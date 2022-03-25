15 фронтов, которые открыл Путин против Америки

Смотрю новости и вижу, какая была проделана гигантская работа президентом Путиным и его соратниками по подготовке к суверинизации России. По сути, сейчас Россия являет себя миру как ледокол, который ломает мировой порядок, выгодный исключительно англосаксам

Интересно то, что коллективный запад не вполне себе отдает отчет в том, что им приготовил Путин. Мне было интересно, а какие фронты приготовил коллективному западу наш президент.

изображение из сети интернет и в свободном доступе изображение из сети интернет и в свободном доступе

Насчитал аж 15 штук

Итак, вкратце:

Начнем с 1. Самого важного. Идеологического

Идеология "Открытого общества", которую проводит в мир Сорос и которую поддерживают западные финансовые круги породила нацизм и либерализм. Вроде бы эти две идеологии стоят на разных позициях, но по сути одно - фашизм. И разрушение России.

Что мы противопоставили? Патриотизм и денацификацию радикальным способом. Включили политическую волю и запад начал истерить, потому что Россия стала суверенной в идеологическом плане. И они это увидели. Запас прочности русского человека в духовном и идеологическом плане оказался очень высоким.

По сути, Россия выступает для мира психиатром планетарного масштаба и освобождает мир от морока либертарианских, искусственно созданных ценностей, ведущих в финалу человечества.

Политический: Репутация в мире у России после Сирии сильно поднялась. Давайте представим, какая будет репутация у России, когда она выступит лидером по слому старой модели однополярного мира и предложит свою. По сути, мир уже не будет прежним. А России есть что предложить: образ будущего мироустройства - исключение неоколониализма, который работал в пользу коллективного запада, и справедливость в международных отношениях.

Социальный: общество сплотилось, дегельментизация общества произведена путем отъезда их за бугор. Причем надо вот что заметить: Нас попробовали заставить себя стыдиться того, что русский , а заставили этим гордиться. То есть западные психологические технологии и методы социальной инженерии не сработали. Почему то русские, проживающие в России, плохо поддаются западной дрессировке.

Экономический: Россию вычеркивают из мировой финансовой системы. Как оказалось это даже хорошо, потому что Россия и Китай создали свою модель мировой финансовой система и к ней подключается все больше стран. Идет работы отвязки доллара от нефти. Санкции только ускоряют развитие России.

Военный: У какой страны мира есть оружие как у России? И опыт? кто может сравниться с Россией в военной сфере? Америки сейчас надо делать гигантские вливания в ВПК, а денег таки нет. Если СШа раньше могли себе третировать мир своей армией, то сейчас это ей сделать крайне сложно.

Наша Армия всех сильней. Доказано.

Технологический: Вооружения можно опробовать в реальном бою. Технологии которых у нас не было будут. Сейчас вливаются гигантские бюджетные вливания в технологии, в IT, в производство. Наша задача оторвать страну от зависимости в западных технологиях. Это работа по суверинизации экономики.

Территориальный. Мир оказался не таким как его рисовали западные политтехнологи. В мире накопилось много претензий к наглосаксам, страны обиды не прощали. Они их запоминали. И Россия дала странам возможность поквитаться с коллективным западом.

Восточная Европа: это ситуация на сопредельной территории. Союзное государство с Беларусью. Складывается впечатление, что и Сербия может попросится в союзное государство, так как она единственная страна в Европе, которая не поддержала санкции и на Сербию сейчас очень сильно давят в экономическом и политическом плане.

Кроме того, с ухудшением экономического состояния стран западной Европы поток финансовой помощи малым странам Восточной Европы будет сокращаться, а это вынудит эти страны искать нового экономического покровителя. Это может быть и Китай. И даже Турция.

Западная Европа: Санкции бьют по самой Европе, Россия санкции даже не включала. Топливо дорожает, беженцев много, промышленность останавливается. Есть риск повышения цен на продовольствие. По сути, Путин им организовал тоже самое,что ЗапЕвропа организовывала для других стран. Европейцы жить без комфорта не будут, поэтому наблюдаем как Европа будет выползать из под Америки.

Китай и Тайвань: Вчера на Тайване зазвучали призывы к населению острова защитить Тайвань. Вообще ситуация там интересная. Китай есть, нависает над островом, Американцы спасать островитян не будут. Такое впечатление, что Китай ждет завершения дел России по денацификации невменяемых

Саудовская Аравия и ближний Восток в целом: Ближний восток благожелательно относится к России и к тому, что она делает. Принц СА протроллил президента Байдена, а это демарш. По сути, если СА, Китай и Россия перейдут на торговлю нефтью без доллара, то СШа будет нанесен сильный удар. Кстати, СШа могут в регионе создать очаг сильной напряженности. Им деваться некуда, надо реагировать. Нефти у СШа нет, запасы на 30 дней.

Иран: С этими ребятами все просто. Байден попросил у них нефти, они шарахнули ракетами по их посольству в Ираке. И заключили с Россией договор на многие миллиарды по продовольствию. А Байдена отправили в пешее путешествие.

Африка: Наши ЧВК навели порядок в нескольких странах,в которых есть полезные ископаемые типа редкоземельных элементов. Африка целиком и полностью проигнорировала просьбы СШа осудить Россию. Этот факт таки произвел впечатление на США

Латинская и Центральная Америка: Никарагуа,Венесуэла и Куба поддерживают Россию. Как оказалось, что Аргентина в большой дружбе с Россией, а Президент Бразилии в бытность его приезда в Россию прямо заявил, что Россия может помочь Латинской Америки избавится от диктата Америки. И попросил Россию помочь Бразилии построить атомную подводную лодку. Надо заметить, что Бразилия это страна Брикс. а еще там делают хорошие самолеты и у меня есть предположение что скоро бразильские "Эмбраеры" будут летать над Россией

ПостСССР: Казахстан всем все объяснил.

СШа сейчас брошен вызов по 15 фронтам и им надо на него реагировать. А ресурсов становится все меньше. Потому что если мир уйдет от доллара, то это будет крах миру PAX Americana.

Предполагаю, что в мире все только начинается.

Мир пришел в движение, старая модель рушится, формируется новый мир.

Еще раз повторю то, что сейчас происходит:

По сути, Россия выступает для мира психиатром планетарного масштаба и освобождает мир от морока либертарианских, искусственно созданных ценностей, ведущих в финалу человечества.

Какие ваши мнение ?

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