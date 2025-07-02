Евсей Лубицкий, самый известный двойник Сталина, который дожил до 1981 года

О том, что у лидеров тоталитарных режимов бывают двойники, знают все. Были они и у Иосифа Сталина, ведь «вождь народов» имел все основания опасаться за свою жизнь. Говорят, даже приближенные не знали, в какой спальне своей резиденции Сталин будет спать. Генералиссимус ночью переходил из одной комнаты в другую.

Что касается двойников, то они позволяли избежать покушения на оригинал, и помогали одновременно оказываться в разных местах, запутывая врагов и вдохновляя народ. У Сталина был не один двойник, а целая команда. Точно их количество так и осталось тайной, но самым известным из них был Евсей Маркович Лубицкий. Он стал «дублером» вождя в 1935 году, а до этого трудился обычным бухгалтером. Новую работу Евсей получил после знаменитого покушения в Смольном дворце в Ленинграде. Тогда в коридоре застрелили близкого соратника Сталина Сергея Кирова. Слева Сталин, справа его копия

После смерти Кирова спецслужбы начали искать людей, похожих на Иосифа Виссарионовича. Евсей Лубицкий в числе первых попал на заметку, ведь от природы был копией Сталина. Но и ему, по некоторым сведениям, сделали две пластические операции. После этого бухгалтера Лубицкого начали тщательно готовить к важной миссии.

Мало быть просто похожим на вождя. Нужно было освоить его походку, мимику, жестикуляцию, манеру говорить и держаться на людях. Лубицкого, как и других двойников, долго готовили к важной работе. Когда обучение закончилось, двойники приступили к своим обязанностям. Их задачей было присутствие на массовых мероприятиях, когда вероятность покушения была особо высокой. Сталин и Лубицкий в разные годы

Дебют Евсея Марковича состоялся на встрече с делегацией зарубежных шахтеров. Они приехали с дружественным визитом в Москву и в их программе было непродолжительное общение с лидером Советского Союза. С первой своей миссией Лубицкий справился блестяще. После этого он неоднократно заменял Сталина во время ответственных выходов, в том числе на парадах на Красной площади.

Ненужные свидетели и опасные исполнители

Совершенно очевидно, что двойник Сталина — ответственная и секретная работа. Но как быть с семьей, ведь у Лубицкого была жена и, скорее всего, дети. О судьбе близких Евсея Марковича нет никакой информации. Есть предположение, что их просто уничтожили, чтобы не рисковать разоблачением важного сотрудника. Сталин это или нет? Не знает никто

Вообще, судьбе случайных людей, узнавших о существовании двойников вождя, не позавидуешь. Ходит легенда о горничной, которая случайно столкнулась на правительственной даче с двумя Сталиными. Больше ее никто не видел. Есть предположение, что из-за двойников в 1937 году расстреляли начальника службы государственной безопасности Генриха Ягоду. Именно он отвечал за подготовку дублеров.

Но хуже всего было самим двойникам. У того же Евсея Лубицкого не было шансов вернуться к обычной жизни, если он перестал бы быть нужным. По разным данным от 15 до 20 двойников, в разное время работавшие в службе безопасности, расстались с жизнью и просто исчезли.

Простое везение

Вероятно, печальная участь постигла всех фальшивых Сталиных, кроме одного. Евсей Маркович не погиб, хотя его жизнь и висела на волоске. В начале 50-х любимый двойник вождя впал в немилость. Его осудили на 10 лет, и отправили отбывать срок на Крайний Север. Для немолодого уже человека такой приговор был равносилен смертному. Возвращение Лубицкого после отсидки явно планировалось. К счастью, Евсея Марковича осудили незадолго до смерти Сталина в 1953 году. Поэтому очень скоро он освободился и вернулся к цивилизации. Даже после амнистии мужчине не позволили жить в столице, и вообще в европейской части СССР. Он был вынужден обосноваться в одной из теплых республик Средней Азии.

А еще ему пожизненно запретили отращивать усы. Так, чтобы никто не догадался. Самый известный двойник Сталина прожил долгую жизнь. Он пережил Хрущева и умер под конец правления Брежнева, в 1981 году.

https://bigpicture.ru/evsej-lubickij-dvojnik-stalina/