Кем были половцы на самом деле

Хазарское каганатство разгромили, но не прошло и 85 лет, как объявилась новая напасть. Половцы. Впервые половцы появились у русских границ в 1055 году. Князь Всеволод Ярославич возвращался из похода на торков и повстречал неизвестный кочевой народ под предводительством хана Болуша. Знакомство прошло в дружественной атмосфере — будущие соседи обменялись подарками и разошлись. Новости СМИ2

Так загадочные кочевники, называющие себя кыпчаками, получили свое древнерусское название — «половцы». В дальнейшем они будут нападать на территории Руси, сотрудничать с князьями в междоусобных войнах, выдавать за них своих дочерей и выстраивать торговые отношения.

Откуда появились половцы

Тяжелая латная конница — основное преимущество половцев в битвах.

С 1064 года в византийских и венгерских источниках встречаются некие куманы и куны, неизвестные до этого в Европе, но похожие по описанию на половцев и кипчаков.

Официальная версия гласит, что все перечисленные племена представляют единый тюркский народ, и в разных странах его называют по-своему. Их предки — сары — проживали на землях Алтая и восточного Тянь-Шаня, но в 630 году их государство разгромили китайцы. Уцелевшие племена переселились в казахские степи, где за ними закрепилось самоназвание — «кыпчаки» (или кипчаки). В византийских, русских и венгерских летописях народ с таким названием не упоминается, а схожие по описанию племена зовутся куманами, кунами и половцами. Последнее слово, по одной из теорий, происходит от древнерусского «половый», что означает «желтоватый», но точная этимология до сих пор неизвестна.

У традиционной версии, которая относит кунов, куманов, кыпчаков и половцев к единому народу, есть слабые стороны. К примеру, она не может объяснить, почему о кипчаках не знали ни в Византии, ни на Руси, ни в Венгрии. А в исламских государствах, наоборот, никогда не слышали о куманах и половцах.

Главное наследие половецкой культуры — это каменные бабы, которые строились на курганах в честь погибших воинов. Такие следы были свойственны только для кыпчаков и половцев, куманы и куны подобных памятников после себя не оставляли. Этот аргумент ставит под сомнение официальную версию, которая все четыре народа изучает как представителей одного и того же этноса.

Жестокие наемники в междоусобных войнах

Набег половцев в 1093 году. Иллюстрация из Радзивилловской летописи.

На момент первой встречи с Всеволодом Ярославичем половчане еще не собирались противостоять русским княжествам. Перед ними стояла другая задача — воевать на своих территориях с представителями местных степных народов. Но во второй половине XI века ситуация изменилась. Кипчаки больше не собирались оставаться «добрыми соседями» и все чаще совершали внезапные набеги на южную Русь. Они опустошали земли, уводили с собой пленных, отбирали у жителей скот и имущество.

Основная сила половцев заключалась в ударной коннице и использовании новейшего оснащения. Например, в их арсенале было «жидкое пламя», которое они, скорее всего, позаимствовали у китайцев еще во время своего обитания на Алтае.

Пока на Руси сохранялась централизованная власть, набеги носили сезонный характер, а между князьями и степняками держался хрупкий нейтралитет. Соседи поддерживали торговые связи, жители приграничных территорий общались между собой, были популярны браки русских правителей с дочерьми половецких ханов.

В 1073 году распался союз трех сыновей Ярослава Мудрого — Святослав и Всеволод заподозрили Изяслава в заговоре и желании «самовластия», что стало началом продолжительной смуты на Руси. Такая ситуация сыграла в пользу кипчаков. Они не вставали ни на чью сторону, но охотно сотрудничали с теми, кто предлагал им выгодные условия. Сначала половцы просто наблюдали за «перетягиванием» власти, продолжая совершать разовые набеги. Затем русские князья стали привлекать кипчаков в качестве военной поддержки в междоусобных войнах.

Князь Олег Святославич был первым, кто привел воинствующих степняков на русские территории, чтобы задействовать их в междоусобице. В дальнейшем такое сотрудничество стало популярной практикой.

Олег Святославич разрешил половцам жечь захваченные города, забирая себе все награбленное, за что получил прозвище — Гориславич. С помощью кочевников он изгнал из Чернигова Владимира Мономаха и захватил Муром, свергнув оттуда Изяслава Владимировича. Перед русскими князьями появилась реальная угроза потери собственных территорий.

Как Владимир Мономах разгромил воинствующих кочевников

А. Д. Кившенко. «Долобский съезд князей — свидание князя Владимира Мономаха с князем Святополком».

Первую попытку объединить силы русских земель против половцев предпринял Владимир Мономах. При этом сам он был сыном половчанки, которую выдали замуж за киевского князя Всеволода Ярославича. В 1103 году по его инициативе состоялся Долобский съезд русских князей, где нужно было срочно решить, как разгромить половцев, остановить братоубийственную войну и «сотворить мир» на Руси.

Владимир Мономах предложен грандиозный, но рискованный план — самим идти в степь и нанести удар кочевникам в глубине их территории. В поход решено было идти весной, когда лошади у степняков истощены от скудного зимнего рациона.

После Долобского съезда русские князья приступили к подготовке к совместному походу на половцев. Этот поход, который состоялся в 1109 году, был первой попыткой русских княжеств объединить свои силы для защиты от номадических нашествий.

В отличие от половчан, которые преуспели во внезапных нападениях, русские войска имели преимущество в открытых боях. Владимир Мономах использовал свою любимую тактику — позволял противнику атаковать первым, тем самым изматывая его еще больше, чем при обороне. В ходе битвы погибли 20 половецких ханов и была уничтожена многочисленная лукоморская орда.

Позже было совершено еще несколько таких походов, которые заставили степняков перекочевать подальше от русских земель.

«На войну выйдя, не ленитесь, не полагайтесь на воевод; ни питью, ни еде не предавайтесь, ни спанью; сторожей сами наряживайте, и ночью, расставив стражу со всех сторон, около воинов ложитесь, а вставайте рано: а оружия не снимайте с себя второпях, не оглядевшись по лености, внезапно ведь человек погибает.» - Владимир Мономах

27 марта 1111 года объединённые силы русских князей под руководством Владимира Мономаха наголову разбили превосходящее войско половцев на реке Сальнице близ Изюма. В результате этой победы вся половецкая орда была отброшена к горам Кавказа и берегам Каспия. 26 февраля 1111 года русская армия, возглавляемая коалицией князей (Святополк Киевский с сыном Ярославом, Давыд Черниговский с сыном, Владимир Мономах с сыновьями), в боевом порядке двинулась к половецкому городу Шарукань. Город был осажден и в начале марта после пятидневной осады сдался. Сразу после этого было сожжено еще одно половецкое городище — Сугров. Точное место этих поселений не установлено, но историки сходятся в том, что театром боевых действий являлась современная Харьковская область Украины.

Владимир Мономах знал, что половцы очень не любили воевать зимой. А март в те годы на Руси был сугубо зимним месяцем, в конце которого начиналась распутица. Князь организовал поход с учётом климата и не ошибся — против вязнущей в мокром снегу и грязи степной конницы пешая тяжелая дружина, действующая от обороны, получила преимущество. Это стало ясно 24 марта, когда у Донца произошло первое ожесточённое сражение, в котором русские воины взяли верх. В короткой схватке княжеские полки устояли и отбросили врага.

Утром 27 марта на реке Сальнице началось второе, основное сражение. Половцы, имели значительное численное преимущество, что позволило им со всех сторон обступить русское войско. Отбив несколько ожесточенных атак, русские полки по команде Мономаха внезапно перешли в наступление и нанесли скоординированный удар по противнику. В начавшейся рукопашной схватке ряды половцев расстроились, и их конница потеряла свое главное преимущество — возможность быстрого маневра.

Решающую роль в сражении сыграли переяславцы Владимира Мономаха. В самый критический момент боя он оставил свой полк «правой руки» сыну Ярополку, а сам повёл в атаку свежий резерв — объединенную русскую конную дружину. Тяжелая конница буквально на куски изрезала половецкий строй и внесла окончательную сумятицу в ряды противника. Половцы не выдержали яростной схватки и в панике бросились к броду. Их преследовали и рубили, захватили большой плен и добычу. Около десяти тысяч половцев полегло на поле боя, остальные бросали оружие, прося сохранить жизнь.

Битва при Сальнице стала своеобразной точкой отсчёта. Русские князья поняли, наконец, что их сила в единстве, и при Владимире Мономахе Русь была едина. Кроме того, сняв угрозу с Востока, русские открыли себе возможность освоения новых земель и вскоре один из сыновей Владимира Мономаха — Юрий Долгорукий — основал Москву.

После 1111 года половцы лишь единожды подступали к границам Руси, в год смерти Святополка (1113), но замирились с занявшим престол Владимиром Мономахом. В 1116 году Ярополк Владимирович с киевскими полками и сын Давыда с черниговскими вновь вторглись в половецкие степи в верховья Донца и взяли три города.

После этого 45 тысяч половцев с ханом Атраком ушли на службу к грузинскому царю Давиду Строителю, и когда спустя несколько лет Мономах вновь отправил своего сына Ярополка за Дон против половцев, тот не нашёл их там.

Куда пропали половцы

Павел Рыженко. Битва на реке Калке.

После смерти Владимира Мономаха русские князья снова стали привлекать кыпчаков для военной поддержки в междоусобных войнах. Во второй половине XII века с подачи хана Кончака возобновилось противостояние между русичами и половчанами. Именно он в 1185 году взял в плен Игоря Святославича — главного героя «Слова о полку Игореве».

Последний виток взаимоотношений русских и кипчаков связан с легендарной битвой на реке Калке в 1223 году. На этот раз соседи объединились в борьбе с общим врагом — монголо-татарской ордой, но потерпели поражение.

Спустя полтора десятка лет Золотая Орда разорила Русь и поставила ее в данническую зависимость — началась эпоха татаро-монгольского ига.

После разгрома монголами часть кипчаков разбежались в разные стороны — Балканы, Закавказье, Русь и даже Египет. Подавляющее большинство степняков все же остались на своем месте и были ассимилированы. Половчане не смогли выжить как нация, но они не исчезли бесследно. Лингвисты утверждают, что кипчаки повлияли на формирование башкирского, татарского, кумыкского и многих других языков.

http://ymorno.ru/index.php?showtopic=87883&hl=%ED%E0%F0%...

https://irkutsk.bezformata.com/listnews/razbili-prevoshodyas...