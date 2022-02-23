Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7

1960-е — 1 1960-е — 2 1960-е — 3
1960-е — 4 1960-е — 5 1960-е — 6
Продолжим...
Ансамбль песни и танца народов Дагестана. Фото И. Озерский, 1967 год
Свидание. Москва. Станция «Площадь революции», 1967
Пара на берегу Невы, 1967 год
Передвижной детский кинотеатр «Колобок». Алтайский край, Рубцовск, 1967 год.
Хлебопекарня колхоза им. М.И. Калинина. Минская область, 1967 год.
Шашисты в парке Горького, Москва, 1967 год
База отдыха в Подмосковье, 1967 год
Мальчишки играют в бильярд. Все сделано своими руками, а хромированные шары это большие подшипники. Братск, 1967 год
Один электрик делает искусственное дыхание другому после того, как того ударило током, 1967 г. Он выжил и умер в 2002 г.
Молодые рабочие изящно монтируют трансформатор, 1967
Варфоломей Тетерин. ТАСС, Магадан, 1967 год.
Грибной сезон на Бауманском рынке, Москва, 1967
Девушки на Мамаевом кургане, 1972 год. Видна первая реконструкции Родины-Матери (памятник был сдан в 1967-м). В 1972 году ей заменили меч.
28 мая 1967 Минск отмечал 900-летие города.
Легендарный советский артист цирка Степан Исаакович Исаакян-Серебряков на пляже со своим питомцем. Чёрное море. 1967 г
В магазине «Подарки» готовят витрину к 8 Марта. Фотографы Исаак Тункель, Дмитрий Ухтомский.
Итальянская актриса Клаудия Кардинале в Москве. 1967 год
Итальянская актриса Клаудия Кардинале на Красной площади, 1967
Ленинградский Мюзик-Холл, 1967 год, автор фото - американский фотограф Билл Эппридж.
Советский павильон на Expo‘67 в Монреале, Квебек
У советского павильона на всемирной выставке Expo‘67 в Монреале, Квебек
Мощнейший павильон Советского Союза на Всемирной торговой выставке - ярмарке в Канаде.
Внутри павильона USSR на выставке в Монреале «Экспо-67». Особым местом притяжения стала космическая шлюпка, вмещавшая 80 качающихся кресел и имитирующая полёт в космос. Павильон переехал на ВДНХ в 1975 и называется «Москва».
12 июня 1967 г. осуществлен запуск ракеты со станцией «Венера-4»:
1967 год. 50 лет Октябрьской революции. Москва. Красная площадь.
Военный парад на Красной площади. Евгений Умнов, 7 ноября 1967 года.
Демонстрация 7 ноября 1967 в Благовещенске - в колонне демонстрантов едет макет Ту-114 с вращающимися (!) соосными винтами.
1967
Динамическая схема октябрьской революции созданная к ее 50–летию. Ленинград, 1967 год.
День Военно-Воздушного Флота в аэропорту Домодедово. 12 июня 1967 года.
МиГ-21ПФМ 32 гиап, выстроенные на ВВП для взлета во время тренировки к параду. Кубинка, июнь 1967 г.
Композиция «Воин-освободитель» в исполнении курсантов Череповецкого училища связи. 1967
Личное первенство СССР в гонках по ипподрому, 24–27 февраля 1967 года, Рига.
Экспериментальный монорельс на ВДНХ УССР в Киеве, 1967 год.
Начало строительства Волжского автомобильного завода (ВАЗ), 1967 год.
На стройплощадке Волжского автомобильного завода (ВАЗ), 1967 год.
Покатал девушек...
Фотосессия на фоне Крымского моста, 1967
Флаги участников Пятого Московского международного кинофестиваля на Манежной площади, 1967
Прямо перед Кремлем выставлена гордость советского автопрома — миллионный автомобиль «Москвич-408», май 1967 года
Прогpaмма телепередач от 8 марта 1967 года
Робот-гаишник, Москва. 1967 год.
Роботы переходят дорогу, 1967 год
Подводный дом Ихтиандр-67 в Крыму. Сделан донецкими энтузаистами НТР в 1967-м. Объём 28 кубов. В нём 5 человек прожили 14 дней на глубине 12 метров
Студенческий отряд "Энергия" на строительстве Волжского автомобильного завода (ВАЗ), 1967 год.
Туристы на привале. Фотограф Лев Бородулин. 1967 год
Лето в Ташкенте, 1967 год
"Мои бабушка и дедушка на туристическом автобусе в Юпшарском ущелье..." (подпись на снимке). Неизвестный автор, 1967 год, из архива Ксении Харьковской
Продавец фруктов и его остроумный ларёк, 1967
Московский бараночный завод в 1967 году.
Дом обуви на Ленинском проспекте, Москва, 1967
Легендарный крейсер Аврора проходит Дворцовый мост. г. Ленинград. 1967 год. Фото И. Бармин
Пионерский лагерь на будущей улице Череповецкой, Москва, район Алтуфьево. 1967 год.
Пионерский салют на Красной площади, 1967 год
Советская общественность против израильских агрессоров, 1967 год.
Плакаты с советскими космонавтами в Новосибирске, 1967 год
Площадь перед театром, Волгоград, 1967 год
Невский проспект, 1967 год. Автобусы 4 и 45, троллейбусы ЗиУ-5, вход на станцию «Невский проспект», забор у достраивающегося выхода на Набережную канала Грибоедова. Автор фото Фольфганг Шретер
Участники кружка юных фотолюбителей. 1967 год
«Студентка стройотряда МГУ рубит березу». Автор Всеволод Тарасевич, 1967 год. Архангельская обл. Соловецкий о-в.
Пионеры разбирают пришедшую почту, 1967 год.
Наводнение в Ленинграде, 1967 год.
Сенокос в Москве. 1967г
Строительство дома. Новосибирск. 1967 год.
Улица Богдана Хмельницкого, Новосибирск, 1967 год
Строительство здания СЭВ в Москве, 1967 год
Московский карбюраторный завод. 1967
1967 г
Институт Гидропроект, 1967.
Один из ресторанов гостиницы "Россия", 1967
Ресторан «Седьмое небо» на высоте 337 метров готов к приему гостей. Москва, 1967 год
Москва. Кремль .Фото Виктор Ахломов 1967-й год
Ночная Москва, 1967 год
Рекламный плакат автомобиля Yalta 900, 1967 год, Норвегия. Фонетика и транслитерация слова "Запорожец" была сложна для европейских языков и потому экспортный вариант назывался коротко и легко — Ялта
ЗИЛ 118 ЮНОСТЬ. В музее ЗИЛ в Москве. Машина окрашена в цвет авто-победителя конкурса автобусов в Ницце в 1967 году
Обложка советского журнала "Техническая эстетика". 1967 год
Алексей Фролов «Новый дом. Скоро новоселье», 1967
Георгий Нисский, «Пушкинская площадь», 1967
Колхозный электрик. Картина Фёдора Шапаева. 1964 год
Мурманск строится. Художник Валентин Чудзин. 1960-е годы
Киев, Майдан Незалежности сложно узнать. 1960-е
Киев, книжный киоск, видимо на Крещатике. 1960-е
Киев, Газована вода. 1960-е
Киев, супер-модное платье в горошек. 1960-е
Ялта, шахматисты, 60-е
Ялта, что за лежак для йогов справа? 1960-е
Москва и москвичи, 1965
1960-е. Астрахань. Производство черной икры
Аттракционы в Москве, 1960-е годы
Минск, 1960-е годы.Минск, 1960-е годы.
Ленинград, Невский проспект поздним вечером. Всеволод Тарасевич. 1960-е годы.
Самая читающая страна в мире. В библиотеке, 60-е
СССР, 1960-е гг.
Торговля пирожками, 60-е годы
В Государственном Астрономическом Институте им. Штернберга, 1960-е
Всеволод Тарасевич. «На стоянке детского такси «Карапуз»», Архангельск, 1960-е
Дворик 1962 года. Уверенность и благолепие
В Третьяковской галерее, 1960-е
Танцы в рабочем клубе, 1960-е годы.
Сталинские байкеры - потому что до 1961 года Донецк назывался Сталино. А фотография сделана в 1960-м году
Транспорт на Чистопрудном бульваре, середина 60-х
1960-е годы. Студенты в аудитории Московского Государственного Университета
Посетители ВДНХ осматривают макет первоначального проекта Останкинской телебашни. Москва, 1960–е годы
Строительство цирка на проспекте Вернадского, 1966
Перевозка холста Бородинской панорамы от 1-й Мытищинской улицы к зданию на Кутузовском проспекте, 1962
г. Николаев, ул. Советская (пешеходная). 60-е гг.
Дальний Восток, 1960-е годы, где-то в рыболовецком поселке, возможно Курилы
Деревни Каменная Плотина и Гладышево, начало 1960-х
Заселение домов в 71 квартале Фили, 1961
Хрущевки в г. Владивосток. 60-е гг.
Хрущевки в Нуреке, Таджикистан. 1960-е годы.
Вильнюсский район Лаздинай. Здесь были использованы самые передовые идеи градостроительства того времени в конце 60-х годов
Монумент к 50-летию Октябрьской революции. Слава КПСС. Конец 1960-х.
На Ленинском проспекте, конец 1960-х
Таксисты загорают в ожидании клиентов, конец 1960-х гг.
Вид с террикона. Стадион Шахтер. г. Донецк. Фото конца 60-х годов
3 рубля стоило авитакси между Симферополем и Ялтой в конце 1960-х. На наши деньги - рублей 400
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Продолжение следует...
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