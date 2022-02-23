Мы из Советского Союза

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Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7

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Продолжим...
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7Ансамбль песни и танца народов Дагестана. Фото И. Озерский, 1967 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7Свидание. Москва. Станция «Площадь революции», 1967
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7Пара на берегу Невы, 1967 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7Передвижной детский кинотеатр «Колобок». Алтайский край, Рубцовск, 1967 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7Хлебопекарня колхоза им. М.И. Калинина. Минская область, 1967 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7Шашисты в парке Горького, Москва, 1967 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7База отдыха в Подмосковье, 1967 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7Мальчишки играют в бильярд. Все сделано своими руками, а хромированные шары это большие подшипники. Братск, 1967 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7Один электрик делает искусственное дыхание другому после того, как того ударило током, 1967 г. Он выжил и умер в 2002 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7Молодые рабочие изящно монтируют трансформатор, 1967
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7Варфоломей Тетерин. ТАСС, Магадан, 1967 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7Грибной сезон на Бауманском рынке, Москва, 1967
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7Девушки на Мамаевом кургане, 1972 год. Видна первая реконструкции Родины-Матери (памятник был сдан в 1967-м). В 1972 году ей заменили меч.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 728 мая 1967 Минск отмечал 900-летие города.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7Легендарный советский артист цирка Степан Исаакович Исаакян-Серебряков на пляже со своим питомцем. Чёрное море. 1967 г
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7В магазине «Подарки» готовят витрину к 8 Марта. Фотографы Исаак Тункель, Дмитрий Ухтомский.

Москва. 1967 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7Итальянская актриса Клаудия Кардинале в Москве. 1967 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7Итальянская актриса Клаудия Кардинале на Красной площади, 1967
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7Ленинградский Мюзик-Холл, 1967 год, автор фото - американский фотограф Билл Эппридж.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7Советский павильон на Expo‘67 в Монреале, Квебек
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7У советского павильона на всемирной выставке Expo‘67 в Монреале, Квебек
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7Мощнейший павильон Советского Союза на Всемирной торговой выставке - ярмарке в Канаде.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7Внутри павильона USSR на выставке в Монреале «Экспо-67». Особым местом притяжения стала космическая шлюпка, вмещавшая 80 качающихся кресел и имитирующая полёт в космос. Павильон переехал на ВДНХ в 1975 и называется «Москва».

12 июня 1967 г. осуществлен запуск ракеты со станцией «Венера-4»:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 71967 год. 50 лет Октябрьской революции. Москва. Красная площадь.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7Военный парад на Красной площади. Евгений Умнов, 7 ноября 1967 года.

Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7
Демонстрация 7 ноября 1967 в Благовещенске - в колонне демонстрантов едет макет Ту-114 с вращающимися (!) соосными винтами.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 71967
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7Динамическая схема октябрьской революции созданная к ее 50–летию. Ленинград, 1967 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7День Военно-Воздушного Флота в аэропорту Домодедово. 12 июня 1967 года.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7МиГ-21ПФМ 32 гиап, выстроенные на ВВП для взлета во время тренировки к параду. Кубинка, июнь 1967 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7Композиция «Воин-освободитель» в исполнении курсантов Череповецкого училища связи. 1967
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7Личное первенство СССР в гонках по ипподрому, 24–27 февраля 1967 года, Рига.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7Экспериментальный монорельс на ВДНХ УССР в Киеве, 1967 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7Начало строительства Волжского автомобильного завода (ВАЗ), 1967 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7На стройплощадке Волжского автомобильного завода (ВАЗ), 1967 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7Покатал девушек...
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7Фотосессия на фоне Крымского моста, 1967
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7Флаги участников Пятого Московского международного кинофестиваля на Манежной площади, 1967
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7Прямо перед Кремлем выставлена гордость советского автопрома — миллионный автомобиль «Москвич-408», май 1967 года
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7Прогpaмма телепередач от 8 марта 1967 года
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7Робот-гаишник, Москва. 1967 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7Роботы переходят дорогу, 1967 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7Подводный дом Ихтиандр-67 в Крыму. Сделан донецкими энтузаистами НТР в 1967-м. Объём 28 кубов. В нём 5 человек прожили 14 дней на глубине 12 метров
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7Студенческий отряд "Энергия" на строительстве Волжского автомобильного завода (ВАЗ), 1967 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7Туристы на привале. Фотограф Лев Бородулин. 1967 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7Лето в Ташкенте, 1967 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7"Мои бабушка и дедушка на туристическом автобусе в Юпшарском ущелье..." (подпись на снимке). Неизвестный автор, 1967 год, из архива Ксении Харьковской
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7Продавец фруктов и его остроумный ларёк, 1967
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7Московский бараночный завод в 1967 году.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7Дом обуви на Ленинском проспекте, Москва, 1967
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7Легендарный крейсер Аврора проходит Дворцовый мост. г. Ленинград. 1967 год. Фото И. Бармин
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7Пионерский лагерь на будущей улице Череповецкой, Москва, район Алтуфьево. 1967 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7Пионерский салют на Красной площади, 1967 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7Советская общественность против израильских агрессоров, 1967 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7Плакаты с советскими космонавтами в Новосибирске, 1967 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7Площадь перед театром, Волгоград, 1967 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7Невский проспект, 1967 год. Автобусы 4 и 45, троллейбусы ЗиУ-5, вход на станцию «Невский проспект», забор у достраивающегося выхода на Набережную канала Грибоедова. Автор фото Фольфганг Шретер
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7Участники кружка юных фотолюбителей. 1967 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7«Студентка стройотряда МГУ рубит березу». Автор Всеволод Тарасевич, 1967 год. Архангельская обл. Соловецкий о-в.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7Пионеры разбирают пришедшую почту, 1967 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7Наводнение в Ленинграде, 1967 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7Сенокос в Москве. 1967г
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7Строительство дома. Новосибирск. 1967 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7Улица Богдана Хмельницкого, Новосибирск, 1967 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7Строительство здания СЭВ в Москве, 1967 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7Московский карбюраторный завод. 1967
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 71967 г
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7Институт Гидропроект, 1967.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7Один из ресторанов гостиницы "Россия", 1967
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7Ресторан «Седьмое небо» на высоте 337 метров готов к приему гостей. Москва, 1967 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7Москва. Кремль .Фото Виктор Ахломов 1967-й год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7Ночная Москва, 1967 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7Рекламный плакат автомобиля Yalta 900, 1967 год, Норвегия. Фонетика и транслитерация слова "Запорожец" была сложна для европейских языков и потому экспортный вариант назывался коротко и легко — Ялта
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7ЗИЛ 118 ЮНОСТЬ. В музее ЗИЛ в Москве. Машина окрашена в цвет авто-победителя конкурса автобусов в Ницце в 1967 году
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7Обложка советского журнала "Техническая эстетика". 1967 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7Алексей Фролов «Новый дом. Скоро новоселье», 1967
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7Георгий Нисский, «Пушкинская площадь», 1967
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7Колхозный электрик. Картина Фёдора Шапаева. 1964 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7Мурманск строится. Художник Валентин Чудзин. 1960-е годы
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7Киев, Майдан Незалежности сложно узнать. 1960-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7Киев, книжный киоск, видимо на Крещатике. 1960-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7Киев, Газована вода. 1960-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7Киев, супер-модное платье в горошек. 1960-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7Ялта, шахматисты, 60-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7Ялта, что за лежак для йогов справа? 1960-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7Москва и москвичи, 1965
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 71960-е. Астрахань. Производство черной икры
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7Аттракционы в Москве, 1960-е годы
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7Минск, 1960-е годы.Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7Минск, 1960-е годы.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7Ленинград, Невский проспект поздним вечером. Всеволод Тарасевич. 1960-е годы.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7Самая читающая страна в мире. В библиотеке, 60-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7СССР, 1960-е гг.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7Торговля пирожками, 60-е годы
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7В Государственном Астрономическом Институте им. Штернберга, 1960-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7Всеволод Тарасевич. «На стоянке детского такси «Карапуз»», Архангельск, 1960-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7

Дворик 1962 года. Уверенность и благолепие
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7В Третьяковской галерее, 1960-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7Танцы в рабочем клубе, 1960-е годы.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7Сталинские байкеры - потому что до 1961 года Донецк назывался Сталино. А фотография сделана в 1960-м году
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7Транспорт на Чистопрудном бульваре, середина 60-х
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 71960-е годы. Студенты в аудитории Московского Государственного Университета
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7Посетители ВДНХ осматривают макет первоначального проекта Останкинской телебашни. Москва, 1960–е годы
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7Строительство цирка на проспекте Вернадского, 1966
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7Перевозка холста Бородинской панорамы от 1-й Мы­ти­щин­ской улицы к зданию на Кутузовском проспекте, 1962
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7г. Николаев, ул. Советская (пешеходная). 60-е гг.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7Дальний Восток, 1960-е годы, где-то в рыболовецком поселке, возможно Курилы
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7Деревни Каменная Плотина и Гладышево, начало 1960-х
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7Заселение домов в 71 квартале Фили, 1961
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7Хрущевки в г. Владивосток. 60-е гг.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7Хрущевки в Нуреке, Таджикистан. 1960-е годы.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7Вильнюсский район Лаздинай. Здесь были использованы самые передовые идеи градостроительства того времени в конце 60-х годов
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7Монумент к 50-летию Октябрьской революции. Слава КПСС. Конец 1960-х.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7На Ленинском проспекте, конец 1960-х
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7Таксисты загорают в ожидании клиентов, конец 1960-х гг.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 7Вид с террикона. Стадион Шахтер. г. Донецк. Фото конца 60-х годов
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 73 рубля стоило авитакси между Симферополем и Ялтой в конце 1960-х. На наши деньги - рублей 400

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Продолжение следует...

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