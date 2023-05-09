Бессмертный полк в работах художника Окладникова,ч.4. (41)

Письмо о гибели земляка на Украине получили в Вытегорском районе. В ходе специальной военной операции погиб сержант Александр Шарапов. Об этом сообщил глава Вытегорского района Александр Зимин.

«Сегодня мы получили трагическое известие о гибели при выполнении боевой задачи в ходе специальной операции на территории Украины нашего земляка, командира отделения — командира боевой машины мотострелкового отделения сержанта Александра Александровича Шарапова. Невозможно передать словами скорбь, которую переживает каждый из нас…», — написал на своей странице ВКонтакте Александр Зимин.

https://www.vologda.kp.ru/online/news/4729741/

9 апреля в Вытегорский район пришло известие о гибели мотострелка Александра Шарапова. По словам главы Вытегорского района Александра Зимина, командир отделения – командир боевой машины, сержант Александр Шарапов погиб при выполнении боевой задачи.

На фасаде Белоручейской средней общеобразовательной школы в поселке Депо Вытегорского района установили памятные доски ее выпускникам Антону Зернову и Александру Шарапову, героически погибшим в ходе специальной военной операции на территории Украины. Оба военнослужащих награждены орденами Мужества (посмертно). Шарапов Александр Александрович, Гвардии сержант, командир отделения, командир БМП 252 мотострелкового полка ВС РФ.

Родина Александра город Петрозаводск Республики Карелия, где он появился на свет в 1998 году.

Когда Саша был маленький, семья переехала в Вытегорский район, село Девятины.

В 2005 году пошёл в Белоручейскую школу. Очень любил свою первую учительницу Шаган Нину Алексеевну. Говорил, что она добрая, как бабушка. И когда стал взрослым, всегда очень тепло отзывался о ней. Любимыми предметами были технология, физкультура и музыка. Школьные годы и учителей вспоминал с благодарностью.

В 2014 году поступил в Вытегорский политехнический техникум. Особенно ему нравились спецдисциплины и практика. За время учебы помимо основной специальности «Автомеханик» выучился на права категории «В», «С», получил права на трактор категории, окончил курсы по специальности «Электрогазосварщик» 3 разряда. Александр умело водил все машины, которые стояли в боксах техникума, с удовольствием и профессионально ремонтировал технику.

В 2017 году Александр был призван в армию. Сразу заключил двухлетний контракт. Получив документы в областном военкомате, до части в Воронежскую область отправился самостоятельно.

Саша служил в 252 гвардейском мотострелковом орденов Суворова и Александра Невского полку. Начал службу рядовым в должности пулеметчика. В марте 2019 года ему присвоили звание ефрейтора, тогда он стал заместителем командира боевой машины, наводчиком – оператором мотострелкового отделения мотострелкового взвода мотострелковой роты мотострелкового батальона.

В январе 2020 года уже в звании младшего сержанта служит в должности командира отделения, командира боевой машины, а ещё через год ему присвоено звание сержант.

В 2020 году Александр стал участником Парада Победы, проходившем в Воронеже. Служить в армии ему нравилось. Он добросовестно относился к выполнению своих обязанностей.

Александр жил армией: полевые выходы, ночные стрельбы, караулы. Охотно развивал свои навыки, изучал и ремонтировал технику, был на седьмом небе от счастья, когда удавалось восстановить то, что казалось бы, уже было безнадежно утрачено.

Опекал молодых солдат, помогал срочникам. Даже когда ездил домой в отпуск, по возвращению в часть привозил посылку для срочника – земляка. Конечно, бывали и трудные моменты. Холод, техника ломалась, связи не было, питались сухпаями. И именно эта подготовка помогала Саше потом…

Но у нашего земляка был надёжный тыл, он вырос в многодетной дружной семье, где его поддерживали, часто звонили, приезжали навестить. Успел создать и свою семью, стал заботливым мужем и отцом.

В феврале 2022 года в составе своего батальона был отправлен в зону СВО. Это было трудное время. На какой-то период остался в Белгородской области, занимался ремонтом техники. Первые бои, первые потери, подбитая техника… Всё это наложило отпечаток на общение с родными. Он сильно переживал. И да, было страшно. Сердца родных замирали каждый раз, когда он уходил «за ленту». Когда возвращался, сразу звонил. Спрашивал, как ребята, как батя, что делаете, как продвигается стройка. Про себя говорил мало: «Всё нормально будет».

6 апреля 2022 года он был отправлен в составе БТГ на Харьковское направление в Изюмский район. 16 апреля позвонил последний раз...

Александр погиб 17 апреля. Позже стало известно, что Саша был в подкреплении и вывозил раненых. Сослуживцы, бывшие там, рассказали, что он много раненых вывез, многих ребят спас. Его называли водителем от Бога, самым лучшим танкистом. Он был и за командира БМП и за механика – водителя. Его БМП была последней. Машина подорвалась на противотанковой мине. Ранения несовместимые с жизнью.

За проявленные мужество, отвагу и самоотверженность в ходе специальной военной операции на территории Украины Указом Президента РФ Александр Александрович Шарапов награждён орденом Мужества (посмертно).

https://vitegra.bezformata.com/listnews/otmechaetsya-den-ger...

Одна из мам сделала ролик с некоторыми работами Вадима. Можно посмотреть по ссылке: https://vk.com/im?sel=c1&z=video313164488_456239746%2F1b...

10 апреля 2022 года на портале города Балаково было опубликовано:

На исходе недели в наш город пришла трагическая весть. Еще один сын балаковской земли погиб в ходе специальной военной операции на Украине. 20-летний Саша Арбузов был родом из села Матвеевка Балаковского района.

Я тут же связался с мамой павшего Героя Ларисой Александровной, чтобы выразить ей слова искренних соболезнований. Женщина не может прийти в себя от осознания, что сына больше нет. Мама Саши рассказала "Сути" о том, как узнала о гибели единственного сына.

- Саша в последний раз вышел на связь 23 марта.Он тогда написал, что все хорошо, сказал, что не может пока позвонить. Я почувствовала что-то не ладное, материнское сердце забеспокоилось, стало плохо. Саша дал номера командиров, чтобы, если что, звонить им. Я попросила брата узнать, что с сыном. Потом ему перезвонил кто-то вышестоящий и сообщил, что Саша погиб.

Трагедия случилась 25 марта. Военные сказали родственнику о начавшемся бое, который стал для Александра последним. Рядом с мальчишками разорвалась мина. Осколки пробили каску, ранили голову и легкое. Его пытались эвакуировать на носилках двое сослуживцев, но они тоже были убиты неприятелем.

-Я начала звонить в Минобороны, они ничего не подтверждают, спрашивают, мол, кто вам такое сказал. Через два часа перезвонил командир и сказал о его смерти уже мне. Саша ничего мне не говорил, не хотел, чтобы я беспокоилась: "Мама, у меня все хорошо". Как его вообще отправили туда? Он ведь у меня единственный кормилец...

Саша Арбузов родился в Матвеевке и учился в сельской школе. Был любознательным и активным ребенком. Занимался греко-римской борьбой, брал медали на районных и городских соревнованиях. Чрезвычайно добрый и улыбчивый мальчишка. Безотказный к людям, единственная опора матери. После школы Саша уехал учиться в Балаково. Но в Поволжский колледж технологий и менеджмента так и не закончил - взял академический отпуск и отправился в армию. Как рассказывает Лариса Александровна, он "хотел пойти в свой год", когда положено по возрасту.

В войска рядовой Арбузов ушел 18 июня 2020 и после 3 месяцев заключил контракт на военную службу.

- Сын служил в части войск химзащиты в поселке Саперный Ленинградской области. В октябре приезжал к нам в отпуск. Он присылал мне фотографии, но уже после даты его гибели из WhatsApp исчезли все его фотографии за последний год. Неужели, кто-то пользуется его телефоном?

Сейчас Лариса Александровна всеми правдами добивается возвращения тела сына на Родину:

- Мой сын непонятно где лежит больше 2 недель. Военные сказали, что он на поле боя и забрать его сейчас не представляется возможным. Буду звонить в военную прокуратуру, куда угодно, но верните мне тело сына. Обязательно напишите в газете, что я сделаю все и даже больше, напишу всем, чтобы мне вернули Сашу.

На странице мамы в Одноклассниках теперь лишь фотографии сына, песня-реквием "Опустела без тебя земля" и сотни соболезнований со всей страны.

https://www.sutynews.ru/index.php?mode=articles&id=10934

Во время специальной военной операции на Украине при выполнении боевой задачи в городе Бровары Киевской области погиб житель Миасса Никита Бирилло, это подтвердили в администрации Миасского городского округа.

21 марта военнослужащего похоронили с воинскими почестями на кладбище поселка Новотагилка.

22-летний Никита Бирилло был оператором расчета зенитно-ракетной батареи. На срочную службу молодого человека призвали в мае 2020 года и отправили в Чебаркуль, где он и подписал контракт.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/kontraktnik-iz-miassa-po...

На нескольких порталах есть еще фото самих похорон, а вот дополнительных данных о Герое я не нашла.

https://pchela.news/news/detail/21792

https://74.ru/text/incidents/2022/03/22/70523015/

16 апреля 2023 года при выполнении боевой задачи героически погиб наш брат Арсен Александрович Вартанян...

Наш герой! Помним... Любим... Скорбим...

Спасибо за всё!

Очень скупо и очень коротко на страничке в ВК!

https://vk.com/wall-211042434_10509

В Тихорецке 6 мая простились с 22-летним гвардии лейтенантом Дмитрием Готовцом, который погиб во время спецоперации на Украине. Туда он отправился еще в самом начале — в феврале. Парень погиб 25 марта в городе Пологи Запорожской области.

Готовец в 2017 году окончил гимназию № 6, а в 2021-м получил красный диплом в Московском высшем общевойсковом командном орденов Жукова, Ленина, Октябрьской Революции Краснознаменном училище. В школе, которую окончил Готовец, рассказали, что он мечтал стал военным.

Мечта осуществилась: в 2021 году с Красным дипломом окончил Московское Высшее Общевойсковое командное орденов Жукова, Ленина, Октябрьской Революции краснознамённое училище (МВОКу). Дважды принимал участие 9 мая в Парадах на Красной площади (2019 и 2020 годы).

С февраля 2022 г. – участник спецоперации Украины.

Председатель совета Тихорецкого городского поселения Тихорецкого района Сергей Носов 19 мая уточнил, что в честь военного открыли парту героя. Это уже вторая парта, названная в честь погибших:

— Дмитрий был спортсменом, играл в КВН, участвовал в «Юнармии» и почетном карауле «Вахта памяти». Родные рассказали, что он всегда мечтал стать офицером, — написал Носов.

Информацию о смерти военного подтвердил и глава Тихорецкого района Анатолий Перепелин.

«Живая Кубань» писала о том, что в Тихорецке родителям погибшего в ходе спецоперации российских войск на Украине лейтенанта Дмитрия Готовца вручили орден Мужества. Военнослужащий погиб 25 марта. Об этом сообщил глава Тихорецкого района Краснодарского края Анатолий Перепелин в своем Telegram-канале.

- За проявленный героизм в соответствии с Указом Президента Российской Федерации Дмитрий Готовец награжден орденом Мужества посмертно, - написал Перепелин. Орден вручили родным.

https://93.ru/text/incidents/2022/05/24/71356277/

https://timenote.info/ru/Dmitrij-Gotovec

https://www.livekuban.ru/news/obshchestvo/roditelyam-pogibsh...

На портале "Синодик" в ВК написано:

Прошу молитв о погибшем офицере! Данечкин Кирилл Васильевич род. 21.05.1991г.погиб 16.03.2022 г. Родителей нет... сирота...

Похоронен в Брянске, новое кладбище Полпинское, Володарским военкоматом.

Но так люди не считают. Вот всего 2 комментария с чата

https://vk.com/wall-201190697_271993

Его не забыли! Сегодня, 26 августа, на здании кадетской школы имени Героя России В.И. Шкурного состоялась церемония открытия мемориальной доски в память о погибшем во время спецоперации на территории Украины Кирилле Данечкине. На церемонии открытия присутствовали брат героя Вячеслав Данечкин, педагоги и одноклассники Кирилла, врио заместителя губернатора Брянской области Елена Егорова, Герой России Александр Постоялко, Герой России Андрей Фроленков, заслуженный работник МВД Александр Фирсов, а также сотрудники регионального управления Росгвардии.

Герой России Александр Постоялко обратился к присутствующим с речью:

- Спасибо Вячеславу и его брату Кириллу за то, что они воспитывались в правильной семье, воспитывались в духе настоящих защитников Отечества. Кирилл ценой собственной жизни подарил нам мирное небо. Я уверен, что победа будет за нами, и она уже не за горами. Но любая война - это потери. Память о Кирилле и обо всех воинах, которые сложили головы, защищая нас сегодня, останется в сердцах каждого и будет передаваться будущим поколениям. Брат Кирилла Вячеслав Данечкин поблагодарил присутствующих и передал в музей кадетской школы орден Мужества.



Кирилл Данечкин родился 21 мая 1991 года. Поступил в кадетскую школу в 2006 году. Активно участвовал в общественной жизни образовательного учреждения, был сознательным и ответственным. После окончания кадетской школы поступил в военную академию противовоздушной обороны имени А.М. Василевского в Смоленске. Капитан Кирилл Данечкин погиб 16 марта 2022 года в ходе специальной военной операции на территории Украины. Кирилл был посмертно награжден орденом Мужества. Вечная память герою!

https://riastrela.ru/p/95391/



Душу свою за други своя…

Наш земляк, переводчик группы обработки информации взвода радиоэлектронной разведки разведывательной роты, старший сержант Александр Донсков Указом Президента РФ награжден орденом Мужества посмертно.

За скупыми сведениями Министерства обороны, которые сухо передают суть героического поступка, не видно, каким был человек в жизни. А между тем совершенно ясно, что самоотверженные подвиги удел людей настоящих, смелых и добрых. Утешает здесь одно обстоятельство: наши земляки, не вернувшиеся домой, забывая о себе, погибли, спасая друзей.

Ведь сказал же Христос: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя»…

Александр Николаевич Донсков родился 9 августа 1979 года. Он вместе с отцом Николаем Ивановичем Донсковым, матерью Натальей Петровной Донсковой и младшим братом жил в поселке Жилгородок по месту службы главы семьи. Там наш герой окончил Дмитриевскую среднюю школу. Рос Александр добрым и общительным ребенком. Интересовался всем, что касалось профессии военного, и твердо знал, что выберет именно эту нелегкую стезю. Для него всегда примером был его прадед Леонтий Афанасьевич Донсков, который в 1941 году ушел на фронт защищать Родину, а также отец и дядя, ведь они тоже посвятили свою жизнь военной службе. В 1997 году был призван в ряды Вооруженных сил РФ и направлен для прохождения службы в Хабаровск.

Вернувшись домой после демобилизации, Александр заключил контракт и стал служить в воинской части в поселке Жилгородок. В 2009 году был переведен на службу в Южно-Сахалинск. На Сахалин вместе с ним поехали жена Людмила и сын Семен. За время службы на этой далекой окраине страны Александр зарекомендовал себя профессионально подготовленным, добросовестным, исполнительным военнослужащим. Свидетельство тому – награды: медали «За отличие в воинской службе III степени» (2012 год), «За воинскую доблесть II степени» (2018 год), «За отличие в воинской службе I степени» (2019 год). Появилось много друзей, которые очень ценили и уважали Александра Николаевича.

Любящее сердце лучше всего знает о дорогом человеке. Вот что рассказала о нашем герое его супруга Людмила Николаевна:

-На Сахалине у нас родился сын Ярослав… В семейной жизни Александр был самым лучшим мужем и отцом. Сыновья знали, что всегда папа поможет и делом, и советом. А я жила «как за каменной стеной», в полном смысле этого выражения. С Сашей чувствовала себя в безопасности относительно своего настоящего и будущего. Он мог решить все проблемы, был защитой, поддержкой и опорой…

… Людмиле Николаевне уже после гибели мужа удалось встретиться с ребятами, которые были вместе с ним. Они рассказали, что Александр Донсков осуществлял прикрытие личного состава отделения. Даже получив минно-взрывные ранения, не совместимые с жизнью, он вел себя, как герой.

Благодаря ему они смогли вернуться. Уточню, что события происходили 17 июня в ходе ведения наступательных действий в районе населенного пункта Малая Камышеваха.

Его последние слова были: «Пацаны, держитесь!». Семье его очень не хватает. А для всех, кто знал Александра, он останется навсегда героем!

Полностью очерк об Александре Донскове читайте в газете “Сакмарские вести”

https://sakmarskievesti.ru/2022/11/15/dushu-svoju-za-drugi-s...

В Сакмарском районе родным Александра Донскова, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине, передали орден Мужества. Об этом сообщили в местной администрации.

Награду героя вдове Людмиле Донсковой и сыновьям Семену и Ярославу передали вице-губернатор Дмитрий Кулагин и военный комиссар Дмитрий Килеев.

Родился Александр Донсков в августе 1979 года в Орске. Жил и учился в Сакмарском районе — в поселке Жилгородок. После армии он остался служить по контракту в Вооруженных силах РФ.

Александр Донсков погиб на Украине. В ходе ведения наступательных действий в районе села Малая Камышеваха он осуществлял прикрытие личного состава отделения. Старший сержант получил несовместимые с жизнью ранения.

На здании Дмитриевской средней школы в поселке Жилгородок памяти погибшего бойца установлена мемориальная доска. память выпускников школы. Рядовой Виктор Матвеев, старший сержант Александр Донсков и майор Павел Гареев

Фото: администрация Сакмарского района

https://yuzh-ural.ru/obshhestvo/v-orenburzhe-rodnym-pogibshe...

27 мая при исполнении воинского долга на территории Украины погиб гвардии рядовой Корчаков Александр Владимирович 12.04.2001 года рождения.

Александр родился в городе Черняховске, закончил Привольненскую среднюю общеобразовательную школу Черняховского района. В 2017 году поступил в ГБУ КО ПОО «Колледж агротехнологий и природообустройства» на специальность «Природоохранное обустройство территорий». В июне 2021 года получил диплом по специальности и квалификацию «техник».

По характеру Александр был доброжелательный, уважительный, ответственно относился к выполнению поручений. Среди студентов группы пользовался авторитетом.

В декабре 2021 года Корчуков А.В. был призван на срочную службу в Вооруженные силы РФ, позднее заключил контракт. В мае 2022 года направлен в служебную командировку. 27 мая совместно с мотострелковым батальоном, в котором Александр проходил службу, попал под минометный обстрел ВСУ, Александр получил ранения и погиб.

Наши вооруженные силы — это щит страны. Александр пожертвовал жизнью ради всего народа. Его подвиг будет жить в памяти поколений!

Администрация, педагогический и студенческий коллективы выражают глубокое соболезнование родным и близким в связи с гибелью Александра.

Эта запись взята со странички https://katip39.ru/on-otdal-samoe-cennoe-svoju-zhizn/

На Украине погиб еще один выпускник Рязанского десантного училища, капитан Илья Купцов. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в соцсети «ВКонтакте».

Похороны офицера состоялись в воскресенье, 13 марта.

Купцов — выпускник пятого батальона РВВДКУ 2014 года. Он служил старшим офицером разведывательного отделения 76 десантно-штурмовой дивизии.

https://www.rzn.info/news/2022/3/14/v-ukraine-pogib-eshe-odi...

Никаких других подробностей я не нашла.

В Ларихинской школе состоялось открытие памятной доски Кухареву Дмитрию Анатольевичу, героически погибшему при исполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине. Участники мероприятия вместе исполнили гимн Российской Федерации, возложили цветы и почтили героя минутой молчания. Настоящий десантник, спортсмен и образцовый семьянин. Дмитрий Анатольевич Кухарев родился 23 февраля День защитника Отечества. С 1990 по 1992 год отслужил в армии, в легендарном 345-ом полку воздушно-десантных войск. Первый боевой опыт получил, участвуя в Карабахском конфликте. В этом году он отметил своё 50-летие. С самого начала специальной военной операции Дмитрий твёрдо решил, что в стороне не останется и станет добровольцем. Находясь вдали от дома, на вахте, он позвонит жене Татьяне и скажет: <<Тань, там молодые ребята воюют, пойду помогу». И он пошёл. В этом году он отметил своё 50-летие. С самого начала специальной военной операции Дмитрий твёрдо решил, что в стороне не останется и станет добровольцем. Находясь вдали от дома, на вахте, он позвонит жене Татьяне и скажет: «Тань, там молодые ребята воюют, пойду помогу». И он пошёл.

Татьяна Кухарева (супруга погибшего Дмитрия Кухарева):

"Многие пытались его отговорить. Много нелестных слов он слышал в свой адрес. Ему пытались доказать, что это не наша территория и не наша война. Он всем отвечал со злостью: "Эту землю защищал мой дед, там похоронен дед моей жены. Так что это моя земля и я имею полное право защищать ее"

28 апреля в ходе очередного боя жизнь Дмитрия оборвалась. 5 сентября супруге героически погибшего воина передали медаль "За отвагу». А 23 ноября в его родной Ларихинской школе появилась памятная доска. Открыли ее бывший одноклассник и первая учительница Дмитрия. У героя осталось трое детей. Старший сын служит по контракту и защищает родину с первых дней спецоперации. На самом деле, именно к нему отец так рвался на фронт. Искал любую возможность встретиться, чтобы помочь и уберечь сына от вражеской пули. Дмитрий знал, что может не вернуться домой и всё же отправился на фронт. Символично, что девиз ВДВ «Никто, кроме нас» стал и его девизом по жизни. Был честным, искренним, растил достойную смену и погиб как герой, помогая молодым парням и до последнего вздоха защищая свой дом.

https://vishime.ru/live/sobytiya/v-larikhe-uvekovechili-pamy...

В ноябре 2022 года, в ходе проведения специальной военной операции на Украине, погиб выпускник нашей школы Марченко Станислав Александрович. 22-летний Станислав Марченко из села Якшур-Бодья, расположенного в Удмуртии. Он служил Родине в рядах ракетных войск с момента окончания колледжа по специальности «нефтяное дело».

Станислав был старшим ребенком в семье. В 2016 году закончил 9 классов и продолжил своё обучение в колледже по направлению нефтяное дело. После окончания колледжа был призван в ряды Российской армии в ракетные войска.

Это был добрый, скромный, трудолюбивый парень. В школьные годы увлекался футболом. Хороший сын, внук и отличный товарищ. Всегда уважительно относился к педагогам.

За участие в спецоперации Станислав награжден орденом Мужества посмертно.

Мы должны помнить ребят, которые сложили головы ради того, чтобы мы жили в мире. Очень тяжело родным отпускать сына в вечность, силы вам и мужества пережить эту потерю.

Выражаем глубокие соболезнования семье, родным и близким Станислава.

Это нашлось на сайте "За Победу"

https://zpobeda.ru/stanislav-marchenko/

Жители Костромы скорбят и делятся воспоминаниями о молодом парне, героически павшим в ходе военной операции, стало известно Logos44.ru.

16 марта в Костроме на Аллее Славы был похоронен ефрейтор 331-го Костромского Гвардейского воздушно-десантного полка Леонид Пантелеев. Он служил по контракту и героически погиб в ходе специальной военной операции на Украине, о чём стало известно 11 марта.

24-летний Леонид Пантелеев — коренной костромич, в 2013 году окончил общеобразовательную школу №21, где сегодня состоялся Урок памяти, посвящённый герою-десантнику.

С горечью и болью в сердце приняли мы, учителя школы №21, сообщение о гибели нашего выпускника Леонида Пантелеева. Каждый педагог ощутил эту потерю как личную трагедию. Мы отлично помним этого светловолосого юношу, шустрого, как все подростки, но доброго и открытого. Леонид был очень порядочным человеком, не способным на подлость, зло и предательство. Жестокая несправедливость заключается в том, что таким людям, как Леонид, отпущена короткая жизнь. Для нас, учителей школы, ты стал настоящим героем. Мы будем рассказывать о тебе своим ученикам, —написала классный руководитель десантника Нина Дурилова.

Весёлый, дружелюбный, не конфликтный. С лучезарной застенчивой улыбкой. Готовый помочь и поддержать. В классе у Лёни было много друзей, потому что дружить он умел. Был честен и смел. Таким я помню его. Светлая память, — поделилась учитель начальных классов школы №21 Наталия Неверова.

Скорбят о погибшем солдате и в коллективе костромской Детской художественной школы №2 имени Купреянова, где также учился Леонид Пантелеев.

Мы помним его, как доброжелательного, открытого, легкого и веселого человека, и всегда будем помнить таким нашего мальчика. Он выбрал для себя непростой и благородный путь защитника Мира. Леонид показал настоящий пример мужества, стойкости и верности своей Родине, — говорится на официальном сайте образовательного учреждения.

В 2013 году после 9-го класса Леонид поступил на на направление «Дизайн» СПО института дизайна и технологий КГУ. По достижению 18-летия он как студент среднего образовательного звена получил повестку в армию и отправился служить, поэтому на год обучение пришлось прервать. Но вернувшись, в 2018 году Леонид доучился и получил диплом выпускника СПО КГУ. Преподаватели опорного вуза также вспоминают парня с теплом.

Группа была большая, 20 человек, но Леня сразу выделился среди остальных. Он был очень светлым, добрым, позитивно настроен. Живой, ищущий себя, но такой цельный, что ли. Очень тепло отзывался о родителях. Мы знали, что у него любящая семья, есть младшая сестренка, которую он опекал, как положено старшему брату. Я была его руководителем диплома и хорошо помню, как он упорно искал варианты успешного выполнения своего дипломного замысла. И даже если у него что-то не получалось, Лёня из таких людей, которым хочется помогать, которые с благодарностью отзываются на добро и сами несут добро, — рассказывает руководитель СПО института дизайна и технологий КГУ Ольга Аккуратова.

Прошло 4 года с его выпуска, а на кафедре Лёню очень хорошо помнят. Мы его называли «человек-улыбка». В группе он был, пожалуй, самым жизнерадостным, старался и сам никогда не унывать и других поддерживать. Такое автономное солнце…, — вспоминает доцент кафедры ДТМ и ЭПТ КГУ Светлана Рассадина.

После вуза Леонид попробовал себя в модельном бизнесе в Санкт-Петербурге. Но вскоре, несмотря на все свои данные решил оставить эту сферу, вернуться в Кострому и связать жизнь с военной службой по контракту.

Это решение далось близким ефрейтора нелегко, но его выбор в семье уважали.

Мы тебя очень любим и ценим! Сегодня у нашей семьи важный день, день рождения нашего первенца, сына, как хотел папа. Я очень счастлива что у меня есть ты, сынок! Ты наша защита и опора, я не поддерживала тебя в выборе твоей профессии, потому что она очень опасна и непредсказуема. Мне очень сложно было принять твой выбор, но я пытаюсь справиться со своими страхами. …Мы тебя всегда будем поддерживать во всех твоих начинаниях и готовы в любую минуту помочь!!! Любим, обнимаем!!!, — написала на своей странице в соцсети ВК мама Маргарита Пантелеева, поздравляя сына с 24-летием.

Материнское сердце, по словам близких семьи, чувствовало тревогу за сына.

Дорогая Рита, нет слов выразить ту скорбь и горе, которое настигло твою семью. Я хорошо помню, как ты за месяц до войны, уже почувствовала неладное, когда сын уехал на учения в Белоруссию… Как за неделю, до его гибели, писала мне, что было собрание, сказали, что с ребятами все хорошо, ждем их возвращения. И ты была на позитиве. Но как бы там ни было, твой сын сам сделал свой выбор, уйти служить Родине, а не выбрать модельное агентство. Твой сын герой!!! Это судьба! Мы не можем ничего изменить. Дай Бог тебе сил, дорогая, нежная и любящая Мать!, — выразила соболезнования друг семьи Пантелеевых Светлана Цыбина.

Никаких подробностей о смерти костромича не сообщается. Известно лишь, что он героически погиб, выполняя воинский долг. Соболезнования родным и близким выразил губернатор Костромской области Сергей Ситников.

По решению КРОО «Союз офицеров» фамилия героя будет занесена на плиту Памяти мемориального центра Памяти участников Великой Отечественной войны на городском кладбище. Погоронили Леонида на Аллее Славы кладбища на улице Костромской.

https://logos44.ru/chelovek-ulybka-kostroma-proshchaetsya-s-...



ОН ВЫБРАЛ НЕБО

22 августа 2022 года у здания школы состоялся торжественный митинг, посвящённый открытию мемориальной доски памяти выпускника МБОУ «Сещинская СОШ им. К. Я. Поварова» Антона Пимахова. Мама, Маргарита Ивановна, брат, Андрей Сергеевич с супругой, учащиеся школы, учителя, представители администрации района, жители посёлка Сеща застыли в скорбном молчании.

...На мемориальной доске высечен портрет красивого, сильного русского парня, погибшего ради того, чтобы небо, которое он любил, было всегда мирным.

Трудно говорить о тех, кто уходит из жизни рано, но говорить нужно, потому что только память немного притупляет боль и возвращает силы для жизни родным, близким людям и всем нам…

В первый же день спецоперации по защите Донбасса, 24 февраля 2022 года, выполняя боевое задание, вместе со всем экипажем военно-транспортного самолёта «Ан-26» под Воронежем погиб командир корабля Антон Сергеевич Пимахов, выпускник МБОУ «Сещинская СОШ им. К. Я. Поварова»…

Добрую и поистине светлую память оставил о себе Антон. Он был отзывчивым, чутким и добрым, воспитанным и ответственным подростком. Хорошо учился, любое задание выполнял добросовестно и вовремя. У Антона всегда было много друзей. Внешне худощавый, он проявлял большую внутреннюю силу, если нужно было разрешить какой-то спор, но при этом ни с кем не конфликтовал.

Заботился Антон о младшем брате Андрее, старался быть для него примером, очень уважительно относился к своим родителям. Отец, Сергей Иванович Пимахов, кадровый офицер ВКС России, воспитывал в сыне обязательность, пунктуальность, а мама, Маргарита Ивановна, привила доброту и любовь к природе. Вместе с Антошкой, как она его называет, они ходили в лес, собирали грибы, ягоды, лекарственные травы.

Любимым увлечением Антона был футбол. Маргарита Ивановна, вспоминает, с каким увлечением он ходил на тренировки, как в воскресенье ни свет ни заря просыпался по будильнику и бежал на железнодорожную станцию, чтобы вместе с командой и любимым учителем Сергеем Георгиевичем Щелкановцевым уехать на соревнования в Дубровку. Уже будучи офицером, капитаном, он собрал в воинской части футбольную команду и 23 февраля 2022 года организовал товарищеский матч, и даже забил гол! Любовь к футболу не угасла за столько лет...

Но выбрал Антон всё-таки небо! О его мечте стать лётчиком мы узнали, когда подростку исполнилось 14 лет. А уже в 15 лет он, окончив 9 классов Сещинской школы, стал воспитанником Неклиновской лётной школы города Таганрога, где и совершил свой первый полёт на самолёте «Як-52».

Судьба отмерила Антону короткий путь, но он успел добиться многого: окончил Краснодарское высшее военное авиационное училище лётчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова, летал на военно-транспортных самолётах «АН-26», достойно выполнял все боевые задачи, поставленные командованием ВКС России, принимал участие в военной операции в Сирии. Однажды в самолёте «АН-26», где к месту назначения летело всё командование Южного военного округа, загорелся один двигатель. Антон сумел принять единственно правильное решение и совершил аварийную посадку. Никто не пострадал, а командир экипажа Пимахов Антон был награждён за этот случай медалью Нестерова, которой награждают за личное мужество и отвагу при защите Отечества, при несении боевой службы и боевого дежурства.

Антон создал семью, трепетно относился к каждому семейному событию. Даже маму попросил приехать из Брянска в Ростов-на-Дону, чтобы забрать жену с малышом из роддома. Он очень любил супругу Елену, добрую, спокойную, понимающую, любил сынишку, радовался первым шагам Богдана. Когда малышу исполнилось 2 года, Антон с семьёй приехал в отпуск к родителям в Брянск и повёз своего первенца сначала в городской парк им. А. К. Толстого, а потом в усадьбу Ф. И. Тютчева в Овстуг, будто предчувствовал что-то, старался всё сразу успеть…

Крёстным отцом для Богдана взял своего младшего брата Андрея, сделав семейные узы ещё крепче.

Антон Пимахов погиб, геройски выполнив свой воинский долг. Он ушёл в небо…теперь уже навсегда. Указом Президента Российской Федерации Антон Пимахов награждён орденом Мужества.

Тесленко Т. А., учитель МБОУ «Сещинская СОШ им. К. Я. Поварова», классный руководитель.

https://vk.com/wall-177625085_2268

Сегодня своей болью (дату я не смогла выяснить) поделилась мама уроженца нашего региона, погибшего в ходе Специальной военной операции. - отмечают в Книге Памяти "За победу"

Семёнов Олег Александрович-участник СВО на Украине, боец ЧВК «Вагнер»

Родился 22.10.1991 года в деревне Шестуниха Савинского района Ивановской области.

Проживал в Шуе.

В должности командира группы штурмового отряда ЧВК «Вагнер» выполнял задачи Специальной военной операции на Украине.

15.11.2022 года погиб при выполнении боевой задачи в Артёмовске.

Похоронен на кладбище поселка Савино.

Награждён двумя медалями «За отвагу» (МО РФ, ЧВК «Вагнер»).

https://zpobeda.ru/oleg-semjonov/

