В Госдуме теперь будут «Новые люди» - кто они, и что предлагают

21 сентября ЦИК опубликовал официальные результаты выборов в Государственную Думу РФ. Главной сенсацией прошедшего без особых эксцессов голосования стало преодоление пятипроцентного барьера созданной всего полтора года назад партией. «Новые люди», учрежденные основателем российской компании «Faberlic» Алексеем Нечаевым, стали первой за четырнадцать лет новой фракцией в Госдуме РФ, получив поддержку 5,32% избирателей.

Кто они, какая у них программа, и как им удалось сделать то, что многие считали невозможным — добиться представительства пятой политической силы в традиционно четырехпартийном российском парламенте, рассмотрим в данной статье.

Учредительное собрание

1 марта 2020 года на площадке центра цифрового лидерства SAP в Москве было многолюдно. Открытый в 2018 году крупнейший в Европе инновационный и выставочный хаб немецкого разработчика программного обеспечения уже тогда по праву пользовался популярностью как одна из наиболее продвинутых платформ для проведения деловых мероприятий в российской столице.

Тем не менее на этот раз вместо типичных его гостей — сотрудников технологических компаний, в главном конференц-зале собрались несколько иные, «новые» люди.

По крайней мере, именно так будут гласить их баннеры и агитматериалы, расставленные по залу.

Учредительное собрание новой российской партии проходило в тяжелое время. В России, как и во всем мире, бушевала пандемия, и как эффективно бороться с ней тогда было понятно слабо. Тем не менее планов основателей нового политического движения это не поколебало, и несмотря на все сложности, им все же удалось провести первый сбор делегатов — ста двадцати человек, которые вскоре станут ядром представительства партии в регионах РФ.

На первом съезде довольно быстро определилось, что у «Новых людей» появится 55 отделений по всей России: «от Камчатки до Санкт-Петербурга». Кроме того, был сформирован и главный руководящий орган партии — центральный совет, который после голосования возглавила Ирэна Лукиянова — директор департамента по развитию сети Faberlic.

Ну, и ключевым итогом первого оргсобрания партии, конечно, стало принятие политической программы «Новых»: многостраничного документа, охватывающего все стороны общественной жизни в России.

«Программная перемена»

В последние годы понятие политической партии в России прочно стало ассоциироваться с четырьмя парламентскими фракциями. При этом их программные документы и общая политическая позиция были выработаны настолько давно, что избиратель в общем-то стал забывать как может выглядеть партия, созданная с нуля, с чистого листа, практически, как молодая инновационная бизнес-структура — стартап. Нет, конечно, за последние полтора десятилетия такие партии на российском политическом горизонте появлялись регулярно, однако набрать достаточной поддержки граждан для прохождения в нижнюю палату парламента РФ им не удавалось.

А «Новым людям» — удалось. И именно это сразу привлекло к ним столь широкое внимание со стороны политологов и представителей медиа. Запрос на перемены на российском политическом поле оказался электоральной волной, которую «Новым» удалось вполне успешно оседлать и добраться на ней до заветного для любой непарламентской партии результата — прохождения в Думу по партийным спискам.

Очевидно, что в первую очередь это получилось благодаря их программе, ключевые положения которой были сформулированы не профессиональными политтехнологами, но теми, кому она интересна больше всего — потенциальными избирателями партии.

Как отмечается на официальном сайте «Новых людей», «Программа - результат совместного труда наших сторонников. В процессе ее подготовки мы получили десятки тысяч предложений и наказов. В этот документ вошли основные идеи, которые волнуют людей во всех регионах – в Поволжье и Сибири, на Урале и Дальнем Востоке, на юге и на севере, в столицах и на селе».

По сути, партия в своей работе использовала инновационный подход для совместного творчества — краудсорсинг. Проще говоря, программа партии утверждалась не на основании сухих разработок профессиональных политтехнологов, а напротив, строилась на основании получаемой от избирателей обратной связи.

Ключевые позиции, отраженные в программе «Новых людей», разделены на несколько направлений. «Новые люди» предлагают коренные изменения во всех сферах. Согласно программе, основными приоритетами партии, отстаиваемыми в политической борьбе, являются:

Выборность и конкурентность – в политике. Повышение доходов людей и развитие предпринимательства - в экономике. Свобода слова и собраний – в общественной жизни.

Таким образом, в вопросах политического устройства «Новые люди» придерживаются курса децентрализации и более широкого делегирования полномочий из федерального центра на места.

В сфере безопасности и правопорядка акцент делается на отмену «палочной» системы, обеспечение прозрачности работы органов внутренних дел и общую гуманизацию правосудия.

В вопросах обороны «Новые» фокусируются прежде всего на повышении престижа военной службы и перевооружении армии более современными видами вооружений, в частности новейшими высокоточными видами оружия, также автономными средствами ведения боевых действий — в первую очередь беспилотниками.

Воевать должны машины, а не люди!

– так звучит один из тезисов партии в области обороны.

В то же время сфера здравоохранения у «Новых» отмечается необходимостью повышения качества услуг и гарантированным закреплением добровольности вакцинации, а вопросы образования касаются качественного роста знаний, получаемых на всех уровнях образования, внедрения новых форм управления, а также повышения заработной платы для работников сферы.

Развитие внутреннего туризма, популяризация экологически грамотного поведения, а также улучшение экологии в городах — ключевые аспекты экологической повестки программы.

Политическая позиция партии в вопросах международной политики же наиболее точно выражается в том, что «Россия может и должна сохраниться именно в качестве самостоятельной мировой силы. Но сделать это можно только тогда, когда в основе внешней политики не «свои интересы», а своя правда. Иными словами, «когда у нас есть что предложить миру – не с точки зрения нашей собственной выгоды, а с точки зрения более справедливой, гармоничной и человечной модели мироустройства, чем та, которую предлагают нынешние мировые лидеры.»

Проще говоря, Россия должна не просто идти по своему особому пути, но и стремиться распространять свое мировоззрение и в других государствах.

Также важно отметить, что экономическим аспектам российских реалий в программе партии уделяется особое место: избавление от административного давления на бизнес, развитие инновационного сектора и совершение структурного маневра в экономике путем увеличения доли малого и среднего бизнеса, повышение эффективности деятельности госкорпораций и увеличение прозрачности системы госзакупок, «ставящей приоритетом дешевизну услуги в ущерб ее качеству».

Очевидно, что все положения программы вырабатывались «Новыми» на основе реально существующих в России проблем и являются отражением текущей действительности, а не многолетней программой, в которую вносятся косметические изменения.

Доступность интернета же позволила новоиспеченной партии не только быстро собрать нужные предложения у активной части гражданского общества, но и донести информацию о своей политической позиции до конечного избирателя в кратчайшие сроки.

«Новые вводные»

Анализируя программу и деятельность новой парламентской партии, стоит отметить, что она станет первой за последние годы фракцией в Госдуме РФ, деятельность которой завязана прежде всего на предпринимательский опыт, т.е. отталкивается от несколько иных вводных, нежели традиционно проходящие в российский парламент партии.

Начиная от подбора названия и выбора места для своего первого официального мероприятия — IT-центра, подчеркивающего связь политической позиции с инновационными бизнес-практиками, и заканчивая ключевыми положениями реформ в экономической и правоохранительной сферах, «Новые люди» изо всех сил стремятся доказать себе и окружающим, что являются не просто альтернативным взглядом на вещи, но чем-то по-настоящему новым, свежим веянием в российской политической жизни.

Хочется думать, что в условиях ожидаемых перемен в экономической жизни России, связанных прежде всего с грядущим энергопереходом и последствиями изменения климата, наличие в парламенте партии, в основе которой лежит успешный предпринимательский опыт, позволит обеспечить нашей стране не просто устойчивое, но и ускоренное экономическое развитие. В конце концов, темпы роста ВВП не могут повыситься сами собой, прежде всего им нужна прочная законодательная база. Именно ее разработкой, по-видимому, и займутся в Думе «Новые люди». Все нужные для этого данные, в том числе политическая молодость, опыт в бизнес-среде и понимание принципов работы экономики у них есть.