зыкина, Лещенко, Мулерман... Один из лучших сыщиков страны был еще и одним из самых любимых народом композиторов. Ни одна "Песня года" не обходилась тогда без его хитов.

Представить страшно мне теперь,

Что я не ту открыл бы дверь,

Другой бы улицей прошел,

Тебя не встретил, не нашел…

- неслась изо всех радиоточек Советского Союза "Случайность" в исполнении незабвенной Герман. А написал ее специально для Анны самый молодой генерал-майор милиции (моложе был только Чурбанов, зять Брежнева) Алексей Экимян. И не только написал, но и сам сочинил партитуру для всех инструментов оркестра Юрия Силантьева, во время записи песни на фирме "Мелодия". Такого милиционера в СССР больше не было. Вахтанг Кикабидзе:

- Наше знакомство было странным. Однажды мне позвонили из Тбилиси, из УВД. Сказали, что приехал какой-то московский генерал, который в свободное время пишет песни и хочет, чтобы я их исполнил… Отбояриться не получилось – уже минут через 20 ко мне домой явились высокопоставленные чиновники, среди них Экимян в генеральской форме. Нехотя поехал с ними на студию. Но потом послушал песни, штук четырнадцать, и понял – то, что надо! Я записал их с ходу, на следующий же день. Даже не репетировал, настолько они оказались мелодичными: просто брал текст, слушал музыку – и пел… Утром зашел в студию с бутылкой коньяка, вечером вышел – коньяка не было, песни были!.. Экимян остался очень доволен. Позвонил мне, сказал, что хочет вместе сфотографироваться для диска. Я ответил: "Конечно! Только надень белый костюм. Как зачем?! Расписываться на твоем костюме стану, автографы давать!" Диск имел огромный успех. Назвали мы его "Пожелание" – по одноименной песне: "Я хочу, чтобы песни звучали, чтоб вином наполнялся бокал". И "Разговор" – оттуда же: "Вот и встретились два одиночества, развели у дороги костер". До сих пор на всех концертах эти песни пою, люди просят...

К сожалению, Алексей Гургенович умер, не дожив и до 55, не перенеся третьего инфаркта - работа в милиции, как и профессия актера, здоровья не прибавляет... Алексей Экимян вырастил двух прекрасных сыновей – Михаила и Рафаэля. Михаил стал композитором. А Рафаэль – милиционером. Как отец.

https://sadalskij.livejournal.com/2681257.html

Он был генералом милиции и композитором, невероятное сочетание два в одном. На переломе 60–70-х возглавлял уголовный розыск Московской области, раскрывал самые запутанные дела. В то же время страна его знала как известного композитора, автора песенных хитов. Алексей Экимян - необычный человек с необычной судьбой.

Детство. Отрочество. Юность.

10 мая 1927 году в Баку в семье Гургена Алексаняна и Елены Экимян родился мальчик, которого назвали Алексеем. Едва ему исполнилось 3 года, отец бросил семью и уехал в неизвестном направлении. Оставшись одной с ребенком на руках, и без средств существования, Елена переехала в Армению к родственникам. С ранних лет маленький Алеша проявлял интерес к музыке, и учился игре на скрипке. Специалисты отмечали его особую музыкальность и дар точно передать суть произведения. Казалось бы, профессиональная карьера одаренного подростка была предрешена, но карты спутала начавшаяся война. В 1941 году, чтобы прокормить семью, Алексей отправляется работать на железную дорогу. А в 1945 году, 18-летним парнем, с группой сверстников едет на Украину, в Харьков восстанавливать разрушенный немцами город. Там он попадает в неблагополучную компанию. Балуется картами, изъясняется исключительно блатным языком, и неизвестно куда бы завел его этот путь, если бы он не познакомился с воинами-армянами, вернувшимися с фронта. Они видят в парнишке доброе зерно, и, взяв над ним шефство, направляют на путь истинный. Именно по их настоянию он оканчивает вечернюю школу, после чего поступает во Владимирскую среднюю Школу милиции. По окончании учебы Алексей возвращается в Армению, и начинает работать в милиции Еревана. У него был особый дар и чутье раскрывать даже самые запутанные и тупиковые дела. Талантливый человек талантлив во всем.

История любви

В 1954 году Алексея Экимяна, как перспективного сотрудника направляют на учебу в Москву, в Высшую Школу МВД СССР. При школе была художественная самодеятельность. В эстрадном оркестре ВШ, он играл на скрипке, а в вокальном трио пела его будущая жена Валентина Карпова. Она была преподавателем немецкого языка. Красивая¸ умная, недоступная. Он полюбил ее с первого взгляда. Она же с осторожностью относилась к ухаживаниям горячего кавказца. Тем более что за спиной был неудавшийся брак, а на руках двое несовершеннолетних детей. Однако трудно было не поддаться обаянию и напору Экимяна, и в 1955 году они поженились. На следующий год, на свет появился их первенец Рафаэль, а спустя 5 лет Михаил. (Михаил стал композитором, а Рафаэль – милиционером. Каждый взял у отца по судьбе, которую так ярко и так талантливо прожил он один. ) В центре Алексей Экимян с супругой ( фотоархив Михаила Экимяна)

В 1957-м специально для конкурса самодеятельности, посвященного Всемирному фестивалю молодежи и студентов в Москве, Экимян написал свой первый опус «Фестивальный вальс». Председатель жюри, композитор Вано Мурадели, автор «Бухенвальдского набата» и других известных произведений, один из главных в могучей кучке советских композиторов того времени, вручая молодому офицеру первую премию, шутливо сказал: «Не знаю, товарищ старший лейтенант, дослужитесь ли вы до генерала, но композитор из вас, думаю, получится неплохой». К тому времени Экимян едва перешагнул 30 летний рубеж, а в его жизни началась новая полоса.

Он писал песни и ловил бандитов. Странное сочетание. Не правда ли… Молодая жена волновалась, каждый раз, когда он уходил на дежурство. Ведь ему предстояло ловить самых отъявленных бандитов - рецидивистов и маньяков. После тяжелых милицейских будней, приходя домой, он непременно садился за пианино и наигрывал, сочинял свои мелодии. Так снимал напряжение, полученное за день. Валентина Михайловна восхищалась его композиторским даром. Она же была его самым первым и верным слушателем. Именно ей он показывал все свои песни и ждал оценки, которые всегда были метки и полезны. Со стороны, глядя на эту крепкую и дружную семью, находилось много завистников. Еще бы, в доме Экимянов всегда царили любовь и взаимопонимание. Возможно, поэтому в экимяновских песнях так много тепла, душевности, любви, которую Алексей Гургенович черпал дома.

Труд песенника

Не надо печалиться,

Вся жизнь впереди,

Вся жизнь впереди-

Надейся и жди

Это только кажется, что песни создаются по наитию, велению муз. На самом деле это тяжелый, кропотливый труд. Работать над песней А.Экимян начинал с раннего утра. Сочиняя мотив, он, сотни раз повторял его, доводя до совершенства, добиваясь органичного звучания. Конечно, в большинстве случаев приходилось отталкиваться от текстов, благо повезло, поэты, работающие с ним, были выдающимися деятелями эпохи: Расул Гамзатов, Виктор Боков, Ашот Граши, Евгений Долматовский. Но бывало и наоборот, когда уже написана мелодия, а на неё создается текст, сделав песню чуть ли не гимном нескольких поколений, как это случилось с "Не надо печалиться, вся жизни впереди...". А дело было так. Однажды вечером в гости к Экимянам зашел Роберт Рождественский. Композитор стал показывать поэту свои песни, в том числе и мелодию со словами «Колышется рожь – придешь не придешь…» - что-то в русском стиле. Услышав музыку, Рождественский попросил записать её на аудиокассету. Через неделю, он пришел к Экимянам с уже готовым хитом «Не надо печалиться, вся жизнь впереди…». «Гениально!» - не сдержав эмоции, воскликнул композитор. Это была их единственная совместная песня, которую с успехом до сих пор поёт не одно поколение исполнителей.

Внутреннее чутье сыщика и композитора

Снегопад, снегопад…

Если женщина просит,

Бабье лето ее

Торопить не спеши

Во многих случаях он «слышал», кто бы мог спеть его песню. У него на это было особое чутье. Не даром же столько лет он проработал в Уголовном розыске. Говорят, когда он был Начальником Уголовного Розыска Московской области, преступность в этом необъятном регионе вообще сошла на нет. Слишком сильны были схемы, придуманные Экимяном по выявлению преступности.

Награды А. Экимяна за службу в МВД СССР:

- Орден Красной Звезды

- Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

- Медаль «За боевые заслуги»

- Юбилейная медаль «За доблестный труд (За воинскую доблесть). В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»

- Медаль «За отличную службу по охране общественного порядка»

- Юбилейная медаль «50 лет советской милиции»

- Три медали «За безупречную службу»: 1-й, 2-й и 3-й степени.

Он видел человека насквозь, словно сканировал его. Страшно не терпел непорядочных людей. Рассказывают, что как-то к нему пришел руководитель одного известного ВИА и довольно цинично пошутил, - сейчас напишите нам песню, сразу купите себе машину. Не долго думая, Алексей Гургенович схватил его за ухо и вышвырнул за дверь. Между тем, кто хоть раз поработал с ним, не чаяли в нем души. Но вернемся к его природному дару угадывать, кто же должен исполнять ту или иную песню. Например, это он решил, что песню «Вся жизнь впереди» будут петь именно «Самоцветы», понял, что их манера исполнения подойдет больше, чем чья-либо. Это он предложил свои песни Вахтангу Кикабидзе, на которого вышел по старым связям, через МВД Армении. И опять попал в десятку. Альбом «Пожелание», который они записали вместе в начале 80-х, вошел в десятку самых продаваемых альбомов года. Наконец, это его идея была предложить песню «Снегопад» именно Нани Брегвадзе. И это притом, что до Нани ее исполняли Людмила Зыкина, Валентина Толкунова, Раиса Мкртчян, но известность она получила благодаря Нани Брегвадзе. Эта песня навсегда вошла в историю женского романса.

Застольные песни, непьющего человека

Я хочу, чтобы песни звучали,

Чтоб вином наполнялся бокал,

Чтоб друг другу вы все пожелали

То, что я вам сейчас пожелал!

По жизни Экимян совсем не пил, при этом обожал застолья, любил принимать гостей. В доме Экимянов было четкое правило, если гость зашел на час угостить чаем со сладостями, если дольше - накормить. Этому правилу придерживаются до сих пор. За столом Алексей Гургенович, часто был тамадой. Он обладал прекрасным ораторским даром. Мог часами вести столы, без устали шутить, поднимать тосты, при этом никто и не замечал, что его бокал никогда не пустел. Он только делал вид, что пьет, а сам пригублял напиток и ставил на стол. Вот такой был трезвенник. В семье предполагали, что эта неприязнь к спиртному как-то связана с его детством или юностью. Возможно, был в его жизни эпизод, который начисто отбил у него желание пить. Сам же он никогда об этом не говорил. Так что это так и осталось тайной Экимяна. По иронии судьбы, его песни настолько любимы были в народе, что многие из них часто исполнялись в больших компаниях, за накрытым и хлебосольным столом. А, как известно, застольные песни - самые народные, а Алексей Гургенович писал именно такие, потому что в каждую вкладывал свою душу.

Уход в отставку. Встреча с отцом.

Вот и встретились два одиночества,

Развели у дороги костер,

А костру разгораться не хочется,

Вот и весь, вот и весь разговор.

Отдав службе в органах внутренних дел около двадцати семи лет, заслуженный работник МВД СССР Экимян в марте 1973-го ушел в отставку. Подавая рапорт, написал – «по состоянию здоровья», но коллеги не скрывали: руководство недовольно чрезмерной популярностью генерала в светских кругах. Для семьи настали нелегкие времена. Семья большая – четверо детей. Постоянного заработка не было, и это после персональной машины с шофером и генеральского оклада. Хорошо композитор Оскар Фельцман подсказал, что можно создать небольшой концертный коллектив и ездить с ним по стране. Так Экимян и поступил – сначала ездил с бригадой, потом один. Выступал в районных домах культуры, поселковых клубах. Он прошел сквозь огонь, воду и медные трубы, и к концу 70-х к нему, автору многих популярных песен, наконец, пришла народная слава. Появились диски-гиганты. Ни одна «Песня года» не проходила без его песен. Экимян был по-настоящему счастлив. Именно в этот момент на пике славы Алексея Гургеновича разыскал отец, бросивший его с матерью в детстве. Где ж ты был, папа, когда был мне так нужен? - спросил его Алексей, в душе так и не простив отца за предательство. Тот в ответ лишь развел руками. Экимян несмотря на сыновью обиду, все равно поступил с отцом по-христиански, пригласив погостить у себя на даче. Через 4 дня тот уехал. Больше о нем ничего не было слышно. Экимян в Армении (фотоархив А.Экимяна предоставленный его сыном Михаилом Экимяном) Армения - судьба моя

Армения - судьба моя

Я пою о Родине своей…

Экимян любил общаться с простым народом (фотоархив А.Экимяна предоставленный его сыном Михаилом Экимяном)

Армению Экимян любил безгранично. На расстоянии это чувство еще больше усилилось. Он мечтал написать песни о своей родине, и ему такой случай представился. Мать музыканта была знакома с женой Ашота Граши. Именно ей она рассказала, что ее сын Алеша пишет очень красивые песни. Через нее, она передала Ашоту контакты сына в Москве. Приехав в Москву, Ашот пришел в гости к Алексею. У них так много оказалось общих тем, что расставаться не хотелось, и Ашот принял предложение Алексея погостить у них несколько дней. Каждый день в разговорах об Армении они засиживались до поздней ночи. Уехав обратно в Ереван, Граши послал Экимяну несколько сборников своих стихов. Одно из стихотворений «Бари арагил», детский стишок про доброго аиста, настолько запал в душу композитору, что своей музыкой он наполнил его особым смыслом. Песня стала гимном, ностальгией всех армян живущих вне Армении. Затем появились другие песни, так родился первый цикл армянский песен Экимяна «Моя Армения», принесшие ему небывалую славу. Да, Экимяна в Армении не просто любили, его боготворили. Но на фоне всеобщей любви, было и немало завистников. В основном в профессиональном кругу композиторов. Многие из них никак не могли понять, как недоучка, бывший мент пишет песни, так полюбившиеся не только в Армении, но и в России и на Украине. Между тем, это не мешает ему в начале 1973 года, в Большом зале Ереванской Филармонии, при полном аншлаге провести свои авторские вечера, а в 1980-м году получить звание Заслуженного деятеля искусств Армении. Казалось бы вот оно счастье. Все к чему стремился достигнуто. Но… Последняя песня Экимяна

Чтобы в памяти чьей-то всегда,

Наше место не занято было.

В апреле 1982 года, в Москве, у него резко ухудшилось здоровье. Сказались два инфаркта, слабое сердце. Его положили в госпиталь МВД, и словно предчувствуя, что жить ему осталось недолго, он по личной инициативе организовал концерт для пациентов и врачей госпиталя. Аншлаг был полный. Люди не хотели его отпускать, прося на бис исполнить новые и новые песни. А спустя сутки после этого, Алексея Гургеновича не стало. Он умер 24 апреля (в черный день армянской истории), не дожив всего лишь нескольких недель до своего 55-летия. Узнав о печальной вести, армянское правительство вышло с предложением похоронить его на Родине. Ему устроили похороны на государственном уровне. У гроба стояло все Политбюро во главе с Кареном Демирчяном. Его похоронили неподалеку от могилы композитора Арно Бабаджаняна в Пантеоне, там, где покоятся самые выдающиеся деятели политики, науки и культуры. фотоархив А.Экимяна предоставленный его сыном Михаилом Экимяном

ДРУЗЬЯ ОБ ЭКИМЯНЕ

Из письма Расула Гамзатова Алексею Экимяну

«Дорогой мой Алексей! Тебе близки русские и украинские напевы, потому меня не удивляет, что ты создал отличные песни на стихи русские и украинских поэтов… Но для меня особой статьей остаются твои армянские песни, которые поет вся Армения – от детей до мудрых старцев. Недаром ведь Арам Хачатурян сказал, что твои армянские песни звучат как народные, что ты глубоко проник в душу армянской песни и постиг все замечательное, что она издревле несет в себе…»

Из письма Мариэтты Шагинян

«Дорогой тов. Экимян! Честно сказать, я не люблю эстрадной музыки, но, послушав несколько раз присланное Вами, должна признать, что по своему лиризму и по душевной какой-то чистоте звучания они мне понравились - особенно одна, где эстрадный оркестр звучит, как сазандары. Очень рада написать Вам о теплом своем впечатлении! И еще раз спасибо».

Из письма Зои Ивановны Микоян (после просмотра фильма «Моя Армения»)

«Вы удивительно хорошо поняли русскую душу. Надеюсь, аплодисменты кинозрителей после каждой понравившейся песни сказали Вам больше того, что сказали немногие из тех, кто был рядом с Вами за столом в Доме кино. Упрек в адрес режиссера и м.б. оператора, которым несколько изменило чувство вкуса и меры. На мой взгляд, слишком много «воды» и дымки и мало красот Араратской долины, чем так славится Армения (не назовешь же шашлык красотой Армении?) Впрочем, это все частности, а в общем спасибо за два часа хорошей, выразительной музыки! Рада знакомству с Вами и Вашей музыкой»

Лев Ошанин, предисловие к сборнику песен А. Экимяна «Берегите друзей» 1972 г.

«Гвардия композиторов-песенников в последние годы пополнилась еще одним именем. Именем Алексея Экимяна».

Юрий Маликов

Те люди, которым доводилось работать с Алексеем Гургеновичем, очень ему симпатизировали. Поначалу, разумеется, возникала настороженность: что еще за генерал-песенник? Но стоило познакомиться – лед моментально таял. Никакой напыщенности, никакого важничанья! Алексей Гургенович был человеком высокой культуры. Недаром к нему тянулись люди искусства: поэты, певцы, музыканты