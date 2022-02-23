Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7

1960-е — 1 1960-е — 2 1960-е — 3

1960-е — 4 1960-е — 5 1960-е — 6

Продолжим...

Ансамбль песни и танца народов Дагестана. Фото И. Озерский, 1967 год

Свидание. Москва. Станция «Площадь революции», 1967

Пара на берегу Невы, 1967 год

Передвижной детский кинотеатр «Колобок». Алтайский край, Рубцовск, 1967 год.

Хлебопекарня колхоза им. М.И. Калинина. Минская область, 1967 год.

Шашисты в парке Горького, Москва, 1967 год

База отдыха в Подмосковье, 1967 год

Мальчишки играют в бильярд. Все сделано своими руками, а хромированные шары это большие подшипники. Братск, 1967 год

Один электрик делает искусственное дыхание другому после того, как того ударило током, 1967 г. Он выжил и умер в 2002 г.

Молодые рабочие изящно монтируют трансформатор, 1967

Варфоломей Тетерин. ТАСС, Магадан, 1967 год.

Грибной сезон на Бауманском рынке, Москва, 1967

Девушки на Мамаевом кургане, 1972 год. Видна первая реконструкции Родины-Матери (памятник был сдан в 1967-м). В 1972 году ей заменили меч.

28 мая 1967 Минск отмечал 900-летие города.



Легендарный советский артист цирка Степан Исаакович Исаакян-Серебряков на пляже со своим питомцем. Чёрное море. 1967 г

В магазине «Подарки» готовят витрину к 8 Марта. Фотографы Исаак Тункель, Дмитрий Ухтомский.

Итальянская актриса

Expo‘67 в Монреале, Квебек

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Москва. 1967 годКлаудия Кардинале в Москве. 1967 годИтальянская актриса Клаудия Кардинале на Красной площади, 1967Ленинградский Мюзик-Холл, 1967 год, автор фото - американский фотограф Билл Эппридж.Советский павильон на Expo‘67 в Монреале, КвебекУ советского павильона на всемирной выставкеМощнейший павильон Советского Союза на Всемирной торговой выставке - ярмарке в Канаде.Внутри павильона USSR на выставке в Монреале «Экспо-67». Особым местом притяжения стала космическая шлюпка, вмещавшая 80 качающихся кресел и имитирующая полёт в космос. Павильон переехал на ВДНХ в 1975 и называетсяМосква

12 июня 1967 г. осуществлен запуск ракеты со станцией «Венера-4»:









1967 год. 50 лет Октябрьской революции. Москва. Красная площадь.

Военный парад на Красной площади. Евгений Умнов, 7 ноября 1967 года.





Демонстрация 7 ноября 1967 в Благовещенске - в колонне демонстрантов едет макет Ту-114 с вращающимися (!) соосными винтами.

1967

Динамическая схема октябрьской революции созданная к ее 50–летию. Ленинград, 1967 год.

День Военно-Воздушного Флота в аэропорту Домодедово. 12 июня 1967 года.

МиГ-21ПФМ 32 гиап, выстроенные на ВВП для взлета во время тренировки к параду. Кубинка, июнь 1967 г.

Композиция «Воин-освободитель» в исполнении курсантов Череповецкого училища связи. 1967

Личное первенство СССР в гонках по ипподрому, 24–27 февраля 1967 года, Рига.

Экспериментальный монорельс на ВДНХ УССР в Киеве, 1967 год.

Начало строительства Волжского автомобильного завода (ВАЗ), 1967 год.

На стройплощадке Волжского автомобильного завода (ВАЗ), 1967 год.

Покатал девушек...

Фотосессия на фоне Крымского моста, 1967

Флаги участников Пятого Московского международного кинофестиваля на Манежной площади, 1967

Прямо перед Кремлем выставлена гордость советского автопрома — миллионный автомобиль «Москвич-408», май 1967 года





Прогpaмма телепередач от 8 марта 1967 года

Робот-гаишник, Москва. 1967 год.

Роботы переходят дорогу, 1967 год

Подводный дом Ихтиандр-67 в Крыму. Сделан донецкими энтузаистами НТР в 1967-м. Объём 28 кубов. В нём 5 человек прожили 14 дней на глубине 12 метров

Студенческий отряд "Энергия" на строительстве Волжского автомобильного завода (ВАЗ), 1967 год.

Туристы на привале. Фотограф Лев Бородулин. 1967 год

Лето в Ташкенте, 1967 год

"Мои бабушка и дедушка на туристическом автобусе в Юпшарском ущелье..." (подпись на снимке). Неизвестный автор, 1967 год, из архива Ксении Харьковской

Продавец фруктов и его остроумный ларёк, 1967

Московский бараночный завод в 1967 году.

Дом обуви на Ленинском проспекте, Москва, 1967

Легендарный крейсер Аврора проходит Дворцовый мост. г. Ленинград. 1967 год. Фото И. Бармин

Пионерский лагерь на будущей улице Череповецкой, Москва, район Алтуфьево. 1967 год.

Пионерский салют на Красной площади, 1967 год

Советская общественность против израильских агрессоров, 1967 год.

Плакаты с советскими космонавтами в Новосибирске, 1967 год

Площадь перед театром, Волгоград, 1967 год

Невский проспект, 1967 год. Автобусы 4 и 45, троллейбусы ЗиУ-5, вход на станцию «Невский проспект», забор у достраивающегося выхода на Набережную канала Грибоедова. Автор фото Фольфганг Шретер

Участники кружка юных фотолюбителей. 1967 год

«Студентка стройотряда МГУ рубит березу». Автор Всеволод Тарасевич, 1967 год. Архангельская обл. Соловецкий о-в.

Пионеры разбирают пришедшую почту, 1967 год.

Наводнение в Ленинграде, 1967 год.

Сенокос в Москве. 1967г

Строительство дома. Новосибирск. 1967 год.

Улица Богдана Хмельницкого, Новосибирск, 1967 год

Строительство здания СЭВ в Москве, 1967 год

Московский карбюраторный завод. 1967

1967 г

Институт Гидропроект, 1967.

Один из ресторанов гостиницы "Россия", 1967

Ресторан «Седьмое небо» на высоте 337 метров готов к приему гостей. Москва, 1967 год

Москва. Кремль .Фото Виктор Ахломов 1967-й год

Ночная Москва, 1967 год

Рекламный плакат автомобиля Yalta 900, 1967 год, Норвегия. Фонетика и транслитерация слова "Запорожец" была сложна для европейских языков и потому экспортный вариант назывался коротко и легко — Ялта

ЗИЛ 118 ЮНОСТЬ. В музее ЗИЛ в Москве. Машина окрашена в цвет авто-победителя конкурса автобусов в Ницце в 1967 году

Обложка советского журнала "Техническая эстетика". 1967 год

Алексей Фролов «Новый дом. Скоро новоселье», 1967

Георгий Нисский, «Пушкинская площадь», 1967

Колхозный электрик. Картина Фёдора Шапаева. 1964 год

Мурманск строится. Художник Валентин Чудзин. 1960-е годы

Киев, Майдан Незалежности сложно узнать. 1960-е

Киев, книжный киоск, видимо на Крещатике. 1960-е

Киев, Газована вода. 1960-е

Киев, супер-модное платье в горошек. 1960-е

Ялта, шахматисты, 60-е

Ялта, что за лежак для йогов справа? 1960-е

Москва и москвичи, 1965

1960-е. Астрахань. Производство черной икры

Аттракционы в Москве, 1960-е годы

Минск, 1960-е годы. Минск, 1960-е годы.

Ленинград, Невский проспект поздним вечером. Всеволод Тарасевич. 1960-е годы.

Самая читающая страна в мире. В библиотеке, 60-е

СССР, 1960-е гг.

Торговля пирожками, 60-е годы

В Государственном Астрономическом Институте им. Штернберга, 1960-е

Всеволод Тарасевич. «На стоянке детского такси «Карапуз»», Архангельск, 1960-е



Дворик 1962 года. Уверенность и благолепие

В Третьяковской галерее, 1960-е

Танцы в рабочем клубе, 1960-е годы.

Сталинские байкеры - потому что до 1961 года Донецк назывался Сталино. А фотография сделана в 1960-м году

Транспорт на Чистопрудном бульваре, середина 60-х

1960-е годы. Студенты в аудитории Московского Государственного Университета

Посетители ВДНХ осматривают макет первоначального проекта Останкинской телебашни. Москва, 1960–е годы

Строительство цирка на проспекте Вернадского, 1966

Перевозка холста Бородинской панорамы от 1-й Мы­ти­щин­ской улицы к зданию на Кутузовском проспекте, 1962

г. Николаев, ул. Советская (пешеходная). 60-е гг.

Дальний Восток, 1960-е годы, где-то в рыболовецком поселке, возможно Курилы

Деревни Каменная Плотина и Гладышево, начало 1960-х

Заселение домов в 71 квартале Фили, 1961

Хрущевки в г. Владивосток. 60-е гг.

Хрущевки в Нуреке, Таджикистан. 1960-е годы.

Вильнюсский район Лаздинай. Здесь были использованы самые передовые идеи градостроительства того времени в конце 60-х годов

Монумент к 50-летию Октябрьской революции. Слава КПСС. Конец 1960-х.

На Ленинском проспекте, конец 1960-х

Таксисты загорают в ожидании клиентов, конец 1960-х гг.

Вид с террикона. Стадион Шахтер. г. Донецк. Фото конца 60-х годов

3 рубля стоило авитакси между Симферополем и Ялтой в конце 1960-х. На наши деньги - рублей 400

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Продолжение следует...