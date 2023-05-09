Бессмертный полк в работах художника Окладникова,ч.4. (41)

Этот транспорант Вадим выполнил размером 3х1 метр. Его можно изготовить и нести во время шествия (но не в этом году) Бессмертного полка. Потому что в каждом городе найдется уже реально отдельные группы родных, у которых сыновья, братья, мужья погибли в борьбе с нацизмом...
современным фашизмом.
https://w ww.youtube.com/watch?v=SSsYEJ5xS2w
5 марта 2022 года при исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции на территории Украины погиб служивший в Рязани Дмитрий Череповский. Об этом сообщается в группе «Герои России» в соцсети «ВКонтакте».
Череповский родился в 1990 году в городе Камень-на-Оби Алтайского края. В 2010 году был направлен в КГБУ Среднесибирский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, где проживал до выпуска. Учился тут же в поселке. Окончил девять классов и поступил в Педагогический колледж по специальности «учитель физической культуры».
В 2013 году был призван на срочную военную службу в воздушно-десантные войска. Учился в Омске. После чего был направлен для службы в Рязань. 1 января 2014 года заключил первый контракт. Был заместителем командира боевой машины, десанта-новодчик оператор.
Принимал участие в спецоперации САР и СВО на территории Украины.
Посмертно награжден Орденом Мужества.
Прощание с Череповским состоялось 3 июня на родине, в поселке Среднесибирский.
https://ya62.ru/news/society/na_ukraine_pogib_ryazanskiy_des...
Педагогический колледж, который он заканчивал, разместил у себя на странице такую же информацию.
http://kam-pedkol.ucoz.ru/news/pamjati_dmitrija_andreevicha_...
Его памяти провели турнир по восточному единоборству. Соревнования по кобудо сегодня в Тальменке впервые проходят по непривычному регламенту. Начались с минуты молчания. В честь героя – нашего земляка, оператора десантной боевой машины Дмитрия Череповского. В зале собрались все, кто помнит Дмитрия: друзья, учительница танцев… Елена Шауберт, директор детского дома, где он вырос, сегодня не может сдержать слез. Детский дом на соревнованиях, кстати, представляет маленькая Тоня, такая же, как Дмитрий, ответственная и озорная.
Алёна Череповская – вдова Дмитрия. В зале она с самого начала состязаний. Вместе с мужем они родились в одной деревне, учились в одной школе, но всерьёз обратили друг на друга внимание гораздо позже. У Алёны уже был ребёнок. Но влюблённого парня это не испугало.
После школы Дмитрий учился в педучилище, потом ушёл в армию, остался служить по контракту. В командировках был несколько раз в год. Принял участие в спецоперации в Сирии, оттуда вернулся ветераном боевых действий. На Украине находился всего десять дней. Опытный боец погиб под артобстрелом.
За партой с ним любила сидеть каждая девочка в классе. Голубоглазый красавец прекрасно танцевал вальс.
Директор среднесибирской школы – лучший друг Дмитрия Череповского. В детстве двое мальчишек постоянно дрались за лидерство. Именно он провожал Дмитрия в его последнюю командировку.
У Дмитрия Череповского остались два сына. Младшему Яну скоро пять – самое время отправлять в спортивную секцию. Мечту Дмитрия Алёна выполнит и, возможно, приведёт сына заниматься спортом именно сюда, в спортивный клуб «Сатори». В память об отце.
Памятная мемориальная доска в честь Дмитрия Череповского сегодня установлена и на стене школы, где он учился. На ней две даты: родился 07.03.1990, погиб 07.03.2022, в день своего рождения. Дмитрий Череповский награждён орденом Мужества. Посмертно.
https://vesti22.tv/news/v-talmenskom-rayone-sportivnym-turni...
И больше ничего и нигде нет. Знаю лишь, что это Ставрополье!
Письмо о гибели земляка на Украине получили в Вытегорском районе. В ходе специальной военной операции погиб сержант Александр Шарапов. Об этом сообщил глава Вытегорского района Александр Зимин.
«Сегодня мы получили трагическое известие о гибели при выполнении боевой задачи в ходе специальной операции на территории Украины нашего земляка, командира отделения — командира боевой машины мотострелкового отделения сержанта Александра Александровича Шарапова. Невозможно передать словами скорбь, которую переживает каждый из нас…», — написал на своей странице ВКонтакте Александр Зимин.
https://www.vologda.kp.ru/online/news/4729741/
9 апреля в Вытегорский район пришло известие о гибели мотострелка Александра Шарапова. По словам главы Вытегорского района Александра Зимина, командир отделения – командир боевой машины, сержант Александр Шарапов погиб при выполнении боевой задачи.
На фасаде Белоручейской средней общеобразовательной школы в поселке Депо Вытегорского района установили памятные доски ее выпускникам Антону Зернову и Александру Шарапову, героически погибшим в ходе специальной военной операции на территории Украины. Оба военнослужащих награждены орденами Мужества (посмертно).Шарапов Александр Александрович, Гвардии сержант, командир отделения, командир БМП 252 мотострелкового полка ВС РФ.
Родина Александра город Петрозаводск Республики Карелия, где он появился на свет в 1998 году.
Когда Саша был маленький, семья переехала в Вытегорский район, село Девятины.
В 2005 году пошёл в Белоручейскую школу. Очень любил свою первую учительницу Шаган Нину Алексеевну. Говорил, что она добрая, как бабушка. И когда стал взрослым, всегда очень тепло отзывался о ней. Любимыми предметами были технология, физкультура и музыка. Школьные годы и учителей вспоминал с благодарностью.
В 2014 году поступил в Вытегорский политехнический техникум. Особенно ему нравились спецдисциплины и практика. За время учебы помимо основной специальности «Автомеханик» выучился на права категории «В», «С», получил права на трактор категории, окончил курсы по специальности «Электрогазосварщик» 3 разряда. Александр умело водил все машины, которые стояли в боксах техникума, с удовольствием и профессионально ремонтировал технику.
В 2017 году Александр был призван в армию. Сразу заключил двухлетний контракт. Получив документы в областном военкомате, до части в Воронежскую область отправился самостоятельно.
Саша служил в 252 гвардейском мотострелковом орденов Суворова и Александра Невского полку. Начал службу рядовым в должности пулеметчика. В марте 2019 года ему присвоили звание ефрейтора, тогда он стал заместителем командира боевой машины, наводчиком – оператором мотострелкового отделения мотострелкового взвода мотострелковой роты мотострелкового батальона.
В январе 2020 года уже в звании младшего сержанта служит в должности командира отделения, командира боевой машины, а ещё через год ему присвоено звание сержант.
В 2020 году Александр стал участником Парада Победы, проходившем в Воронеже. Служить в армии ему нравилось. Он добросовестно относился к выполнению своих обязанностей.
Александр жил армией: полевые выходы, ночные стрельбы, караулы. Охотно развивал свои навыки, изучал и ремонтировал технику, был на седьмом небе от счастья, когда удавалось восстановить то, что казалось бы, уже было безнадежно утрачено.
Опекал молодых солдат, помогал срочникам. Даже когда ездил домой в отпуск, по возвращению в часть привозил посылку для срочника – земляка. Конечно, бывали и трудные моменты. Холод, техника ломалась, связи не было, питались сухпаями. И именно эта подготовка помогала Саше потом…
Но у нашего земляка был надёжный тыл, он вырос в многодетной дружной семье, где его поддерживали, часто звонили, приезжали навестить. Успел создать и свою семью, стал заботливым мужем и отцом.
В феврале 2022 года в составе своего батальона был отправлен в зону СВО. Это было трудное время. На какой-то период остался в Белгородской области, занимался ремонтом техники. Первые бои, первые потери, подбитая техника… Всё это наложило отпечаток на общение с родными. Он сильно переживал. И да, было страшно. Сердца родных замирали каждый раз, когда он уходил «за ленту». Когда возвращался, сразу звонил. Спрашивал, как ребята, как батя, что делаете, как продвигается стройка. Про себя говорил мало: «Всё нормально будет».
6 апреля 2022 года он был отправлен в составе БТГ на Харьковское направление в Изюмский район. 16 апреля позвонил последний раз...
Александр погиб 17 апреля. Позже стало известно, что Саша был в подкреплении и вывозил раненых. Сослуживцы, бывшие там, рассказали, что он много раненых вывез, многих ребят спас. Его называли водителем от Бога, самым лучшим танкистом. Он был и за командира БМП и за механика – водителя. Его БМП была последней. Машина подорвалась на противотанковой мине. Ранения несовместимые с жизнью.
За проявленные мужество, отвагу и самоотверженность в ходе специальной военной операции на территории Украины Указом Президента РФ Александр Александрович Шарапов награждён орденом Мужества (посмертно).
https://vitegra.bezformata.com/listnews/otmechaetsya-den-ger...
Одна из мам сделала ролик с некоторыми работами Вадима. Можно посмотреть по ссылке: https://vk.com/im?sel=c1&z=video313164488_456239746%2F1b...
10 апреля 2022 года на портале города Балаково было опубликовано:
На исходе недели в наш город пришла трагическая весть. Еще один сын балаковской земли погиб в ходе специальной военной операции на Украине. 20-летний Саша Арбузов был родом из села Матвеевка Балаковского района.
Я тут же связался с мамой павшего Героя Ларисой Александровной, чтобы выразить ей слова искренних соболезнований. Женщина не может прийти в себя от осознания, что сына больше нет. Мама Саши рассказала "Сути" о том, как узнала о гибели единственного сына.
- Саша в последний раз вышел на связь 23 марта.Он тогда написал, что все хорошо, сказал, что не может пока позвонить. Я почувствовала что-то не ладное, материнское сердце забеспокоилось, стало плохо. Саша дал номера командиров, чтобы, если что, звонить им. Я попросила брата узнать, что с сыном. Потом ему перезвонил кто-то вышестоящий и сообщил, что Саша погиб.
Трагедия случилась 25 марта. Военные сказали родственнику о начавшемся бое, который стал для Александра последним. Рядом с мальчишками разорвалась мина. Осколки пробили каску, ранили голову и легкое. Его пытались эвакуировать на носилках двое сослуживцев, но они тоже были убиты неприятелем.
-Я начала звонить в Минобороны, они ничего не подтверждают, спрашивают, мол, кто вам такое сказал. Через два часа перезвонил командир и сказал о его смерти уже мне. Саша ничего мне не говорил, не хотел, чтобы я беспокоилась: "Мама, у меня все хорошо". Как его вообще отправили туда? Он ведь у меня единственный кормилец...
Саша Арбузов родился в Матвеевке и учился в сельской школе. Был любознательным и активным ребенком. Занимался греко-римской борьбой, брал медали на районных и городских соревнованиях. Чрезвычайно добрый и улыбчивый мальчишка. Безотказный к людям, единственная опора матери. После школы Саша уехал учиться в Балаково. Но в Поволжский колледж технологий и менеджмента так и не закончил - взял академический отпуск и отправился в армию. Как рассказывает Лариса Александровна, он "хотел пойти в свой год", когда положено по возрасту.
В войска рядовой Арбузов ушел 18 июня 2020 и после 3 месяцев заключил контракт на военную службу.
- Сын служил в части войск химзащиты в поселке Саперный Ленинградской области. В октябре приезжал к нам в отпуск. Он присылал мне фотографии, но уже после даты его гибели из WhatsApp исчезли все его фотографии за последний год. Неужели, кто-то пользуется его телефоном?
Сейчас Лариса Александровна всеми правдами добивается возвращения тела сына на Родину:
- Мой сын непонятно где лежит больше 2 недель. Военные сказали, что он на поле боя и забрать его сейчас не представляется возможным. Буду звонить в военную прокуратуру, куда угодно, но верните мне тело сына. Обязательно напишите в газете, что я сделаю все и даже больше, напишу всем, чтобы мне вернули Сашу.
На странице мамы в Одноклассниках теперь лишь фотографии сына, песня-реквием "Опустела без тебя земля" и сотни соболезнований со всей страны.
https://www.sutynews.ru/index.php?mode=articles&id=10934
Во время специальной военной операции на Украине при выполнении боевой задачи в городе Бровары Киевской области погиб житель Миасса Никита Бирилло, это подтвердили в администрации Миасского городского округа.
21 марта военнослужащего похоронили с воинскими почестями на кладбище поселка Новотагилка.
22-летний Никита Бирилло был оператором расчета зенитно-ракетной батареи. На срочную службу молодого человека призвали в мае 2020 года и отправили в Чебаркуль, где он и подписал контракт.
https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/kontraktnik-iz-miassa-po...
На нескольких порталах есть еще фото самих похорон, а вот дополнительных данных о Герое я не нашла.
https://pchela.news/news/detail/21792
https://74.ru/text/incidents/2022/03/22/70523015/
16 апреля 2023 года при выполнении боевой задачи героически погиб наш брат Арсен Александрович Вартанян...
Наш герой! Помним... Любим... Скорбим...
Спасибо за всё!
Очень скупо и очень коротко на страничке в ВК!
https://vk.com/wall-211042434_10509
В Тихорецке 6 мая простились с 22-летним гвардии лейтенантом Дмитрием Готовцом, который погиб во время спецоперации на Украине. Туда он отправился еще в самом начале — в феврале. Парень погиб 25 марта в городе Пологи Запорожской области.
Готовец в 2017 году окончил гимназию № 6, а в 2021-м получил красный диплом в Московском высшем общевойсковом командном орденов Жукова, Ленина, Октябрьской Революции Краснознаменном училище. В школе, которую окончил Готовец, рассказали, что он мечтал стал военным.
Мечта осуществилась: в 2021 году с Красным дипломом окончил Московское Высшее Общевойсковое командное орденов Жукова, Ленина, Октябрьской Революции краснознамённое училище (МВОКу). Дважды принимал участие 9 мая в Парадах на Красной площади (2019 и 2020 годы).
С февраля 2022 г. – участник спецоперации Украины.
Председатель совета Тихорецкого городского поселения Тихорецкого района Сергей Носов 19 мая уточнил, что в честь военного открыли парту героя.Это уже вторая парта, названная в честь погибших:
— Дмитрий был спортсменом, играл в КВН, участвовал в «Юнармии» и почетном карауле «Вахта памяти». Родные рассказали, что он всегда мечтал стать офицером, — написал Носов.
Информацию о смерти военного подтвердил и глава Тихорецкого района Анатолий Перепелин.
«Живая Кубань» писала о том, что в Тихорецке родителям погибшего в ходе спецоперации российских войск на Украине лейтенанта Дмитрия Готовца вручили орден Мужества. Военнослужащий погиб 25 марта. Об этом сообщил глава Тихорецкого района Краснодарского края Анатолий Перепелин в своем Telegram-канале.
- За проявленный героизм в соответствии с Указом Президента Российской Федерации Дмитрий Готовец награжден орденом Мужества посмертно, - написал Перепелин.Орден вручили родным.
https://93.ru/text/incidents/2022/05/24/71356277/
https://timenote.info/ru/Dmitrij-Gotovec
https://www.livekuban.ru/news/obshchestvo/roditelyam-pogibsh...
На портале "Синодик" в ВК написано:
Прошу молитв о погибшем офицере! Данечкин Кирилл Васильевич род. 21.05.1991г.погиб 16.03.2022 г. Родителей нет... сирота...
Похоронен в Брянске, новое кладбище Полпинское, Володарским военкоматом.
Но так люди не считают. Вот всего 2 комментария с чата
https://vk.com/wall-201190697_271993
Его не забыли!Сегодня, 26 августа, на здании кадетской школы имени Героя России В.И. Шкурного состоялась церемония открытия мемориальной доски в память о погибшем во время спецоперации на территории Украины Кирилле Данечкине. На церемонии открытия присутствовали брат героя Вячеслав Данечкин, педагоги и одноклассники Кирилла, врио заместителя губернатора Брянской области Елена Егорова, Герой России Александр Постоялко, Герой России Андрей Фроленков, заслуженный работник МВД Александр Фирсов, а также сотрудники регионального управления Росгвардии.
Герой России Александр Постоялко обратился к присутствующим с речью:
- Спасибо Вячеславу и его брату Кириллу за то, что они воспитывались в правильной семье, воспитывались в духе настоящих защитников Отечества. Кирилл ценой собственной жизни подарил нам мирное небо. Я уверен, что победа будет за нами, и она уже не за горами. Но любая война - это потери. Память о Кирилле и обо всех воинах, которые сложили головы, защищая нас сегодня, останется в сердцах каждого и будет передаваться будущим поколениям.Брат Кирилла Вячеслав Данечкин поблагодарил присутствующих и передал в музей кадетской школы орден Мужества.
Кирилл Данечкин родился 21 мая 1991 года. Поступил в кадетскую школу в 2006 году. Активно участвовал в общественной жизни образовательного учреждения, был сознательным и ответственным. После окончания кадетской школы поступил в военную академию противовоздушной обороны имени А.М. Василевского в Смоленске. Капитан Кирилл Данечкин погиб 16 марта 2022 года в ходе специальной военной операции на территории Украины. Кирилл был посмертно награжден орденом Мужества. Вечная память герою!
https://riastrela.ru/p/95391/
Душу свою за други своя…
Наш земляк, переводчик группы обработки информации взвода радиоэлектронной разведки разведывательной роты, старший сержант Александр Донсков Указом Президента РФ награжден орденом Мужества посмертно.
За скупыми сведениями Министерства обороны, которые сухо передают суть героического поступка, не видно, каким был человек в жизни. А между тем совершенно ясно, что самоотверженные подвиги удел людей настоящих, смелых и добрых. Утешает здесь одно обстоятельство: наши земляки, не вернувшиеся домой, забывая о себе, погибли, спасая друзей.
Ведь сказал же Христос: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя»…
Александр Николаевич Донсков родился 9 августа 1979 года. Он вместе с отцом Николаем Ивановичем Донсковым, матерью Натальей Петровной Донсковой и младшим братом жил в поселке Жилгородок по месту службы главы семьи. Там наш герой окончил Дмитриевскую среднюю школу. Рос Александр добрым и общительным ребенком. Интересовался всем, что касалось профессии военного, и твердо знал, что выберет именно эту нелегкую стезю.Для него всегда примером был его прадед Леонтий Афанасьевич Донсков, который в 1941 году ушел на фронт защищать Родину, а также отец и дядя, ведь они тоже посвятили свою жизнь военной службе. В 1997 году был призван в ряды Вооруженных сил РФ и направлен для прохождения службы в Хабаровск.
Вернувшись домой после демобилизации, Александр заключил контракт и стал служить в воинской части в поселке Жилгородок. В 2009 году был переведен на службу в Южно-Сахалинск. На Сахалин вместе с ним поехали жена Людмила и сын Семен. За время службы на этой далекой окраине страны Александр зарекомендовал себя профессионально подготовленным, добросовестным, исполнительным военнослужащим.Свидетельство тому – награды: медали «За отличие в воинской службе III степени» (2012 год), «За воинскую доблесть II степени» (2018 год), «За отличие в воинской службе I степени» (2019 год). Появилось много друзей, которые очень ценили и уважали Александра Николаевича.
Любящее сердце лучше всего знает о дорогом человеке. Вот что рассказала о нашем герое его супруга Людмила Николаевна:
-На Сахалине у нас родился сын Ярослав… В семейной жизни Александр был самым лучшим мужем и отцом. Сыновья знали, что всегда папа поможет и делом, и советом. А я жила «как за каменной стеной», в полном смысле этого выражения. С Сашей чувствовала себя в безопасности относительно своего настоящего и будущего. Он мог решить все проблемы, был защитой, поддержкой и опорой…
… Людмиле Николаевне уже после гибели мужа удалось встретиться с ребятами, которые были вместе с ним. Они рассказали, что Александр Донсков осуществлял прикрытие личного состава отделения. Даже получив минно-взрывные ранения, не совместимые с жизнью, он вел себя, как герой.
Благодаря ему они смогли вернуться. Уточню, что события происходили 17 июня в ходе ведения наступательных действий в районе населенного пункта Малая Камышеваха.
Его последние слова были: «Пацаны, держитесь!». Семье его очень не хватает. А для всех, кто знал Александра, он останется навсегда героем!
Полностью очерк об Александре Донскове читайте в газете “Сакмарские вести”
https://sakmarskievesti.ru/2022/11/15/dushu-svoju-za-drugi-s...
В Сакмарском районе родным Александра Донскова, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине, передали орден Мужества. Об этом сообщили в местной администрации.
Награду героя вдове Людмиле Донсковой и сыновьям Семену и Ярославу передали вице-губернатор Дмитрий Кулагин и военный комиссар Дмитрий Килеев.
Родился Александр Донсков в августе 1979 года в Орске. Жил и учился в Сакмарском районе — в поселке Жилгородок. После армии он остался служить по контракту в Вооруженных силах РФ.
Александр Донсков погиб на Украине. В ходе ведения наступательных действий в районе села Малая Камышеваха он осуществлял прикрытие личного состава отделения. Старший сержант получил несовместимые с жизнью ранения.
На здании Дмитриевской средней школы в поселке Жилгородок памяти погибшего бойца установлена мемориальная доска.память выпускников школы. Рядовой Виктор Матвеев, старший сержант Александр Донсков и майор Павел Гареев
Фото: администрация Сакмарского района
https://yuzh-ural.ru/obshhestvo/v-orenburzhe-rodnym-pogibshe...
27 мая при исполнении воинского долга на территории Украины погиб гвардии рядовой Корчаков Александр Владимирович 12.04.2001 года рождения.
Александр родился в городе Черняховске, закончил Привольненскую среднюю общеобразовательную школу Черняховского района. В 2017 году поступил в ГБУ КО ПОО «Колледж агротехнологий и природообустройства» на специальность «Природоохранное обустройство территорий». В июне 2021 года получил диплом по специальности и квалификацию «техник».
По характеру Александр был доброжелательный, уважительный, ответственно относился к выполнению поручений. Среди студентов группы пользовался авторитетом.
В декабре 2021 года Корчуков А.В. был призван на срочную службу в Вооруженные силы РФ, позднее заключил контракт. В мае 2022 года направлен в служебную командировку. 27 мая совместно с мотострелковым батальоном, в котором Александр проходил службу, попал под минометный обстрел ВСУ, Александр получил ранения и погиб.
Наши вооруженные силы — это щит страны. Александр пожертвовал жизнью ради всего народа. Его подвиг будет жить в памяти поколений!
Администрация, педагогический и студенческий коллективы выражают глубокое соболезнование родным и близким в связи с гибелью Александра.
Эта запись взята со странички https://katip39.ru/on-otdal-samoe-cennoe-svoju-zhizn/
На Украине погиб еще один выпускник Рязанского десантного училища, капитан Илья Купцов. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в соцсети «ВКонтакте».
Похороны офицера состоялись в воскресенье, 13 марта.
Купцов — выпускник пятого батальона РВВДКУ 2014 года. Он служил старшим офицером разведывательного отделения 76 десантно-штурмовой дивизии.
https://www.rzn.info/news/2022/3/14/v-ukraine-pogib-eshe-odi...
Никаких других подробностей я не нашла.
В Ларихинской школе состоялось открытие памятной доски Кухареву Дмитрию Анатольевичу, героически погибшему при исполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине. Участники мероприятия вместе исполнили гимн Российской Федерации, возложили цветы и почтили героя минутой молчания.Настоящий десантник, спортсмен и образцовый семьянин. Дмитрий Анатольевич Кухарев родился 23 февраля День защитника Отечества. С 1990 по 1992 год отслужил в армии, в легендарном 345-ом полку воздушно-десантных войск. Первый боевой опыт получил, участвуя в Карабахском конфликте. В этом году он отметил своё 50-летие. С самого начала специальной военной операции Дмитрий твёрдо решил, что в стороне не останется и станет добровольцем. Находясь вдали от дома, на вахте, он позвонит жене Татьяне и скажет: <<Тань, там молодые ребята воюют, пойду помогу». И он пошёл.В этом году он отметил своё 50-летие. С самого начала специальной военной операции Дмитрий твёрдо решил, что в стороне не останется и станет добровольцем. Находясь вдали от дома, на вахте, он позвонит жене Татьяне и скажет: «Тань, там молодые ребята воюют, пойду помогу». И он пошёл.
Татьяна Кухарева (супруга погибшего Дмитрия Кухарева):
"Многие пытались его отговорить. Много нелестных слов он слышал в свой адрес. Ему пытались доказать, что это не наша территория и не наша война. Он всем отвечал со злостью: "Эту землю защищал мой дед, там похоронен дед моей жены. Так что это моя земля и я имею полное право защищать ее"
28 апреля в ходе очередного боя жизнь Дмитрия оборвалась. 5 сентября супруге героически погибшего воина передали медаль "За отвагу». А 23 ноября в его родной Ларихинской школе появилась памятная доска. Открыли ее бывший одноклассник и первая учительница Дмитрия.У героя осталось трое детей. Старший сын служит по контракту и защищает родину с первых дней спецоперации. На самом деле, именно к нему отец так рвался на фронт. Искал любую возможность встретиться, чтобы помочь и уберечь сына от вражеской пули.Дмитрий знал, что может не вернуться домой и всё же отправился на фронт. Символично, что девиз ВДВ «Никто, кроме нас» стал и его девизом по жизни. Был честным, искренним, растил достойную смену и погиб как герой, помогая молодым парням и до последнего вздоха защищая свой дом.
https://vishime.ru/live/sobytiya/v-larikhe-uvekovechili-pamy...
В ноябре 2022 года, в ходе проведения специальной военной операции на Украине, погиб выпускник нашей школы Марченко Станислав Александрович. 22-летний Станислав Марченко из села Якшур-Бодья, расположенного в Удмуртии. Он служил Родине в рядах ракетных войск с момента окончания колледжа по специальности «нефтяное дело».
Станислав был старшим ребенком в семье. В 2016 году закончил 9 классов и продолжил своё обучение в колледже по направлению нефтяное дело. После окончания колледжа был призван в ряды Российской армии в ракетные войска.
Это был добрый, скромный, трудолюбивый парень. В школьные годы увлекался футболом. Хороший сын, внук и отличный товарищ. Всегда уважительно относился к педагогам.
За участие в спецоперации Станислав награжден орденом Мужества посмертно.
Мы должны помнить ребят, которые сложили головы ради того, чтобы мы жили в мире. Очень тяжело родным отпускать сына в вечность, силы вам и мужества пережить эту потерю.
Выражаем глубокие соболезнования семье, родным и близким Станислава.
Это нашлось на сайте "За Победу"
https://zpobeda.ru/stanislav-marchenko/
Жители Костромы скорбят и делятся воспоминаниями о молодом парне, героически павшим в ходе военной операции, стало известно Logos44.ru.
16 марта в Костроме на Аллее Славы был похоронен ефрейтор 331-го Костромского Гвардейского воздушно-десантного полка Леонид Пантелеев. Он служил по контракту и героически погиб в ходе специальной военной операции на Украине, о чём стало известно 11 марта.
24-летний Леонид Пантелеев — коренной костромич, в 2013 году окончил общеобразовательную школу №21, где сегодня состоялся Урок памяти, посвящённый герою-десантнику.
С горечью и болью в сердце приняли мы, учителя школы №21, сообщение о гибели нашего выпускника Леонида Пантелеева. Каждый педагог ощутил эту потерю как личную трагедию. Мы отлично помним этого светловолосого юношу, шустрого, как все подростки, но доброго и открытого. Леонид был очень порядочным человеком, не способным на подлость, зло и предательство. Жестокая несправедливость заключается в том, что таким людям, как Леонид, отпущена короткая жизнь. Для нас, учителей школы, ты стал настоящим героем. Мы будем рассказывать о тебе своим ученикам, —написала классный руководитель десантника Нина Дурилова.
Весёлый, дружелюбный, не конфликтный. С лучезарной застенчивой улыбкой. Готовый помочь и поддержать. В классе у Лёни было много друзей, потому что дружить он умел. Был честен и смел. Таким я помню его. Светлая память, — поделилась учитель начальных классов школы №21 Наталия Неверова.
Скорбят о погибшем солдате и в коллективе костромской Детской художественной школы №2 имени Купреянова, где также учился Леонид Пантелеев.
Мы помним его, как доброжелательного, открытого, легкого и веселого человека, и всегда будем помнить таким нашего мальчика. Он выбрал для себя непростой и благородный путь защитника Мира. Леонид показал настоящий пример мужества, стойкости и верности своей Родине, — говорится на официальном сайте образовательного учреждения.
В 2013 году после 9-го класса Леонид поступил на на направление «Дизайн» СПО института дизайна и технологий КГУ. По достижению 18-летия он как студент среднего образовательного звена получил повестку в армию и отправился служить, поэтому на год обучение пришлось прервать. Но вернувшись, в 2018 году Леонид доучился и получил диплом выпускника СПО КГУ. Преподаватели опорного вуза также вспоминают парня с теплом.
Группа была большая, 20 человек, но Леня сразу выделился среди остальных. Он был очень светлым, добрым, позитивно настроен. Живой, ищущий себя, но такой цельный, что ли. Очень тепло отзывался о родителях. Мы знали, что у него любящая семья, есть младшая сестренка, которую он опекал, как положено старшему брату. Я была его руководителем диплома и хорошо помню, как он упорно искал варианты успешного выполнения своего дипломного замысла. И даже если у него что-то не получалось, Лёня из таких людей, которым хочется помогать, которые с благодарностью отзываются на добро и сами несут добро, — рассказывает руководитель СПО института дизайна и технологий КГУ Ольга Аккуратова.
Прошло 4 года с его выпуска, а на кафедре Лёню очень хорошо помнят. Мы его называли «человек-улыбка». В группе он был, пожалуй, самым жизнерадостным, старался и сам никогда не унывать и других поддерживать. Такое автономное солнце…, — вспоминает доцент кафедры ДТМ и ЭПТ КГУ Светлана Рассадина.
После вуза Леонид попробовал себя в модельном бизнесе в Санкт-Петербурге. Но вскоре, несмотря на все свои данные решил оставить эту сферу, вернуться в Кострому и связать жизнь с военной службой по контракту.
Это решение далось близким ефрейтора нелегко, но его выбор в семье уважали.
Мы тебя очень любим и ценим! Сегодня у нашей семьи важный день, день рождения нашего первенца, сына, как хотел папа. Я очень счастлива что у меня есть ты, сынок! Ты наша защита и опора, я не поддерживала тебя в выборе твоей профессии, потому что она очень опасна и непредсказуема. Мне очень сложно было принять твой выбор, но я пытаюсь справиться со своими страхами. …Мы тебя всегда будем поддерживать во всех твоих начинаниях и готовы в любую минуту помочь!!! Любим, обнимаем!!!, — написала на своей странице в соцсети ВК мама Маргарита Пантелеева, поздравляя сына с 24-летием.
Материнское сердце, по словам близких семьи, чувствовало тревогу за сына.
Дорогая Рита, нет слов выразить ту скорбь и горе, которое настигло твою семью. Я хорошо помню, как ты за месяц до войны, уже почувствовала неладное, когда сын уехал на учения в Белоруссию… Как за неделю, до его гибели, писала мне, что было собрание, сказали, что с ребятами все хорошо, ждем их возвращения. И ты была на позитиве. Но как бы там ни было, твой сын сам сделал свой выбор, уйти служить Родине, а не выбрать модельное агентство. Твой сын герой!!! Это судьба! Мы не можем ничего изменить. Дай Бог тебе сил, дорогая, нежная и любящая Мать!, — выразила соболезнования друг семьи Пантелеевых Светлана Цыбина.
Никаких подробностей о смерти костромича не сообщается. Известно лишь, что он героически погиб, выполняя воинский долг. Соболезнования родным и близким выразил губернатор Костромской области Сергей Ситников.
По решению КРОО «Союз офицеров» фамилия героя будет занесена на плиту Памяти мемориального центра Памяти участников Великой Отечественной войны на городском кладбище. Погоронили Леонида на Аллее Славы кладбища на улице Костромской.
https://logos44.ru/chelovek-ulybka-kostroma-proshchaetsya-s-...
ОН ВЫБРАЛ НЕБО
22 августа 2022 года у здания школы состоялся торжественный митинг, посвящённый открытию мемориальной доски памяти выпускника МБОУ «Сещинская СОШ им. К. Я. Поварова» Антона Пимахова.Мама, Маргарита Ивановна, брат, Андрей Сергеевич с супругой, учащиеся школы, учителя, представители администрации района, жители посёлка Сеща застыли в скорбном молчании.
...На мемориальной доске высечен портрет красивого, сильного русского парня, погибшего ради того, чтобы небо, которое он любил, было всегда мирным.
Трудно говорить о тех, кто уходит из жизни рано, но говорить нужно, потому что только память немного притупляет боль и возвращает силы для жизни родным, близким людям и всем нам…
В первый же день спецоперации по защите Донбасса, 24 февраля 2022 года, выполняя боевое задание, вместе со всем экипажем военно-транспортного самолёта «Ан-26» под Воронежем погиб командир корабля Антон Сергеевич Пимахов, выпускник МБОУ «Сещинская СОШ им. К. Я. Поварова»…
Добрую и поистине светлую память оставил о себе Антон. Он был отзывчивым, чутким и добрым, воспитанным и ответственным подростком. Хорошо учился, любое задание выполнял добросовестно и вовремя. У Антона всегда было много друзей. Внешне худощавый, он проявлял большую внутреннюю силу, если нужно было разрешить какой-то спор, но при этом ни с кем не конфликтовал.
Заботился Антон о младшем брате Андрее, старался быть для него примером, очень уважительно относился к своим родителям. Отец, Сергей Иванович Пимахов, кадровый офицер ВКС России, воспитывал в сыне обязательность, пунктуальность, а мама, Маргарита Ивановна, привила доброту и любовь к природе. Вместе с Антошкой, как она его называет, они ходили в лес, собирали грибы, ягоды, лекарственные травы.
Любимым увлечением Антона был футбол. Маргарита Ивановна, вспоминает, с каким увлечением он ходил на тренировки, как в воскресенье ни свет ни заря просыпался по будильнику и бежал на железнодорожную станцию, чтобы вместе с командой и любимым учителем Сергеем Георгиевичем Щелкановцевым уехать на соревнования в Дубровку. Уже будучи офицером, капитаном, он собрал в воинской части футбольную команду и 23 февраля 2022 года организовал товарищеский матч, и даже забил гол! Любовь к футболу не угасла за столько лет...
Но выбрал Антон всё-таки небо! О его мечте стать лётчиком мы узнали, когда подростку исполнилось 14 лет. А уже в 15 лет он, окончив 9 классов Сещинской школы, стал воспитанником Неклиновской лётной школы города Таганрога, где и совершил свой первый полёт на самолёте «Як-52».
Судьба отмерила Антону короткий путь, но он успел добиться многого: окончил Краснодарское высшее военное авиационное училище лётчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова, летал на военно-транспортных самолётах «АН-26», достойно выполнял все боевые задачи, поставленные командованием ВКС России, принимал участие в военной операции в Сирии. Однажды в самолёте «АН-26», где к месту назначения летело всё командование Южного военного округа, загорелся один двигатель. Антон сумел принять единственно правильное решение и совершил аварийную посадку. Никто не пострадал, а командир экипажа Пимахов Антон был награждён за этот случай медалью Нестерова, которой награждают за личное мужество и отвагу при защите Отечества, при несении боевой службы и боевого дежурства.
Антон создал семью, трепетно относился к каждому семейному событию. Даже маму попросил приехать из Брянска в Ростов-на-Дону, чтобы забрать жену с малышом из роддома. Он очень любил супругу Елену, добрую, спокойную, понимающую, любил сынишку, радовался первым шагам Богдана. Когда малышу исполнилось 2 года, Антон с семьёй приехал в отпуск к родителям в Брянск и повёз своего первенца сначала в городской парк им. А. К. Толстого, а потом в усадьбу Ф. И. Тютчева в Овстуг, будто предчувствовал что-то, старался всё сразу успеть…
Крёстным отцом для Богдана взял своего младшего брата Андрея, сделав семейные узы ещё крепче.
Антон Пимахов погиб, геройски выполнив свой воинский долг. Он ушёл в небо…теперь уже навсегда. Указом Президента Российской Федерации Антон Пимахов награждён орденом Мужества.
Тесленко Т. А., учитель МБОУ «Сещинская СОШ им. К. Я. Поварова», классный руководитель.
https://vk.com/wall-177625085_2268
Сегодня своей болью (дату я не смогла выяснить) поделилась мама уроженца нашего региона, погибшего в ходе Специальной военной операции. - отмечают в Книге Памяти "За победу"
Семёнов Олег Александрович-участник СВО на Украине, боец ЧВК «Вагнер»
Родился 22.10.1991 года в деревне Шестуниха Савинского района Ивановской области.
Проживал в Шуе.
В должности командира группы штурмового отряда ЧВК «Вагнер» выполнял задачи Специальной военной операции на Украине.
15.11.2022 года погиб при выполнении боевой задачи в Артёмовске.
Похоронен на кладбище поселка Савино.
Награждён двумя медалями «За отвагу» (МО РФ, ЧВК «Вагнер»).
https://zpobeda.ru/oleg-semjonov/
Губернатор сообщил о гибели еще одного уроженца Поморья на спецоперации.
Виктор Сидоров служил в ВДВО гибели Виктора Сидорова губернатор сообщил 18 сентября
Фото: Цыбульский / t.me, Алексей Волхонский / V1.RU
Стало известно о гибели еще одного северянина на спецоперации. Это Виктор Сидоров из Лешуконского района. О его смерти сообщил в соцсетях губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
— Виктор Сидоров родился в деревне Селище Лешуконского района. Отслужив срочную службу, работал в охранном предприятии в Архангельске, затем принял решение о продолжении армейской службы по контракту сначала в Мурманске, затем в Новороссийске. Он служил в ВДВ в звании ефрейтора, — написал Цыбульский.
От источника, близкого к семье погибшего, 29.RU известно, что Виктор погиб незадолго до того, как он должен был уехать из зоны боевых действий и вернуться домой. Известно также, что у мужчины есть жена.
Виктор посмертно представлен к награждению орденом Мужества.
https://29.ru/text/politics/2022/09/18/71663555/
О смерти Никиты Соколова сообщил глава Пошехонского района Николай Белов. Боец отправился на спецоперацию в рамках частичной мобилизации 18 октября 2022 года, погиб 28 февраля 2023-го.
— Никита — житель села Владычное, выпускник Пошехонского аграрно-политехнического колледжа. О месте и времени прощальной траурной церемонии будет сообщено дополнительно, — пишет Николай Белов.
https://yarnovosti.com/news/vo-vremya-specoperacii-pogib-uro...
Знакомые о Никите отзываются только положительно.
— Много хороших студентов у нас, и он среди лучших. Смотрела на него в колледже и думала: повезет девочке, которая станет его женой, дети будут счастливы с таким папой. Как товарищ он честный, умный, порядочный, — рассказала о погибшем директор Пошехонского аграрно-политехнического колледжа Ольга Викторович. — Я видела его последний раз перед отправкой на СВО в храме. Спрашиваю: «Ты чего, Никита, пришел? Повестка?» Он ответил, что да. Улыбнулся, к иконе приложился и пошел.— С Никитой учились в одном колледже. Всегда был открытым, добрым, отзывчивым парнем, — написала Анастасия Слатина.
https://76.ru/text/incidents/2023/03/11/72125255/
На страничке ВК пользователь под ником Fanat Life написал:
В ходе ракетного удара по Макеевке , погиб наш друг,брат и соратник Никита Соколов(Шама). Никита был активным фанатом "Лада" Толльяти , представителем коллектива "Старый Город". На гражданке его не дождалась маленькая дочь . Будем признательны за любую посильную помощь!
https://vk.com/wall-179654112_3504
- Смотрела на него в колледже и думала: повезет девочке, которая станет его женой, дети будут счастливы с таким папой, как товарищ честный, умный, порядочный… хотелось просто смотреть на него… рука не поднимается писать слово был… - написала местная жительница Ольга.
Его однокурсники вспоминают его как доброго веселого человека.
- С Никитой учились в одном колледже. Всегда был открытым, добрым, отзывчивым парнем. До сих пор не верю что это правда.. Вечная память! Родителям дай сил пережить такое горе, - поделилась Анастасия Слатина.
Воспоминаниями делятся и родители его друзей.
- Неужели это про Никиту? Никитос... так называл его мой младший сын - его друг. Всегда надеялась на то, что Никита обязательно вернётся, ведь его мать за него молилась с небес... вечная память замечательному парню! - выразила соболезнования Татьяна Волохова.
https://progorod76.ru/news/63803
В Сакмарском районе простились со старшим лейтенантом Сергеем Стукаленко
Он погиб в ходе специальной операции на Украине
Героя похоронили в селе Дмитриевка Сакмарского района.
Как Orenburg.kp.ru сообщил отец погибшего Василий Васильевич Стукаленко, похороны прошли 1 декабря в селе Дмитриевка.
Сергею Стукаленко 51 год, он был боевым офицером и погиб при выполнении боевого задания.
Он долгое время проживал в Ставропольском крае, но похоронен был на малой Родине, где проживает его мать-Леокадия Станиславовна.
Проститься с героем-земляком пришли односельчане, знакомые и близкие. Также присутствовали представители администрации.
https://www.orenburg.kp.ru/online/news/5042672/
В Сакмарском районе в селе Архиповка прошла церемония прощания с ефрейтором Матвеем Олеговичем Темниковым. 19-летний парень погиб на территории Харьковской области в ходе специальной военной операции.Прощание с Матвеем. Фото: Администрация Сакмарского района
Матвей Темников окончил Архиповскую среднюю школу в прошлом году. Он всегда был примером для своих младших брата и сестры, помощником — для родителей. После школы он пошел в армию, где и заключил контракт.
Матвей погиб в Харьковской области. Прощание с ним состоялось 26 октября в Архиповском доме культуры.
https://www.ural56.ru/news/685477/
В Сакмарском районе попрощались с 19-летним Матвеем Олеговичем Темниковым.
Матвей учился в Архиповской средней школе.
- Каждый, кого бы вы ни спросили, уверенно ответит: он был лучшим, добрым, открытым, спокойным. Человеком, в котором порядочность и интеллигентность были буквально врожденные. Матвей - тот редкий человек, для кого справедливость и право камертон решений и поступков. Какие бы слова мы, учителя Матвея, не искали, мы не сможем найти тех, что позволят остудить боль от потери. Для нас всех жизнь Матвея, отданная за жителей Донбасса, Украины- личная боль, личная трагедия. Для воина высшая доблесть защитить, спасти, закрыть собой других людей, быть верным себе, своему воинскому долгу. Для Матвея именно военная служба стала смыслом жизни, жизни недолгой, но полной мужества и достоинства. Матвей смал нашей историей, историей борьбы против подлости, мерзости, против нацизма, - скорбят по нему учителя.
После окончания школы Темников пошел служить, и во время прохождения "срочки" заключил контракт. Молодой ефрейтор героически погиб при исполнении своего воинского долга на территории Харьковской области. Его похоронили 26 октября. Прощание с ним прошло в Архиповском доме культуры. У Матвея остались родители, младшие брат и сестренка.
https://orenday.ru/news/051222122829
Погибший во время спецоперации на Украине устьилимец Даниил Трофимов награжден орденом Мужества посмертно. Об этом на своей странице «ВКонтакте» рассказала мэр Усть-Илимска Анна Щекина.
«Усть-Илимск простился с Даниилом Игоревичем Трофимовым, гвардии рядовым. Он погиб в ходе специальной военной операции на Украине, выполняя воинский долг. Даниил – выпускник школы № 11, занимался спортом. После девятого класса поступил в УИ ТЛТУ, затем был призван на срочную службу в армию, служил по контракту.
Открытый, неравнодушный, доброжелательный юноша очень любил свою семью и своих друзей. Он всегда был готов прийти на помощь тем, кто в этом нуждался, умел отстаивать свою точку зрения. Несмотря на юный возраст, Даниил был настоящим защитником своей Родины, верным присяге. Посмертно награжден орденом Мужества», — написала Анна Щекина.
Мэр города выразила соболезнования родителям погибшего военнослужащего, его родным и друзьям. «Светлая память Даниилу! Он отдал свою жизнь за безопасность и будущее России!», — добавила Анна Щекина.
http://www.irk.ru/news/20220622/hero/
И менно это сообщение слово в слово перепечатали и несколько порталов. Дополнительной информации я не нашла.
Гвардии сержант Алексей Филиппов, который погиб 5 марта при исполнении служебного долга во время спецоперации на Украине, был футболистом-любителем. Об этом сообщается в рязанской группе «Традиционный турнир любителей футбола» «ВКонтакте».
Филиппов выступал на турнире за команды «Витязь-67» и «Витязь-67 ветераны».
https://www.rzn.info/news/2022/3/20/pogibshij-na-ukraine-rya...
Посмертно рязанский десантник награжден орденом Мужества.
У школы прошел памятный митинг, среди тех, кто почтил память героя, был депутат Рязанской городской Думы Сергей Еремин; он сам - выпускник училища ВДВ и помог с организацией установки доски по просьбе вдовы Алексея Филиппова.Об этом сообщает "Рамблер". Более подробной информации я не нашла
https://news.rambler.ru/education/49843302/?utm_content=news...
38-летний Михаил Фролов из Твери погиб в ходе СВОТверь, 14 февраля - АиФ-Тверь.
38-летний Михаил Фролов из Твери погиб в ходе СВО. Фотографии с церемонии прощания редакции tver.aif.ru предоставила Ритуальная компания «Вечная Память».
Михаил Фролов родился 29 июля 1984-го года. Он служил в ЧВК «Вагнер». Погиб 17 января 2023-го года.
Погибшего военнослужащего с почестями похоронили в Твери 14 февраля.
Фото: Ритуальная компания «Вечная Память»
https://tver.aif.ru/society/persona/38-letniy_mihail_frolov_...
И это все, что я нашла.
На мемориальном комплексе «Воинская слава» на улице Цандера прошёл митинг, посвящённый памяти военнослужащих-кисловодчан, погибших в зоне проведения специальной военной операции.
Ведущие сообщили собравшимся, что третьего июля 2022 года в городе Мелитополе погибли четверо военнослужащих базирующейся в Кисловодске воинской части №68323 Федеральной службы охраны, и кратко рассказали о каждом. Среди них был и Шаламов Никита.
Старший прапорщик Никита Анатольевич Шаламов родился в 1991 году в городе Воронеже. С 2011 года жил и нёс воинскую службу в Кисловодске. Зарекомендовал себя как грамотный специалист в организации связи, был общительным, весёлым человеком, всегда готовым прийти на помощь в трудную минуту.
На мемориальном комплексе была открыта меморитальная табличка.
И это всё, что удалось найти.
https://kislovodsk.bezformata.com/listnews/pamyat-o-pavshih-...
Кузьмин Клим. Найти что-то в сети о Герое не представлялось возможным.. Но в чате МАМ, откликнулась МАМА. И вот, что она написала:
Мы сами ничего не могли узнать - гриф совершенно секретно и ноль информации.Это всё, что мы смогли найти. Получается, что эту пушку они взяли как трофей, отработали на ней и всё погибли 06.05.2023г в боях за Попасную.
Вся информация засекречена и ни военкомат, ни Следственный Коммитет мне ни чем не помогли.
Кузьмин Клим, родился и вырос в Йошкар-Оле. Был самым обыкновенным мальчишкой: детский сад, музыкальная школа, средняя школа N1, училище, армия.. Срочную службу проходил в Отдельной дивизии оперативного назначения (коротко-Дивизия имени Дзержинского (ОДОН)).
Девиз дивизии: "В любое время, в любом месте-любую задачу! " совпадал с жизненной позицией Клима. Добрый и отзывчивый, готовый прийти на помощь любому, кто в этом нуждался, пусть даже в ущерб себе.
С детства проявлял лидерские качества и пользовался авторитетом среди друзей. Обострённое чувство долга, ответственность за свою семью были у него в приоритете.
С начала спецоперации им было принято решение вступить в ряды ЧВК Вагнер, но при этом он сохранял полную конфиденциальность, поскольку на тот момент группа Вагнера была засекречена.
О подвигах этих ребят не говорят.
Но они всегда выполняли и выполняют самую тяжёлую работу. Широкомасштабные боевые действия "музыкантов" не остались незамеченными и теперь о них говорит весь мир.Позывной Клима -"Тень" говорит сам за себя. В ожесточённых боях за г. Попасная Луганской Народной Республики 6 мая 2022г. Клим погиб.
За проявленные мужество и отвагу при выполнении воинского долга Кузьмин Клим был награждён внутренними наградами ЧВК Вагнер:
Крест "За кровь и храбрость"(приравнивается к ордену Мужества)
Крест " За отвагу и мужество "
Медаль "Окопный крест"
Медаль "За взятие Попасной" (посмертно)...
И благодарю Вас за Ваш труд. Мне, как матери "неизвестного" солдата вдвойне важно,что и о нём кто-то узнаёт и, возможно, сможет рассказать мне что-то новое.А вот сын с портретом отца 5 мая
Вот, что смогла найти в сети:
При исполнении воинского долга во время специальной военной операции на Украине погиб уроженец Псковской области, гвардии младший сержант Вадим Харитонов. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале. Похороны прошли 18 апреля. Глава региона принес соболезнования родным и близким погибшего.
https://www.mk-pskov.ru/incident/2022/04/19/pskovskiy-voenno...
АИФ тоже коротко сообщил о гибели
https://pskov.aif.ru/society/pskovich_pogib_v_hode_specopera...
Харитонов Вадим родился 18 апреля 2000 года в поселке Усвяты.
Он был добрым, отзывчивым и веселым парнем, старался переводить все острые моменты в шутку.
Играл в футбол, волейбол, любил жизнь и всегда был готов прийти на помощь.
Вадима и его сестру мать растила одна, поэтому многие домашние обязанности были на сыне, который хорошо справлялся со всеми делами: истопить печку, поколоть дрова, убрать в доме. Сестре он во многом заменил отца.В 2018 году Вадим окончил Усвятскую среднюю школу. Он был общительным, скромным юношей, увлекался спортом, одноклассники его любили и уважали.
После окончания школы Вадим поехал учиться в Псков на слесаря-механика.
25 декабря 2019 года его призвали в армию. Вадим не прятался, хотел служить.
Его служба началась в Смоленской области в 144 мотострелковой дивизии. Проявив себя в боевой и тактической подготовке, он получил звание гвардии младшего сержанта, был назначен командиром боевой машины. Служба Вадиму нравилась, и он остался служить по контракту.
Последний приезд домой был 28 декабря 2021 года. В конце февраля 2022 года он уже был на границе. Звонки домой были редкими.
11 марта Вадим обзвонил всех родственников и друзей. Затем звонки прекратились. Позже сослуживцы рассказали, что под городом Изюм Харьковской области были страшные бои.
День 20 марта стал роковым для нашего земляка. Минометный обстрел, а дальше вечность…
Это мне переслали из чата МАМ, но источник поставить не могу.Прислали только мемориальную табличку, которую повесили на школьное здание.
И это все, что известно.
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский сообщил о гибели на Украине еще одного бойца. Во время спецоперации погиб уроженец поселка Фофановский Коношского района Дмитрий Григорьев.
— Посмертно Дмитрий Григорьев представлен к награждению орденом Мужества. Светлая память герою, — написал Александр Цыбульский в соцсетях.
Глава Поморья также добавил, что погибший служил по контракту в мотострелковом батальоне.
https://29.ru/text/world/2022/07/08/71474330/
К сожалению, кроме этой краткой информации больше ничего не нашла.
В Суземской СОШ №1 прошла торжественная и одновременно траурная церемония открытия памятной доски бывшему ученику этой школы, погибшему при исполнении воинского долга по защите и охране Государственной границы РФ, Александру Александровичу Данюкову.
В ней приняли участие руководители района и поселка, начальник КПП Суземка подполковник Алексей Витальевич Беляев и пограничники, директор школы Ирина Викторовна Шупикова, учителя и ученики школы, жители Суземки, родители — Лариса Николаевна и Александр Сергеевич Данюковы.Выступающие отметили, что сейчас, когда фашизм вновь поднял голову, на охрану нашей границы выходят лучшие сыновья страны, простые парни, выросшие без особых излишеств, но воспитанные в лучших воинских и трудовых традициях своих предков. Они не сомневаясь ни на минуту, встают на пути врага, чтобы ценой своей жизни сберечь покой мирных граждан, дать всем нам возможность жить, работать и растить своих детей. Александр Данюков был одним из тех, кто защитил родину на самом переднем ее рубеже и не позволил вражеской группировке проникнуть на нашу территорию. Он погиб как герой, и наша память о его подвиге будет лучшим признанием его заслуг, лучшим подарком его семье.После открытия мемориальной доски в честь сына, трогательную речь произнесла его мама Лариса Николаевна. Она вспомнила, как Саша любил школу и своих учителей: первую учительницу Елену Александровну Борсукову, классного руководителя Веру Петровну Корнющенкову, учителя и тренера Александра Николаевича Бодунова, которого постоянно благодарил за свою физическую подготовку, патриотическое воспитание и способность преодолевать любые трудности. Отдельно Лариса Данюкова обратилась к школьникам:
— В жизни бывает очень страшно, но нужно переломить себя и сделать шаг. Ничего не бойтесь, будьте смелыми и решительными, идите вперед, становитесь лучше, открывайте для себя новые знания, осуществляйте свои мечты.
Ведь именно для того, чтобы каждый из нас смог обрести счастье, сражаются наши солдаты. И мы должны быть достойны их жизни и смерти.
К мемориальной доске легли живые цветы…
https://gazeta-suzemka.ru/society/2022/08/31/memorialnaya-do...
Здитовец Владислав Артёмович родился 5 марта 2002 года в городе Свободном. После окончания 9 классов средней школы № 1 в 2018 году поступил в Амурский технический колледж.
С 2021 года служил в рядах Вооружённых сил. Служил в составе легендарного 1182-го гвардейского артиллерийского полка воздушно-десантных войск РФ в городе Наро-Фоминске Московской области.
Участвовал в специальной военной операции на территории Украины с 24.02.2022 года. Владислав Здитовец погиб 10 марта 2022 года, он до конца оставался верен военной присяге.
Указом Президента РФ от 25.03.2022 года гвардии рядовой В.А. Здитовец награждён орденом Мужества (посмертно).
27 января в школе № 1 вспоминали выпускников Владимира Кобзева, Владислава Здитовца и Павла Короташа, чьи имена были присвоены трём лучшим взводам юнармейского отряда «Патриот». Такое решение было принято на основании решения комиссии по охране, сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия на территории муниципального образования «город Свободный».
Свидетельства о присвоении званий командирам взводов вручала начальник штаба местного отделения Юнармии города Свободного Анна Батылина. Конечно же, ребятам рассказали и о самих бойцах, чьи имена уже навсегда вписаны в историю Свободного.На торжественной линейке присутствовали мамы погибших свободненцев - Галина Владиславовна Кобзева и Ольга Николаевна Здитовец.
Среди тех, кто стоит на защите России, - наши отцы, братья, мужья, друзья, знакомые. Более трёхсот человек из города Свободного на сегодняшний день находятся в зоне специальной военной операции и выполняют свой долг, чтобы мы могли учиться и работать под мирным небом... Это настоящие мужчины, которые для своих мам навсегда останутся детьми. Ещё свежи раны в сердцах родных и близких, но память о героях останется в наших сердцах и в сердцах поколений... Низкий поклон родителям за то, что воспитали таких сыновей.
https://www.gzt-sv.ru/news/197296-imena-geroev-svobodnentsev...
У нас был портрет этого героя, но в первых темах, в которых не было кратких описаний. Теперь, когда Вадим выполнил портрет Бессмертного полка, исправляю ситуацию.
В поселке Татищево Саратовской области 16 июля 2022 года похоронили погибшего на Украине Виталия Писарева.
В церемонии прощания вместе с жителями участвовала депутат областной думы Юлия Литневская. В сети она рассказала, что Писарев с медалью закончил школу, увлекался футболом.
«Играл за татищевский клуб «Олимп», за саратовский «Спутник», за СГТУ. В 2008 году участвовал в чемпионате Европы по мини-футболу за московский клуб «Динамо». Имел множество спортивных наград.
Друзья по команде расписались на футбольном мяче и, пряча слезы, положили этот мяч в его могилу. Он имел возможность выбирать и выбрал своей профессией Родину защищать. С 2015 года служил заместителем командира взвода. Участвовал в параде на Красной площади. Погиб, выполняя боевое задание.
Обе его дочери будут расти, зная, что их отец - герой.
На церемонии прощания многие говорили, что жизнь можно прожить по-разному: кто-то, чьи имена были известны всей стране, шикарно жили и предали Родину, покинув её. А такие, как Виталий, - простые русские парни - не предали и не предадут! Улица, на которой жил герой, будет носить его имя. Вечная память!» - написала Юлия Литневская.
По информации ИА «Регион 64», Виталий Писарев после учебы в СГТУ в 2015 году был призван в армию на срочную службу, по окончании которой заключил контракт.Служил в должности заместителя командира взвода - командира боевой машины парашютно-десантной роты. В параде Победы на Красной площади участвовал дважды - в 2016 и 2017 годах. Старшей дочери Виталия 4 года, младшая появилась на свет в этом году.
Военнослужащий погиб в ходе спецоперации на Украине 14 марта, 10 апреля ему должно было исполниться 29 лет.В городе был выставлен билборд
https://sarnovosti.ru/news/na-ukraine-pogib-saratovskiy-desa...
https://nversia.ru/news/v-tatischevo-prostilis-s-molodym-des...
А вот что написала МАМА:
Писарев Виталий Александрович родился 10 апреля 1993 года в районном посёлке Татищево Саратовской области.
В 2011 году закончил школу с серебряной медалью. Поступил в Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А.на факультет «Электроэнергетика и электротехника». После окончания университета был призван в армию на срочную службу, где и подписал контракт.
Служил с 2015 по 2022 г в в/ч 71211 98 воздушно десантной дивизии 331 парашютно-десантном полку г. Кострома в должности заместителя командира взвода, командир БМД.
За время службы дважды принимал участие в Параде Победы на Красной Площади г. Москва (2016 и 2017 гг).
За время службы Виталий был награждён медалью за участие в военном параде в День Победы от 09.05.2016 г., медалью «Генерал Армии Маргелов» от 02.05.2017 г., медаль «В ознаменовании 100-летия Рабоче-Крестьянской Армии и Рабоче-Крестьянского Красного Флота» от 23.02.2018 г.
Виталик с детских лет активно занимался спортом, имел множество спортивных наград и взрослый разряд по футболу. Играл в футбол за родной Татищевский район, за команду СГТУ, за футбольный клуб «Динамо - 2» г. Москва на чемпионате Европы по мини футболу.
Виталик был самым лучшим товарищем, замечательным другом, любящим и заботливым мужем, отцом, братом, мужественным сыном своих родителей и просто хорошим человеком.
У Виталия остались любящие родители, сестра, жена и две маленькие дочки. Валерия 4-х лет и Вероника, которая родилась через месяц после гибели папы, которую он так мечтал подержать на руках.
Имя малышке выбрал папа: Вероника - несущая Победу.
Погиб Виталий 14 марта 2022 года в ходе проведения специальной военной операции под Киевом с. Мощун в возрасте 28 лет.
Похоронен на кладбище рабочего посёлка Татищево Саратовской области.
С 2022 года одна из улиц Татищево носит имя своего Героя Писарева Виталия Александровича.
За проявленные мужество и отвагу в ходе проведения специальной военной операции Указом Президента Российский Федерации от 03.09.2022г. Гвардии сержант Писарев Виталий Александрович награждён орденом Мужества (посмертно).
В школе открыли парту Героя.
Здравствуйте, ну вот как-то так, пока писала слёзы градом. Посмотрите, если что не так, поправьте. Фото больше не надо никаких? Спасибо большое вам за память наших сыночков, за все что вы делаете низкий поклон и здоровья...
Ну и что же тут можно править? Как можно править слова МАТЕРИ?
Я поставила все, до запятой!
Баранков Роман Валентинович 20.09.1987- 26.02.2022
Баранков Роман Валентинович – гвардии сержант, командир отделения-командир боевой машины разведовательной роты 247-ого гвардейского десантно – штурмового Кавказского казачьего полка.
Родился 20 сентября 1987 года в Ставропольском крае, в Курском районе,на хуторе Новая Деревня.
В 2002 году окончил МОУ СОШ номер 2 станицы Курской.
Рос Роман добрым и отзывчивым человеком, был надёжной и крепкой опорой своей семье и близким. Нет ни одного человека, кто мог бы отрицательно отозваться о нем, только светлые, добрые слова и воспоминания.
В 2008 году прошёл обучение в Ростовской области, городе Новочеркасске ЮРГТИ (НПИ).
С 2010 по 2011г.г. работал в ООО «Роснефть- Сервис» в ЯНАО городе Губкинский.
Но мечтой Романа всегда оставалась служба в армии, к сожалению, по состоянию здоровья мамы, сделать этого не мог, но всегда к этому стремился. И после всех жизненных трудностей в 2011 году добровольно был призван на срочную службу в воинскую часть 54801 города Ставрополя, в 247-й гвардейский десантно-штурмовой полк. Через пол года подписал свой первый контракт и остался служить в своём полку.
В 2018 году Роман участвовал в военной операции в Сирийской Арабской республике, в 2012 году в Дагестане.
Роман служил честную и верную службу, за что и получил уважение от начальства и своих боевых товарищей. Был искренним, добрым и справедливым, надёжным и настоящим человеком. Он никогда не стремился к карьерному росту, а честно исполнял свой воинский долг перед народом и перед Отечеством. Роман был патриотом своей страны, всегда стоял горой за своих солдат и товарищей, гордился своей службой и службой в своём 247-ом полку.
С 24 февраля 2022 года принял участие в специальной военной операции. О Романе долго не было новостей и только 29 марта в семью пришла страшная весть, стало известно, что их любимый и родной человек погиб.
Роман похоронен 31 марта на кладбище хутора Новая Деревня Курского района.
26 февраля колонна Романа и его боевых товарищей попала под обстрел. В бою получил ранение и погиб от 90% ожога тела на территории Новой Каховки в Херсонской области.
Роман был истиным воплощением русского солдата ,замечательным человеком, любящим мужем и отцом, братом, другом и товарищем.
За мужество и стойкость, проявленные при выполнении боевого задания, гвардии сержант Баранков Роман Валентинович награждён Орденом Мужества (Посмертно)
https://vk.com/wall-201190697_571074
От себя напишу, вот такую историю, рассказывает МАМА.
Мой сын Россохин Алексей Сергеевич родился 08.08.2002 года (хотя должен был родится 07.10.2022 г).
Знаете, у меня такое чувство всегда было, что он старался жить быстро, стремительно, как будто боялся не успеть.
В детстве он был очень крепким мальчуганом, вообще не болел, мне всегда все завидовали (хотя моя старшая дочь очень часто болела), учился чуть выше среднего, никогда не унывал, всегда был улыбчивый мальчиком, никогда и ни на кого не обижался, не хулиганил, не дрался, но всегда мог за себя постоять, если этого требовали обстоятельства.
В 2015 году дочь вышла замуж и после её свадьбы ушёл мой муж к другой и Лëша сразу повзрослел (хотя на тот момент ему было 13 лет). Мы остались с ним вдвоём, с кредитом за свадьбу, с моей работой в 6 тыс, а кредит надо было платить 4500 и мне пришлось работать на 3 работах и поэтому все домашние дела сын взвалил на свои плечи, что бы помогать мне. На алименты я не стала подавать, потому что муж грозился: если я подам на него, то когда сыну исполнится 18 лет он подаст на него.
Я уходила на работу к 6.00,а приходила в 8 вечера, иногда позднее.
Когда приходила, то печь уже была истоплена, кушать приготовлено, уроки выучены, ну и другие дела какие надо было сделать - сделаны.
Окончив 9 классов, сын поступил в техникум, но и то только из-за того, что бы, как он выразился, быстрее прошло время до 18 лет, что бы идти в армию, он готов был туда идти сразу после садика.
Вы не представляете, как он ждал своего 18 летия, а я молилась, что бы время тянулось.
Я всё равно его считала маленьким, моим малышом, я его так и называла "Мой малыш", а он и не обижался, а какой он был нежный, ласковый....
Я знаю, что он меня очень сильно любил, как и я его. Всегда очень переживал за меня, за свою сестру Алëну и за племянницу Василису.
Когда ему исполнилось 18,он заб
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